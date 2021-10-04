Корниенко объяснил отказ "Слуги народа" от встречи с Разумковым: Нет смысла на это тратить время. ВИДЕО

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция не согласилась на встречу с председателем ВР Дмитрием Разумковым, потому что они уже все, что хотели, высказали.

Об этом Корниенко заявил в Верховной Раде 4 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы только поговорили на согласительном. Где-то был повышенный тон, где-то были стычки. Я вторым поставил подпись после Арахамии в подписном листе и все, что можно, мы друг другу уже сказали и публично, и не публично. И тратить сегодня вечером несколько часов времени, чтобы вновь по кругу обсуждать, что мы действуем в рамках закона, когда надо санкции вводить против "5 колонны". Я не считаю, что надо время на это тратить", - заявил первый замглавы фракции "СН".

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Голосовать за отставку Разумкова, по словам Корниенко, могут даже 5 октября, если к вечеру проверят подписи нардепов. Глава партии СН считает, что до конца недели этот вопрос парламент решит.

Напомним, "слуги народа" 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции "СН" в Трускавце.

Главной кандидатурой на пост главы ВР является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

В свою очередь спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что парламентская фракция партии "СН" отказалась встречаться с ним, чтобы обсудить вопрос отзыва с должности.