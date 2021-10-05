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"Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете ВР, - нардеп Поляков. ВИДЕО

Народные депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" член депутатской группы "За майбутнє", бывший "слуга народа"Антон Поляков.

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" – сказал Поляков.

Читайте также: Корниенко о подкупе депутатов: "Это больше слухи", пусть разбираются антикоррупционные органы

Автор: 

НАБУ (4222) подкуп (600) Слуга народа (2631) Поляков Антон (111) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+29
А деньги эти получены от Коломойского.
Вполне вероятно, что какраз те деньги, которые ЗЕ для Коломойского отмывал в офшорах.

Офигительная борьба с олигархами у ЗЕ и СН.
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05.10.2021 10:07
+25
Закон об олигархах - это план Москвы и Коломойского ,чтоб не допустить Порошенко к следующим выборам президента.
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05.10.2021 10:12
+23
так они ж туда и шли "прибарахлиться, чтоб и внукам хватило".
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05.10.2021 10:11
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Деньги на ветер, без одобрения Венецианской комиссии.
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05.10.2021 10:06 Ответить
Интересен сам факт что в туалете раздавали.
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05.10.2021 10:07 Ответить
так они ж туда и шли "прибарахлиться, чтоб и внукам хватило".
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05.10.2021 10:11 Ответить
Спроси у дебила,он в это время в унитазе прятался?Верить обиженному-себя не уважать,но тупой пипл схавает и уже есть плоды.
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05.10.2021 10:14 Ответить
В унитазах прятаться - это, похоже, больше для тебя! Есть методы и потоньше. Поинтересуйся, на сколько разбогатели родственники "слуг" за последний год! Информация открыта.
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05.10.2021 10:25 Ответить
У кого поинтересоваться, если информация скрыта?
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05.10.2021 10:43 Ответить
От кого скрыта?) Может вы просто не хотите слышать?)
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05.10.2021 16:32 Ответить
А деньги эти получены от Коломойского.
Вполне вероятно, что какраз те деньги, которые ЗЕ для Коломойского отмывал в офшорах.

Офигительная борьба с олигархами у ЗЕ и СН.
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05.10.2021 10:07 Ответить
Ну если КАКРАЗ,тогда да.Где же вы такие тупенькие беретесь?
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05.10.2021 10:13 Ответить
борись, Козлов! Борись! или это ты, Подоляк?
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05.10.2021 10:15 Ответить
Так они (СН) еще и парашники??????
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05.10.2021 10:08 Ответить
Олигархат на ушах, готовы на всё!!!!
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05.10.2021 10:10 Ответить
Разве можно представить что-то подобное во времена каденции Петра?
Цинизм и наплевательство "слуг" зашкаливают.
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05.10.2021 10:10 Ответить
Хороший стеб
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05.10.2021 10:11 Ответить
и много Серлещ получил бабла от ПП? а чего тогда молчит наш суперантикоррупционер?
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05.10.2021 10:13 Ответить
Избрание клоуна президентом - это самый "хороший" стеб, над здравым смыслом так точно.
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05.10.2021 10:19 Ответить
А ведь тупой пипл схавает.
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05.10.2021 10:11 Ответить
Закон об олигархах - это план Москвы и Коломойского ,чтоб не допустить Порошенко к следующим выборам президента.
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05.10.2021 10:12 Ответить
Именно!!!

ЗЕ и ***** преследуют одни и те же цели.
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05.10.2021 10:16 Ответить
Вам план в москве показали? Или у коломойского?
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05.10.2021 10:27 Ответить
В нач. 2000-х Путин точно так же захватывал власть. Контроль над олигархами и медиаресурсами. Такой же план внедряется здесь. Но могу вас уверить ,как всегда ничего не выйдет. "Украина не Россия" (с)
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05.10.2021 11:05 Ответить
Порошенко очень легко может сломать эти коварные планы. Ему достаточно лишь выполнить своё предвыборное обещание 2014 года, и продать активы. С той лишь разницей, что и медиа-активы тоже нужно будет продать. И всё! С чистой совестью на выборы.
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05.10.2021 10:34 Ответить
Які медіаактиви належать особисто Порошенку?
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05.10.2021 10:44 Ответить
Та да. Мне уже один порохобот объяснял. Вы все здесь юристы.)) «А докажи!», «А формально он не он» и т.д… Только вот в стране живут далеко не все юристы. Простому обывателю «де-факто» гораздо интереснее, чем «де-юре».Поэтому, если Порошенко вышвырнут из политики (ибо активы он никогда не продаст), это будет крайне позитивно воспринято абсолютным большинством украинского общества.
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05.10.2021 12:06 Ответить
Зе!Бенятко, а що спільного у інваліда розумової праці як ти та абсолютною більшістю українського суспільства?
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05.10.2021 16:28 Ответить
Уровень недоверия к Порошенко.
71% граждан не доверяет ему, как политику.
46% граждан никогда и ни при каких обстоятельствах за него не проголосует.
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05.10.2021 16:45 Ответить
це від соціологічної групи Сови та Совін на фанері?
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05.10.2021 16:54 Ответить
Группа «Рейтинг». Относительно свежие данные.

Не нравятся опросы, открой сайт ЦИК с результатами прошлых выборов.

Или, падлюки, сфальсифицировали?
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05.10.2021 17:14 Ответить
Зе!Бенятко, а спробуй начепити наліпку Зе! на свій велосипед чи автомобіль без спец страхування від стихійного вандалізму...
Можеш і кептурик та футболочку Зе! відкопати та одягнути, а з мене- смоктунець у лікарню, якщо щелепу покоцають...
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05.10.2021 17:26 Ответить
Я в 2004 году на боковом зеркале оранжевую ленточку возил. Какой-то долбодятел на парковке под офисом хотел видимо вырвать вместе с зеркалом- не получилось. Так он со злости с ноги в дверь засадил. Повезло, магнитами не дорого отрихтовали. Машине пятый месяц шёл. Камер тогда мало было. Дебил так и остался инкогнито.
Это я к тому, что долбодятлов везде и всегда хватало.))
Да и не фанат я Зеленского. Не голосовал за него в первом туре. Во втором только. Против Петра.
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05.10.2021 17:54 Ответить
насолоджуєшся вибором чи оправдовуєшся?
Проти Петра, але й не за Зе!біла- це ж мудре рішення, просто викреслити обох чи не прийти на 2-гий тур- совість не дозволила?
Надіюсь, що банкрутством державних компаній ти задоволений, з гордістю й далі, визнаватимеш свій вклад у перерозподіл їхніх прибутків до обрізаних членів?
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05.10.2021 18:06 Ответить
Ящо тебе, Жора, повісити посеред вулиці на ліхтарі, то я впевнений, що це в край позитивно сприйметься більшістю твоїх сусідів. Може спробуємо?
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05.10.2021 16:29 Ответить
У меня не плохие отношения с соседями. Многие возможно даже расстроятся.))
Но фантазии у тебя, Шура, не здоровые. Пьёшь сильно?
Пропей лучше барбитуратов. Или обратись к специалисту.
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05.10.2021 16:50 Ответить
Чому ж фантазії, якщо я це бачив на власні очі, і що характерно, в людини теж були "нєплахіє атнашєнія".
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05.10.2021 17:05 Ответить
Выходит всё-таки пьёшь
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05.10.2021 17:11 Ответить
Гриня, ти свої власні проблеми на оточуючих не проецюй. Не знаєш місць, в Україні, де "добрі" сусіди вбивали інших сусідів, під загальне одобрямс? То може ти просто запорєбріковоє чмо?
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05.10.2021 17:16 Ответить
а хто купить за реальну ціну, ти?
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05.10.2021 11:01 Ответить
Бубочка это уже сделал?)
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05.10.2021 16:41 Ответить
Ему достаточно насадить тебя на бутылку, Жора

И ничего продавать не придется
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05.10.2021 22:10 Ответить
не раздражайте своей чушью! Шулер, брехло, предатель ЖмуРукуОбнимаю маму рóдную продаст, брата рóдного убьёт, Родину предаст, обберет детей-инвалидов и пр..ради лишней копеечки в своих оффшорах и 'слепых трастах'
🤬🤬🤬🤬🤬'
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08.10.2021 08:40 Ответить
да ваша Заланская и без помощи Пороха косячит . просто дибилам которые за него голосовали стыдно признать что они дибилы
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05.10.2021 11:03 Ответить
А список олигархів що виють надати можеш? Чи ти брехло і тріпло?
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05.10.2021 16:31 Ответить
Сказал чел из группы олигарха Коломойского - за Майбах, сидя на канале олигарха Ахметова
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05.10.2021 10:28 Ответить
а гдеже еще деньги прислугам раздавать как не на параше??
Вдруг кто усрется взять??
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05.10.2021 10:28 Ответить
Кацапе, з цього фейку уже навіть у вас на Московії не сміються.
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05.10.2021 10:45 Ответить
Сортир - самое естественное место для ЗЕбыдла!
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05.10.2021 10:29 Ответить
Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
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05.10.2021 10:29 Ответить
А где ещё опущеным раздавать?
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05.10.2021 10:30 Ответить
Почерк работы шпаны комуняки Зе ничем не лучше попередника, но более циничный, настоящий хуцпа. Ярош - президент Украины!
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05.10.2021 10:40 Ответить
ламають систему...
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05.10.2021 10:43 Ответить
ЛЛЛЛюдддддиииии!!!!!!! Ви реально вірите в ці "вкиди"????? Схаменіться і вмикайте мізки (звичайно якщо вони є).
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05.10.2021 10:49 Ответить
точно . наговаривают на слуг . они не такие . они честные и порядочные . а конверты им порохоботы подбрасывают
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05.10.2021 10:59 Ответить
Законом не запрещено раздавать деньги в туалете...
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05.10.2021 11:23 Ответить
туалетные зе офшоры для СН
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05.10.2021 11:25 Ответить
Фу ,як огидно , аж через интернет пахнет . Забилам привет 💩
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05.10.2021 11:33 Ответить
видимо только в туалет камер наблюдения за мавпами нет )))
вот и приходится на унитазе отслюнявливать конвертики ))))
***** амёбы туалетные ))))
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05.10.2021 12:54 Ответить
Главный принцип "Слуг Каннабиса" и Зеленского - это отсутствие всяких принципов. Нет принципов - получается дурно пахнущее болото с квакающими зелеными лягушками.
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05.10.2021 14:24 Ответить
Ета бездарь даже не смогла найти способ нормально бабло роздать. Чего их так к електорату тянет?
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05.10.2021 16:24 Ответить
Народные депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах. Источник:
Ну і як після цього їх не називати ПРОСТИТУТКАМИ
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05.10.2021 23:33 Ответить
Получение и пересчитывание «слугами народа» денег в туалете - это веселая дань традиции.

Подпольный советский миллионер Александр Иванович Корейко любил пересчитывать свои миллионы в туалете. Совпадение? Не думаю.
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08.10.2021 16:51 Ответить
 
 