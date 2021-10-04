"Слуги народа" ушли с согласительного совета во время выступления Порошенко про офшор. ВИДЕО

Представители фракции "Слуга народа" демонстративно покинули зал заседания, в котором проходил согласительный совет, во время выступления главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в тот момет, когда Порошенко начал говорить о возможной причастности президента Владимира Зеленского к международной коррупции и отмыванию украденных в Украине денег, "слуги народа" начали подниматься и уходить из зала.

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