Гончаренко - Качуре: Вас даже в "95-й квартал" не возьмут. "Дизель-шоу" тоже не светит. ВИДЕО

Делегированный кандидатом на должность спикера ВР нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко в ходе обсуждения его кандидатуры повздорил со "слугой народа" Александром Качурой."

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После эмоционального выступления Гончаренко с трибуны ВР, Качура отметил, что теперь его могут взять в "95-й квартал".

"Не знаю, как спикером, но в "квартал-95" после вашего выступления вас могут взять", - заявил он.

На это Гончаренко отметил: "Вас как раз даже в "95-й квартал" не возьмут. "Дизель-шоу" вам также не светит. Для это нужны хоть какие-то данные иметь".

Читайте также: Лерос снял свою кандидатуру на должность спикера: Вешайте фото Ермака и Зеленского, они стали для вас богом и царем