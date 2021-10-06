"Без цензуры" в прямом эфире: от Титушко до Мецгера. Зе-узурпация. Кортеж для Осадчей. Замерзнем ли зимой?. ВИДЕО
Взбешенные криворожские банкиры, кортеж для Осадчей, откровенная узурпация власти Зеленским и перспективы отопительного сезона - в стриме "Без цензуры".
В 20:45 Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева говорят на Цензор.НЕТ вот о чем.
👉 Замерзнем ли зимой?
Газ на главном европейском хабе подскочил на 40% и приближается к цене в 2000 долларов. Энергетический кризис в Европе усиливается: заводы на грани закрытия из-за высоких цен на энергоносители. Цены на электроэнергию и газ почти ежедневно бьют рекорды. Кто замерзнет зимой и насколько вероятно, что это будем мы?
👉 От Титушко до Мецгера
Председатель "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер посмотрел на свое поведение со стороны и теперь искренне раскаивается и сам шокирован своими действиями. Верите в раскаяние этого товарища президента Зеленского? Если вы пропустили, то 4 октября председатель правления "Укрэксимбанка" не оценил по достоинству вопросы журналистов программы "Схемы" и приказал своим подчиненным фактически напасть на съемочную группу.
👉 Зе-узурпация и подтирание регламентом
Что происходит вокруг отставки Дмитрия Разумкова? Каким образом бывший первый номер в списке партии "Слуга народа" попал в немилость к президенту? Где ошибся Разумков и могло ли все быть иначе?
👉 Кортеж для Кати Осадчей
Телеведущая Катя Осадчая, которая снимала в Трускавце вечеринку "Слуг народа" после выездного заседания фракции, сообщила в Instagram, что едва не опоздала со съемочной группой на поезд. Но воспользовалась полицейским эскортом, который домчал ее во Львов.
Почему это ненормально? И почему безнаказанность порождает еще больше трэша?
Будет жарко, включайтесь!
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А песця шось таке є?
Мецгер из Укрэксимбанка. Как Зеленского втянут в скандал с финансированием терроризма
https://linkodrom.com/links/redirect/693305.htm
Монобольшинство старалось работать без спикера в Раде, вставляя палки себе в колёса. Примерно так же вели себя и сотрудники «Укрексімбанку», которые сначала применили насилие к журналистам, потом обвинили тех в попытке завладеть банковской тайной, а в итоге стали героями восстановленного видео. В энергетике всё не так весело - цены на газ бьют рекорды, а запасы угля на украинских ТЭС падают и уже в 3,55 раза меньше плана
https://petrimazepa.com/pm-daily061021
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 1 ч ·
Философское