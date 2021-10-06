"Слуга народа" Гетманцев проведет заседание Рады по отставке Разумкова: "за" проголосовали 239 нардепов. ВИДЕО
Заседание, на котором будет рассматриваться отставка спикера Дмитрия Разумкова, будет вести нардеп СН Даниил Гетманцев.
Такое решение, как передаёт корреспондент Цензор.НЕТ, ВР приняла на заседании в среду.
За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов.
Ранее стало известно, что руководство фракции "Слуга народа" внесло предложение о том, что заседание, на котором планируют отстранять спикера Дмитрия Разумкова, будет вести глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
Сам Гетманцеа сообщил, что был вынужден согласится.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия об отставке Разумкова: 240 "За" ожидаю на табло. "Довіра" и "За майбутнє" за голосование ничего не получат
Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На своєму засіданні 5 травня 2017 року Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Гетманцева Данила Олександровича (далі - Кандидат) критеріям доброчесності та професійної етики (далі - Висновок).
В основу Висновку був покладений факт взаємозв'язків Кандидата з ТОВ "М.С.Л.", учасником якого є Кандидат. Частка у статутному капіталі складає 0,02%.
Підставою для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної стали такі обставини:
1. Щодо ТОВ "М.С.Л." рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції".
2. Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами ТОВ "М.С.Л.".
3. Незважаючи на застосування обмежувальних заходів, ТОВ "М.С.Л." продовжує здійснювати господарську діяльність в Україні, а Кандидат, коментуючи цю ситуацію в ЗМІ, не надав інформацію про те, яким чином це можливо.
4. У ТОВ "М.С.Л." наявний податковий борг у розмірі 28 915 936,39 грн.
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
@eternalrailway
·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1445674006292713472 20 мин
Показують як слуги в Раді натискають на потрібні зелені кнопки. Як же це жалюгідно. Дорослі 40-річні мужики, сидять, пітніють, тремтять за свою нікчемну шкуру, намагаються догодити, сподобатись актору російських серіалів і квнів. 80-років негативної селекції не пройшли дарма.
Кроме того это наверняка имитация, для проталкивания их кукловодом Разумкова в следующие президенты. Технология одуривания избирателей.
Надоело "выбирать" между ставленниками олигархата. А так "выбираем" по причине дикой системы выборов.
Тепер вже серуть нам всім на голови...