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Новости Видео Отставка Разумкова
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Корниенко объяснил отказ "Слуги народа" от встречи с Разумковым: Нет смысла на это тратить время. ВИДЕО

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция не согласилась на встречу с председателем ВР Дмитрием Разумковым, потому что они уже все, что хотели, высказали.

Об этом Корниенко заявил в Верховной Раде 4 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы только поговорили на согласительном. Где-то был повышенный тон, где-то были стычки. Я вторым поставил подпись после Арахамии в подписном листе и все, что можно, мы друг другу уже сказали и публично, и не публично. И тратить сегодня вечером несколько часов времени, чтобы вновь по кругу обсуждать, что мы действуем в рамках закона, когда надо санкции вводить против "5 колонны". Я не считаю, что надо время на это тратить", - заявил первый замглавы фракции "СН".

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Голосовать за отставку Разумкова, по словам Корниенко, могут даже 5 октября, если к вечеру проверят подписи нардепов. Глава партии СН считает, что до конца недели этот вопрос парламент решит.

Напомним, "слуги народа" 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции "СН" в Трускавце.

Главной кандидатурой на пост главы ВР является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

В свою очередь спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что парламентская фракция партии "СН" отказалась встречаться с ним, чтобы обсудить вопрос отзыва с должности.

Автор: 

ВР (29246) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2631) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+10
Зелена пліснява. Смердюча, огидна і отруйна.
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04.10.2021 15:04
+6
Круговая порука мажет, как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом - розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Здесь суставы вялы, а пространства огромны
Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны
Одни слова для кухонь, другие - для улиц
Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц
И я держу равнение даже целуясь
На скованных одной цепью
Связанных одной целью
Скованных одной цепью
Связанных одной целью
Можно верить и в отсутствие веры
Можно делать и отсутствие дела
Нищие молятся, молятся на
То, что их нищета гарантирована
Здесь можно играть про себя на трубе
Но как не играй, все играешь отбой
И если есть те, кто приходят к тебе
Найдутся и те, кто придет за тобой
Также скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Здесь женщины ищут, но находят лишь старость
Здесь мерилом работы считают усталость
Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи
Здесь первые на последних похожи
И не меньше последних устали, быть может
Быть скованными одной цепью
Связанными одной целью
Скованными одной цепью
Связанными одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью

Авторы: бутусов в.г. / кормильцев и.в.
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04.10.2021 15:02
+6
незачет
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04.10.2021 15:02
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как и на вас даунов
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04.10.2021 15:01 Ответить
Молодцы! Нужно заниматься Украиной
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04.10.2021 15:01 Ответить
незачет
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04.10.2021 15:02 Ответить
- Сразу видно человека из раньшего времени, Шурочка! Таких людей уже нет. Где?! А скоро совсем не будет. Раз, два - и все! с огорчением вздохнул Паниковский.(с)
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04.10.2021 15:19 Ответить
Ось старе відео. Як не догледіли?

https://www.youtube.com/watch?v=PeVulCAN0tA
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04.10.2021 15:03 Ответить
Тисячі дивляться зараз той відос і думають - якби знати наперед то забив би тим ровером ту падлу нахрєн...Тоді ще можна було його зловити,а тепер і не дістанеш...
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04.10.2021 19:08 Ответить
Все гадишь юродивое?. Не надоело выглядеть полным дебилом?
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04.10.2021 15:06 Ответить
Петрович вышел полностью не состояние 100 процентного спама- лизания. Можно не читая сразу в спам. В рекламном мусоре в почтовом ящике больше пользы и информации чем у него в постах
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04.10.2021 15:16 Ответить
Круговая порука мажет, как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом - розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Здесь суставы вялы, а пространства огромны
Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны
Одни слова для кухонь, другие - для улиц
Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц
И я держу равнение даже целуясь
На скованных одной цепью
Связанных одной целью
Скованных одной цепью
Связанных одной целью
Можно верить и в отсутствие веры
Можно делать и отсутствие дела
Нищие молятся, молятся на
То, что их нищета гарантирована
Здесь можно играть про себя на трубе
Но как не играй, все играешь отбой
И если есть те, кто приходят к тебе
Найдутся и те, кто придет за тобой
Также скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Здесь женщины ищут, но находят лишь старость
Здесь мерилом работы считают усталость
Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи
Здесь первые на последних похожи
И не меньше последних устали, быть может
Быть скованными одной цепью
Связанными одной целью
Скованными одной цепью
Связанными одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной целью

Авторы: бутусов в.г. / кормильцев и.в.
показать весь комментарий
04.10.2021 15:02 Ответить
Зелена пліснява. Смердюча, огидна і отруйна.
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04.10.2021 15:04 Ответить
А шо они ему могут сказать,Разумков умнее всех этих зеленых офисных планктонов.
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04.10.2021 15:05 Ответить
Очевидно, що "правильні" олігархи вже давно заплатили за боротьбу з "не правильними" олігархами, та от Разумков про це нічого не знав (йому не досталось з потоку). тому й педалюють зараз "слуги народу" черговий турборежим. Тепер по заміні спікера ВР.
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04.10.2021 15:05 Ответить
Зачем тратить время на встречу с Разумковым, лучше потратить это время на общение с сос нами
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04.10.2021 15:05 Ответить
У нас к нему миллион вопросов но встречаться смысла нет.))
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04.10.2021 15:10 Ответить
"Тушите свет, попёрло быдло кверху,

Как будто дрожжи бросили в дерьмо

Нежданно и негаданно к успеху

Дорвалось это клоунское чмо.

И в тот же час из общего болота

Попёрли скинув лапти "господа" -

Теперь они в порядке и в почёте,

Гребут лаве из мутного пруда.

Я не ищу наследственные связи,

Но хочется спросить в кругу друзей:

Понятно что из грязи лезут в князи,

Но где взять столько грязи на князей"
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04.10.2021 15:13 Ответить
После обильных шашлыков, устроенных Слугами народа число баранов в Львовской области сократилось на половину. Но количество баранов, собравшихся на трускавецкий съезд осталось неизменным
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04.10.2021 15:16 Ответить
ермак не дозволив...
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04.10.2021 15:16 Ответить
Корниенко заявил, что фракция не согласилась на встречу с председателем ВР Дмитрием Разумковым, потому что они уже все, что хотели, ......

получили в конвертах.)
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04.10.2021 15:17 Ответить
Они боятся, что Разумков переубедит несколько дегенератов из фракции, это не сложно, учитывая уровень развития "слуг"
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04.10.2021 15:19 Ответить
РАЗУМКОВ з молодих вовків Партії регіонів. "Комсомолець" Партії регіонів». Політичну кар'єру розпочав у «Партії регіонів»: у 2006 тоді ще 22-річний Дмитро Разумков входив до молодіжного крила партії («Молоді Регіони»), був одним з обличь організації та навіть давав коментарі українським ЗМІ як один з її представників.

"В период президентства Виктора Януковича (2010-2014), партийного лидера с 2003 года, являлась правящей партией, к 2012 году имеющая крупную (205/450) фракцию в Верховной Раде Украины и представительство почти во всех местных советах. В 27 региональных отделениях партии было зарегистрировано и работало свыше 11 600 партийных организаций, численность партии на октябрь 2009 года составляла несколько более 1 млн человек. Председатель «Партии регионов» Николай Азаров в 2010-2014 годах занимал пост премьер-министра.

В ходе политического кризиса 2013-2014 годов, кульминацией которого стало отстранение Виктора Януковича от должности президента, партия потеряла значительную часть своего политического влияния, к концу 2014 года фактически прекратив своё существование." - W
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04.10.2021 15:31 Ответить
Разумков это украинский Додон.Которого пытаются раскрутить и выставить Зеле на выборах,как оппонента.
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04.10.2021 15:34 Ответить
Конечно, не надо тратить время - надо быстренько выполнять поручение ЗеБени !
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04.10.2021 15:35 Ответить
Действительно зачем тратить время, если "величайший" топнул ножкой и все решил.
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04.10.2021 15:37 Ответить
Сборище ЗЕ-дебилов.
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04.10.2021 15:43 Ответить
правильно,Розумкову незачем встречатся с кучкой Едиотов!
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04.10.2021 18:59 Ответить
На вас підарів країна третій рік тратить
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04.10.2021 23:14 Ответить
 
 