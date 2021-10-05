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Грузинские телеканалы обнародовали кадры задержания Саакашвили в квартире, где он находился после пересечения границы. ВИДЕО

Грузинские телеканалы обнародовали кадры задержания Михеила Саакашвили в квартире, где он находился после пересечения границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой видеозаписи на Саакашвили надевают наручники, после этого он пьет из стакана воду. 

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: 

арест (10458) Грузия (4501) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+18
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05.10.2021 14:23
+13
Чачу всосал, с видом педика в трауре.
Алло, Алень, пардон Олег Петрович 5628764888 или как там вас, расскажите нам за мужество на лице этого подонка скушавшего свой галстук, отдавшего Параше четверть территории своей страны, а потом отказавшегося от гражданства своей Родины и жировавшего здесь у нас, на наши налоги.
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05.10.2021 14:21
+13
саакашвили предпочел арест в Грузии и 6 лет в тюрьме - лишь бы свалить подальше от осла офшорного и его шоблы. СЛИШКОМ зашкварно стало находится возле них) розумков тому доказательство))
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05.10.2021 14:22
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Карлсон долетался!.. Михуил до3,14делся!
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05.10.2021 14:18 Ответить
саакашвили предпочел арест в Грузии и 6 лет в тюрьме - лишь бы свалить подальше от осла офшорного и его шоблы. СЛИШКОМ зашкварно стало находится возле них) розумков тому доказательство))
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05.10.2021 14:22 Ответить
Саакашвілі справжній Герой! Героям Слава!
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05.10.2021 15:37 Ответить
Героям тюрми.
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05.10.2021 16:15 Ответить
Тим хто бореться за краще майбутнє своєї країни потрібно бути готовим до ув'язнення і навіть смерті. Бидло не хоче змін, бидло хоче дешевої ковбаси.
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05.10.2021 16:25 Ответить
пачом калбаса ЄгоркаЛ від грицацуєва?
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05.10.2021 17:53 Ответить
Это обоюдоострое оружие. Ибо понятие "краще майбутне" у всех разное. А шизиков и разного рода сектантов, уверяющих, например, что шариат - краще майбутне, или еще какую юхня, зашкаливает всегда.
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05.10.2021 18:14 Ответить
обдовбиш він, а не герой, мерзота якої світ не бачив, тут подібних теж вистачає, от твій грицацуєф, настаясчій палкофнєг, теж з тих, легіон їх.
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05.10.2021 17:54 Ответить
Звери,даже не дали сделать дорожку на дорожку.
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05.10.2021 14:19 Ответить
Но чачу то на посошок позволили. Добрейшие люди.
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05.10.2021 14:22 Ответить
Чачу всосал, с видом педика в трауре.
Алло, Алень, пардон Олег Петрович 5628764888 или как там вас, расскажите нам за мужество на лице этого подонка скушавшего свой галстук, отдавшего Параше четверть территории своей страны, а потом отказавшегося от гражданства своей Родины и жировавшего здесь у нас, на наши налоги.
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05.10.2021 14:21 Ответить
Олег Петрович 5628764888 на перекличке))
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05.10.2021 14:29 Ответить
Там Хортиця на столі.
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05.10.2021 14:51 Ответить
Ну, я не присматривался.
И получается, шо он не патриот своей Родины?
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05.10.2021 14:54 Ответить
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05.10.2021 14:23 Ответить
Вот и раскрылась причина радостного настроения при аресте
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05.10.2021 14:23 Ответить
такое впечатление что этот алень петрович сидит в одной палате с игорь Л))

или пишут с одного компа)

кстати, что-то давненько этого шибздика игорька не было (но есть алень петрович в ЭТО же время))..
интересно, после наезда гриценки на осла офшорного - как оно продолжит прославлять зеЛоха?))
неужто начнет гриценко поливать
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05.10.2021 14:25 Ответить
и не поспоришь

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi?__cft__[0]=AZXC8c3wsJz8SW3nXVFxHX3UfbnUFVzgrhMD_HrT8JcpTTeVFdTAjCc5rHmG7a7P-rpelmb0p6SMfHUAAbQffoSLBG2QMFknTW_vvK-bMiYj_pdbeA0dAMyVzMKIUg3mDtGHwsa8L2r3b-xHeBxtC4n7&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/411767680307782?__cft__[0]=AZXC8c3wsJz8SW3nXVFxHX3UfbnUFVzgrhMD_HrT8JcpTTeVFdTAjCc5rHmG7a7P-rpelmb0p6SMfHUAAbQffoSLBG2QMFknTW_vvK-bMiYj_pdbeA0dAMyVzMKIUg3mDtGHwsa8L2r3b-xHeBxtC4n7&__tn__=%2CO%2CP-R 2 жовтня о 12:30 ·



Рідкісний випадок, коли вчинок людини задовольнив всіх.

Повернення Саакашвілі в Грузію стало благом для України, підсилило грузинську опозицію на виборах, дало можливість грузинській владі помститися і повернуло сенс буття й суспільну увагу самому Саакашвілі.

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05.10.2021 14:26 Ответить
Карлсон випив на останок вина бо в каталажці не дають,хіба що якусь бурду.Нічого страшного,шість років пролетять як один день.Успіхів і творчої діяльності в каталажці,нових знайомств.
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05.10.2021 14:28 Ответить
Ясько ему передачу собирает. Вареники с ливером. Ливер ЗЕ. И медленной скоростью отправит ему в СИЗО города Тбилисо. Очень медленной скоростью.
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05.10.2021 14:31 Ответить
он тупо набуханый был и возможно под коксом, потому ему так смешно было возле кичи..) потом попустило и назвал клована величайшим и мудрейшим О-вовкой...
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05.10.2021 14:28 Ответить
"Как сообщает , на короткой видеозаписи https://www.facebook.com/POSTV.Analytics/posts/1726561777539315 на Саакашвили надевают наручники , после этого он пьет из стакана воду."

Источник:

Воду? В какой из бутылок на столе вода?
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05.10.2021 14:29 Ответить
Ты иксПерд?
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05.10.2021 15:04 Ответить
Мабуть піталов іксПЕРД.
Я поставила ПИТАННЯ.
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05.10.2021 15:08 Ответить
Ти ще й обділена розумом?
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05.10.2021 15:12 Ответить
іксПЕРД піталов тут, згідно правил форуму, обговорюють написане в статті.
Не флуди.
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05.10.2021 15:23 Ответить
вот чего он лыбился
бухал
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05.10.2021 14:39 Ответить
Саакашвили выпустят и снимут с него все обвинения. Грузинской власти надо было об этом подумать раньше.
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05.10.2021 14:51 Ответить
Це, залежить від позиції Заходу.
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05.10.2021 14:54 Ответить
Заходу ,як такого ,останнім часом немає,в кожного своя думка і проблеми .Не до Міхи їм
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05.10.2021 15:12 Ответить
"... пьет из стакана воду." - Ага! Бухнул напоследок!
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05.10.2021 15:00 Ответить
Вот интересно, захлебывающиеся здесь от злорадства над Саакашвили, хотят, чтоб Грузия была демократическим государством или чтоб легла под *********???
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05.10.2021 15:09 Ответить
и как задержание карлсона повлияет на вектор развития Грузии?
это только михуил всем рассказывает какой он враг *****.
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06.10.2021 09:25 Ответить
Решил повторить судьбу Нельсона Манделы.
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05.10.2021 15:20 Ответить
Ничего, полтора года отсидки даже Юльке позволили улучшить форму. А потом уже в честь надцатилетия чего-нить грузинского выпустят по УДО с обязательством пару лет отмечатся у участкового.
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05.10.2021 16:18 Ответить
молода жона буде чекати.....
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05.10.2021 16:38 Ответить
Почему без масок?
Умышленно заражали Мишку ковидом?
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05.10.2021 17:11 Ответить
а говорил под дудку зеленского, что Порошенко алкаш... хотя у того диабет и он никогда не пьёт
а этот и в бегах бутылку нашол и в наручниках от бокала не смог оторваться
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05.10.2021 17:31 Ответить
 
 