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Гончаренко - Качуре: Вас даже в "95-й квартал" не возьмут. "Дизель-шоу" тоже не светит. ВИДЕО

Делегированный кандидатом на должность спикера ВР нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко в ходе обсуждения его кандидатуры повздорил со "слугой народа" Александром Качурой."

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После эмоционального выступления Гончаренко с трибуны ВР, Качура отметил, что теперь его могут взять в "95-й квартал".

"Не знаю, как спикером, но в "квартал-95" после вашего выступления вас могут взять", - заявил он.

На это Гончаренко отметил: "Вас как раз даже в "95-й квартал" не возьмут. "Дизель-шоу" вам также не светит. Для это нужны хоть какие-то данные иметь".

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Автор: 

ВР (29247) Гончаренко (535) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+42
Він той регіонал, який не злякався і попер в Крим, протистояти загарбникам. Який не злякався протистояти ваті в рідному місті.
Знаєте, в Україні кажуть, що за межу можна битися, поки в країні мир. Коли ворог напав, приходить час забути про межу і єднатися.
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07.10.2021 15:09
+32
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07.10.2021 15:16
+30
Гончаренко респект! Зняв напругу та порвав залу!
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07.10.2021 15:08
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Так у тебя мозгов не хватает даже чтоб два слова связать - зачем что-то крутить?
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07.10.2021 16:23 Ответить
То по логіці речей і бувших сраколизів Мудачука не буває тож , яким являється Качура.
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07.10.2021 15:24 Ответить
Сумніваюсь,що ригонал О.Гончаренко віддасть спадок свого тата,на зміцнення української армії..Патріотичні злодії-це вже було.
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07.10.2021 15:29 Ответить
колись ти був маленьким і вкакувався, але ти стало доросле і продовжуєш всиратись вже. час міняє людей, але не тебе.
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07.10.2021 15:43 Ответить
Ні Олександре,аферист-це незмінно на все життя...
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07.10.2021 15:46 Ответить
то ти серливий аферист тоді.
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07.10.2021 17:29 Ответить
Не погоджусь з цим висловлюванням Олексія. Квартал - це гівно для недоумків. Дизель-шоу набагато цікавіші за них.
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07.10.2021 15:14 Ответить
"Вийдіть отсюда. Вийди отсюда, розбійник ти." (с) Цитаты великих людей
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07.10.2021 15:15 Ответить
я бы даже сказал "найвелычниших"
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07.10.2021 15:17 Ответить
Гончаренку респект , так как сумел опустить слугу урода ниже плинтуса✊👍🏼😃
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07.10.2021 15:18 Ответить
Качура чомусь нічого не хоче розказати за свій досвід коли головував київським осередком ''український вибір'' Мудачука.
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07.10.2021 15:22 Ответить
у гончаренко интересно тоже такой же смешной кацапский позывной как у порошенко-лолиты?
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07.10.2021 15:30 Ответить
У тваво ***** так вообще погоняло на весь мир!
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07.10.2021 16:05 Ответить
Я подписался на его телеграм канал ))
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07.10.2021 15:38 Ответить
Качура оно такое-подлый дебил
или дебильный подлец т.е. лицо Зе-команды
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07.10.2021 15:51 Ответить
за таких регионаловцев я б наверно голосовал
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07.10.2021 16:04 Ответить
т.н."качуро" еще пишет заявы на девочек мусорским ?
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07.10.2021 16:45 Ответить
Это та качура.которая в зе-команду из медведчуковской перешла????

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07.10.2021 17:20 Ответить
Качур, є качур, що з обісраного птаха взяти.
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07.10.2021 18:01 Ответить
В этой кампании лакеев ни профессионалов,ни порядочных людей просто нет.И где только зеленский собрал весь этот сброд?
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07.10.2021 19:20 Ответить
вот это высочайший, просто недосягаемый уровень парламентаризма.
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08.10.2021 09:13 Ответить
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