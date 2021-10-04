Корниенко объяснил отказ "Слуги народа" от встречи с Разумковым: Нет смысла на это тратить время. ВИДЕО
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция не согласилась на встречу с председателем ВР Дмитрием Разумковым, потому что они уже все, что хотели, высказали.
Об этом Корниенко заявил в Верховной Раде 4 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы только поговорили на согласительном. Где-то был повышенный тон, где-то были стычки. Я вторым поставил подпись после Арахамии в подписном листе и все, что можно, мы друг другу уже сказали и публично, и не публично. И тратить сегодня вечером несколько часов времени, чтобы вновь по кругу обсуждать, что мы действуем в рамках закона, когда надо санкции вводить против "5 колонны". Я не считаю, что надо время на это тратить", - заявил первый замглавы фракции "СН".
Голосовать за отставку Разумкова, по словам Корниенко, могут даже 5 октября, если к вечеру проверят подписи нардепов. Глава партии СН считает, что до конца недели этот вопрос парламент решит.
Напомним, "слуги народа" 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции "СН" в Трускавце.
Главной кандидатурой на пост главы ВР является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
В свою очередь спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что парламентская фракция партии "СН" отказалась встречаться с ним, чтобы обсудить вопрос отзыва с должности.
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Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом - розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Здесь суставы вялы, а пространства огромны
Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны
Одни слова для кухонь, другие - для улиц
Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц
И я держу равнение даже целуясь
На скованных одной цепью
Связанных одной целью
Скованных одной цепью
Связанных одной целью
Можно верить и в отсутствие веры
Можно делать и отсутствие дела
Нищие молятся, молятся на
То, что их нищета гарантирована
Здесь можно играть про себя на трубе
Но как не играй, все играешь отбой
И если есть те, кто приходят к тебе
Найдутся и те, кто придет за тобой
Также скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Здесь женщины ищут, но находят лишь старость
Здесь мерилом работы считают усталость
Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи
Здесь первые на последних похожи
И не меньше последних устали, быть может
Быть скованными одной цепью
Связанными одной целью
Скованными одной цепью
Связанными одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Авторы: бутусов в.г. / кормильцев и.в.
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти "господа" -
Теперь они в порядке и в почёте,
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей"
получили в конвертах.)
"В период президентства Виктора Януковича (2010-2014), партийного лидера с 2003 года, являлась правящей партией, к 2012 году имеющая крупную (205/450) фракцию в Верховной Раде Украины и представительство почти во всех местных советах. В 27 региональных отделениях партии было зарегистрировано и работало свыше 11 600 партийных организаций, численность партии на октябрь 2009 года составляла несколько более 1 млн человек. Председатель «Партии регионов» Николай Азаров в 2010-2014 годах занимал пост премьер-министра.
В ходе политического кризиса 2013-2014 годов, кульминацией которого стало отстранение Виктора Януковича от должности президента, партия потеряла значительную часть своего политического влияния, к концу 2014 года фактически прекратив своё существование." - W