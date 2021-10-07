Соболев о голосовании "Батькивщины" за отставку Разумкова: Рада стала абсолютной копией парламента образца Януковича и коммунистов. ВИДЕО
Замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал, почему его коллеги проголосовали за отставку спикера Дмитрия Разумкова.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Дмитрий Разумков – это человек, который является представителем большинства. Это человек, который для нас не является членом фракции. Если бы возник вопрос об отставке Елены Кондратюк как вице-спикера, тогда абсолютно логично задавать этот вопрос нам. В данной ситуации это вопрос к большинству", - отметил Соболев.
По словам нардепа, для "Батькивщины" парламент стал "абсолютной копией парламента образца Януковича и коммунистов", когда пренебрегали правами оппозиции.
Отвечая, на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ, почему во время голосования за отставку Разумкова в зале не было лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, Соболев заявил: "Это вопрос к Юлии Владимировне".
Отметим, что за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера ВР проголосовали 20 нардепов "Батькивщины" (всего во фракции 25 депутатов).
Фото: Результаты голосвания за отставку Разумкова с поста спикера ВР по фракциям
Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.
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ну и что что он из большинства - за зачем проголосовали?