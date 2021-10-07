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Гончаренко поздравил Путина с днем рождения и спел ему с трибуны ВР песню "Путин-х#йло". ВИДЕО

Нардеп Алексей Гончаренко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, спев ему с трибуны украинского парламента песню "Путин-х#йло".

Как сообщает Цензор.НЕТ, о дне рождения Путина Гончаренко напомнил депутатам, выступая с трибуны парламента в роли кандидата в спикеры ВР. Инициативу спеть для Путина поддержали и некоторые депутаты в сессионном зале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гончаренко - Качуре: Вас даже в "95-й квартал" не возьмут. "Дизель-шоу" тоже не светит. ВИДЕО

Автор: 

парламент (893) путин владимир (31287) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+85
Гончаренко крассава. Хунта ставить лайк.
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07.10.2021 16:32
+67
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07.10.2021 16:33
+52
Добре що хоч одна Політсила залишилась абсолютно адекватною та націоналістично налаштаваною! Гончаренко кравсавчик! Слава Україні! Смерть ворогам!
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07.10.2021 16:36
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Запрошуємо на біс.
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07.10.2021 16:32 Ответить
Гончаренко крассава. Хунта ставить лайк.
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07.10.2021 16:32 Ответить
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07.10.2021 16:54 Ответить
леша готов на все чтоб при корыте быть.
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07.10.2021 16:55 Ответить
От хто про що - а свині про корито! Зебілко, нагадаю тобі, Олексій Гончаренко потрапив до парламенту як мажоритарник, і теоретично, міг примкнути до будь якої фракції. Але примкнув до опозиційної ЄС, де в осяжні перспективі "корита" точно не буде. Не писав би ти дурні з методички.
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07.10.2021 22:21 Ответить
А где фотка как зе-упыри плясали в поддержку петуховича?
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07.10.2021 17:19 Ответить
кстати, о януковиче.. зеленский участвовал в схеме коломойского по деребану денег украинского бюджета и кражи денег у населения Украины:
в дополнение схемы аферы зеленского/коломойского:
.... Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги.
Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского....
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.
...схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили более 41 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским

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07.10.2021 18:00 Ответить
Кацап , не смерди лаптями
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07.10.2021 20:38 Ответить
ВСЕ слуги урода и жопоблок - промолчали...
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07.10.2021 17:57 Ответить
******** - это интимный праздник у Слуг Офшора и жопоблока.

Именины Педофила Владимировича ***** они стесняются открыто праздновать вне московии.
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07.10.2021 18:29 Ответить
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07.10.2021 16:33 Ответить
бальзам на вуха
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07.10.2021 16:34 Ответить
Добре що хоч одна Політсила залишилась абсолютно адекватною та націоналістично налаштаваною! Гончаренко кравсавчик! Слава Україні! Смерть ворогам!
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07.10.2021 16:36 Ответить
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07.10.2021 16:37 Ответить
А слуги чому не захотіли заспівати? Чи вони не зрозуміли про яке ***** йшла мова?
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07.10.2021 16:36 Ответить
ВСЕ слуги урода и жопоблок - промолчали... вова фуйло и вова офшорный - идеологические близнецы.
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07.10.2021 18:01 Ответить
зал треба було в цей момент показати - відразу ясно б стало хто там з депутатів ************
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07.10.2021 16:36 Ответить
Поставте, будь ласка, пісню "Последняя осень". Дуже просимо.))
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07.10.2021 16:37 Ответить
Путин вне всяких сомнений ***** редчайшее...
Но, выступление этой макаки с трибуны, равняет украинских политиков с папуасами. Это целенаправленная дискредитация украинской нации.
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07.10.2021 16:38 Ответить
А ось і жертви путлеровского ящика підтяглися, насвистуючи пуканом через пляшку.
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07.10.2021 16:46 Ответить
Скоріш за все це воїни-подоляночки - вони люто ненавидять Льошика, бо той весь час ставить Бубу з його бубенятами в партер.))
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07.10.2021 16:52 Ответить
Ми просто виявляємо незгодних. Ви - за, це радує.
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07.10.2021 16:56 Ответить
***
В морду бы двинуть этой погоде!
Хмурое небо, рябь на Неве.
Что тебе снится, мальчик Володя,
В твой день рожденья в осенней Москве?

Может, себя ты видишь студентом,
Участь юриста, тысячи дел?
Или рабочий стол президента
Снится, хотя ты им стать не хотел?

Ведь президенты - это же в Штатах,
Их называют "мистер" и "сэр",
Нафиг он сдался Запад проклятый
Мальчику Вове из СССР.

Сны в день рожденья зря не приходят,
Снится, что будет и что уж прошло,
Что тебе снится, мальчик Володя,
Может быть, рифма на слово "бабло"?

Может быть, снятся крымские пляжи?
Амфоры, скрепы и Херсонес?
Кстати, на пляже, может быть, даже
Бабоньки снятся в одежде и без?

Всё, что хотелось, спи$ено, вроде,
Всё, что осталось, слито в оффшор,..
Что тебе снится, мальчик Володя?
Вова, ты спишь по ночам до сих пор?

Может, ночами жжёшь ты бумаги
(там ведь такое!!! знаешь - умри!)
Или, готовясь тайно к Гааге,
Сушишь в духовке себе сухари?

Впрочем, наверно, спишь ты спокойно,
Снится смешное - смерть и война,
Снятся команды "смирно" и "вольно"
И моторыло в его орденах...

Думаю, спишь ты, тайно лелея
Что-то такое, типа мечты:
После кончины спать в мавзолее,
Чтоб пионеры, венки и цветы.

Мир беспощаден, гад на уроде,
Нефть дешевеет, доллар - хоть вой!
Что тебе снится, мальчик Володя,
В час, когда утро встаёт над Москвой?

автор - Орлуша.

а ***** - ***** !!!
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07.10.2021 16:38 Ответить
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07.10.2021 16:53 Ответить
Даже в Африке безнаказанно народ не пи..ят,как у вас в Беларуси.
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07.10.2021 16:41 Ответить
Чиє б мичало - у вас взагалі депутатів і президента нема.))
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07.10.2021 16:46 Ответить
Мы-то в Европу, а ты, казламордае - в ордынскую жопу...
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07.10.2021 16:47 Ответить
О какой Европе может идти речь при таких дегенератах у руля?!
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07.10.2021 16:39 Ответить
А почему не перед Кремлем , на Красной площади не спел? Политическая проститутка Гончаренко использует єлекторальную нишу Ляшко , среди недалеких и примитивньіх людей.
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07.10.2021 16:41 Ответить
зато слуги стали хаус нигерами русни
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07.10.2021 16:43 Ответить
Та куди йому! Ця ніша з 2019 занята зеленими...
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07.10.2021 20:21 Ответить
путін - *****!
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07.10.2021 16:41 Ответить
О как у свинособак подгорело)))
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07.10.2021 16:43 Ответить
Политковская
убита ******

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07.10.2021 16:46 Ответить
Смелая женщина, украинка, ее девичья фамилия - Мазепа.
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07.10.2021 16:51 Ответить
Спасибо что напомнили. Политковская написала эти слова в то время когда кроме украинских националистов и горстки российских честных интеллектуалов никто больше в мире не видел что Хутин чудовище. За эти пророческие словп ее и убили чекисты.
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07.10.2021 18:12 Ответить
Сегодня ровно 15 лет со дня убийства. Подарок ***** к ДР.
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07.10.2021 18:37 Ответить
Прошло 15 лет, а слова - актуальные, только фамилию сменить.
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07.10.2021 19:12 Ответить
Теж мені новина, просто нагадування.
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07.10.2021 16:49 Ответить
Зато "Слуги урода" поздравили, так поздравили. Наверное, он условие поставил, чтобы парламент Украины стал послушным и предсказуемым на 100%, вот тогда можно и поговорить тет-а-тет (о чем, о новых заданиях?)
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07.10.2021 19:15 Ответить
Ну Лёшик, ну красава.
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07.10.2021 16:50 Ответить
тока кацапов плющит от слов "Путин-*****!". Когнитивный диссонанс -если Путин-*****, то они кто?
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07.10.2021 16:53 Ответить
*********.
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07.10.2021 17:59 Ответить
Укрианец П. Мироненко удивлен, почему на нас во всем мире уже как на больных неадекватов смотрят?
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07.10.2021 17:08 Ответить
Недоразвитые одно только путин- ***** и понимают. Всякая шваль, вместо того что бы реально решать вопрос с войной, шоу делает для идиотов.
А они от восторга в ладоши хлопают, какие у нас умные политики в Раде.
Ещё бы жопу показал с трибуны Гончаренко, тогда П. Мироненко вообще бы в оргазм впал

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07.10.2021 18:13 Ответить
Жопу ермак мастер показывать.
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07.10.2021 18:17 Ответить
Зелені присмикаючі обурились, саме мали подивитись у чесні очі вбивці українців - ху,ла.
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07.10.2021 17:00 Ответить
Ой як будуть підгорати пукани русиш-пропаГондонів.
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07.10.2021 17:02 Ответить
а не много чести тому *****?
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07.10.2021 17:04 Ответить
Гончаренко,я твій фанат
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07.10.2021 17:09 Ответить
Це прямо опера. Послухаєш солов"їну у виконанні маестро і на душі так весело і легко.
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07.10.2021 17:29 Ответить
Что делает гена?Правильно.Улетает в спам,который не читается.И?Гена пишет сам для себя?😂🌷×××
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07.10.2021 17:39 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... Для ума." (с)
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07.10.2021 17:31 Ответить
Кожен патріот знає коли дєнь раждєнія Ху@ла.
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07.10.2021 17:50 Ответить
Московія в цей день святкує ********.

За звичай, там добряче хилляють скломийну рідину за іменини свого фюрера. Що й треба.
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07.10.2021 18:44 Ответить
Не стесняйся своей власовской тряпки
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07.10.2021 18:18 Ответить
красавчик)
пора вызывать 3 пожарки и карету скорой **********, ее ж раздавит щас через одно место лютая злоба)
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07.10.2021 18:25 Ответить
Сегодня ожидается очередной припадок в прямом эфире у ********** и всего паноптикума расеянских жЫвотных под названием "60 минут".
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07.10.2021 18:27 Ответить
Гончаренко- фігаро тут, фігаро там.
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07.10.2021 18:44 Ответить
Пі-і-іпець,скабака ізбіситься,солоф"йффф йо***ся, а манька-невмивака все***ся. Скільки зубів парашистів буде поламано від скреготуігавкання! Гончарику-респект!
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07.10.2021 18:48 Ответить
Интеллигентный человек так не сделает
Можно найти несколько других способов сводить кто Путин
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07.10.2021 18:59 Ответить
В СПАМ, РУЗЬКЭ
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07.10.2021 19:09 Ответить
Почнемо з того, що інтелігентна людина пише грамотно... От навчися спочатку розділові знаки ставити, а потім судитимеш, хто інтелігент, а хто - ні!
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07.10.2021 20:23 Ответить
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07.10.2021 19:28 Ответить
ла ла ла ла ла ла ла ла.....от так і будем працювати)))
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07.10.2021 19:39 Ответить
Много чести какому-то )(уйлу....
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07.10.2021 20:44 Ответить
А Льоші влом було вимовити *****. Навіщо взагалі було виходить?
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07.10.2021 21:22 Ответить
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08.10.2021 00:46 Ответить
Путин, чтоб ты сдох!

https://www.youtube.com/watch?v=kDobs5hHhZQ&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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08.10.2021 00:57 Ответить
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08.10.2021 01:22 Ответить
А вот так поздравил ввх украинский минетчик - https://www.youtube.com/watch?v=4BHY5ml9T6s https://www.youtube.com/watch?v=4BHY5ml9T6s

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08.10.2021 04:05 Ответить
Чистосердечное пожелание, чтобы муйлуше не дожить до следующего дня рождения в страшных муках.
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08.10.2021 05:36 Ответить
Бравоооо!!!
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08.10.2021 07:38 Ответить
Верховная Рада Украины?
Цирк.
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08.10.2021 09:17 Ответить
Я думала что ты зебил,а ты казламордый!
Значит не навидите Пороха,и нравиться клоун?)))
Спасибо что спалился кацапопитек,так показательно - кто у нас у власти,и кого вы боитесь.
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08.10.2021 10:15 Ответить
Ты не можешь думать.
Нечем.
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08.10.2021 10:17 Ответить
Заткнись свинособака!Не от большого ума тролишь на форумах,на большее видать господь не сподобил., будте вы прокляты,до седьмого колена, уроды ,нелюди.
Сдохни падло,вместе со своим путлером
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08.10.2021 10:41 Ответить
путин - *****
Крым это Украина.
Слава Украине.
Смерть врагам.
Пускай путлер дохнет, мне пох.
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08.10.2021 10:49 Ответить
 
 