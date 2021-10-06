Секретный видеоархив в 40 Гб: правозащитники обнародовали шокирующие кадры пыток и изнасилований в российских тюрьмах. ВИДЕО 18+

Правозащитники портала Gulagu.net вывезли из России 40 Гб видео с пытками заключенных в российских колониях. Они обнародовали часть из них и утверждают, что это происходит систематически. Внимание! Видео не рекомендовано лицам с неустойчивой психикой!

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель, об этом они пишут в своем Telegram-канале.

В понедельник, 4 октября, основатель портала Владимир Осечкин сообщил, что им передал архив видеозаписей программист, который в течение 5 лет имел доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Координатором и экспертам Gulagu.net действительно удалось вывезти секретный видеоархив в 40 Гб, который снимался в целом ряде учреждений ФСИН под контролем оперативников по управлению М ФСБ России. В этом архиве более 1 000 видеофайлов и документов, подтверждающих системный характер пыток в российских тюрьмах", — рассказал он.

По его словам, над заключенными издевались и насиловали их сотрудники ФСИН и ФСБ России. Все эти пытки снимались на служебные видеорегистраторы. Теперь ежедневно правозащитники постепенно обнародуют новые и новые видео издевательств.

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В самой ФСИН сообщили, что начинают служебную проверку фактов, которые были обнародованы. Также подключилась и Генеральная прокуратура России. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц.

СМИ сообщают, что в тюрьме "Владимирский централ" в России арестанты жалуются на избиения и пытки музыкой. Заключенные обратились к СПЧ за помощью и с просьбой разобраться в ситуации.

В 2019 году десять заключенных колонии строгого режима №5 в Мордовии, что в России, пробили свои животы гвоздями в знак протеста против пыток.