"Без цензуры" в прямом эфире: от Титушко до Мецгера. Зе-узурпация. Кортеж для Осадчей. Замерзнем ли зимой?. ВИДЕО

Взбешенные криворожские банкиры, кортеж для Осадчей, откровенная узурпация власти Зеленским и перспективы отопительного сезона - в стриме "Без цензуры".

В 20:45 Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева говорят на Цензор.НЕТ вот о чем.

👉 Замерзнем ли зимой?

Газ на главном европейском хабе подскочил на 40% и приближается к цене в 2000 долларов. Энергетический кризис в Европе усиливается: заводы на грани закрытия из-за высоких цен на энергоносители. Цены на электроэнергию и газ почти ежедневно бьют рекорды. Кто замерзнет зимой и насколько вероятно, что это будем мы?

👉 От Титушко до Мецгера

Председатель "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер посмотрел на свое поведение со стороны и теперь искренне раскаивается и сам шокирован своими действиями. Верите в раскаяние этого товарища президента Зеленского? Если вы пропустили, то 4 октября председатель правления "Укрэксимбанка" не оценил по достоинству вопросы журналистов программы "Схемы" и приказал своим подчиненным фактически напасть на съемочную группу.

👉 Зе-узурпация и подтирание регламентом

Что происходит вокруг отставки Дмитрия Разумкова? Каким образом бывший первый номер в списке партии "Слуга народа" попал в немилость к президенту? Где ошибся Разумков и могло ли все быть иначе?

👉 Кортеж для Кати Осадчей

Телеведущая Катя Осадчая, которая снимала в Трускавце вечеринку "Слуг народа" после выездного заседания фракции, сообщила в Instagram, что едва не опоздала со съемочной группой на поезд. Но воспользовалась полицейским эскортом, который домчал ее во Львов.

Почему это ненормально? И почему безнаказанность порождает еще больше трэша?

Будет жарко, включайтесь!