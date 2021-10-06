Возле Александровской больницы в Киеве выстроилась очередь из скорых с больными COVID-19: стоят по 5 часов. ВИДЕО
Ситуация с коронавирусом в Киеве становится все более серьезной. В интернете показали очередь из карет скорой помощи на въезде в Александровскую больницу, в которой, как известно, лечат больных COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Киев.Оперативный" в Telegram.
"На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоять в очереди в Александровскую больницу автомобилям скорой помощи.
Первая бригада стоит в очереди почти 5 часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID: "Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию".
Отметим, что похожая ситуация сложилась в некоторых больницах Львова и Харькова.
Напомним, за сутки в Киеве выявили 792 новых случая заболевания коронавирусом (всего 237337), зафиксировано 11 летальных случаев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пора нового Министра МОЗ назначать или пусть этот еще "поучится"?