"Роботу, гідну зарплату" и "Деофшоризація, а не дерегуляція": в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 7 октября, в Киеве по случаю Всемирного дня действий за достойный труд профсоюзные организации проводят акцию протеста под девизом: "Защитим свои трудовые права и свободы на объединение в профсоюзы. Получим лучшую жизнь!".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Профсоюзные активисты идут маршем с ул. Крещатик по ул. Грушевского к Кабинету Министров. Движение транспорта по данному марштруту перекрыто. Митингующие держат плакаты со своими требованиями.
Организаторы акции озвучили свои требования к Кабинету Министров, Верховной Рады и работодателям:
1. Нет законопроектам от власти №5371, №5388, №2681.
2. Организационно и финансово обеспечивать реализацию конституционного права граждан на полную и продуктивную занятость, достойную оплату и безопасность труда.
3. Цены на украинский газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги должны стать доступными для населения.
4. Заложить в Госбюджете Украины на 2022 минимальную заработную плату в размере 6900 грн, минимальную пенсию - 3600 грн, должностной оклад первого тарифного разряда в бюджетной сфере 6 500 грн.
5. К концу этого года погасить задолженность по зарплате 140 тысячам работников размером почти 4 млрд грн, в т.ч. работникам государственных шахт.
6. Прекратить огосударствливание самоуправляющихся фондов общеобязательного социального страхования, ликвидировать дефицит их бюджетов и Пенсионного фонда Украины.
7.Обеспечить всем гражданам Украины конституционное право на качественное доступное образование и медицинские услуги и право молодежи на первое рабочее место и молодой семьи - на жилье.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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вадінтур теж голосувала більшість з них, і де те лайно тепер? пнеться з шкури, щоб на тюряжку не присісти. ОТОЖ.
що він є що його немає...
гроші з профсоюзу не дадуть на поїздки до Києва, але за щось люди приїхали!
звідси логічне запитання : хто заплатив за це все і навіщо ?
спробуй в знаєш , як "скидаються"
Але я вас запевняю,олігархат який створив всю цю порочну систему не піде на це ,бо дешева раб- сила це їх основний актив в Україні,відстале виробництво минулого століття я навіть неберу до уваги.
Тому що, коли заходить питання в збуті, скажімо вугілля то, виявляється що, держава має у власності тільки будівлю контори, а весь прибуток ділиться між приватним сектором.
Непотрібно лукавити ви ж знаєте що окрім шахт є купа держмонополістів з топ 10 бізнесу.Це частина корупційної схеми по виводу бюджетних коштів ,саме тому потрібно,що б держава припинила учать в будь якому бізнесі бо це першоджерело для зловживань тих хто має доступ до грошей платників податків!Коли це розуміння прийде буде інша політика і справжні інвестиції для розвитку з за кордону а не спекулятивний капітал.
Я, в свою чергу, можу вам сказати що, з 2010 року Держстат не має навіть графи, яка стосується форм власності. То ж, і ви не можете довести наскільки "державними" є ті підприємства.
Дуже часто держава покриває з бюджету збитки та витрати підприємства, в якому приватний доля є більшою від 51%.
Наверное 73%)))
Хуженебудет))))
Кстати, в новости одни номера а у рядовых демонстрантов на плакатах другие номера Законов
Это подсказывает, что протест спущен сверху я даже знаю кем, но вникать лень. Есть журналисты которым платят зп за это пусть вникают.