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Тимошенко предупредила о начале расправы над программой "Свобода слова Савика Шустера". ВИДЕО

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко предупредила о начале наступления власти на свободу слова, в частности, на программу "Свобода слова Савика Шустера".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в эфире этого политического шоу.

"Я хочу предупредить: мечта о расправе над вами - уже реальность. Начинается попытка ликвидировать программу и вас лично убрать из Украины", - обратилась Тимошенко к Шустеру.

Политик призвала всех, кто способен стать на защиту журналистов: "Для многих в Украине ваша программа - последний глоток правды".

Напомним, что в прошлую пятницу "слуги народа" бойкотировали программу "Свобода слова Савика Шустера": представители действующей власти отказались примать участие в эфире и коментировать актуальную ситуацию в стране по вопросам отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова, вакцинации и отопительного сезона. 

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Автор: 

свобода слова (1170) Тимошенко Юлия (24590) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+22
А вам подобається воровита кварталівська молодьож ?
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04.10.2021 16:30
+12
смотрел я это шоу на ютубе
как только шустрик заявил что "слуги решили игнорировать и байкотировать мою программу" вся гидота (юлька, гройсман) как один запели "не дадим порушить свободу слова и лично великого савика. старый еврей стоял и лыбился как идиот. ему было приятно

вообще в пятницу был не день косатой. ее трижды ловили на откровенной брехне
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04.10.2021 16:30
+10
Ты не забыла, кто Свободу Слова закрывал?
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04.10.2021 16:41
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давно пора прикрыть жополиза с итальянским и раисским паспортом - сборище старперов-чиновников для таких же старперов-чиновников
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04.10.2021 16:29 Ответить
А вам подобається воровита кварталівська молодьож ?
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04.10.2021 16:30 Ответить
А вам подобається провокувати?
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04.10.2021 16:49 Ответить
не подобається але й старпери-крадіі теж не до вподоби
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04.10.2021 17:01 Ответить
так Порох же закрывал Шустрика, правильно делал...?
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04.10.2021 17:16 Ответить
шустер - флюгер и этим все сказано...
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04.10.2021 17:44 Ответить
На Раше и в Европе все эти беглые журнализды-политики никому не нужны, зато в Украине нашли замечательное место, где можно ездить по ушам и зарабатывать не кисло. При этом насколько им глубоко на нас наплевать, некоторые даже не особо и скрывают. Разве нет у нас достойных людей, чтобы спонсировать и слушать этот непотриб из-за поребрика?..
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04.10.2021 16:43 Ответить
Наприклад?
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04.10.2021 18:29 Ответить
Єдине більше-меньш правдиве шоу про політику. Не буде його - взагалі нічого не дізнаємось. От і думайте. Тимошенко права, таких журналістів як Шустер - треба захищати.
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04.10.2021 18:47 Ответить
Слава Богу, є ще "прямий" з Ганопольськім...
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04.10.2021 22:51 Ответить
Хіба зелені довбні можуть конкурувати з іншими ? Та їх просто в лайно втопчуть.
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04.10.2021 16:29 Ответить
Ты не забыла, кто Свободу Слова закрывал?
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04.10.2021 16:41 Ответить
Волосся довге- розум короткий. Нажаль.
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04.10.2021 16:47 Ответить
неужели порох?
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04.10.2021 17:14 Ответить
Да как вы только могли такое подумать?
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04.10.2021 18:44 Ответить
закривають, бо бояться, що розкаже те, що не вигідно діючій владі. Так само, як колись було не вигідно Порошенко. Хай моляться на Тимошенко, бо вона їх єдине спасіння.
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04.10.2021 18:54 Ответить
Брехати меньше треба на замовлення олігархів.
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04.10.2021 20:56 Ответить
Поэтому я и говорил, что рано радоваться закрытию каналов Медведчука.
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04.10.2021 16:29 Ответить
Свобода Слова повинна бути. І як завжди її відстоює опозиція в лиці Тимошенко, бо діючій владі не вигідно мати не контрольованих журналістів.
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04.10.2021 18:55 Ответить
смотрел я это шоу на ютубе
как только шустрик заявил что "слуги решили игнорировать и байкотировать мою программу" вся гидота (юлька, гройсман) как один запели "не дадим порушить свободу слова и лично великого савика. старый еврей стоял и лыбился как идиот. ему было приятно

вообще в пятницу был не день косатой. ее трижды ловили на откровенной брехне
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04.10.2021 16:30 Ответить
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04.10.2021 16:31 Ответить
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04.10.2021 16:46 Ответить
Тимашенко - Где твой лазаренко ? ))
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04.10.2021 16:31 Ответить
досить їй його приписувати. Якби вони була з ним заодно - вона б не сиділа у ВР. Не фантазуйте, перевіряйте факти і довіряйте фактам реальності.
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04.10.2021 19:10 Ответить
Щось Юлія нагнітає, саме при цій владі Савік повернувся в Україну
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04.10.2021 16:31 Ответить
а по сутті ти, 73/43%зебіл, брешеш!
Бо шустрик повернувся лише через те, що рінах надав йому ефірний час, тобто, місце роботи. Все інше - не має жодного значення.
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04.10.2021 16:52 Ответить
точно. Когда его власть не кормила - он на карточках пытался побираться, прогорел и поднял вой, что ему работать запрещают, хотя к тому моменту все вопросы со стороны Минсцполитики к нему были сняты. Теперь опять Ахметка его к кормушке допустил - вот он и поет типа и нашим, и вашим.
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04.10.2021 17:00 Ответить
при цій, але не завдяки.. Ну а тепер став некомфортним, тому і хочуть прибрати. Свобода Слова повинна бути згідно Конституції. Чи Конституція нікого не цікавить, коли діло йде про правду для простих українців. Тимошенко не дайте їм вбити єдине чесне шоу.
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04.10.2021 19:15 Ответить
слушать шапокляк бабЮЛЬКУ,это неуважать себя ибо еще недавно она бегала к ПРИЗИДЕНТУ и зеленскому с просьбой взять себя или сподвижников на работу,ГДЕ КРУТЯТЬСЯ ДЕНЬГИ!!!! и ее послали -----и вот ВАНА скрыпит ибо друга медведчука посадили и нефакт,что и она загремит,тем более.что ее сподвижников ловят на грабеже страны-руководитель зернокомпании пойман и другие-
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04.10.2021 16:32 Ответить
Ого! Зависть - большая сила! У тебя гамно уже изо рта и через уши пошло, а ты все завидуешь! Ты просто вонючая мокрощелка, даже клопом тебя назвать нельзя!
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04.10.2021 18:35 Ответить
жодних підтверджених фактів проти Юлі немає. Відповідайте за те, що пишите. Інакше ваше слово нічого не вартує.
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04.10.2021 19:22 Ответить
из вышедщих в тираж бывших зебилов типа разумкова, лероса, данылюка вместе с медиа-шлюхами типа сявика пытаются слабать "конструктивную оппозицию" зеленым гнидам. Вижу так я.
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04.10.2021 16:35 Ответить
лицемерка заявляет пиплу о "последнем глотке правды" на шоу где сама брехнёй зарабатывает
давно уже всем противно видеть и слушать эту бесконечную ложь !
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04.10.2021 16:35 Ответить
не слухайте, якщо вважаєте брехнею. Слухайте свого хазяїна і робіть що вам кажуть. А я за свободу слова , за Савіка і за Тимошенко. Бо окрім них правду вам ніхто не розкаже.
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04.10.2021 19:23 Ответить
Хреновая примета наезжать на Савика ...
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04.10.2021 16:36 Ответить
где появляется Савик на запах денег - в той стране ожидаются скорые катаклизмы, распри, майданы, оккупации и прочие не скучности..
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04.10.2021 16:44 Ответить
до чого тут Савік? Не меліть. Ви ще скажіть Тимошенко винна у майдані чи катаклізмах. Брєд друзі, брєд.
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04.10.2021 19:38 Ответить
Юля без сенсации-не Юля,жаль только,что все они высосаны из пальца
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04.10.2021 16:36 Ответить
І не тільки...
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04.10.2021 16:45 Ответить
ну якщо ви не розбираєтесь у політиці або геополітиці - це не значит, що проблем не існує. ВИ просто їх не бачите, або не хочете бачити.
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04.10.2021 19:39 Ответить
юличка, беня коломойский твой лучший друг, все это знают
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04.10.2021 16:40 Ответить
ви Тимошенко з Зеленським сплутали?)))) Беня до Тимошено не має відношення. Залишайтесь в системі рабів. Вам це до смаку - я бачу
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04.10.2021 19:40 Ответить
Уже давно существуют десятки аналогичных программ помимо Сявика-заробитчанина.
И их давно закрывают, если Тимошенница не заметила.
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04.10.2021 16:40 Ответить
Давно бабу Юлю слышно не было))
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04.10.2021 16:42 Ответить
Зате "молоде" личико усюди майорить.
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04.10.2021 16:44 Ответить
Савику не привыкать.))
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04.10.2021 16:42 Ответить
Швидше б обидві ці політичні повії щезли з горизонту України!
Для них святе- виключно ГРОШІ!!!
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04.10.2021 16:43 Ответить
Украина единственная страна,которая платит баблосы этому якобы Ыксперду Шустеру,во времена НТВ на Мацковии тоже чудил,типа крутой футбольный камминтатор.... Лучше слушать интеллдектуалов Тараса Березовца и Виталия Портникова...,ну на крайняк для поржать блогершу из Львова Гальку....
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04.10.2021 16:45 Ответить
Ну, розправитися з цією програмою може лише рижа мразь Рінах (як свого часу це зробив беня в 2015-му); а деля - може лише руками своїх силовиків посадити шустрика на кічу... чи щонайменше, заборонити йому роботу в Україні та видворити... але цього зеля не зробить.

Так що баба **** - пердить.
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04.10.2021 16:46 Ответить
Ща вброшу ссылку Гальки зі Львова....чекайте...https://youtu.be/***********
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04.10.2021 16:47 Ответить
кого цікавить той словесний понос, який ллється із отвору баби юлі? Мене не цікавить
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04.10.2021 16:47 Ответить
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04.10.2021 16:56 Ответить
Лично я смотрю в Ютьюбе 4 блогеров Украины...,Портников,Березовец,Микола Рушниця и "Одесская Хунта" Игорь Вадимыча...,остальные стали не интересны... и убрал подписку...
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04.10.2021 17:02 Ответить
юля.юля.юля.юля.юля.юля.
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04.10.2021 17:03 Ответить
Если Ахметову Шустер перешел дорогу, то зеленский здесь ничего не сделает. Если дорогу не перешел, опять-таки зеленский здесь ничего не сделает. Выбирайте сами, что вам ближе.
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04.10.2021 17:05 Ответить
Куда-то Ваня Сулима пропал. Давно его не видать.
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04.10.2021 18:47 Ответить
Коли вже ця відьма з косою піде з політичної арени??
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04.10.2021 19:24 Ответить
Баба -руїна! Куди б ти вже ділась…
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04.10.2021 20:14 Ответить
сявик шустрый как Неуловимый Джо: никто не может поймать. притом не может поймать потому, что он н**уй никому не нужен, чтобы его ловить.
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04.10.2021 20:37 Ответить
А хіба цей "рупор правди" не вернувся після обрання тлі ?

І шо не так ?
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05.10.2021 01:28 Ответить
 
 