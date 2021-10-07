Гончаренко поздравил Путина с днем рождения и спел ему с трибуны ВР песню "Путин-х#йло". ВИДЕО

Нардеп Алексей Гончаренко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, спев ему с трибуны украинского парламента песню "Путин-х#йло".

Как сообщает Цензор.НЕТ, о дне рождения Путина Гончаренко напомнил депутатам, выступая с трибуны парламента в роли кандидата в спикеры ВР. Инициативу спеть для Путина поддержали и некоторые депутаты в сессионном зале.

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