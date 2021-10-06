"Слуга народа" Гетманцев проведет заседание Рады по отставке Разумкова: "за" проголосовали 239 нардепов. ВИДЕО

Заседание, на котором будет рассматриваться отставка спикера Дмитрия Разумкова, будет вести нардеп СН Даниил Гетманцев.

Такое решение, как передаёт корреспондент Цензор.НЕТ, ВР приняла на заседании в среду.

За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов.

Ранее стало известно, что руководство фракции "Слуга народа" внесло предложение о том, что заседание, на котором планируют отстранять спикера Дмитрия Разумкова, будет вести глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Сам Гетманцеа сообщил, что был вынужден согласится.

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Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.