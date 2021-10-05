Грузинские телеканалы обнародовали кадры задержания Саакашвили в квартире, где он находился после пересечения границы. ВИДЕО

Грузинские телеканалы обнародовали кадры задержания Михеила Саакашвили в квартире, где он находился после пересечения границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой видеозаписи на Саакашвили надевают наручники, после этого он пьет из стакана воду.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.