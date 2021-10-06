Прокуратура пришла в "Укрэксимбанк" для вручения подозрения двум сотрудникам банка за препятствование журналисткой деятельности. ВИДЕО

Сотрудники Киевской городской прокуратуры прибыли в офис "Укрэксимьанка" для вручения подозрения по ч. 1 и 3 ст. 171 УК Украины "Препятствование журналисткой деятельности" двум сотрудникам банка.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Представители полиции и прокуратуры (прибыли. - Ред.) для совершения процессуальных действий, а именно вручения подозрений лицам, которые фигурируют на видео относительно препятствования деятельности журналистов", - рассказала она, уточнив, что планируется вручение подозрений двум лицам.

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Максимец добавила, что если данных лиц не найдут на рабочем месте, то прокуратура будет действовать в соответствии с криминально-процессуальным кодексом.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.