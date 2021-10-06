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Прокуратура пришла в "Укрэксимбанк" для вручения подозрения двум сотрудникам банка за препятствование журналисткой деятельности. ВИДЕО

Сотрудники Киевской городской прокуратуры прибыли в офис "Укрэксимьанка" для вручения подозрения по ч. 1 и 3 ст. 171 УК Украины "Препятствование журналисткой деятельности" двум сотрудникам банка.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Представители полиции и прокуратуры (прибыли. - Ред.) для совершения процессуальных действий, а именно вручения подозрений лицам, которые фигурируют на видео относительно препятствования деятельности журналистов", - рассказала она, уточнив, что планируется вручение подозрений двум лицам.

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Максимец добавила, что если данных лиц не найдут на рабочем месте, то прокуратура будет действовать в соответствии с криминально-процессуальным кодексом.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Автор: 

журналистика (3304) прокуратура (5020) СМИ (3839) Укрэксимбанк (123)


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Топ комментарии
+22
Только их было там трое...а подозрений всего два...не сходится...
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06.10.2021 14:48
+10
А СБУ ГДЕ ?

там был вопрос о финансировании террористов государственным банком из-за чего и начался скандал
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06.10.2021 15:01
+10
Офшорный своих не бросит !
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06.10.2021 15:10
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ага там 5рик светит
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06.10.2021 14:46 Ответить
Офшорный своих не бросит !
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06.10.2021 15:10 Ответить
Но деньги любят тишину-сейчас многие депозиты начнут с этого банка снимать...
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06.10.2021 15:44 Ответить
Только их было там трое...а подозрений всего два...не сходится...
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06.10.2021 14:48 Ответить
Ну так, бут отвечать два стрелочника- исполнителя, а лицо, отдавшее приказ отобрать, не при делах, вот такая ЗЕленая справедливость.
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06.10.2021 14:57 Ответить
Ну, хоть такая. Уже прогресс.
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06.10.2021 15:11 Ответить
Третьего никак опознать не могут. Оно и не удивительно. По Трухину второй месяц ищут видео с камер наблюдения. Как думаешь: Найдут?
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06.10.2021 14:59 Ответить
Ну, просто третій був жертвою свавілля виконавців. Людина розгубилась. Це називається - ексцес виконавця.
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06.10.2021 15:13 Ответить
че то подхаривает это: ээээ.
Не досмотрел.
б*же, та наймите... Мендель туда
хотя, еси на Стебанова было посмотреть и главное, послушать, то и ээээта нор... эээ мальная.
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06.10.2021 14:54 Ответить
Ну що ж, колись (вже скоро) прокурори прийдуть і до офісу президента. Це наочний приклад, кому вручатимуть підозри - не преЗЕденту і навіть не Єрмаку, можливо і не Татарова, а якимось звичайним клерка за те, що ці з дурної голови виконували команди вище перерахованих. Тому сподіваюся, до середньої ланки дійде, що їх чекає за такі дії. До речі, так само прийдуть з підозрами і до багатьох депутатів від СН. Можливо, втекти встигне лише Арахамія. Стефанчук шансів втекти не має. Надто колоритний. Тому думай. Те.
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06.10.2021 14:56 Ответить
А СБУ ГДЕ ?

там был вопрос о финансировании террористов государственным банком из-за чего и начался скандал
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06.10.2021 15:01 Ответить
Повеселила. Это и есть СБУшная тема. Поэтому Мецгера и накрыло от этого вопроса.
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06.10.2021 15:31 Ответить
Ничего им не будет. Осел офшорный отмажет...
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06.10.2021 15:04 Ответить
Ничего не будет мецгеру, а этим он(мецгер) кинет косточку в виде н-ой суммы зеленых, чтобы вся вина была на них и что он никаких приказов не отдавал и на том все закончиться.
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06.10.2021 15:17 Ответить
Какая оперативность! И Вовочкины офшоры здесь ни при чьом! Как вы могли подумать? Он просто справедливый!!
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06.10.2021 15:32 Ответить
А что с айтишниками ? Они живы ?
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06.10.2021 16:04 Ответить
якийсь цирк ...а де повинй аудит банку щодо можливого фінансування тероризму? Здається їх в Борисполі було ловити, поки в Ізраїль не чухнули))) бо звідти як і з Ростову видачи не має
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06.10.2021 16:19 Ответить
А вазону вручили підозру? Хто хто, а він реально летів на журналюг і мітив в те місце де мали стояти Сирожа Лещара і Найом Пуштун.
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06.10.2021 16:58 Ответить
Верные действия.
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07.10.2021 06:16 Ответить
 
 