Соболев о голосовании "Батькивщины" за отставку Разумкова: Рада стала абсолютной копией парламента образца Януковича и коммунистов. ВИДЕО

Замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал, почему его коллеги проголосовали за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Дмитрий Разумков – это человек, который является представителем большинства. Это человек, который для нас не является членом фракции. Если бы возник вопрос об отставке Елены Кондратюк как вице-спикера, тогда абсолютно логично задавать этот вопрос нам. В данной ситуации это вопрос к большинству", - отметил Соболев.

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По словам нардепа, для "Батькивщины" парламент стал "абсолютной копией парламента образца Януковича и коммунистов", когда пренебрегали правами оппозиции.

Отвечая, на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ, почему во время голосования за отставку Разумкова в зале не было лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, Соболев заявил: "Это вопрос к Юлии Владимировне".

Отметим, что за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера ВР проголосовали 20 нардепов "Батькивщины" (всего во фракции 25 депутатов).

Фото: Результаты голосвания за отставку Разумкова с поста спикера ВР по фракциям

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.