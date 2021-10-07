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"Слуга народа" Гетманцев сел в кресло первого вице-спикера: Нардепы приступили к рассмотрению отставки Разумкова. ВИДЕО

Спикер Дмитрий Разумков в сессионном зале заявил о конфликте интересов во время рассмотрения вопроса об его отставке.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков сообщил, что во время рассмотрения этого вопроса будет председательствовать нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Спикер передал ему слово и сказал: "Трибуна будет занята. Поэтому все таки с места". Однако Гетманцев заявил, что с места неудобно, поэтому сел в кресло первого вице-спикера.

После этого нардепы приступили к рассмотрению вопроса об отставке спикера.

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Автор: 

ВР (29247) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521) Гетманцев Даниил (409)


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07.10.2021 10:55 Ответить
Він знав, куди пхався.
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07.10.2021 11:36 Ответить
зря разумков нe борeться за крiсло. хоча б з цiллю повозити тупi рила по асфальту - прeцeдeнт такий що суд вiдновить розумкова на раз-два з такою кiлькстю порушeнь
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07.10.2021 10:59 Ответить
зЕбуїн наказав - лолбо дзЕби виконали. І байдуже на регламент...
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07.10.2021 11:35 Ответить
У гетьманцева совок головного мізку: "Партия сказала нада, камсамол ответил есть" (с) - це він так прокоментував висування його кандидатури на ведення засідання ВР зі зняття разумкова. Тобто, палач разумкова визначився. Тому не слід дивуватися його податковим ініціативам - воно з останнього три шкірі здере, ****
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07.10.2021 12:25 Ответить
 
 