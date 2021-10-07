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Соболев о голосовании "Батькивщины" за отставку Разумкова: Рада стала абсолютной копией парламента образца Януковича и коммунистов. ВИДЕО

Замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал, почему его коллеги проголосовали за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Дмитрий Разумков – это человек, который является представителем большинства. Это человек, который для нас не является членом фракции. Если бы возник вопрос об отставке Елены Кондратюк как вице-спикера, тогда абсолютно логично задавать этот вопрос нам. В данной ситуации это вопрос к большинству", - отметил Соболев.

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По словам нардепа, для "Батькивщины" парламент стал "абсолютной копией парламента образца Януковича и коммунистов", когда пренебрегали правами оппозиции.

Отвечая, на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ, почему во время голосования за отставку Разумкова в зале не было лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, Соболев заявил: "Это вопрос к Юлии Владимировне".

Отметим, что за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера ВР проголосовали 20 нардепов "Батькивщины" (всего во фракции 25 депутатов).

Соболев о голосовании Батькивщины за отставку Разумкова: Рада стала абсолютной копией парламента образца Януковича и коммунистов 01

Фото: Результаты голосвания за отставку Разумкова с поста спикера ВР по фракциям

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

Автор: 

ВР (29248) отставка (3154) Соболев Сергей (802) Тимошенко Юлия (24590) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+35
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07.10.2021 13:22
+34
бат твенті бакс іс алвайс твенті бакс
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07.10.2021 13:05
+24
маячня какая то
ну и что что он из большинства - за зачем проголосовали?
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07.10.2021 13:05
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Дурня! Ригал і рускамірець Разумков в опозиції до ЗЕлуп? Ой, насмішили.
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07.10.2021 15:34 Ответить
Старый приживальщик при престарелой проституирующей хозяйке.
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07.10.2021 16:01 Ответить
Соболєв для мене помер...вірніше здох...І вся ота продажна "Батьківщина" теж...
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07.10.2021 17:26 Ответить
днепропетровская шайка
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07.10.2021 22:31 Ответить
бют + голос = слуги
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07.10.2021 18:09 Ответить
Что за тупой лохторат, что не знаете, что Ермак и Ко начали кошмарить бизнес юлиного зятя и этим шантажировать Юлю! Теперь следите за новостями....
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07.10.2021 18:26 Ответить
Юля така ж єврейка, як і Бєня та Янелох -- це одна зграя. Там же і За майбутнє та Довіра.
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07.10.2021 21:31 Ответить
І Разумков такий же точно. А конфлікт між ними це технології.
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07.10.2021 22:44 Ответить
Архітектором Шмарклі і його партії був Разумков. Якби не він, Ю.В. Тимошенко мала б усі шанси виграти останні през. вибори і країна була б тепер зовсім іншою, наскільки це було б можливо взагалі під час війни. Голоси Зе-лохторату розподілилися б між іншими, ну, до ВР ще міг пролізти хтось типу Смєшка. Так за що підтримувати Разумкова?! Навіть при тому, що ЮВТ ще з рік тому, говорячи про СН, характеризувала спікера як ще відносно пристойного їх представника
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07.10.2021 19:27 Ответить
Олеже!!! Ти або ІВАН СУЛИМА,або зовсім наївний!!!!😀 Все зрозуміло,ЮВТ,щось конкретно пообіцяли і навіть коаліцію з Зе шоблом. Вона на все піде,якби тільки до корита і сам Бог допоміг,що не ЮВТ у керма,краще вже клоун,ця відразу-б у карлика .... ну, щось зробила-б і все здала-б.
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07.10.2021 20:03 Ответить
Вана де тільки не була при владі, завжди шкодила, робила розкол, розбрат, і не забувала красти з бюджету. Лазаренко назвав її куртизанкою за гроші.
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07.10.2021 21:36 Ответить
1. Я не пам"ятаю, щоб він про неї казав. 2. Не має абсолютно жодного значення, що стосовно ЮВТ кажуть канали Пінчука, Порошенка, Коломойського, Ахметова і Медведчука (коли такі були). Тільки прямі дії і пряма мова
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07.10.2021 22:22 Ответить
Навіщо Шмарклі коаліція з кимсь, якщо в нього монобільшість?!
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07.10.2021 22:16 Ответить
"Здала" б більше, ніж Петя з Медведчуком, його безпосереднім кумом?! Як це?!
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07.10.2021 22:32 Ответить
Ви самі себе заганяєте в глухий кут. Для Вас, якась **дурня**, коли жопоблок проголосував проти,а з іншого боку Порох здав карлику всю НЕНЬКУ,але для Вас нічого,що Порох найлютіший ворог у карлика і якщо вірити презу Франції Оланду,то на переговорах Порох **дуже любязно** спілкувався з шизіком. Я не бачу логіки у Ваших коментарях,щось не зростається,хіба що Ви припускаєте Гордоновські припущення про здачу Маріуполя,тоді у Вас все вірно,але то повна маячня,Порох не такий вже і дурний,щоб про таке домовлятись з тим придурком,а Гордон міче ікру,бо йому треба пропихувати Смешка,от і вся казочка.
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07.10.2021 23:44 Ответить
Хто сказав, "що Порох найлютіший ворог у карлика"? При ньому з карликом більше розмовляв про Україну його кум Медведчук, ніж він сам. Петю Україна, звісно цікавила, як і, ясна річ, доля його фабрик у Ліпецьку і не лише там, тож він і шукав розумного для себе компромісу, заради належного самопіару в Україні, адже він і досі мріє про повернення на посаду, щедро оплачує ботів і, здається, досі не визначився зі своїм наступником в "ЄС". Зараз всі більш-менш незалежні політологи з РФ стверджують, що з цих двох карлик вважає небезпечнішим для себе саме Зе... От Льоша Гончаренко з "ЄС" - це для нього справді найлютіший з усіх ворогів))) Хоча й не так давно, до вступу в БПП/ЄС, захищав публічно Одесу як "місто російської культури"
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08.10.2021 08:41 Ответить
Байдуже до Розумкова. Він лише чергове прізвище в ряду Богдан, Гончаренко, Рябошапка, Аваков, Розумков... Кожен з цих персон несе свою порцію відповідальності за художества зеленою пошесті, але вищеперелічені особи мали самоповагу і певні межі, за які не переходили. А на їх місце зєрмак поставив на 200% своїх гвинтиків, абсолютно слухняних та безголосих. Отже, голосування за зняття Розумкова - це погодження руху до тотальної диктатури кремлівських агентів, до тотальної узурпації влади. І БЮТу від цього вже не відмитися, що би там Соболєв не розпатякував.
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07.10.2021 22:15 Ответить
Дурня якась! Якщо "це погодження руху до тотальної диктатури кремлівських агентів", чому самі ці агенти, тобто ОБЗЖ, голосували ПРОТИ відставки?
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07.10.2021 22:29 Ответить
Що ви наробили. Противники хапаються за вашу помилку і рейтинг ваш падає
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07.10.2021 23:16 Ответить
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