Кортеж едет по перекрытому Крещатику: четыре полицейские машины, скорая и около 10 автомобилей сопровождения. ВИДЕО (обновлено)
Для проезда кортежа полиция перекрыла движение на Крещатике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись проезда кортежа опубликована в соцсетях. В кортеже двигалось четыре полицейские машины, одна скорая и около десятка автомобилей сопровождения.
Топ комментарии
+60 валерий коренев #331462
показать весь комментарий05.10.2021 13:38
+51 Старый зольдат
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+49 Шрек Баблокат
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шестёрка может превратиться в туза
только в одном случае ...
когда она-
в руках опытного шулера
Зе-чмо.
PS: Накращі побажання "мудрому наріду", якщо можна так назвати.
Вы сделали это разом, зеленые ублюдки
99% комментаторов по жизни нихрена не смыслит в том, о чем пытается рассуждать
в другой теме эти же самые ихсвперды наперебой кричат о том, что все "вумные" вакцинировались