Грузинские телеканалы обнародовали кадры задержания Саакашвили в квартире, где он находился после пересечения границы. ВИДЕО
Грузинские телеканалы обнародовали кадры задержания Михеила Саакашвили в квартире, где он находился после пересечения границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой видеозаписи на Саакашвили надевают наручники, после этого он пьет из стакана воду.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Алло, Алень, пардон Олег Петрович 5628764888 или как там вас, расскажите нам за мужество на лице этого подонка скушавшего свой галстук, отдавшего Параше четверть территории своей страны, а потом отказавшегося от гражданства своей Родины и жировавшего здесь у нас, на наши налоги.
И получается, шо он не патриот своей Родины?
или пишут с одного компа)
кстати, что-то давненько этого шибздика игорька не было (но есть алень петрович в ЭТО же время))..
интересно, после наезда гриценки на осла офшорного - как оно продолжит прославлять зеЛоха?))
неужто начнет гриценко поливать
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Рідкісний випадок, коли вчинок людини задовольнив всіх.
Повернення Саакашвілі в Грузію стало благом для України, підсилило грузинську опозицію на виборах, дало можливість грузинській владі помститися і повернуло сенс буття й суспільну увагу самому Саакашвілі.
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Воду? В какой из бутылок на столе вода?
Я поставила ПИТАННЯ.
Не флуди.
бухал
это только михуил всем рассказывает какой он враг *****.
Умышленно заражали Мишку ковидом?
а этот и в бегах бутылку нашол и в наручниках от бокала не смог оторваться