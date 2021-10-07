"Это бардак и дерьмо. Я уже готовлюсь к новой истории Украины, в которой мы будем властью", - нардеп ОПЗЖ Кива об отставке Разумкова. ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что проигнорировал голосование за отставку спикера РВ Дмитрия Разумкова, назвав происходящее "бардаком и дерьмом".

Об этом он заявил корреспонденту Цензор.НЕТ в кулуарах Верховной Рады.

"Я давно перестал давать какие-либо оценки тому бардаку и дерьму, которые сегодня происходят в нашей стране в органах власти... Я уже готовлюсь к новой истории Украины, в которой мы будем властью", - сказал Кива.

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