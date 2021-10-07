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"Роботу, гідну зарплату" и "Деофшоризація, а не дерегуляція": в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 октября, в Киеве по случаю Всемирного дня действий за достойный труд профсоюзные организации проводят акцию протеста под девизом: "Защитим свои трудовые права и свободы на объединение в профсоюзы. Получим лучшую жизнь!".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Профсоюзные активисты идут маршем с ул. Крещатик по ул. Грушевского к Кабинету Министров. Движение транспорта по данному марштруту перекрыто. Митингующие держат плакаты со своими требованиями.

Организаторы акции озвучили свои требования к Кабинету Министров, Верховной Рады и работодателям:

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1. Нет законопроектам от власти №5371, №5388, №2681.
2. Организационно и финансово обеспечивать реализацию конституционного права граждан на полную и продуктивную занятость, достойную оплату и безопасность труда.
3. Цены на украинский газ, тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги должны стать доступными для населения.
4. Заложить в Госбюджете Украины на 2022 минимальную заработную плату в размере 6900 грн, минимальную пенсию - 3600 грн, должностной оклад первого тарифного разряда в бюджетной сфере 6 500 грн.
5. К концу этого года погасить задолженность по зарплате 140 тысячам работников размером почти 4 млрд грн, в т.ч. работникам государственных шахт.
6. Прекратить огосударствливание самоуправляющихся фондов общеобязательного социального страхования, ликвидировать дефицит их бюджетов и Пенсионного фонда Украины.
7.Обеспечить всем гражданам Украины конституционное право на качественное доступное образование и медицинские услуги и право молодежи на первое рабочее место и молодой семьи - на жилье.

Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 01
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 02
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 03
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 04
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 05
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 06
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 07
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 08
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 09
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 10
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 11
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 12
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 13
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 14
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 15
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 16
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 17
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 18
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 19
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 20
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 21
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 22
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 23
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 24
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 25

Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 26
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 27
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 28
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 29
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 30
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 31
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 32
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 33
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 34
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 35
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 36
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 37
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 38
Роботу, гідну зарплату и Деофшоризація, а не дерегуляція: в центре Киева митингуют профсоюзы - движение транспорта перекрыто 39

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29247) Кабмин (14027) Киев (25542) митинг (2556) протест (5858) профсоюз (238) работа (599) труд (107)


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Топ комментарии
+10
ДеОфшоризация это значит ДеЗеленизация Украины!!!
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07.10.2021 11:48
+7
Очень надеюсь, что это начало
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07.10.2021 11:47
+6
Починається. Тремтіть ,зелені гниди!!!
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07.10.2021 11:47
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Правила форума Совет форумчан
Починається. Тремтіть ,зелені гниди!!!
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07.10.2021 11:47 Ответить
Можна на тремтіти, більшість цих людей голосувала за цю владу, ба більше, вони досі підтримують її згідно опитань.
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07.10.2021 11:54 Ответить
НЕ має значення, за кого вони колись голосували, важливо, що РОБЛЯТЬ ЗАРАЗ

вадінтур теж голосувала більшість з них, і де те лайно тепер? пнеться з шкури, щоб на тюряжку не присісти. ОТОЖ.
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07.10.2021 13:12 Ответить
Я не маю ілюзій на рахунок цих виборців, що з того що начальство вишикувало їх з файними прапорцями, вони як не мали у 2019 році, так і не мають зараз жодних політичних поглядів, не мають бачення власного майбутнього і коли клоунада дійде логічного фіналу, знову проголосують за чергового солодкоголосого негідника, якого їм підсунуть з телевізора олігархи.
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07.10.2021 14:28 Ответить
Перспективна позиція. Молодець.
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07.10.2021 15:13 Ответить
Україна не матиме перспективи ще років 25-30, наразі нагальне питання зберегти державу до тих часів.
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07.10.2021 15:42 Ответить
Повелитель перспектив?
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07.10.2021 15:47 Ответить
а "зберегти державу"- це перспектива?
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07.10.2021 15:56 Ответить
Очень надеюсь, что это начало
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07.10.2021 11:47 Ответить
Осень, как обычно!
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07.10.2021 11:48 Ответить
ДеОфшоризация это значит ДеЗеленизация Украины!!!
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07.10.2021 11:48 Ответить
И отбеливателем их с хлором. Чтобы зелень пропала навсегда.
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07.10.2021 12:00 Ответить
Лучше дустом и крысиным ядом. Можно напалмом.
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07.10.2021 12:08 Ответить
Та ти ж Гітлер!
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07.10.2021 13:15 Ответить
в річницю побиття студентів,треба знов виносити це ЗЕлене лайно до Ростова.
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07.10.2021 11:48 Ответить
ЦЕ ЛАЙНО ХОТЬ І ПРОПІДА.РОСОСОСІЙСЬКЕ, ПРОТЕ СКОРІШ ЗА ВСЕ БУДЕ НАМАГАТИСЬ ЗДРИСНУТИ У НАПРЯМКУ ІЗРАЇЛЮ.
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07.10.2021 12:25 Ответить
Невже снєсуни активувались?)))
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07.10.2021 11:49 Ответить
от що зараз на ваших роботах вирішує профсоюз?
що він є що його немає...
гроші з профсоюзу не дадуть на поїздки до Києва, але за щось люди приїхали!
звідси логічне запитання : хто заплатив за це все і навіщо ?
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07.10.2021 11:50 Ответить
Може й самі скинулись, зепідр з своєю презекоМандою так всіх закумарив, що люди скоро поснуть скидуватись, щоб ліквідувати його будь - яким шляхом! Такого с.аки в Україні навіть за овоща небуло, дай Бог це початок, початок кінця піда.растичної влади зеленої шмарклі та його госпдаря жида крадуна коломойші
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07.10.2021 12:29 Ответить
ти збирав колись гроші на корпоратив?)
спробуй в знаєш , як "скидаються"
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07.10.2021 13:26 Ответить
Я стараюсь відвідувати більш культурні заходи!
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07.10.2021 13:32 Ответить
Организованный плановый утренник, который не имеет никакого отношения к протестам.
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07.10.2021 11:51 Ответить
Требуют отдать долги по зарплате, на ЮМЗ они ещё с 20-го года. А зегниды офшоры узаканивают.
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07.10.2021 11:52 Ответить
Нарид разминает кости
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07.10.2021 11:59 Ответить
Тазовые
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07.10.2021 13:55 Ответить
Пьйотр Сіманєнка теж там бігав?
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07.10.2021 12:02 Ответить
Третій пункт зайвий,достатньо виконати одну умову саме достойну заробітну плату та пенсію на яку можна жити,а не існувати. І все непотрібно ніяких субсидій та утримання армії держслужбовців усіляких фондів соцзабезпечення ітд.
Але я вас запевняю,олігархат який створив всю цю порочну систему не піде на це ,бо дешева раб- сила це їх основний актив в Україні,відстале виробництво минулого століття я навіть неберу до уваги.
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07.10.2021 12:03 Ответить
PS:щодо 5 пункту,що б нарешті забути про такі ганебні явища як заборгованість на державних шахтах,заводах чи свинофермах потрібно зробити одну річ.-----Держава повинна припинити займатися бізнесом ,будь яким і тоді ви побачите,посади у владі перестануть бути настільки бажаними для корупційних схем.
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07.10.2021 12:09 Ответить
А ви мені можете тут назвати скільки і які підприємства повністю у державній власності, скільки тої власності у відсотках?

Тому що, коли заходить питання в збуті, скажімо вугілля то, виявляється що, держава має у власності тільки будівлю контори, а весь прибуток ділиться між приватним сектором.
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07.10.2021 12:46 Ответить
"виявляється що, держава має у власності тільки будівлю контори"
Непотрібно лукавити ви ж знаєте що окрім шахт є купа держмонополістів з топ 10 бізнесу.Це частина корупційної схеми по виводу бюджетних коштів ,саме тому потрібно,що б держава припинила учать в будь якому бізнесі бо це першоджерело для зловживань тих хто має доступ до грошей платників податків!Коли це розуміння прийде буде інша політика і справжні інвестиції для розвитку з за кордону а не спекулятивний капітал.
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07.10.2021 12:54 Ответить
Ну, якщо не можете мені тут привести цифри стосовно державної власності то, хоч наведіть достовірне джерело де, ці цифри відображено? А так всі ваші слова то, порожня балаканина.

Я, в свою чергу, можу вам сказати що, з 2010 року Держстат не має навіть графи, яка стосується форм власності. То ж, і ви не можете довести наскільки "державними" є ті підприємства.

Дуже часто держава покриває з бюджету збитки та витрати підприємства, в якому приватний доля є більшою від 51%.
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07.10.2021 13:06 Ответить
Я без всякої злоби просто даю інфу ,найбільші компанії країни є державнимим, навіть по назві "ДП", якщо там "АТ" то все одно 90% належить державі.Ось такий орган держстат який навіть публічну інформацію неможе донести, а можливо це злий умисел уряду)По банківському сектору можу сказати точно ,там найбільшим акціонером як і раніше, є український уряд із часткою 56%.
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07.10.2021 13:41 Ответить
ЗІ: тут немає ніякої злоби, все чисто по дружньому. Даю інфу.
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07.10.2021 13:08 Ответить
Все це, було б прекрасно аби ці профспілки реально займалися своєю справою, а так щось ригами запахло. Совкові профспілки це, їх стара вотчина. Ще треба шоломами постукати по асфальту з вимогами почути Донбас.
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07.10.2021 12:42 Ответить
Слуги народа в засаде Грушевского 34а,весь двор забит автозаками,выбрали тупого клоуна,дебилы
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07.10.2021 13:40 Ответить
Впервые за долгое время вижу профсоюзы в действии. Хотя чую за этим ОПЗЖ.
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07.10.2021 13:51 Ответить
Без плакатов "ЗаЗе!" нещитово
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07.10.2021 13:58 Ответить
Интересно сколько из этих митингующих за Зеленского голосовало?
Наверное 73%)))
Хуженебудет))))
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07.10.2021 14:16 Ответить
Угу! Митинговали они под кабмином на Грушевского, но перекрыли, причем наглухо, Мариинку. А почему? А потому, что зебелоиды димона в парламенте доедали. Вопрос только кто под кого подстраивался? Зебезяны под профсоюзы или наоборот?
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07.10.2021 14:29 Ответить
Ахххаха, филиал КГБ решил помахать флажками. Помню мой первый (и последний) поход на один из верхних этажей дома профсоюзов(до пожара). Меня удивило, что все обитатели кабинетов из кожи здоровались друг с другом "здравия желаю" и в кабинетах висели вымпелы типа "30 лет в органах. спасибо за безупречную службу".
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07.10.2021 15:47 Ответить
Фопам запретить прием на работу рабов!!!!..пусть сами за копейки с издевательствами в..******* и налоги платят! всем навозникам вчерашним хитровые..ным, по кассовому аппарату! и проверки налоговиков и трудовиков раз-два в неделю!, с этим дурдомом нужно заканчивать, или сами работают пусть или прием на работу согласно КЗОТ и з\плата согласно расценок и окладов, без накидывания обязанностей на одного за пятерых. Оборзели ***** на бухом кураже, уже до самого до края!
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08.10.2021 00:26 Ответить
Странно, можно расшифровать что за три Закона по номерам в первом пункте требований протеста? по идее редактор должен это сделать , если он конечно не робот, а журналист.
Кстати, в новости одни номера а у рядовых демонстрантов на плакатах другие номера Законов
Это подсказывает, что протест спущен сверху я даже знаю кем, но вникать лень. Есть журналисты которым платят зп за это пусть вникают.
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08.10.2021 09:47 Ответить
 
 