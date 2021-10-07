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"Он не разделяет наши идеалы", - "слуга народа" Тищенко об отставке Разумкова. ВИДЕО

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков не разделяет идеалы "Слуги народы", с которыми партия пришла к власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил "слуга народа" Николай Тищенко в кулуарах парламента.

"Он не разделяет тех идеалов, с которыми мы пришли в парламент. Он избрал совсем другой путь - баррикадный.  Он избрал ту команду против которой мы боремся вмсесте со всей Украиной - он остался с олигархами", - сказал Тищенко.

По словам Тищенко в некоторіх рабочих моментах он ощущал саботаж в действиях Разумкова и даже вражеское отношение к команде "Слуги народа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вы не реагировали, когда депутаты оскорбляли президента, - "слуга народа" Неклюдов назвал грехи спикера Разумкова. ВИДЕО

Автор: 

отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+50
какие там у вас идеалы ? эти ?
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07.10.2021 12:08
+37
Як вiдрiзнити паганий офшор вiд гарного:
На паганому офшорi 3000$ власних коштiв, а на гарному 41000000$ крадених з Приватбанку. © сеть
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07.10.2021 12:06
+37
Ну да, Разумков в 90е не убивал и грабил в банде Савлохова, как это делал Коля Оболонский (Тищенко) Идеалы,конечно, у вас разные
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07.10.2021 12:07
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Молодец!
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07.10.2021 12:03 Ответить
Твоя жоп@ - это идеал зебилья. Они в нее стремятся, но стремишься ли к этому ты?
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07.10.2021 12:04 Ответить
Якщо гівнюк Тищенко когось за щось засуджує - це всерівно, що поставити на тій людині знак якості
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07.10.2021 12:32 Ответить
Не совсем так. Когда одна свинья другую поливает грязью, вторая свинья от этого свиньей быть не перестает
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07.10.2021 12:43 Ответить
Взагалі то свині розумні тварини,товариські і дружні...Вони,правда,не ******* людей,але є за що...
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07.10.2021 17:08 Ответить
шо за ідєали у Колі Каклєти оболонской - видно по курсу ам.долара в укр. банках
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07.10.2021 12:48 Ответить
Ваші ідеали офшори і котлети.
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07.10.2021 12:51 Ответить
Як вiдрiзнити паганий офшор вiд гарного:
На паганому офшорi 3000$ власних коштiв, а на гарному 41000000$ крадених з Приватбанку. © сеть
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07.10.2021 12:06 Ответить
Ну да, Разумков в 90е не убивал и грабил в банде Савлохова, как это делал Коля Оболонский (Тищенко) Идеалы,конечно, у вас разные
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07.10.2021 12:07 Ответить
котлета сам никого не убивал - ссал и подставлял пацанов....
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08.10.2021 00:30 Ответить
Какие идеалы можно разделять с этим орангутангом?
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07.10.2021 12:08 Ответить
какие там у вас идеалы ? эти ?
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07.10.2021 12:08 Ответить
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07.10.2021 13:49 Ответить
Отож вони(ідеали) якраз до того місця, замість них понятія.
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07.10.2021 18:23 Ответить
мерзкий тухес(((
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08.10.2021 00:29 Ответить
які ще в тебе ідєальі, гопнік савлоховський?
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07.10.2021 12:08 Ответить
То не ідеали, то понятія...
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07.10.2021 12:24 Ответить
Довбо#оби! Це я не про Тищенка, це я про тих, хто їх обрав.))
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07.10.2021 12:10 Ответить
Идейный...
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07.10.2021 12:11 Ответить
З твоїх коментарів зовсім не відчувається, що ти у те європейське майбутнє бажаєш потрапити. Окрім того, що ведуть вони у зворотньому напрямку. Що ти тоді будеш говорити? Зрадієш ще більше, а, татаров
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07.10.2021 12:17 Ответить
Таблетки ему с утра не дали.
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07.10.2021 12:18 Ответить
Да у вас одна идеология - долларовая конвертизация.
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07.10.2021 12:13 Ответить
Ну, відносно нормальній людині якось важкувати розділяти бандюківські ідеали. Та й хто б казав
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07.10.2021 12:14 Ответить
Гопота і ідеали
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07.10.2021 12:15 Ответить
Какаие у проституток могут быть идеалы?
Ту нак не хочется пошлить!!!
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07.10.2021 12:16 Ответить
Идеал Николая Тищенко - работать в своем ресторане во время карантина. Разумков это не разделял
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07.10.2021 12:18 Ответить
Посмотрите какое судилище они устроили над своим. Подумайте теперь что будет когда они начнут судить «чужих». Мы видим 30е года в Германии как оно было. Начали с поголовной поддержки на выборах, закончили диктатурой.
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07.10.2021 12:18 Ответить
Так в 30-е хоть нормальные фашисты были, а не этот пейсато-гейский сброд.
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07.10.2021 12:20 Ответить
свєжака вам во всє ручонкі

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/408915307266619?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Важливе: вчора у КНР нарешті з'явився "свій Безменов". Знайдіть час прочитати ширений нижче допис, а хто читає по-англійськи - сходіть за лінком на першоджерело, там більше.
...
Треба розуміти ще одну річ: позаяк російський слон - нині найкращий друг китайського слона, то тепер уже "российские товарищи" вчаться "у китайских товарищей". І коли який-небудь дзвінкоголосий ЛОМчик непомітно підкладає вам гнилу, як оселедець, мислішку, ніби з приходом Росії на наші землі для вас особисто "нічого не зміниться" (с), рефлекс самозахисту має бути - бити на звук. Тому що саме ось такі "виправні табори", як КНР уйгурам, РФ планує побудувати українцям - обмовок на цю тему від рос. політикуму набралося більш ніж доволі, і чутки зими-2014 про почате під Києвом, у дні терору, будівництво "концтабору на 20 тис. душ" - для активістів Майдану (були навіть фотографії, хто пам'ятає!) - не з повітря тоді взялися, тож "стежити за руками" (хоча б за тим, як РФ зараз поспішно розбудовує ГУЛАГ у себе: тренується!) - і зчиняти крик при кожній спробі "замилити тему" - це той інфогігієнічний МІНІМУМ, якого кожен український громадянин мусить триматися в інтересах уже прямо своєї ОСОБИСТОЇ безпеки.

Світ міняється швидко, швидше, ніж встигаємо стежити, і це прискорення надалі наростатиме. "Китайський Безменов" на CNN - один із тих "свистків", які сигналять на поверхню про дуже серйозні, поки що невидимі нам "підземні" процеси.

Будьмо уважні (с).

https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981?__cft__[0]=AZU3Lr7o8c432-WEJ8FITaHzghXWe0slRwcPHYm_6jWL2o4ynSWFj_T6n6Q6Zj6vA4GCWo4lBvwWd1m2wOd8U_tGGDmgZO6zfOD6Dr37ZKnXQc61Q_CN7Oi0WRHftyRosYV5wLZ3BqJQKo8ejzqsTBZOgXCDuSYcsmFlTTZAmMzvX3I5P4ttp987vMa3pMdTti7Qqj8GN7Eu1yVzXRmLDCMw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6316469631727981
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07.10.2021 12:51 Ответить
Яке гарне обличчя, не тронуте інтелектом
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07.10.2021 12:18 Ответить
Подивіться нижче, там є фото "обличчя"
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07.10.2021 18:36 Ответить
идеалы продажи героина на Троещине?
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07.10.2021 12:19 Ответить
От не правда! На Оболоні!
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07.10.2021 12:23 Ответить
У Колі Оболонського є ідеали? От ето новость! У нього, швидше, понятія!
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07.10.2021 12:23 Ответить
"Він не поділяє тих ідеалів, з якими ми прийшли в парламент. Джерело:

шо анал не табу?)
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07.10.2021 12:25 Ответить
Воно хоч розуміє, що воно взагалі меле?
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07.10.2021 12:26 Ответить
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07.10.2021 12:30 Ответить
урка и партийная, вот это диссонанс
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07.10.2021 12:34 Ответить
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07.10.2021 12:39 Ответить
Вспомнился анекдот.
Двор сумасшедшего дома. Прогуливающейся доктор видит такую картину: все ветки большого дерева облеплени пациентами, а один стоит под деревом.
- Сидоров, чем вы тут занивмаетесь?- Интересуется психиатр.
- Играем в Яблочки!
- ??? А ну покажите.
Сидоров громко кричит:
- Созрели!?
Пациенты на ветках:
- Дааа!!!
- Падайте !!!
Все сумасшедшие попадали на землю, но один остался висеть, боязливо уцепившись за ветку.
- Ребята, а Вася не созрел! Збивайте его палками и камнями!!!
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07.10.2021 14:00 Ответить
Є надія, що згниють, не почервонівши.
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07.10.2021 18:39 Ответить
Зубужіле бидло повинно гордітса своїм вибором, адже те, що навибирали, цілком відображує той набір ідеалів, які є притаманними для 73% народонасєлєнія нашої країни.
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07.10.2021 12:43 Ответить
Когда котлета дает интервью, вирус отступает, потому масочку можно засунуть в нагрудный карман пиджака.
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07.10.2021 12:45 Ответить
Да ваши, ворье, идеалы никто не разделяет. Вся страна. Ублюдки
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07.10.2021 12:49 Ответить
Колю Котлету - у віце-спікери!
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07.10.2021 12:51 Ответить
Колю Котлету у рот.
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07.10.2021 12:54 Ответить
У колі-катлєти ідеали - це щоб його ресторан працював під час локдауну, а в конкурентів зачинено.
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07.10.2021 12:58 Ответить
Какие идеалы у говорящей собачки? Кость пожирнее схватить и хозяина лизнуть.
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07.10.2021 12:59 Ответить
Откуда у Котлеты идеалы?Из паяльника?
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07.10.2021 12:59 Ответить
Просто страшно представити, які у цього виродка тищенки ідеали...
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07.10.2021 13:09 Ответить
У бригадира банды Савлохова Коли Оболонского идеалы несовместимы с идеалами Разумкова.
Так что Разумкова-в отставку!
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07.10.2021 13:11 Ответить
"Він не поділяє наші ідеали"

штА, не може так трясти дупою, як коля кАтлєта?

чи не може так красти, як iншi Зебiли?

.
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07.10.2021 13:39 Ответить
А вы профессор, не любите пролитариат!!!!!
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07.10.2021 13:45 Ответить
Страшно уявити, що ці імбИцили вважають ідеалом.
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07.10.2021 13:51 Ответить
Карантин в Украине продолжается. Руководство государства тайно перебралось в оперативный штаб по преобразованию города Киева - ресторан для встреч "Велюр".
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07.10.2021 13:59 Ответить
Бригадир котлета проти олігархічної мафії🤦 Це що новий приквел "Слуги народу"?
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07.10.2021 14:00 Ответить
Це вже навіть коментувати не хочеться. А можна цей абсурд нам не показувати. Просто розстріляти клованів і ВСЕ.
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07.10.2021 14:08 Ответить
А фсьо патамушта Катлєткин твьорк не сподобався Разумкову.
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07.10.2021 14:08 Ответить
З вуст цього виродка зележопного ці влова в сторону маладого рігіанала Разумкова звучать як дефирамби.
Ой нарід кого Ви обрали....
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07.10.2021 14:39 Ответить
Не разделял идеалы!!!???..интересно,какие же идеалы в этой говорящей "жопы"...наверное те, которые он показывал сам,виляя жирным задом в машине-- на весь экран...
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07.10.2021 14:47 Ответить
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07.10.2021 14:58 Ответить
Добрий поліціянт, залийте в інтернет про бандита колю оболонського - каклету... Дуже дякую...
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07.10.2021 15:15 Ответить
Какие идеалы, интересно? Офшоры? Думаю, у Разумкова полно офшоров. Какие еще идеалы?
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07.10.2021 15:47 Ответить
Чмо ублюдочное.
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07.10.2021 16:00 Ответить
оно говорить умеет

его идеалы - Бабло в носках в трусах в туфлях
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07.10.2021 16:37 Ответить
понятия мудак
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07.10.2021 17:02 Ответить
каклета становится визуально похожий на кобздона,совпадение?)
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07.10.2021 17:55 Ответить
Народ в черговий раз розвели як котят то регіони а тепер слуги зробили з Розумкова мученика Та вони готують його на президента
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07.10.2021 18:18 Ответить
Он не разделяет тех идеалов, с которыми мы пришли в парламент...

Шо-шо?
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07.10.2021 18:28 Ответить
Якщо не помиляюся Разумков очолював виборчий штаб Зеленського, та і до заснування цієї партії так званих "слуг олігарха" був причетний і раптом став "білою вороною". Щось діється в цьому "Датському королівстві , або ж "начальник" не став терпіти розумнішого за нього "зама".
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07.10.2021 18:33 Ответить
Тищенко , про идеалы , а с этого места по подробнее 😀
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07.10.2021 20:28 Ответить
Очень интересно услышать про идеалы от Коли-Оболонского))
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07.10.2021 20:41 Ответить
И жопой не танцует и котлеты в карантин не продает.
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07.10.2021 21:49 Ответить
Гитлер начинал красиво также
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07.10.2021 23:25 Ответить
Когда про идеалы говорит Тищенко - тут уж нельзя не поверить.
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08.10.2021 00:22 Ответить
Последний короткий анекдот :"идеалист Тищенко".
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08.10.2021 02:39 Ответить
Шо-шо не розділяє ?
А чому ж не сказав, що то є - ваші ідеали ?
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08.10.2021 07:31 Ответить
А які ідеали у ідіотів?
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08.10.2021 07:48 Ответить
..дебилы-экспериментаторы понавыбирали тупорылую элиту из подворотни на нашу голову и попрятались у своих квартасватных телевизоров с пивасиком..
жлобьё выбрало жлобья-аниматоров - жрите
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08.10.2021 07:50 Ответить
 
 