"Для меня - это просто маньяк", - узник "Изоляции" Репетило о переданном Украине по обмену в 2019-м году соратнике террориста Гиркина Бражникове. ВИДЕО

В списке для передачи украинской стороне во время обмена в 2019-м году оказался соратник российского террориста Гиркина Евгений Бражников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналист Денис Казанский. Причастность Бражникова к деятельности российских террористов на Донбассе подтверждают узники тюрьмы "Изоляция" Станислав Асеев и Александр Репетило. Бражников активно участвовал в боях против украинской армии, а потом в результате разборок между разными группами боевиков попал "на подвал" с обвинением в шпионаже в пользу Украины и подготовке терактов. Впрочем, в тюрьме он не был обычным заключенным, а, по сути, работал тюремщиком.

"Когда меня начали выводить на работы, я познакомился с Бражниковым. Он был главный, который хорошо общался с администрацией, спокойно перемещался, без охраны. Его направляли надзирателем за несколькими пленными. Когда он находился в подвале, ему приносили особую еду... Он питался не как пленный", - рассказал Репетило.

Кроме того, Бражников был постоянным учасником любимого развлечения начальника тюрьмы по кличке Палыч - избиения узников.

"Для меня - это человек-маньяк", - говорит Репетило о Бражникове.

"Было бы интересно узнать как такой человек мог вообще попасть в списки и почему Украина его оттуда достала. У меня есть только предположение.Дело в том, что Евгений Бражников еще из довоенных времен человек очень не бедный. У него нет проблем с финансами. Очевидно, что у него была тут крыша и это позволило ему провернуть эту комбинацию и в итоге оказаться на воле", - говорит в комментарии Казанский.

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