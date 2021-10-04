"Слуги народа" ушли с согласительного совета во время выступления Порошенко про офшор. ВИДЕО
Представители фракции "Слуга народа" демонстративно покинули зал заседания, в котором проходил согласительный совет, во время выступления главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в тот момет, когда Порошенко начал говорить о возможной причастности президента Владимира Зеленского к международной коррупции и отмыванию украденных в Украине денег, "слуги народа" начали подниматься и уходить из зала.
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Разве не в интересах народа знать, кто ворует их деньги? Или у слуг тоже одно место в пуху?
Грошима з банку подавилась…
А як «втирали» всьому світу
Що справедливості є діти…
Реально шахраї й бариги,
Ґвалтівники й вчорашні «риги»,
Не армія, ні віра й мова,
«Какая разница» - будова.
Протестують проти офшорника Зелінського? Чи проти СNN, WP, Guardian?😁😁😁 Green Idiots
Так что все по честному.
Порядок - наведе !
У зеленых мартышек одна мантра: сам дурак.
То что за несколько лет расследований, никакого движения денег через оффшорную компанию Порошенка не обнаружили, это никого не волнует.
Чуть что сделаешь не так, как тебе говорят - тут же останешься без толстого конверта...
тікативиходити? Та стіною стали би поперед "бариги", закрити йому ротавимкнути мікрофон, захлопати, закричати і т.д... Невже таки сором верх взяв?
Порошенко чем там только не мазали - спросите у убитого в АТО брата дерьмака )))
Ви всі роки обріхували Президента Порошенка і поливали лайном ,
але ситуація докорінно змінилась і сьогодні його черга довести , хто є
дійсним злодієм в країні і зрадником !
в принципе немного жалко выглядит - как и тогда когда жена ездила на москву - на стриме сперва тупо игнорил оскорбления и вроде банил, а потом где-то на эфире высрал, ну, его ведущая спросила - шо типо жена ездила.... защищать "лгбт"
вот лучше бы молчал, так и тут - нелепо облизал Зелю и получил толстый панцырь из говна)))
вроде коломойский переводил деньги на офшор в котором вроде есть доля Зе между 2012 и 2016.
Все? Не из бюджета же.
Преступление века. Снова пшик.
те 230000 млрд гривен не имеют никакого отношения, к 41 млн долл, которые один офшор заплатил другому за телепродукт.
и не я, а ты идиото.
а Вs не поняли ))))))
(свирестелок-побрехаловок действительно тяжело понять....))))
так как есть за что 😏
Три місяці журналісти-рослідувачі "Слідства.Інфо", а також впливових світових видань намагалися отримати відповіді на запитання щодо офшорів Зеленського і "Кварталу 95", але марно. https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Про це повідомила журналістка Анна Бабінець в передачі Романа Чайки "Час Ч" на 5-му телеканалі .
За кілька днів до публікації фільму про офшори прес-секретар Зеленського написав, що відповіді не буде. У свою чергу журналістка Elena Loginova три місяці добивалася інтерв'ю з президентом щодо його офшорів.
"Разом з колегами з Guardian, BBC та The Washington Post ми написали 3 сторінки питань щодо офшорів Зеленського та "Кварталу 95" - з найдрібнішими деталями наших знахідок. Він та його команда проігнорували і українських, і іноземних журналістів. Тепер фото українського президента на перших шпальтах головних видань світу", - констатує Бабінець.
За її словами фільм "Офшор 95" менш ніж за добу зібрав 350 тисяч переглядів на YouTube та потрапив на 3 місце у трендах українського відео-хостингу.
"Це означає, що разом з нами і провідними журналістами світу відповідь на питання про офшори від Зеленського чекають сотні тисяч українців", - наголосила Бабінець.
"Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться. Краще зібратися з думками і все-таки пояснити і історію з дивідендами, і 40 мільйонів від Коломойського, і нерухомість "кварталівців" у Великобританії. Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди суттєво позначається на рейтингах" - резюмує Бабінець.
ЗЕ это офшорный дрочер на корабельные сосны без табу. От президента у него только значок
Даже не думал, что такое возможно.