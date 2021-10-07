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Новости Видео Отставка Разумкова
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"Это бардак и дерьмо. Я уже готовлюсь к новой истории Украины, в которой мы будем властью", - нардеп ОПЗЖ Кива об отставке Разумкова. ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что проигнорировал голосование за отставку спикера РВ Дмитрия Разумкова, назвав происходящее "бардаком и дерьмом".

Об этом он заявил корреспонденту Цензор.НЕТ в кулуарах Верховной Рады.

"Я давно перестал давать какие-либо оценки тому бардаку и дерьму, которые сегодня происходят в нашей стране в органах власти... Я уже готовлюсь к новой истории Украины, в которой мы будем властью", - сказал Кива.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вы даже морду им не сможете начистить! Потому, что в лицо их не знаете! Вот Шуфрича и Киву все знают!" - нардеп ОПЗЖ Волошин о новых лицах в ВР. ВИДЕО

Автор: 

Кива Илья (398) Разумков Дмитрий (1521) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+42
На подходе очередное дерьмо.
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07.10.2021 17:17
+32
иди докторскую защищай проффесор пока санитаров неприслали
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07.10.2021 17:20
+16
Пилят! Ну кто этого дебила выбрал? Мудрий нарит выбрал себе вошдя. Осталось вставить ему символ власти- перья в ср.ку!
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07.10.2021 17:26
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На подходе очередное дерьмо.
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07.10.2021 17:17 Ответить
Gheorghe Bandu
·

https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1446058589223800834 4 ч



Швидкість Великого Крадівництва: 3 млрд доларів/міс.
Приблизно за 10 місяців такого турборежиму ми опинимося в грудні 2013-го.

Розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2021 року скоротився на 2 909,29 млн доларів (на 9,2%). На 1 жовтня розмір резервів склав 28 705,16 млн доларів.

Про це повідомляє https://bank.gov.ua/ua/markets/international-reserves-allinfo НБУ .

За даними НБУ, з початку року резерви скоротилися на 427,73 млн доларів (на 1,5%).

Таким чином, розміри скоротилися після того, як у серпні вони досягли максимуму за дев'ять років - 31 614,45 млн доларів завдяки допомозі МВФ.
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07.10.2021 17:52 Ответить
73% дерьма, давно сидит в Украине, то рецидивиста подсовывают, то писюниста...
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07.10.2021 18:09 Ответить
Складається враження, що він люто ненавидить український народ і українську Державу...? А чому ж безкарно...*?
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07.10.2021 22:53 Ответить
"Это бардак и дерьмо."
Перші слова цього придибашки, які відображають реальність.
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07.10.2021 17:17 Ответить
шо то илюха сегодня косноязычен, нет бы сказать, шо це green mess and green shit? то все сразу стало бы понятно
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07.10.2021 17:19 Ответить
Гена хочет много писать?А не получается😂🌷×××
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07.10.2021 17:44 Ответить
Новая Украина. Мы здесь власть. Кого-то он до боли напоминает.
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07.10.2021 17:19 Ответить
иди докторскую защищай проффесор пока санитаров неприслали
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07.10.2021 17:20 Ответить
це нічого що він мов гній - під посіви наші нові
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07.10.2021 17:20 Ответить
Кива -суть, квинтэссенция ОПЗЖоповцеа.
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07.10.2021 17:23 Ответить
Пилят! Ну кто этого дебила выбрал? Мудрий нарит выбрал себе вошдя. Осталось вставить ему символ власти- перья в ср.ку!
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07.10.2021 17:26 Ответить
"Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел.
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!"-спел врач-психиатр, успокаивая Киву, одетого в смирительную рубашку
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07.10.2021 17:26 Ответить
"Я заметила однажды

Как зимой кусты сирени
Расцвели, как будто в мае
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?" -- сказала кива, поправляя новую одежду.
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07.10.2021 18:55 Ответить
тьі, єто, ківа, когда готовишься, руки меняй
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07.10.2021 17:26 Ответить
Дай дураку волю, заведе в неволю.
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07.10.2021 17:27 Ответить
ЗАДРОТИШ виліз
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07.10.2021 17:27 Ответить
х....путало
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07.10.2021 17:27 Ответить
"Это бардак и дерьмо"-подумал про роддом и самого Иллюшу отец Кивы, забирая новорожденного Иллю домой.
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07.10.2021 17:28 Ответить
власть власть власть ну дали евреям и клоунам власть.... итог даже нецензурных слов не хватает и всех книг по психиатрии-описать ситуацию сегодня в Украине... раньше дали власть коммунистам и которые прыгоАналами стали откуда собственно и Кива.. опять же то же самое... власть власть власть вы заметили что НИКТО не вспомнил о бремени власти а это сущее наказание от Бога (власть дает Бог) как додаток к собственно к власти- ответственность за власть... и свои поступки мысли действия и бездействия во власти..никто не хочет бремени власти -ответственности только -дайте власть...
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07.10.2021 17:31 Ответить
Как обычно интеллектуал кива мастурбирует . Только на этот раз словами
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07.10.2021 17:32 Ответить
Так ведь микрофон всегда с собой, то почему бы и нет
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07.10.2021 18:55 Ответить
Нах... - це туди чмошник кацапський.
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07.10.2021 17:35 Ответить
властелин палаты № 5
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07.10.2021 17:36 Ответить
Кто-то представляет киву властью? Скорее оно на смереке окажется. Дрочить на параше,максимум.
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07.10.2021 17:37 Ответить
"
Это бардак и дерьмо. Я уже готовлюсь к новой истории Украины, в которой мы будем властью...""

І інтенсивно почав дрочити.
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07.10.2021 17:37 Ответить
Онанист занят любимым делом,теперь у него про власть фантазии.
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07.10.2021 17:38 Ответить
Будет еще больший бардак и еще большее дерьмо
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07.10.2021 17:38 Ответить
Вот его штырит)))
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07.10.2021 17:39 Ответить
справжній науківець
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07.10.2021 17:41 Ответить
Ще в 19 -тому , з таким же скепсисом, оцінювали можливість президентства Зеленського. Це не смішно і не прикольно.
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07.10.2021 17:41 Ответить
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07.10.2021 17:43 Ответить
Цей мудень привітав сьогодні ***** з дн.
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07.10.2021 17:47 Ответить
Это в стране,где пуйло убило тысячи людей,как такое может сидеть в парламенте Украины?!
В любой другой стране оно бы уже сидело за решеткой.
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07.10.2021 17:54 Ответить
Это и отличает нас от соссии. У нас реальная демократия, любая партия может занимать место в правящей верхушке. В соссии такое невозможно!!
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07.10.2021 17:57 Ответить
Партии - да ,но не предатели, не надо путать.
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07.10.2021 18:08 Ответить
Зате як гарно поздоровив ***** Гончарик! Отеє ************** лайно тепер і спати не буде! І ненавидіти,ненавидіти,ненавидіти...
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07.10.2021 19:04 Ответить
Что, место возле параши освободилось?
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07.10.2021 17:48 Ответить
ну идиот, что еще сказать
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07.10.2021 17:54 Ответить
Губу закатай. Кто за вас ватанов проголосует? 10 процентов таких же ватножопых
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07.10.2021 17:56 Ответить
феерический ******* и заболевание у него стремительно прогрессирует
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07.10.2021 17:56 Ответить
И таких много...
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07.10.2021 18:53 Ответить
Подружка кива, а чем ты лучше? Дружкам в туалете быстро отсасываешь? Если куму ***** постоянно в туалет водишь, это не означает, что хрюкать здесь позволено! Твоё место так же как и ЖОПЗе, и зЕ, в парше и на паРаше, баньку у эйдельштейна обслуживать, опыт надеюсь большой, лидором среди мальчиков станеш.
PS: Твои ********* уже были у власти, чем закончилось? Правильно, войной!!!
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07.10.2021 17:59 Ответить
Кива не добежал до сартира, всрался и нагадил себе в штаны , и тут его понесло "Чем дальше будешь от этого дерьма тем руки чище"
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07.10.2021 18:02 Ответить
Пускай для начала переделает песню:

"Так пусть же красная
сжимает яростно
свой штык мозолистой рукой!"

У него это должно неплохо получиться.
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07.10.2021 18:02 Ответить
Кивал и прочие дрочилы- клептоманы - коммуно- фашисто- ******* верные бойцы ФСБ никогда не будут у власти. При первом нормальном Президенте они окажутся на Родине, на Калыме. Этих сук разорвут....
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07.10.2021 18:03 Ответить
Ну що ж, по киво- інтелігентному,так нехай так і буде: тоді ти і твої ОПЗЖдристи стануть владою,коли срати сядете на тюремні параші. Так ясно, "інтелігент" обдрЕсИризований!
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07.10.2021 18:07 Ответить
"Я уже готовлюсь к новой истории Украины"
Насыпай докторскую по истории Украины, Дебелива. У тебя все равно мозг не приживается в твоей черепушке, так хоть в истории останешься самым сильным клоуном в красных труселях. МВД, найдите уже того качка, который это тело в пропахшей потом качалке научил правилам поведения в ГУЛАГЕ...
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07.10.2021 18:07 Ответить
А он знает наш прасьтый нарид.Эта чернь и плебеи обосравшись со своим вовочкой в следующий раз готовы голосовать за путина и кадырова,не из любви,а просто назло.Это наше знаменитое хохляцкое качество.И еще полно совкодрочеров.Так что Кива не такой и глупый,в отличии от 73%черни,плебеев,совкодрочеров и наивных дурачков.
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07.10.2021 18:12 Ответить
Трохи не так не всі українці вижили з розуму, прийшло голосувати 60% Х 73% = 43,8 % оце наші дебіли.
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07.10.2021 19:06 Ответить
Може, навпаки, це ви, 27% "великорозумних", не в своїй країні знаходитесь? Хто вам, скотам шоколадним, дав право ображати і принижувати український народ? Яке падло вам вбило у ваші тупі довбешки, що ви чимось кращі за інших?
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08.10.2021 13:10 Ответить
В цього дибіла колоборанта ще хтось інтервю бере ? його місце в божевільні ,нова історія це коли така наволоч зникне з нашоі землі.
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07.10.2021 18:17 Ответить
Теребенькай дальше.
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07.10.2021 18:27 Ответить
Революція Гідности ! Навіть кацапський ідол, кривавий маніяк - кат Ленін заявляв про необхідність жорсткого захисту будь-якої революції і що це святий закон класової боротьби. Всесвітня історія революцій знає безліч трагічних прикладів загибелі революцій через нездатність захистити себе, бо навіть невеликий крок вперед, зроблений революційними класами, викликає шалений опір і саботаж повалених класів.
А як Український народ захистив свою Революцію Гідності? Чому не були ізольовані і знищенні всі люті вороги України в першу чергу затяті вороги України бандити ригоАнали втікача в паРашу продажного кремлівського холуя кривавого ЗЕКА - Іуди. Ось і отримали здебільшого від них 5 колону Кремля в Україні, шалений супротив, саботаж і окупацію суверенної Української землі Криму і Донбасу. І страшну загрозу втрати територіальної цілісності і суверенітету Української держави.
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07.10.2021 18:29 Ответить
Ну... я б так не смеялся. Кто знает что у нашего мудрого нарида в головах. кроме разрухи. Возможно выйдет сериал как "проффесор кива" **...т свинью в течении 5 сезонов на фоне мавзолея и вуаля... 73% извращенцев и сделают его "властью".
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07.10.2021 18:32 Ответить
https://focus.ua/uk/politics/494822-da-pribudet-s-vami-sila-kiva-pozdravil-putina-s-dnem-rozhdeniya-video цей довбойоб привітав путіна
яке ж воно кончене падло.
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07.10.2021 18:34 Ответить
У этого идиота очередной приступ придури.
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07.10.2021 18:35 Ответить
Теперь я точно знаю, что может быть хуже, хуже чем было и может быть хуже чем сейчас, я это давно знал...😁😁😁😁
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07.10.2021 18:37 Ответить
Почему-то вспомнился Ляшко, который перед первым туром ходил гоголем, растопырив пальцы.
А потом набрал еле-еле 5%.
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07.10.2021 18:38 Ответить
Я думаю этот кандидат уже где то преподаёт. У Поплавского например, Ведёт кафедру тик тока )))
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07.10.2021 18:38 Ответить
А чому журналіст задає питання расєйськім язіком народному депутату України ?
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07.10.2021 18:42 Ответить
кива-задрот тот еще))
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07.10.2021 18:52 Ответить
Не дай Бог , нам такую замену подсуетят 73% ,, мудрого наріда",
так как обе эти партии ( как говорил тов. Сралин) обе хуже ☹️
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07.10.2021 18:54 Ответить
Тебе не влаштовує український народ? Не влаштовує влада, яку він обрав? Вали туди, де все влаштовує.
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08.10.2021 13:14 Ответить
кива сегодня записал вот такое видео
https://t.me/FarhadBlog/249682
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07.10.2021 19:06 Ответить
Хрен тебе на рыло!
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07.10.2021 19:37 Ответить
Мураєв по Україні вішає бігборди з написом "Це наша земля", кацап Мураєв віже відкрито заявляє, що Україна "кацапська земля".
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07.10.2021 19:37 Ответить
Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
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07.10.2021 19:45 Ответить
Все, що свинорилому треба було зробити почати ЩОСЬ робити. Хоть щось.
При свинорилому гецьману, як і при бидляндії ригоублюдків НЕ робили дороги, хоча ще азіров придумав барти "ще трихи грИшИй". Дорог не було.
При свинорилому колишні ригоублюдки підняли свої рила, розправили крила та пішли в атаку.
При свинорилому навіть такий товстий шмат лайна як шарій пішов на вибори.
При свинорилому гівноканали проросійські почали на повну працювати.
Про такі "дрібниці" як корупція нічого і казати. Де та славна реформа, коли навіть ті паскуди залишились на роботах?
Самі реформи НЕ робились ЗОВСІМ. Приклад кількість гральних клоак по всій Україні сягнула небачаних висот. Не менше 10000 гадюшників. НЕ бачити їх не можливо. Проте побожні ЄВРОпутани не бачили. Нашо? Бабос іде, можна бартером.
тому і програли з тріском. Програють і надалі. Це аутсайдери-бездарі, котрі ПЯТЬ років НІЧОГО хорошого не зробили.
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07.10.2021 21:18 Ответить
Опять хамона объелся? Прекратите его уже кормить хамоном! У него вон, бред начинается)
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07.10.2021 20:01 Ответить
Не ну кива, это даже для сракоблока лютый треш. Зачем им этот полудаун? на жирика не тянет, тот хоть юмрил иногда.
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07.10.2021 21:11 Ответить
Узколобому хочется подрочить в президиуме?
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07.10.2021 21:33 Ответить
У жомового быдлогана мозг протух окончательно
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07.10.2021 22:28 Ответить
И это не шутка.
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07.10.2021 22:45 Ответить
 
 