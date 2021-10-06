Голосование за нового спикера, скорее всего, будет в пятницу, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Верховная Рада рассмотрит вопрос избрания нового спикера Верховной Рады, в случае отставки Дмитрия Разумкова, уже на заседании в пятницу.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

По его словам, завтра после отставки спикера соберётся фракция "Слуги народа" и обсудит кандидатов на должности председателя парламента и первого заместителя.

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Президента Владимира Зеленского на этом заседании фракции не будет.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о назначении Александра Корниенко первым вице-спикером Арахамия отметил: "Я не знаю. Есть же еще кандидаты, которые хотят, чтобы их рассмотрели. Это, конечно, представители "Слуги народа".