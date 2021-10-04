Проект "Без цензуры": На райских островах. Как президент отмывал деньги Коломойского. ВИДЕО

Бескомпромиссный и безжалостный к олигархам и МВФ вымышленный президент Василий Голобородько сумел посадить в президентское кресло реального человека - Владимира Зеленского.

И в свежем "Без цензуры" Богдан Буткевич еще раз подробно объяснит, чем именно они отличаются.

Актер и бизнесмен Зеленский, став президентом, не послал ни МВФ (по крайней мере так прямо, как в кино), ни олигархов. В то же время его оффшорные компании и грязные деньги из прошлого связывают с олигархом Игорем Коломойским.

В частности, журналисты смогли частично подтвердить информацию о том, что офшорные фирмы Владимира Зеленского и его окружения с 2012 года получили 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

В позапрошлом году нардеп Владимир Арьев заявил, что 41 млн долларов из "Приватбанка" во времена Игоря Коломойского вывели на счета студии "Квартал 95" Владимира Зеленского. Тогда он не назвал источники, но опубликовал в сети номера контрактов и даты банковских переводов.

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