Гончаренко - Качуре: Вас даже в "95-й квартал" не возьмут. "Дизель-шоу" тоже не светит. ВИДЕО
Делегированный кандидатом на должность спикера ВР нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко в ходе обсуждения его кандидатуры повздорил со "слугой народа" Александром Качурой."
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После эмоционального выступления Гончаренко с трибуны ВР, Качура отметил, что теперь его могут взять в "95-й квартал".
"Не знаю, как спикером, но в "квартал-95" после вашего выступления вас могут взять", - заявил он.
На это Гончаренко отметил: "Вас как раз даже в "95-й квартал" не возьмут. "Дизель-шоу" вам также не светит. Для это нужны хоть какие-то данные иметь".
Читайте также: Лерос снял свою кандидатуру на должность спикера: Вешайте фото Ермака и Зеленского, они стали для вас богом и царем
Топ комментарии
+42 Чайка Київ
показать весь комментарий07.10.2021 15:09
+32 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий07.10.2021 15:16
+30 irenka ko
показать весь комментарий07.10.2021 15:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
или дебильный подлец т.е. лицо Зе-команды