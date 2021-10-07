"Он не разделяет наши идеалы", - "слуга народа" Тищенко об отставке Разумкова. ВИДЕО

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков не разделяет идеалы "Слуги народы", с которыми партия пришла к власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил "слуга народа" Николай Тищенко в кулуарах парламента.

"Он не разделяет тех идеалов, с которыми мы пришли в парламент. Он избрал совсем другой путь - баррикадный. Он избрал ту команду против которой мы боремся вмсесте со всей Украиной - он остался с олигархами", - сказал Тищенко.

По словам Тищенко в некоторіх рабочих моментах он ощущал саботаж в действиях Разумкова и даже вражеское отношение к команде "Слуги народа".

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