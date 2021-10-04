Тимошенко предупредила о начале расправы над программой "Свобода слова Савика Шустера". ВИДЕО

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко предупредила о начале наступления власти на свободу слова, в частности, на программу "Свобода слова Савика Шустера".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в эфире этого политического шоу.

"Я хочу предупредить: мечта о расправе над вами - уже реальность. Начинается попытка ликвидировать программу и вас лично убрать из Украины", - обратилась Тимошенко к Шустеру.

Политик призвала всех, кто способен стать на защиту журналистов: "Для многих в Украине ваша программа - последний глоток правды".

Напомним, что в прошлую пятницу "слуги народа" бойкотировали программу "Свобода слова Савика Шустера": представители действующей власти отказались примать участие в эфире и коментировать актуальную ситуацию в стране по вопросам отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова, вакцинации и отопительного сезона.

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