РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6050 посетителей онлайн
Новости Видео Отставка Разумкова
9 626 67

Вы не реагировали, когда депутаты оскорбляли президента, - "слуга народа" Неклюдов назвал грехи спикера Разумкова. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Владлен Неклюдов обвинил спикера парламента Дмитрия Разумкова в отсутствии его реакции на критику оппозицией президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Неклюдов сказал, задавая вопрос Разумкову во время рассмотрения вопроса по отставке спикера ВР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко озвучил претензии "Слуги народа" к Разумкову: "Отступил от общих принципов"

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) Разумков Дмитрий (1521) Неклюдов Владлен (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Якби ж то ...
Диктатура.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:49
+30
Еще один Зелин жополиз детектед.
Нехлюев,вы там когда язык в жопу гринпоцу так глубоко засовываете,то хоть спросите-может ему больно.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:51
+27
Детский сад
показать весь комментарий
07.10.2021 11:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Детский сад
показать весь комментарий
07.10.2021 11:44 Ответить
Якби ж то ...
Диктатура.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:49 Ответить
В цих недолугих може бути тільки пародія на диктатуру, монозбрід не моноліт.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:56 Ответить
Це зброд ницих повій, які слухняно виконують команди своїх сутенерів із замашками диктаторів.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:58 Ответить
Сралинский процесс прям в чистом виде....
показать весь комментарий
07.10.2021 11:44 Ответить
Разумков мав замість Зеленського написати заяву в суд про захист честі, гідності і ділової репутації чи як він мав захищати Зеленського?
показать весь комментарий
07.10.2021 11:47 Ответить
Ну замість того наркома мав робити усе, навіть лєнку жарити. Чи там після богдана лєнку забавляє єрмак?
показать весь комментарий
07.10.2021 12:16 Ответить
Когда у 200 "слуг" оказывается своя отдельная причина, значит причины вообще НЕТ!
Просто приказали, они и проголосовали, как куклы.
А настоящая причина в ОП на Банковой и ее никто не озвучит.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:48 Ответить
Его называли земляным червяком, да-да - земляным червяком!))
показать весь комментарий
07.10.2021 11:49 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2021 11:50 Ответить
Еще один Зелин жополиз детектед.
Нехлюев,вы там когда язык в жопу гринпоцу так глубоко засовываете,то хоть спросите-может ему больно.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:51 Ответить
ВладимирЛенин. С таким именем нельзя бить нормальним.
показать весь комментарий
07.10.2021 22:13 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2021 22:17 Ответить
Ему бы подошло имя Даздраперм(Да здрасвстует Первое мая).
показать весь комментарий
07.10.2021 22:19 Ответить
у нас в доме новорожденного пару месяцев назад назвали ВИЛен (Владимир Ильич Ленин сокращенно) жесть конечно....
показать весь комментарий
07.10.2021 22:27 Ответить
Его родители лизали комунякам, а єтот нашел новую жопу.
показать весь комментарий
08.10.2021 08:52 Ответить
за 20 тыс. баксов в месяц зеленый моносброд готов обвинить кого угодно в чем угодно, точнее в том, что закажут на Банковой ...
показать весь комментарий
07.10.2021 11:54 Ответить
Думаю, что гораздо дешевле.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:32 Ответить
Лерос сказал єто минимальная ставка.
показать весь комментарий
08.10.2021 08:49 Ответить
Господи! Мені байдуже той Разумков, без куска хліба він не залишиться. Але яка може бути реакція, коли на міжнародному рівні Монікою обізвали! Це вже і країну принизили і образили!
показать весь комментарий
07.10.2021 11:54 Ответить
Нехай тепер ніжкою тупне і кулачком по столу стукне.
показать весь комментарий
07.10.2021 12:18 Ответить
Чудно. Значит, Украина = Зе? Вы больной на голову?
показать весь комментарий
07.10.2021 13:51 Ответить
А яка була реакція, коли він з ТВ екранів називав краіну повією? Де ви тоді були, такі розумні?
показать весь комментарий
07.10.2021 14:20 Ответить
Когда кандидат в презы оскорблял свою страну - это было нормально?

Когда он называл Томос термосом, когда он хихикал в день голодомора- это было нормально?
и называл президента Ющенко - синьор Голодомор - это было нормально?
Что посеешь, то пожнешь.
Бумеранг к мерзавцу рано или поздно прилетает
показать весь комментарий
07.10.2021 14:51 Ответить
Ліплять вже з того Разумкова наступного лідера зебілят. Він такий вже правильний, що ніби то не він був спікером коли вся ця шобла в парламенті творила, що хотіла. І на регламент було йому так само насрати. А тепер борець!
показать весь комментарий
07.10.2021 11:55 Ответить
Таварисщ зиленский лудшый ***** планеты:!!
Ура ура ура десятиминутные овации. выпускайте сирожу лещенку пусть сасет
показать весь комментарий
07.10.2021 11:59 Ответить
Як би ще в черзі не прийшлося стояти.
показать весь комментарий
07.10.2021 12:01 Ответить
Кому?
показать весь комментарий
07.10.2021 14:52 Ответить
В заглавии ошибка - неправильно написали фразу "оскорбляли клоуна"
показать весь комментарий
07.10.2021 12:11 Ответить
Що ще можна було чекати від лизожопого ушльопка на прізвище Неклюдов...
показать весь комментарий
07.10.2021 12:13 Ответить
Земразотская власть
показать весь комментарий
07.10.2021 12:23 Ответить
Як швидко слуга народу перетворюється на партію регіонів
показать весь комментарий
07.10.2021 12:42 Ответить
Да по-моему, похлеще будет.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:47 Ответить
Fzzzq бубочку обидели.
показать весь комментарий
07.10.2021 12:46 Ответить
Это прям напоминает парламент России, там критиковать президента преступление, кощунство. Ну слуга, правда не народа, а президента. Кошмар на улице Вязов.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:46 Ответить
У нас скрізь можна казати шо Бубочка тупоголовий осел і кусок гімна.
Намахав стадо зебілів тепер ждемо коли це стадо розродиться маленькими зебенятами.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:53 Ответить
Так то президент всіх оскорбіл своєю діяльністю. Він зневажив український народ.
През на правду образився ?
показать весь комментарий
07.10.2021 14:12 Ответить
чем меньше клоп - тем больше у него обижaлка и мстя ))
показать весь комментарий
07.10.2021 14:17 Ответить
Зеля давно впіймав звізду..
показать весь комментарий
07.10.2021 14:26 Ответить
Мал клоп, да вонюч
Народная мудрость
показать весь комментарий
07.10.2021 14:53 Ответить
видно Зеля крепко наступил на хвост кацапским прихлебаям когда в коментах стоит такой визг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.10.2021 14:20 Ответить
Зеля с Дерьмаком на службе у московских.
Про дело вагнеровцев не слыхали?
показать весь комментарий
07.10.2021 14:55 Ответить
Прогиб засчитан. "Зеля наступил на хвост кацапским прихлебаям"...такого анекдота еще не было.
Здесь не визг, а объективная оценка зеленой команде и ее вождю. Точнее - карлику, возомнившему себя диктатором и его прихлебателям.
показать весь комментарий
07.10.2021 15:08 Ответить
такая глупость написана, что просто
показать весь комментарий
07.10.2021 16:32 Ответить
Какое к этому имеет отношение спикер ? Пусть каждый несет публичную и личную ответственность за оскорбление личности и достоинства другого , даже президента. Вопрос считаю из пальца надуманным. Главная причина по которой и после реакции Разумкова на которую взялись ща него. Это легализация мед. канабиса. Он свою позицию высказал потом покатились бочки.

Еще сам Зеленский во время шоу 95 квартала шутил мол скоро все будем курить марихуану. Возможно обещал кому-то с экрана. А Разумков понимаети что такое в корупционной стране наладить производство оегкого наркотика пусть даже в мед. целях.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:42 Ответить
А по поводу Разумкова

НЕ ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ, А УПОРСТВО В НЕЙ РОНЯЕТ ЧЕСТЬ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ.

Бенджамин Франклин
Разумков хотя бы признался в своих ошибках. А это уже путь к "выздоровлению.
Если бы 73% также признали свою ошибку, Украина бы начала выздоравливать
показать весь комментарий
07.10.2021 14:59 Ответить
Правильно, но нереально.
показать весь комментарий
07.10.2021 15:09 Ответить
я би йому кричав не "Ганьба", а Дибіл !
показать весь комментарий
07.10.2021 15:41 Ответить
Бедный бубочка никто его не защищает
показать весь комментарий
07.10.2021 15:44 Ответить
А скільки разів блаЗЕнь ображав людей зі сцени свого задрипаного кварталу? За що боровся...
показать весь комментарий
07.10.2021 16:18 Ответить
Все життя тільки те й робив . .
показать весь комментарий
07.10.2021 20:19 Ответить
А почему он должен был реагировать?, ведь все "оскорбления" базировались на поступках Зеленского, он должен был реагировать только на откровенную ложь какой в словах оскорблявших не наблюдалось...
показать весь комментарий
07.10.2021 16:22 Ответить
здесь даже обсуждать нечего
показать весь комментарий
07.10.2021 16:35 Ответить
Ще один, користуючись ситуацією, лизнув зелений зад. Дивись і якусь посаду вилиже.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:51 Ответить
І такі неклюдови керують Україною.
ЗЕдурні! Яких недоумків ви обрали керувати Україною?!!!
показать весь комментарий
07.10.2021 16:54 Ответить
"Официально лизнул" Когда уже выкинут за шкирку этого самозванца, называющего себя президентом?
показать весь комментарий
07.10.2021 17:54 Ответить
Зе-чмо.

показать весь комментарий
07.10.2021 18:01 Ответить
Депутаты не оскорбляли, а называли пре...та.
показать весь комментарий
07.10.2021 20:25 Ответить
Слуги Наркомана - они и есть слуги наркомана.
показать весь комментарий
07.10.2021 20:55 Ответить
Лизун 1013 уровня.
показать весь комментарий
07.10.2021 21:52 Ответить
Надеюсь зебилов будут скоро садить.
показать весь комментарий
07.10.2021 22:10 Ответить
73% не посадишь...
показать весь комментарий
08.10.2021 07:31 Ответить
в отношении "слуг народа" язык не поворачивается кого нибуть из них назвать "державним діячем". и играют роль государственного деятеля - отвратительно. слова -"не верю" просто из за того что постоянно брешут.
показать весь комментарий
07.10.2021 22:51 Ответить
Це ГОЛОВНА ПРОВИНА Розумкова перед найвеличнішим лідором і ГОЛОВНА ПРИЧИНА відставки...
показать весь комментарий
07.10.2021 22:51 Ответить
От он падла. Найвелычнишого с Кривого Рога оскорбляли, а он промолчал?! Гнать его старой метлой!!
показать весь комментарий
08.10.2021 07:30 Ответить
 
 