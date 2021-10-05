Кортеж едет по перекрытому Крещатику: четыре полицейские машины, скорая и около 10 автомобилей сопровождения. ВИДЕО (обновлено)

Для проезда кортежа полиция перекрыла движение на Крещатике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись проезда кортежа опубликована в соцсетях. В кортеже двигалось четыре полицейские машины, одна скорая и около десятка автомобилей сопровождения.

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