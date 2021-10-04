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Группа пьяных мужчин избила ветерана на Волыни. Потом они просили прощения на коленях. ВИДЕО

Мужчины напали на ветерана, который ожидал автобуса на остановке в Торчине. Его побратимы разыскали нападавших и заставили извиняться.

Видео избиения опубликовали в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, как несколько человек бьют лежащего на земле мужчину в военной форме.

"Мужчина ждал на остановке маршрутку и разговаривал по телефону. Эти "смельчаки" в сильном алкогольном опьянения начали к нему приставать. Мужчина попросил их просто отойти, а в ответ получил тяжелые телесные повреждения. На остановке и возле супермаркета "Сим23" было много людей, которые являются свидетелями этого ужаса и которые, конечно, встали на защиту бедного человека, но "местных бойцов" мгновенно стало много", - рассказала Иванка Улитовская, ставшая очевидцем событий.

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По ее словам, когда на место прибыли полицейские и медки, нападавшие сразу же сбежали.

"Возмущение просто не имеет границ … Представьте себе, что на месте этого военнослужащего, который не один год был в зоне АТО и защищал наши семьи, может быть ваш папа, или сын, или дочь… С мужчиной за этот короткий и ужасный период не успели конечно познакомиться, но этот мужественный человек, выстоял", - добавила женщина.

На следующий день избивших ветерана мужчин разыскали его побратимы. Те встали на колени и извинились. Они попросили прощения у военнослужащего, которого избили, а также у жителей Торчина за свое поведение в городе.

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Автор: 

ветераны (1107) избиение (9802) ромы (25) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+50
Чому в новині ні слова про те, що це цигани?
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04.10.2021 20:00
+47
Чортова циганва вошива! А українці все і всім прощають! Ну і хто тепер заперечить що Шікельгрубер був абсолютно правий у відношенні до цих гнид?
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04.10.2021 19:58
+45
Цыганам поверить - остаться в дураках.
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04.10.2021 19:57
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Во Франци с ними по другому поступили.За неделю собрали всех цыган ,посадили в самолеты и вывезли на историческую родину в румынию и плевали они на правозащитников.Никто даже не пикнул.
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04.10.2021 21:43 Ответить
ХвашиЗты!
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05.10.2021 13:35 Ответить
це шо, цигани ?
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04.10.2021 21:44 Ответить
Это не цыгане. Черти обыкновенные. Таких только ломать.
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04.10.2021 21:46 Ответить
...знайшли метод виховання.... аби вони засвоїли навчання треба їх було у ліс вивезти та наказати копати...
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04.10.2021 21:52 Ответить
У нас випадок був.Циганва якогось парубка підрізала.Не знаю,що за що.Бомжували вони табором на звалищі.Місцеві не довго думаючи спалили весь табір,куди ділись роми холєра їх знає.Як кажуть ненавиджу дві речі,расизм і циган.
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04.10.2021 21:54 Ответить
Это Российский след,точно.
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04.10.2021 22:11 Ответить
ні,циганський.Це не так гидко,як кацапський слід в твоїх порожніх мізках.
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04.10.2021 22:49 Ответить
дуня, твой след, как у ко-кошария, ни с чем не спутать
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04.10.2021 23:42 Ответить
******* ...ну ты понял! Надеюсь...
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05.10.2021 00:14 Ответить
Щось сильно вони цілі,як для тих хто побив ветерана.
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04.10.2021 22:19 Ответить
Слава Українським Воїнам.....Тричі!!!
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04.10.2021 22:22 Ответить
зламати цим лосям носики, ручку праву та ніжку ліву..... І Все буде добре. Більше можна не приїзджати туди....
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04.10.2021 22:30 Ответить
нация- паразит, жаль немцы не доработали.
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04.10.2021 22:32 Ответить
А нам хто заважає? Вдарив рукою - ламати руку цигану в трьох місцях. Вдарив ногою - ламати в двох + колінна чашечка і пробита ломом наскрізь ступня. Запевняю, декілька таких акцій і про "агресивних" циган забудемо.
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04.10.2021 22:47 Ответить
"пробита ломом наскрізь ступня." - ну, це вже занадто, та й не по людськи така жорстокість, а ось яйця підсмажити газом- саме те!
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05.10.2021 11:52 Ответить
Можна але ж ... довго, марудно.
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06.10.2021 03:23 Ответить
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04.10.2021 22:53 Ответить
Два правых гоблина точно братья. Одинаково дегенеративное выражение физиономий.
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04.10.2021 22:54 Ответить
Поки таких мразей не будуть знаходить десь у канавах толку не буде,а краще щоб і не знаходили.
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04.10.2021 22:59 Ответить
Йо.ані цигани не люди.
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04.10.2021 23:02 Ответить
цыганва в край окуела, а всё потому шо эту падаль крышует другая -мусорская..
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04.10.2021 23:36 Ответить
Вірити циганам - себе не поважати. Вибачаючись, вони також брешуть.
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04.10.2021 23:55 Ответить
То не цигани. Араби.
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05.10.2021 00:21 Ответить
от терпилы эти волынякы ....да на утро ни одного цыгана там быть не должно, как и в любом другом городке обл......совсем чмыри охренели, на военного в форме нападать!... ..на расею скотовозками всех, ближе к ист. родине отвезти, там демографический кризис...пусть там и размножаются, коммунизм в Сибиреи строят...
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05.10.2021 00:25 Ответить
Подяка УНСО Волинь за виховання ромів.
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05.10.2021 00:54 Ответить
На колінах герої
Мізки там по ходу і немає.
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05.10.2021 01:10 Ответить
Почему ни слова об уголовном производстве? Вот так просто, извинились и все? Трындец
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05.10.2021 04:43 Ответить
В ООС ИХ ПО ОБЯЗАЛОВКЕ !!!
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05.10.2021 07:26 Ответить
Какай от них там толк? Перейдут к врагу с оружием, или своим в спину стрелять будут...
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05.10.2021 11:04 Ответить
А еще больше - будут наркоту толкать военным...Не-е-е. Увольте.
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05.10.2021 13:37 Ответить
ИХ ТОЛЬКО МОГИЛА ИСПРАВИТ !!! КАК И КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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05.10.2021 07:27 Ответить
Непонятно зачем публичность такого видео. Проще было этим "мамам-гадалкам" отдать остаточный биоматериал после терминирования их потомства.
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05.10.2021 09:07 Ответить
Їм шо на колінах, що на ногах - все однаково
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05.10.2021 09:15 Ответить
А буде кримінальна справа, чи ментам немає коли займатися циганами?
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05.10.2021 09:18 Ответить
Як побачили, що все просто, непрофесійні з розшуку злочинців ветерани професійно і оперативно встановили ізатримали злочинців і не знаючи азів закону просто, по-людські примусила їх вибачитися за свої злочинні дії перед потерпілим. Поліцейсьеі бездіяли, АЛЕ, після цього вони-поліцейські, точно порушать справу проти військових, "які привисили свої повноваження і "глумилися" над бандитами". Тут операвтивності поліцейських не буде меж.
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05.10.2021 09:37 Ответить
Это вряд ли. ЗАССУТ.
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05.10.2021 13:38 Ответить
тут должна быть картинка с Томми)
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05.10.2021 10:14 Ответить
у нас тут этого дерьма как дерьма в Раде, приставучие суки, особенно бабы, гадать уже на просят, а зазывают на интим, но я столько бояры за 5 жизней не осилю)
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05.10.2021 10:17 Ответить
"Група п'яних чоловіків побили ветерана на Волині. Потім вони просили вибачення на колінах." Це все хрень собача повинно було написати так; "Група п'яних чоловіків побили ветерана на Волині. Після вибачення вони кудись зникли, напевно від сорому вирішили ЗНИКНУТИ БЕЗВІСТІ..."
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05.10.2021 10:46 Ответить
Це сміття треба було ставити на коліна десь у лісі перед ямою і спитали про останне бажання
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05.10.2021 10:52 Ответить
циганье поганое
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05.10.2021 10:57 Ответить
Мало !!!
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05.10.2021 11:21 Ответить
молотком пальцы поперебивать ....
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05.10.2021 12:21 Ответить
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