"Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете ВР, - нардеп Поляков. ВИДЕО
Народные депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" член депутатской группы "За майбутнє", бывший "слуга народа"Антон Поляков.
"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" – сказал Поляков.
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Вполне вероятно, что какраз те деньги, которые ЗЕ для Коломойского отмывал в офшорах.
Офигительная борьба с олигархами у ЗЕ и СН.
Цинизм и наплевательство "слуг" зашкаливают.
ЗЕ и ***** преследуют одни и те же цели.
71% граждан не доверяет ему, как политику.
46% граждан никогда и ни при каких обстоятельствах за него не проголосует.
Не нравятся опросы, открой сайт ЦИК с результатами прошлых выборов.
Или, падлюки, сфальсифицировали?
Можеш і кептурик та футболочку Зе! відкопати та одягнути, а з мене- смоктунець у лікарню, якщо щелепу покоцають...
Это я к тому, что долбодятлов везде и всегда хватало.))
Да и не фанат я Зеленского. Не голосовал за него в первом туре. Во втором только. Против Петра.
Проти Петра, але й не за Зе!біла- це ж мудре рішення, просто викреслити обох чи не прийти на 2-гий тур- совість не дозволила?
Надіюсь, що банкрутством державних компаній ти задоволений, з гордістю й далі, визнаватимеш свій вклад у перерозподіл їхніх прибутків до обрізаних членів?
Но фантазии у тебя, Шура, не здоровые. Пьёшь сильно?
Пропей лучше барбитуратов. Или обратись к специалисту.
И ничего продавать не придется
🤬🤬🤬🤬🤬'
Вдруг кто усрется взять??
вот и приходится на унитазе отслюнявливать конвертики ))))
***** амёбы туалетные ))))
Ну і як після цього їх не називати ПРОСТИТУТКАМИ
Подпольный советский миллионер Александр Иванович Корейко любил пересчитывать свои миллионы в туалете. Совпадение? Не думаю.