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Секретный видеоархив в 40 Гб: правозащитники обнародовали шокирующие кадры пыток и изнасилований в российских тюрьмах. ВИДЕО 18+

Правозащитники портала Gulagu.net вывезли из России 40 Гб видео с пытками заключенных в российских колониях. Они обнародовали часть из них и утверждают, что это происходит систематически. Внимание! Видео не рекомендовано лицам с неустойчивой психикой!

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель, об этом они пишут в своем Telegram-канале.

В понедельник, 4 октября, основатель портала Владимир Осечкин сообщил, что им передал архив видеозаписей программист, который в течение 5 лет имел доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Координатором и экспертам Gulagu.net действительно удалось вывезти секретный видеоархив в 40 Гб, который снимался в целом ряде учреждений ФСИН под контролем оперативников по управлению М ФСБ России. В этом архиве более 1 000 видеофайлов и документов, подтверждающих системный характер пыток в российских тюрьмах", — рассказал он.

По его словам, над заключенными издевались и насиловали их сотрудники ФСИН и ФСБ России. Все эти пытки снимались на служебные видеорегистраторы. Теперь ежедневно правозащитники постепенно обнародуют новые и новые видео издевательств.

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В самой ФСИН сообщили, что начинают служебную проверку фактов, которые были обнародованы. Также подключилась и Генеральная прокуратура России. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц.

СМИ сообщают, что в тюрьме "Владимирский централ" в России арестанты жалуются на избиения и пытки музыкой. Заключенные обратились к СПЧ за помощью и с просьбой разобраться в ситуации.

В 2019 году десять заключенных колонии строгого режима №5 в Мордовии, что в России, пробили свои животы гвоздями в знак протеста против пыток.

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Топ комментарии
+70
Оце такими катівнями закінчується любофф до росіскої поезії, монгерштерна і прочої лобуди.
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06.10.2021 14:46
+59
Я не хочу жити в рашці.
За те і воюємо !
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06.10.2021 14:45
+38
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06.10.2021 14:46
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И эти гниды еще Украинцев фашистами называют...
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06.10.2021 17:35 Ответить
Никто и так не сомневался в том, кто и какие ФСБ, ГРУ РФ, ВС РФ - одни извращенцы.
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06.10.2021 17:40 Ответить
Московити - расцєянє у глибині своїй збочинці, не всі, але більщість.
https://spadok.org.ua/skify/khto-taki-androfagy Нащадки андрофагів - канібалів іншими бути не можуть.
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06.10.2021 20:37 Ответить
Нахер мне кацапы? Расскажите что твориться в украинских тюрьмах! Ах да, забыл, все сидят в новых платных камерах, общаются с друг с другом исключительно на "Вы" и "Пане", персонал с ними ведёт себя таким же образом!
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06.10.2021 17:40 Ответить
Українці мають негативне відношення до гвалтівників.

Московини навпаки, позитивно відносяться до гвалтівників, і з презирством до згвалтованих.
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06.10.2021 17:42 Ответить
В Хабаровске две девушки живодёрки, называющие себя нацистками - рисовали свастику, убивали животных и пытали бомжей. В итоге, их посадили аж на полтора года. Русьге мир, во всех проявлениях... И поражает, что некоторые наши граждане, хотят жить в этом говне!!!
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06.10.2021 17:45 Ответить
Це москвини. Вони виникли в цьому лайні, жили в ньому сотні років і інакше жити просто не здатні. І світ їх не "Рузьге" а московський. Феофан Прокопович сподівався і намагався їх русифікувати та європеїзувати, однак не вийшло.
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09.10.2021 12:10 Ответить
Надо показывать и то, что сделал и за что чалится "пострадавший"....тогда картинка будет менее "наваристой", а некоторым экземплярам даже захочется добавить
В противном случае элементарная манипуляция...
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06.10.2021 18:03 Ответить
Ти хфантазер чи як?
До чого середньовічні тортури до нашого часу. Як що тебе на кол посадять за відмову співпрацювати з адміністрацієй тюрми, то як ти на це подивишься, а тюрма це таке
місце де кожний може опинитись.
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06.10.2021 20:26 Ответить
ИЧЕМ ТОГДА ОДНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДРУГИХ?
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19.10.2021 13:45 Ответить
В рашці тільки на даний рік пів міліона сидить. Мусорів і всяких інших вертухаїв теж біля міліона. В армії все чим займаються у вільний час, так це попускають один одного. Помножте це все хоча б на тридцять років і будете знати прихотип косорилих. Це в одновному молоді алєні, менше свиноматок і старіків, діти не враховуються.

Нехай мене хоч якесь зебільне чучало в очі порівняє з тими опущеними, з тою перхотю, до блювотини гнилою чіпухою. Відразу зебіла запишу в мученники секти "Великого Дебільництва"
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06.10.2021 18:10 Ответить
Так, фундамент культури москвинів побудований на згвалтуванні як ритуалі прояву москвином своєї влади. Від снохацтва до поліцейських, тюремних та армійських згвалтувань.

З точки зору москвина: Той хто гвалтує - нормальна людина, поважний москвинський начальник. А згвалтований - недолюдина.
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09.10.2021 12:15 Ответить
Субкультура АУЭ претендует на первенство на Порнохабе
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06.10.2021 18:15 Ответить
до чого тут німці?
що такого в Ауэ (Саксония) - Википедия ?
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06.10.2021 21:15 Ответить
Чомусь мені такі новини з підораші просто ***** !... Одне другого варте. Пройде трохи часу і вони поміняються місцями.
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06.10.2021 19:07 Ответить
Мордор, что тут скажешь. Православненько. Вылазит боком всему человечеству американский ленд-лиз
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06.10.2021 19:12 Ответить
Дивна країна ця паРаша - РАЦЄЯНІ САМИ ПИШАЮТЬСЯ БЄСПРЄДЄЛАМИ ЯКІ КОЯТЬСЯ В ЇХ КРАЇНІ, згадати зоча б їх документальний серіал "Кримінальна расія"
Це неможливо пояснити людині зі здоровим глуздом і психікой, чому ФЕОДАЛЬНА по суті країна така як Расія існує у 21 сторіччі. Засмучує реакція Заходу - вони частково знають що там в Мордорі коїться, але закривають на то очі, бо дуже ВИГІДНО торгувати з Мацквою, далі ОБЄСПОКОЄНОСТЄЙ не заходить. За це теж прийдеться відповісти і Заходу у свою чергу.
Молитва до Бога щоб ця країна (РФ) була зруйновано вщент як імперія і на ії місце з явились нові держави - республіки які не орієнтуються на царя в Мацкві
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06.10.2021 20:22 Ответить
рабсия страна зверей
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07.10.2021 00:14 Ответить
Був такий єпізод: " затримані мітингарі самі штовхають заглохший автозак до найближчого Гуантанамо".
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07.10.2021 08:35 Ответить
Смотрю на видео, вроде как жалко... А потом вспоминаю, как четверо таких подонков мою 17-летнюю бывшую девушку затащили в машину, отвезли в сауну и всю ночь насиловали. И вся жалость уходит.
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02.11.2021 12:24 Ответить
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