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Кортеж едет по перекрытому Крещатику: четыре полицейские машины, скорая и около 10 автомобилей сопровождения. ВИДЕО (обновлено)

Для проезда кортежа полиция перекрыла движение на Крещатике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись проезда кортежа опубликована в соцсетях. В кортеже двигалось четыре полицейские машины, одна скорая и около десятка автомобилей сопровождения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кортеж "велосипедов" Зеленского в Чернигове. ВИДЕО

Автор: 

кортеж (194) Крещатик (15)


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Топ комментарии
+60
А где столь разрекламированный лисапет!!!!!!
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05.10.2021 13:38
+51
А как обещал ЗеДятлам, как обещал!
Лохи он вам как обещал!
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05.10.2021 13:42
+49
а в отдельной машине везут пианину, для особо важных случаёв..
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05.10.2021 13:40
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Лєщенко вже виліз зі сраки, щоб прокоментувати це?
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05.10.2021 19:55 Ответить
разве зебилам до выборов никто не сказал, что
шестёрка может превратиться в туза
только в одном случае ...
когда она-
в руках опытного шулера
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05.10.2021 20:10 Ответить
.
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05.10.2021 20:54 Ответить
п@расы возвращаются?
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05.10.2021 21:16 Ответить
.

Зе-чмо.
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05.10.2021 21:17 Ответить
Панове ЗЕбіли! Зараз Україні твориться якась така херня, якийсь дурний хаос, що навіть читати ваші новини нудно й тошно.
PS: Накращі побажання "мудрому наріду", якщо можна так назвати.
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05.10.2021 21:33 Ответить
Украинский народ делает всё правильно, а вот украинофобские гниды истирают свои зубы от злобы.
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09.10.2021 02:28 Ответить
Так ху-ло по москве возят: улицы без машин и людей....
Вы сделали это разом, зеленые ублюдки
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06.10.2021 00:00 Ответить
І в Туркменістані така ж ситуація.
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06.10.2021 00:04 Ответить
Доголосовались...
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06.10.2021 01:55 Ответить
зе - лох без сомнения, но в кортеже ехал президент Израиля
99% комментаторов по жизни нихрена не смыслит в том, о чем пытается рассуждать

в другой теме эти же самые ихсвперды наперебой кричат о том, что все "вумные" вакцинировались
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06.10.2021 01:55 Ответить
ЗЕБИЛ едет на работу. яныкович с вами? А как п...л - кортежей не будет. Тьфу ...
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06.10.2021 07:25 Ответить
Яка ганьба...
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06.10.2021 09:06 Ответить
Та давай уже пафосную одинокую прогулку по центральным улицам пустого города....пока там барикад еще нет...
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06.10.2021 12:10 Ответить
Лохи выбрали себе царя.
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06.10.2021 14:43 Ответить
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