Прокуратура пришла в "Укрэксимбанк" для вручения подозрения двум сотрудникам банка за препятствование журналисткой деятельности. ВИДЕО
Сотрудники Киевской городской прокуратуры прибыли в офис "Укрэксимьанка" для вручения подозрения по ч. 1 и 3 ст. 171 УК Украины "Препятствование журналисткой деятельности" двум сотрудникам банка.
Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Представители полиции и прокуратуры (прибыли. - Ред.) для совершения процессуальных действий, а именно вручения подозрений лицам, которые фигурируют на видео относительно препятствования деятельности журналистов", - рассказала она, уточнив, что планируется вручение подозрений двум лицам.
Максимец добавила, что если данных лиц не найдут на рабочем месте, то прокуратура будет действовать в соответствии с криминально-процессуальным кодексом.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не досмотрел.
б*же, та наймите... Мендель туда
хотя, еси на Стебанова было посмотреть и главное, послушать, то и ээээта нор... эээ мальная.
там был вопрос о финансировании террористов государственным банком из-за чего и начался скандал