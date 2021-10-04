Тимошенко предупредила о начале расправы над программой "Свобода слова Савика Шустера". ВИДЕО
Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко предупредила о начале наступления власти на свободу слова, в частности, на программу "Свобода слова Савика Шустера".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в эфире этого политического шоу.
"Я хочу предупредить: мечта о расправе над вами - уже реальность. Начинается попытка ликвидировать программу и вас лично убрать из Украины", - обратилась Тимошенко к Шустеру.
Политик призвала всех, кто способен стать на защиту журналистов: "Для многих в Украине ваша программа - последний глоток правды".
Напомним, что в прошлую пятницу "слуги народа" бойкотировали программу "Свобода слова Савика Шустера": представители действующей власти отказались примать участие в эфире и коментировать актуальную ситуацию в стране по вопросам отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова, вакцинации и отопительного сезона.
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как только шустрик заявил что "слуги решили игнорировать и байкотировать мою программу" вся гидота (юлька, гройсман) как один запели "не дадим порушить свободу слова и лично великого савика. старый еврей стоял и лыбился как идиот. ему было приятно
вообще в пятницу был не день косатой. ее трижды ловили на откровенной брехне
Бо шустрик повернувся лише через те, що рінах надав йому ефірний час, тобто, місце роботи. Все інше - не має жодного значення.
давно уже всем противно видеть и слушать эту бесконечную ложь !
И их давно закрывают, если Тимошенница не заметила.
Для них святе- виключно ГРОШІ!!!
Так що баба **** - пердить.
І шо не так ?