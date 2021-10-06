Возле Александровской больницы в Киеве выстроилась очередь из скорых с больными COVID-19: стоят по 5 часов. ВИДЕО

Ситуация с коронавирусом в Киеве становится все более серьезной. В интернете показали очередь из карет скорой помощи на въезде в Александровскую больницу, в которой, как известно, лечат больных COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Киев.Оперативный" в Telegram.

"На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоять в очереди в Александровскую больницу автомобилям скорой помощи.

Первая бригада стоит в очереди почти 5 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID: "Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию".

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Отметим, что похожая ситуация сложилась в некоторых больницах Львова и Харькова.

Напомним, за сутки в Киеве выявили 792 новых случая заболевания коронавирусом (всего 237337), зафиксировано 11 летальных случаев.