Секретный видеоархив в 40 Гб: правозащитники обнародовали шокирующие кадры пыток и изнасилований в российских тюрьмах. ВИДЕО 18+
Правозащитники портала Gulagu.net вывезли из России 40 Гб видео с пытками заключенных в российских колониях. Они обнародовали часть из них и утверждают, что это происходит систематически. Внимание! Видео не рекомендовано лицам с неустойчивой психикой!
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель, об этом они пишут в своем Telegram-канале.
В понедельник, 4 октября, основатель портала Владимир Осечкин сообщил, что им передал архив видеозаписей программист, который в течение 5 лет имел доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
"Координатором и экспертам Gulagu.net действительно удалось вывезти секретный видеоархив в 40 Гб, который снимался в целом ряде учреждений ФСИН под контролем оперативников по управлению М ФСБ России. В этом архиве более 1 000 видеофайлов и документов, подтверждающих системный характер пыток в российских тюрьмах", — рассказал он.
По его словам, над заключенными издевались и насиловали их сотрудники ФСИН и ФСБ России. Все эти пытки снимались на служебные видеорегистраторы. Теперь ежедневно правозащитники постепенно обнародуют новые и новые видео издевательств.
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В самой ФСИН сообщили, что начинают служебную проверку фактов, которые были обнародованы. Также подключилась и Генеральная прокуратура России. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц.
СМИ сообщают, что в тюрьме "Владимирский централ" в России арестанты жалуются на избиения и пытки музыкой. Заключенные обратились к СПЧ за помощью и с просьбой разобраться в ситуации.
В 2019 году десять заключенных колонии строгого режима №5 в Мордовии, что в России, пробили свои животы гвоздями в знак протеста против пыток.
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https://spadok.org.ua/skify/khto-taki-androfagy Нащадки андрофагів - канібалів іншими бути не можуть.
Московини навпаки, позитивно відносяться до гвалтівників, і з презирством до згвалтованих.
В противном случае элементарная манипуляция...
До чого середньовічні тортури до нашого часу. Як що тебе на кол посадять за відмову співпрацювати з адміністрацієй тюрми, то як ти на це подивишься, а тюрма це таке
місце де кожний може опинитись.
Нехай мене хоч якесь зебільне чучало в очі порівняє з тими опущеними, з тою перхотю, до блювотини гнилою чіпухою. Відразу зебіла запишу в мученники секти "Великого Дебільництва"
З точки зору москвина: Той хто гвалтує - нормальна людина, поважний москвинський начальник. А згвалтований - недолюдина.
що такого в Ауэ (Саксония) - Википедия ?
Це неможливо пояснити людині зі здоровим глуздом і психікой, чому ФЕОДАЛЬНА по суті країна така як Расія існує у 21 сторіччі. Засмучує реакція Заходу - вони частково знають що там в Мордорі коїться, але закривають на то очі, бо дуже ВИГІДНО торгувати з Мацквою, далі ОБЄСПОКОЄНОСТЄЙ не заходить. За це теж прийдеться відповісти і Заходу у свою чергу.
Молитва до Бога щоб ця країна (РФ) була зруйновано вщент як імперія і на ії місце з явились нові держави - республіки які не орієнтуються на царя в Мацкві