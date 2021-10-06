РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8708 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
15 961 112

Возле Александровской больницы в Киеве выстроилась очередь из скорых с больными COVID-19: стоят по 5 часов. ВИДЕО

Ситуация с коронавирусом в Киеве становится все более серьезной. В интернете показали очередь из карет скорой помощи на въезде в Александровскую больницу, в которой, как известно, лечат больных COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Киев.Оперативный" в Telegram.

"На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоять в очереди в Александровскую больницу автомобилям скорой помощи.
Первая бригада стоит в очереди почти 5 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID: "Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону карантина, - Шмыгаль

Отметим, что похожая ситуация сложилась в некоторых больницах Львова и Харькова.

Напомним, за сутки в Киеве выявили 792 новых случая заболевания коронавирусом (всего 237337), зафиксировано 11 летальных случаев.

больница (1440) карантин (16729) Киев (25587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров.
показать весь комментарий
06.10.2021 13:34
+16
В тролейбусах 2-3 в масках, а інші безсмертні.
показать весь комментарий
06.10.2021 13:37
+15
Вы и...тые??? Мне под медсанчастью 10 скорых ждущих вызов тоже снять и написать что это очередь??? Пилять цензор, научитесь фильтровать , или хоть думать, 5 часов ковидный в машине лежит и ждет очередь в больницу??? Или 5 часов транспорт одного ковидного ждет?
показать весь комментарий
06.10.2021 13:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А что скажут "Мастера Спорта по борьбе с Ковидом"?
Пора нового Министра МОЗ назначать или пусть этот еще "поучится"?
показать весь комментарий
06.10.2021 14:04 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27369706.html Поражены твоей неудачей

показать весь комментарий
06.10.2021 14:20 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2021 15:43 Ответить
Пораджу маячню всяку не писати, бо якщо він перехворів,то мінімум пів року йому не можна і не потрібно вакцинуватись. Але адепти вакцинації вже такі байки розказують...
показать весь комментарий
06.10.2021 17:01 Ответить
ну якщо воно купувало довідку - то воно дурнувате і навіть цього не розуміє
показать весь комментарий
07.10.2021 07:12 Ответить
Ох и бред🤦🏼‍♀️
показать весь комментарий
06.10.2021 21:16 Ответить
73% Зеля Чемпион-Найвэлычнише уже не соберёт, даже 10% не будет.. беги, дурочка..
показать весь комментарий
06.10.2021 14:30 Ответить
почему в запорожье нет ковида два года....а..
показать весь комментарий
06.10.2021 16:25 Ответить
Были бы в Запорожье выборы,как в Харькове,где победу одержит не слуга народа,и Запорожье сразу бы оказалось в красной зоне, и скорые бы мотались по всему городу.
показать весь комментарий
06.10.2021 21:05 Ответить
Прогуляйся к 5 больнице, попросись на экскурсию в реанимацию
показать весь комментарий
06.10.2021 22:38 Ответить
Мабуть тесты закончились.Пришла разнарядка всех на госпитализацию с любыми признаками ОРВИ,а там разберёмся.У медиков стартовал свой сезон по койко месту.Ведь с бюджета за каждого больного прилетает копеечка
показать весь комментарий
06.10.2021 17:09 Ответить
ТОПЛИВО ЭКОНОМЯТ !!!
показать весь комментарий
07.10.2021 11:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 