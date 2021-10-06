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"Без цензуры" в прямом эфире: от Титушко до Мецгера. Зе-узурпация. Кортеж для Осадчей. Замерзнем ли зимой?. ВИДЕО

Взбешенные криворожские банкиры, кортеж для Осадчей, откровенная узурпация власти Зеленским и перспективы отопительного сезона - в стриме "Без цензуры".

В 20:45 Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева говорят на Цензор.НЕТ вот о чем.

👉 Замерзнем ли зимой?

Газ на главном европейском хабе подскочил на 40% и приближается к цене в 2000 долларов. Энергетический кризис в Европе усиливается: заводы на грани закрытия из-за высоких цен на энергоносители. Цены на электроэнергию и газ почти ежедневно бьют рекорды. Кто замерзнет зимой и насколько вероятно, что это будем мы?

👉 От Титушко до Мецгера

Председатель "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер посмотрел на свое поведение со стороны и теперь искренне раскаивается и сам шокирован своими действиями. Верите в раскаяние этого товарища президента Зеленского? Если вы пропустили, то 4 октября председатель правления "Укрэксимбанка" не оценил по достоинству вопросы журналистов программы "Схемы" и приказал своим подчиненным фактически напасть на съемочную группу.

👉 Зе-узурпация и подтирание регламентом

Что происходит вокруг отставки Дмитрия Разумкова? Каким образом бывший первый номер в списке партии "Слуга народа" попал в немилость к президенту? Где ошибся Разумков и могло ли все быть иначе?

👉 Кортеж для Кати Осадчей

Телеведущая Катя Осадчая, которая снимала в Трускавце вечеринку "Слуг народа" после выездного заседания фракции, сообщила в Instagram, что едва не опоздала со съемочной группой на поезд. Но воспользовалась полицейским эскортом, который домчал ее во Львов.

Почему это ненормально? И почему безнаказанность порождает еще больше трэша?

Будет жарко, включайтесь!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+11
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06.10.2021 20:50
+8
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06.10.2021 20:51
+8
Тобто Арахамія признався, що він з дружиною ухиляються від податків теж.
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06.10.2021 20:52
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Потужна вiдповiдь Офшора Ссанича..тобто плювак Чи то ссанина в очi украiнцям..
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06.10.2021 20:50 Ответить
Можу сказати за нього:ні, не збираюсь і ваші дописи мав десь.
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07.10.2021 09:24 Ответить
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06.10.2021 20:50 Ответить
Тобто Арахамія признався, що він з дружиною ухиляються від податків теж.
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06.10.2021 20:52 Ответить
Він зізнався, що є аферистом.
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06.10.2021 21:03 Ответить
є така поговірка , що біда ходить не одна, а з дітками...
А песця шось таке є?

Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма

https://linkodrom.com/links/redirect/693305.htm
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06.10.2021 21:08 Ответить
Блин, ещё и Осадчая.. ****, самка жирафа.. А почему ишак ей вертолёт не подогнал, чтобы она не опоздала детёныша своего кормить?
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06.10.2021 20:51 Ответить
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06.10.2021 20:51 Ответить
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06.10.2021 20:51 Ответить
Глава «Укрэксимбанка» и журналисты «Схем», «слуги народа» заблокировали работу ВР, ОПЕК+ немного увеличит добычу нефти. Дайджест 5 октября

Монобольшинство старалось работать без спикера в Раде, вставляя палки себе в колёса. Примерно так же вели себя и сотрудники «Укрексімбанку», которые сначала применили насилие к журналистам, потом обвинили тех в попытке завладеть банковской тайной, а в итоге стали героями восстановленного видео. В энергетике всё не так весело - цены на газ бьют рекорды, а запасы угля на украинских ТЭС падают и уже в 3,55 раза меньше плана

https://petrimazepa.com/pm-daily061021
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06.10.2021 21:12 Ответить
Узурпація, опитування ТВ канал Україна 24

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06.10.2021 22:21 Ответить
она была узурпирована ещё при ракетчике и даже помэранчови либерасты не смогли отказать себе попользоваться системой ни в 2004 ни в 2014...... и да- пропорция радует писсимизьмом
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07.10.2021 05:16 Ответить
Відбір

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06.10.2021 22:24 Ответить
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06.10.2021 22:40 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWbI4eOsu2D_5tda_I-M0m7l7z_XcGXvrC3I_I9PTo0TtPMUk47Qvs1czUHDsIWlLywBuRwmF_4MiEEtIg2430-dC-l19t0pFVuOHlYI-71WF9bgfUGpWwpfgO1rbXm3NM&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWbI4eOsu2D_5tda_I-M0m7l7z_XcGXvrC3I_I9PTo0TtPMUk47Qvs1czUHDsIWlLywBuRwmF_4MiEEtIg2430-dC-l19t0pFVuOHlYI-71WF9bgfUGpWwpfgO1rbXm3NM&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 1 ч ·



Философское
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06.10.2021 23:24 Ответить
 
 