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Скандальный судья Вовк провел вечер в элитном ресторане с фигурантами "пленок Вовка". ВИДЕО

Глава скандального Окружного административного суда Киева Павел Вовк провел вечер в элитном ресторане Конча-Заспы в компании фигурантов "пленок Вовка".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, среди гостей были скандальные судьи ОАСК Владимир Келеберда (известный большим количеством недвижимости, принадлежащей его семье, несмотря на то, что данных о доходах, которые могли бы подтвердить, что его семья когда-то могла приобрести это имущество, нет), Виктор Шулежко (он в коллегии с другими судьями принимал решение в пользу предприятий олигарха Дмитрия Фирташа) и Виталий Амельохин (входил в тройку, которая рассматривала дело в отношении Приватбанка и отменила национализацию).

Также на праздновании вместе с руководителем ОАСК Павлом Вовком заметили судью Евгения Аблова, который фактически обязал "Беркут" разогнать Майдан в декабре 2013 года, и судью Игоря Погрибниченко - ключевого судью, который принимал нужные Вовку решения с целью блокирования ВККС.

Кроме коллег по АОСК в компании с Вовком были бывший прокурор, а ныне заместитель главы администрации порта "Южный" Максим Мельниченко, экс-заместитель главы службы Главного управления юстиции Киева Александр Липовой, бывший нардеп Василий Яницкий, экс-заместитель главы Одесского административного Окружного суда Алексей Колесниченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судью Вовка оштрафовали незаконно, - позиция пресс-службы ОАСК

Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

Читайте: Суд продлил арест брата судьи Вовка Зонтова и уменьшил залог до 21,56 млн грн

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

29 сентября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и наложил на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка денежное взыскание. Его оштрафовали на 4540 гривен.

Автор: 

Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+9
КАцапы силовым способом не сумели поставить Украину на колени так решили руками ручных прислужников в виде СН удавить ее экономически!!!! Надо этот шалман еврейский уничтожать!!!!!
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05.10.2021 13:29
+7
Игорек, ты не в Америке
ты в ЗЕльоно-Изумрудном городе
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05.10.2021 14:16
+6
проклятый Порох ничего не делает для искоренения судейской мафии !
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05.10.2021 14:14
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Правила форума Совет форумчан
А це привід для арешту судді який впливає на свідків і заважає слідству.
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05.10.2021 13:26 Ответить
Игорек, ты не в Америке
ты в ЗЕльоно-Изумрудном городе
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05.10.2021 14:16 Ответить
арешту....
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05.10.2021 17:50 Ответить
КАцапы силовым способом не сумели поставить Украину на колени так решили руками ручных прислужников в виде СН удавить ее экономически!!!! Надо этот шалман еврейский уничтожать!!!!!
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05.10.2021 13:29 Ответить
с каждым днем у народа все больше недоверия к синагогам....
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05.10.2021 14:17 Ответить
хе-хе-хе, зебобики.
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05.10.2021 14:12 Ответить
проклятый Порох ничего не делает для искоренения судейской мафии !
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05.10.2021 14:14 Ответить
та ваще.. в последнее время зашквар за зашкваром у жаб (что Порох себе думает...совсем работать не дает зелебобам)))) все "рошенками" из с ног сбивает )))))
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05.10.2021 20:03 Ответить
Это который Балашова посадил?
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05.10.2021 15:02 Ответить
Вовчик уже все порешал с Вовчиком.
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05.10.2021 15:14 Ответить
*..в Вапняровской малине они остановились---они остановились тайно вот....*
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05.10.2021 16:08 Ответить
 
 