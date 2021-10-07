"Слуга народа" Гетманцев сел в кресло первого вице-спикера: Нардепы приступили к рассмотрению отставки Разумкова. ВИДЕО

Спикер Дмитрий Разумков в сессионном зале заявил о конфликте интересов во время рассмотрения вопроса об его отставке.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков сообщил, что во время рассмотрения этого вопроса будет председательствовать нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Спикер передал ему слово и сказал: "Трибуна будет занята. Поэтому все таки с места". Однако Гетманцев заявил, что с места неудобно, поэтому сел в кресло первого вице-спикера.

После этого нардепы приступили к рассмотрению вопроса об отставке спикера.

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