Вы не реагировали, когда депутаты оскорбляли президента, - "слуга народа" Неклюдов назвал грехи спикера Разумкова. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Владлен Неклюдов обвинил спикера парламента Дмитрия Разумкова в отсутствии его реакции на критику оппозицией президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Неклюдов сказал, задавая вопрос Разумкову во время рассмотрения вопроса по отставке спикера ВР.

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