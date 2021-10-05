"Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете ВР, - нардеп Поляков. ВИДЕО

Народные депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" член депутатской группы "За майбутнє", бывший "слуга народа"Антон Поляков.

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" – сказал Поляков.

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