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Церемония к 80 годовщине трагедии Бабьего Яра при участии Зеленского, Штайнмайера и Герцога. ВИДЕО

Президенты Украины, Германии и Израиля принимают участие в официальной церемонии почтения памяти жертв Бабьего Яра.

Прямую трансляцию ведет Мемориал Холокоста "Бабий Яр", сообщает Цензор.НЕТ.

В церемонии принимают участие президенты Украины Владимир Зеленский, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Израиля Ицхак Герцог.

Ожидается, что лидеры выступят с речами. Выступление Зеленского запланировано на 19.25.

Во время мероприятия состоится открытие мемориального объекта "Кристаллическая стена плача" художницы Марины Абрамович.

Смотрите: Марш памяти расстрелянных в Бабьем Яре прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также Государственный симфонический оркестр Германии исполнит 13-ю симфонию Дмитрия Шостаковича "Бабий Яр", написанную им в 1962 году на основе поэмы "Бабий Яр" Евгения Евтушенко.

Автор: 

Бабий Яр (188) Зеленский Владимир (20505) Холокост (189) Штайнмайер Франк-Вальтер (518) Герцог Ицхак (13)


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Топ комментарии
+8
потерпевший вислюк одним своим присутствием из любого мероприятия делает какое-то УГ...
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06.10.2021 18:21
+8
Треба розуміти ще одну річ: позаяк російський слон - нині найкращий друг китайського слона, то тепер уже "российские товарищи" вчаться "у китайских товарищей". І коли який-небудь дзвінкоголосий ЛОМчик непомітно підкладає вам гнилу, як оселедець, мислішку, ніби з приходом Росії на наші землі для вас особисто "нічого не зміниться" (с), рефлекс самозахисту має бути - бити на звук. Тому що саме ось такі "виправні табори", як КНР уйгурам, РФ планує побудувати українцям - обмовок на цю тему від рос. політикуму набралося більш ніж доволі, і чутки зими-2014 про почате під Києвом, у дні терору, будівництво "концтабору на 20 тис. душ" - для активістів Майдану (були навіть фотографії, хто пам'ятає!) - не з повітря тоді взялися, тож "стежити за руками" (хоча б за тим, як РФ зараз поспішно розбудовує ГУЛАГ у себе: тренується!) - і зчиняти крик при кожній спробі "замилити тему" - це той інфогігієнічний МІНІМУМ, якого кожен український громадянин мусить триматися в інтересах уже прямо своєї ОСОБИСТОЇ безпеки.

Світ міняється швидко, швидше, ніж встигаємо стежити, і це прискорення надалі наростатиме. "Китайський Безменов" на CNN - один із тих "свистків", які сигналять на поверхню про дуже серйозні, поки що невидимі нам "підземні" процеси.

Будьмо уважні (с).

https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981
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06.10.2021 18:22
+7
28.06.2021

"Ганебно. Україна відкликала підпис під документом щодо репресій уйгурів у Китаї."
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06.10.2021 18:30
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Правила форума Совет форумчан
потерпевший вислюк одним своим присутствием из любого мероприятия делает какое-то УГ...
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06.10.2021 18:21 Ответить
Штайнмаер привез договоренности об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС, согласие на выделение Украине 2 млрд. евро и участие Гермении в модернизации украинской ГТС.
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
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06.10.2021 18:36 Ответить
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06.10.2021 18:39 Ответить
А що ви курите?
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06.10.2021 18:45 Ответить
Пішов отой Штайнмаєр,як і його канцлерша разом із ****** на йух, копанцями гнати таких "математиків" із їхніми формулами із України!
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06.10.2021 19:39 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/408915307266619?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Важливе: вчора у КНР нарешті з'явився "свій Безменов". Знайдіть час прочитати ширений нижче допис, а хто читає по-англійськи - сходіть за лінком на першоджерело, там більше.

Трохи від себе. В 1990-ті, коли ще вірилося "в перемогу Заходу" і т.п. фукуяму((, я писала до західних видань зворушливі есе (дещо ввійшло в "Хроніки від Фортінбраса"), що як же ж так, чому ж ми мовчимо, що т.зв. "китайське економічне чудо" забезпечується, тупо, найбільшим у світі ГУЛАГом?! Тоді про це говорилося-писалося вголос, "репортери без кордонів" публікували моторошні речі, міжнародні правозахисні організації ще не здеґрадували од російських (і китайських?) грошей, Міжнародний ПЕН раз у раз боронив ув'язнених китайських поетів-прозаїків-журналістів і т.д., - і у висліді всіх тих колективних зусиль тема була в полі уваги, аж настільки, що в 2000 р. Нобеля з літератури присудили китайському дисидентові (еміґранту) Ґао Синьцзяню (чий автобіографічний роман "Гора душі" - одна з найстрашніших книжок 20-го ст.: реквієм по 6-тисячолітній культурі!), - КНР тоді образивсь на Шведську Академію, як свого часу СРСР за Пастернака, запропонував їм свого "Шолохова" (Мо Яна), а потім якось поступово все стихло - аж до самого Уханя. (Гроші ******* тишу, еге ж...)

Чому нам, внукам і правнукам тих, хто пережив сталінську розправу над Україною, треба знати, як функціонують ******* китайські табори смерті? Не тільки тому, що КНР - de facto байстрюк сталінського СРСР, і автор допису не зовсім точно пише: "За китайською комуністичною традицією, каральні органи мали бити до повної синеви і т.д." - першоджерело тут не "китайська комуністична традиція", а російська чекістська, "с товарища Дзержинского": є цілком солідні історичні дослідження про те, як "советские товарищи" вчили цьому ділу "китайских товарищей", і з масовими зґвалтуваннями при етнічній зачистці теж не все так просто, коли згадати понад 4 млн. зґвалтованих ЧА мадьярок і німкень 1944-45 рр. (злочин проти людяности, що ніколи не був розслідуваний, а згодом відлунив гіркінськими секс-тюрмами в Боснії-1994 й Донбасі-2014), - все це треба знати, щоб розуміти причинно-наслідкові зв'язки і наші національні інтереси, але не тільки.



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06.10.2021 18:22 Ответить
Треба розуміти ще одну річ: позаяк російський слон - нині найкращий друг китайського слона, то тепер уже "российские товарищи" вчаться "у китайских товарищей". І коли який-небудь дзвінкоголосий ЛОМчик непомітно підкладає вам гнилу, як оселедець, мислішку, ніби з приходом Росії на наші землі для вас особисто "нічого не зміниться" (с), рефлекс самозахисту має бути - бити на звук. Тому що саме ось такі "виправні табори", як КНР уйгурам, РФ планує побудувати українцям - обмовок на цю тему від рос. політикуму набралося більш ніж доволі, і чутки зими-2014 про почате під Києвом, у дні терору, будівництво "концтабору на 20 тис. душ" - для активістів Майдану (були навіть фотографії, хто пам'ятає!) - не з повітря тоді взялися, тож "стежити за руками" (хоча б за тим, як РФ зараз поспішно розбудовує ГУЛАГ у себе: тренується!) - і зчиняти крик при кожній спробі "замилити тему" - це той інфогігієнічний МІНІМУМ, якого кожен український громадянин мусить триматися в інтересах уже прямо своєї ОСОБИСТОЇ безпеки.

Світ міняється швидко, швидше, ніж встигаємо стежити, і це прискорення надалі наростатиме. "Китайський Безменов" на CNN - один із тих "свистків", які сигналять на поверхню про дуже серйозні, поки що невидимі нам "підземні" процеси.

Будьмо уважні (с).

https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981
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06.10.2021 18:22 Ответить
28.06.2021

"Ганебно. Україна відкликала підпис під документом щодо репресій уйгурів у Китаї."
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06.10.2021 18:30 Ответить
https://www.facebook.com/michaelberchuk?comment_id=Y29tbWVudDo2MzE2NDY5NjMxNzI3OTgxXzYzMTk5Mzk5MTQ3MTQyODY%3D&__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=R*F Mykhailo Berchuk

Фінансових інвесторів ображати не личить - лицемірство слуг і Зе-президента спровокувало відкликання підпису про визнання геноциду.
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06.10.2021 18:46 Ответить
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06.10.2021 19:32 Ответить
Ну і? Відкликала, і що? Хіба є уйгурська держава, яка б підтримувала Україну на міжнародній арені? Ср@ти уйгури хотіли на окупацію Криму, на війну на Донбасі, розв'язану рашкою. Хочуть свободи від Китаю? Нехай борються. Китайська влада за це їх вбиває? На те, чи вузькооких ушльопків стане на мільйон менше, мені начхати.
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06.10.2021 19:57 Ответить
Яка феєрична маячня, в дусі 95 кварталу.
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06.10.2021 20:01 Ответить
Не намагайся маніпулювати.
Уйгури з коцтаборів не пітримали боротьбу українців з окупинтами? Серйозно?
Китайці підтримали боротьбу України з кацапами за крим і донбас? У них же є своя держава. Чи сра@ти вони хотіли на цю боротьбу?
Зебіли відкликали голос під петицією, яку підписали наші західні партнери, ради китаю, який пітримує кацапів.
Латентний ватан?
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06.10.2021 21:01 Ответить
Московський ведмідь, індійський слон і китайська панда. Тобто, мова має йти не про слонів, а про ведмедів.
Москалі розбудовують свої табори для власних незгідних, бо їх стає дедалі більше. Там вже навіть совітська градація пішла. 2 роки,- це "шарага". 6 років,- це "ні за що". 10 років, - це вже "політичні переслідування". Хоча в минулому сторіччі ні за що давали 10. Тож ЧК розслабилося. Проте, оскільки політичних українців у совітських тюрмах завжди було більше за усіх інших, навіть московитські ліберали мають шкурну зацікавленість у тому, щоби українці зайняли їх місце у путінських таборах.
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06.10.2021 19:31 Ответить
Штанмайєр теж єврей ?
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06.10.2021 18:22 Ответить
не, украинец
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06.10.2021 18:23 Ответить
Президент Порошенко: ,,Холокост является "трагической страницей" в истории еврейского и украинского народов.,,
В Киеве трагедия в Бабьем Яру - это первое столь масштабное убийство людей, потому что они евреи.
Украина , единственная страна Европы, где было убито более 1 млн. евреев, не поставлен Мемориал Холокоста, но Мемориалы есть, даже, есть в далеких Канаде и США.
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06.10.2021 18:47 Ответить
Украина , единственная страна Европы, где было убито более 1 млн. евреев, не поставлен Мемориал Холокоста, но Мемориалы есть, даже, есть в далеких Канаде и США.- В Днепре построен крупнейший в мире еврейский центр- мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине»Менора. Менора- семисвечник, изображённый на гербе Израиля. «Менора» состоит из семи башен: первые башни семиэтажные, следом за ними две двенадцатиэтажные, далее -семнадцатиэтажные, а замыкает композицию двадцатидвухэтажная башня высотой 77 метров. Общая площадь комплекса - более 50 тыс. квадратных метров./ Как после жары Израиля суровый канадский климат? Об отъезде-года два тому назад-нет сожалений?
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06.10.2021 19:17 Ответить
Уверяю Вас, товарищ -нет НИКАКИХ сожалений! И не только у меня,100% еврея. Но и у подавляющего большинства уехавших... У моей жены,100% русской-тоже! Причем сразу, как только начался бардак- но появилась возможность. Понимали, что это только начало....
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07.10.2021 04:27 Ответить
Причем сразу, как только начался бардак- но появилась возможность. Понимали, что это только начало/ Т .Иван Петрович Сидоров полностью солидарен с т. Т.н.элита Израиля прогнила полностью.Премьер Шарон-каратель, президент Кацав-насильник ,премьер Ольмерт-вор, президент Ривлин в Верховной раде обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру, премьер Нетаньяха- вор и путинская проститутка по вызову. Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета. Жить в этом отстойнике воров со всего мира-себя не уважать.
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07.10.2021 11:59 Ответить
В Польше убито точно больше евреев, но мемориала холокосту там нет, Освенцим не в счёт ибо это "мемориал" всем нациям пострадавшим от гитлеризма
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06.10.2021 19:38 Ответить
В Польше сооружены несколько Музеев и один Мемориал - жертвам убитых евреев:
- Государственный музей Аушвиц-Биркена , 1.1 млн. убитых, из них 960.000 евреев
- Музей лагеря смерти Треблинка, убито 850.000 евреев
- Памятник памяти детей - жертв Холокоста
- Памятник Умшлагплац, убито 300.000 евреев Варшавы
- Мемориал в Белжеце, убито около 500.000 евреев
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06.10.2021 21:03 Ответить
Есть ли мемориал жертв памяти Голодомора в Израиле?
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06.10.2021 20:31 Ответить
Первая мысль,что так же пришла в голову
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06.10.2021 19:42 Ответить
А что там делает Штайнмайер?
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06.10.2021 18:34 Ответить
патроны подносит
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06.10.2021 18:46 Ответить
Он вспоминает рассказы своего деда. Деда ветерана той войны и тех событий.
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06.10.2021 19:23 Ответить
Фриц приехал проведать похождение своих дедов...
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06.10.2021 18:34 Ответить
"По местам боевой славы".

И вот ведь, что интересно. Только кацапам хватает ума говорить "Можем повторить".
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06.10.2021 18:38 Ответить
китайці не відстають від гебешних наставників

...Компартія Китаю навчала своїх таємних поліцейських ненависті до уйгурів. Останніх розглядали як ворогів держави (прим: нижчих істот), а окупований Східний Туркестан - як зону бойових дій.

Також він додає: для поліцейських було загальновідомо, що на рік затримується до 900000 осіб.

Коли жертви геноциду потрапляли до таборів смерті, їх першим ділом били: чоловіків, жінок, дітей.

За китайською комуністичною традицією, каральні органи мали бити до повної синеви та кривавих набряків, аби людина впала навпомацки в сльозах та благала милості.

Кількість методів тортур могла відповідати кількості китайців.

Кати використовували "тигрові крісла" (нагадує крісло для інквізиції відьом), підвищення догори, сексуальні тортури, тортури водою, доведення до втрати розуму шляхом позбавлення сну (їжі) та багато інших.

Цзян, анонімний перебіжчик з китайської поліції, стверджує, що кожен кат мав власний стиль: хтось використовував залізні ціпки, хтось - ломи, хтось просто любив наступати ногами на обличчя.

"Деякі сприймали це як роботу, деякі були просто психопатами", - додає Цзян.

Особливо активно комуністи використовують сексуальне насилля, про факти якого вже неодноразово розповідали світові медіа у контексті геноциду уйгурського народу. - https://www.facebook.com/photo/?fbid=6316469408394670&set=a.394258370615833
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06.10.2021 18:49 Ответить
С азиатами особый вопрос. Японцы тоже не считали и сейчас не считают китайцев людьми.
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06.10.2021 18:56 Ответить
Це як люди, які відхрещуються від своєї спорідненості з мавпами.
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06.10.2021 19:40 Ответить
І чого нема *****, яке перемогло геть усіх фашиздів?
Бо воно *****!
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06.10.2021 18:43 Ответить
я смотрю когда надо то пох на корону. сидят в теплице маски единицы на бороды напялили. а пугают короной каждый час что это за херня такая
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06.10.2021 18:54 Ответить
До речі, незважаючи на те, що МЗС та ОПУ чинили ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ спротив зустрічі Президента Iзраїлю з Президентом Порошенко, зустрiч вiдбулась:
Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом.
П`ятий президент висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України.
Обговорено весь спектр питань взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль.
Бесіда пройшла в дружній та щирій атмосфері.
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06.10.2021 18:57 Ответить
І шо?
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07.10.2021 10:30 Ответить
Который раз убеждаюсь в "величии мокшанского янзыка", прочитав заголовок. Где, в частности, утверждается, что трагедия в Бабьем Яру была именно "при участии Зеленского, Штанмайера и Герцога". Не верите? Прочтите заголовок еще раз
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06.10.2021 19:16 Ответить
Ну, читаю:"
Церемония к 80 годовщине трагедии Бабьего Яра при участии Зеленского, Штайнмайера и Герцога. Источник: "

Я там что-то не увидел? Там что, тайный смысл скрыт?
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07.10.2021 10:38 Ответить
Такой же смысл, как - например - в плакате "Привет освободителям Киева от немецко-фашистских захватчиков!". Так понятнее? Или мокшанская скрепа мешает увидеть?
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08.10.2021 09:12 Ответить
само головне то, шобы клован не превратил бабий яр в очередную репризу или концерт для соло с роялем
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06.10.2021 19:35 Ответить
А тобі що - ти ж не в Україні.
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07.10.2021 10:32 Ответить
Это всё конечно трогательно,лить слёзы на памятнике,неизвестно как и когда умерших,.И нах.если чесно никому не нужных,пока в твоей стране в 21 веке,вже 14 свежих под камень,которому можно реально возложить цветы.Вы там рамсы не путаете?Чи то ми Украина,щось не так понимаем?
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06.10.2021 20:16 Ответить
"..неизвестно как и когда умерших,.И нах.если чесно никому не нужных" Антисемитизм,как и мафия бессмертны...100000 невинно убиенных только за то,что они евреи-неизвестно?никому не нужных?
Не вали все в кучу и год 1941 и год 2021. Завтра тот же сепар,такая же сволочь,как и ты, скажет то же о 14000 погибшихукраинцев..Подонок ты...
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07.10.2021 04:17 Ответить
Это тот самый Штайнмайер ? Пусть сам курит свой план.
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06.10.2021 20:58 Ответить
Чом Ізраїль не признає Голодомору в Україні , попри те ,що Україна так широко відмічає 80-річчя Голокосту . Про це мав би говорити президент України . Але він не президент , а блазень
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07.10.2021 11:03 Ответить
 
 