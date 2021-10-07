Гончаренко поздравил Путина с днем рождения и спел ему с трибуны ВР песню "Путин-х#йло". ВИДЕО
Нардеп Алексей Гончаренко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, спев ему с трибуны украинского парламента песню "Путин-х#йло".
Как сообщает Цензор.НЕТ, о дне рождения Путина Гончаренко напомнил депутатам, выступая с трибуны парламента в роли кандидата в спикеры ВР. Инициативу спеть для Путина поддержали и некоторые депутаты в сессионном зале.
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в дополнение схемы аферы зеленского/коломойского:
.... Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги.
Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского....
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.
...схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили более 41 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским
Именины Педофила Владимировича ***** они стесняются открыто праздновать вне московии.
Но, выступление этой макаки с трибуны, равняет украинских политиков с папуасами. Это целенаправленная дискредитация украинской нации.
В морду бы двинуть этой погоде!
Хмурое небо, рябь на Неве.
Что тебе снится, мальчик Володя,
В твой день рожденья в осенней Москве?
Может, себя ты видишь студентом,
Участь юриста, тысячи дел?
Или рабочий стол президента
Снится, хотя ты им стать не хотел?
Ведь президенты - это же в Штатах,
Их называют "мистер" и "сэр",
Нафиг он сдался Запад проклятый
Мальчику Вове из СССР.
Сны в день рожденья зря не приходят,
Снится, что будет и что уж прошло,
Что тебе снится, мальчик Володя,
Может быть, рифма на слово "бабло"?
Может быть, снятся крымские пляжи?
Амфоры, скрепы и Херсонес?
Кстати, на пляже, может быть, даже
Бабоньки снятся в одежде и без?
Всё, что хотелось, спи$ено, вроде,
Всё, что осталось, слито в оффшор,..
Что тебе снится, мальчик Володя?
Вова, ты спишь по ночам до сих пор?
Может, ночами жжёшь ты бумаги
(там ведь такое!!! знаешь - умри!)
Или, готовясь тайно к Гааге,
Сушишь в духовке себе сухари?
Впрочем, наверно, спишь ты спокойно,
Снится смешное - смерть и война,
Снятся команды "смирно" и "вольно"
И моторыло в его орденах...
Думаю, спишь ты, тайно лелея
Что-то такое, типа мечты:
После кончины спать в мавзолее,
Чтоб пионеры, венки и цветы.
Мир беспощаден, гад на уроде,
Нефть дешевеет, доллар - хоть вой!
Что тебе снится, мальчик Володя,
В час, когда утро встаёт над Москвой?
автор - Орлуша.
а ***** - ***** !!!
убита ******
А они от восторга в ладоши хлопают, какие у нас умные политики в Раде.
Ещё бы жопу показал с трибуны Гончаренко, тогда П. Мироненко вообще бы в оргазм впал
За звичай, там добряче хилляють скломийну рідину за іменини свого фюрера. Що й треба.
пора вызывать 3 пожарки и карету скорой **********, ее ж раздавит щас через одно место лютая злоба)
Можно найти несколько других способов сводить кто Путин
https://www.youtube.com/watch?v=kDobs5hHhZQ&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Цирк.
Значит не навидите Пороха,и нравиться клоун?)))
Спасибо что спалился кацапопитек,так показательно - кто у нас у власти,и кого вы боитесь.
Нечем.
Сдохни падло,вместе со своим путлером
Крым это Украина.
Слава Украине.
Смерть врагам.
Пускай путлер дохнет, мне пох.