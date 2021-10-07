"Роботу, гідну зарплату" и "Деофшоризація, а не дерегуляція": в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 октября, в Киеве по случаю Всемирного дня действий за достойный труд профсоюзные организации проводят акцию протеста под девизом: "Защитим свои трудовые права и свободы на объединение в профсоюзы. Получим лучшую жизнь!".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Профсоюзные активисты идут маршем с ул. Крещатик по ул. Грушевского к Кабинету Министров. Движение транспорта по данному марштруту перекрыто. Митингующие держат плакаты со своими требованиями.

Организаторы акции озвучили свои требования к Кабинету Министров, Верховной Рады и работодателям:

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1. Нет законопроектам от власти №5371, №5388, №2681.

2. Организационно и финансово обеспечивать реализацию конституционного права граждан на полную и продуктивную занятость, достойную оплату и безопасность труда.

3. Цены на украинский газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги должны стать доступными для населения.

4. Заложить в Госбюджете Украины на 2022 минимальную заработную плату в размере 6900 грн, минимальную пенсию - 3600 грн, должностной оклад первого тарифного разряда в бюджетной сфере 6 500 грн.

5. К концу этого года погасить задолженность по зарплате 140 тысячам работников размером почти 4 млрд грн, в т.ч. работникам государственных шахт.

6. Прекратить огосударствливание самоуправляющихся фондов общеобязательного социального страхования, ликвидировать дефицит их бюджетов и Пенсионного фонда Украины.

7.Обеспечить всем гражданам Украины конституционное право на качественное доступное образование и медицинские услуги и право молодежи на первое рабочее место и молодой семьи - на жилье.















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ