"Жень, слушай меня. Люди жалуются...", - разговор Зеленского со своим другом и главой "Укрэксимбанка" Мецгером в 2020 году. ВИДЕО

Главу "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и президента Украины Владимира Зеленского связывают близкие дружественные отношения, и назначения Мецгера на должности "Укрэксимбанка" добивался именно Зеленский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, семья Мецгеров - это близкие друзья президента Зеленского и актрисы "Квартала" Елены Кравец. Именно президент Зеленский лично добился назначения Мецгера на пост в Укрэксимбанк, и также Зеленский назначил жену Мецгера по квоте президента в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц.

Дружественные связи подтверждает и телефонный разговор Зеленского с Мецгером перед камерами в прошлом году. Тогда президент обсуждал с ним жалобы предпринимателей на проблемы с реструктуризацией кредитов.

По данным LIGA.net, Укрэксимбанк – государственный и один из крупнейших банков Украины. Банк активно выдает кредиты на крупные государственные проекты. В частности – выдал 3 млрд грн ГП "Антонов" на сборку трех самолетов Ан-178 и вложил 300 млн грн в реконструкцию аэропорта Винницы. Также банк – главный спонсор Укравтодора в строительстве дорог. В частности, в 2020 году банк предоставил Укравтодору 13,73 млрд грн на дороги. Всего Укравтодор получал госгарантии на 19,3 млрд грн кредита от Укрэксимбанка. Уже в августе 2021-го банк дал Укравтодору кредит еще на 4,3 млрд грн на дороги. При этом Укрэксим – самый убыточный банк в Украине. В 2020 году он получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн. Причиной Мецгер называл кредитный риск неработающих активов на 4,3 млрд грн. Банк также задолжал почти 30 млрд грн Национальному банку.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Справка.Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины - это консультативно-совещательный орган, созданный в соответствии с указом президента № 808/2019. В состав совета входят 15 членов, избранных на учредительном собрании Вадим Миськый (секретарь Совета), Александр Бурмагин, Наталия Влащенко, Ирина Городецкая, Наталья Гуменюк, Диана Дуцик, Павел Елизаров, Максим Кречетов, Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Людмила Писанко, Татьяна Попова, Сергей Томиленко, Тарас Шевченко, Сергей Штурхецкий.

Ранее Совет по вопросам свободы слова осудила давление на "Схемы" со стороны Андрея Портнова, выступил с критикой законопроекта "О дезинформации", дважды рекомендовал властям пакеты мер по поддержке медиа во время карантина, часть из которых были учтены в принятом законе о поддержке креативных индустрий рекомендовала ратифицировать конвенцию о доступе к официальным документам, которая была впоследствии поддержана Верховной Радой Украины, разработал рекомендации по проведению пресс-конференций первых лиц государства и организации журналистских пулов, призвал Нацполицию принять меры для прекращения торговли журналистскими удостоверениями, не нашел угроз свободе слова в санкциях против "каналов Медведчука" и призвал власти отреагировать на репрессии против журналистов в Беларуси, а также высказался против практики блокирования сайтов через судебные аресты имущественных прав пользователей.

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