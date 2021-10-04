Группа пьяных мужчин избила ветерана на Волыни. Потом они просили прощения на коленях. ВИДЕО

Мужчины напали на ветерана, который ожидал автобуса на остановке в Торчине. Его побратимы разыскали нападавших и заставили извиняться.

Видео избиения опубликовали в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, как несколько человек бьют лежащего на земле мужчину в военной форме.

"Мужчина ждал на остановке маршрутку и разговаривал по телефону. Эти "смельчаки" в сильном алкогольном опьянения начали к нему приставать. Мужчина попросил их просто отойти, а в ответ получил тяжелые телесные повреждения. На остановке и возле супермаркета "Сим23" было много людей, которые являются свидетелями этого ужаса и которые, конечно, встали на защиту бедного человека, но "местных бойцов" мгновенно стало много", - рассказала Иванка Улитовская, ставшая очевидцем событий.

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По ее словам, когда на место прибыли полицейские и медки, нападавшие сразу же сбежали.

"Возмущение просто не имеет границ … Представьте себе, что на месте этого военнослужащего, который не один год был в зоне АТО и защищал наши семьи, может быть ваш папа, или сын, или дочь… С мужчиной за этот короткий и ужасный период не успели конечно познакомиться, но этот мужественный человек, выстоял", - добавила женщина.

На следующий день избивших ветерана мужчин разыскали его побратимы. Те встали на колени и извинились. Они попросили прощения у военнослужащего, которого избили, а также у жителей Торчина за свое поведение в городе.

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