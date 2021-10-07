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"Это бардак и дерьмо. Я уже готовлюсь к новой истории Украины, в которой мы будем властью", - нардеп ОПЗЖ Кива об отставке Разумкова. ВИДЕО
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что проигнорировал голосование за отставку спикера РВ Дмитрия Разумкова, назвав происходящее "бардаком и дерьмом".
Об этом он заявил корреспонденту Цензор.НЕТ в кулуарах Верховной Рады.
"Я давно перестал давать какие-либо оценки тому бардаку и дерьму, которые сегодня происходят в нашей стране в органах власти... Я уже готовлюсь к новой истории Украины, в которой мы будем властью", - сказал Кива.
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+42 belge
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https://twitter.com/BoSS_Modpe/status/1446058589223800834 4 ч
Швидкість Великого Крадівництва: 3 млрд доларів/міс.
Приблизно за 10 місяців такого турборежиму ми опинимося в грудні 2013-го.
Розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2021 року скоротився на 2 909,29 млн доларів (на 9,2%). На 1 жовтня розмір резервів склав 28 705,16 млн доларів.
Про це повідомляє https://bank.gov.ua/ua/markets/international-reserves-allinfo НБУ .
За даними НБУ, з початку року резерви скоротилися на 427,73 млн доларів (на 1,5%).
Таким чином, розміри скоротилися після того, як у серпні вони досягли максимуму за дев'ять років - 31 614,45 млн доларів завдяки допомозі МВФ.
Перші слова цього придибашки, які відображають реальність.
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел.
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!"-спел врач-психиатр, успокаивая Киву, одетого в смирительную рубашку
Как зимой кусты сирени
Расцвели, как будто в мае
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?" -- сказала кива, поправляя новую одежду.
Это бардак и дерьмо. Я уже готовлюсь к новой истории Украины, в которой мы будем властью...""
І інтенсивно почав дрочити.
В любой другой стране оно бы уже сидело за решеткой.
PS: Твои ********* уже были у власти, чем закончилось? Правильно, войной!!!
"Так пусть же красная
сжимает яростно
свой штык мозолистой рукой!"
У него это должно неплохо получиться.
Насыпай докторскую по истории Украины, Дебелива. У тебя все равно мозг не приживается в твоей черепушке, так хоть в истории останешься самым сильным клоуном в красных труселях. МВД, найдите уже того качка, который это тело в пропахшей потом качалке научил правилам поведения в ГУЛАГЕ...
А як Український народ захистив свою Революцію Гідності? Чому не були ізольовані і знищенні всі люті вороги України в першу чергу затяті вороги України бандити ригоАнали втікача в паРашу продажного кремлівського холуя кривавого ЗЕКА - Іуди. Ось і отримали здебільшого від них 5 колону Кремля в Україні, шалений супротив, саботаж і окупацію суверенної Української землі Криму і Донбасу. І страшну загрозу втрати територіальної цілісності і суверенітету Української держави.
яке ж воно кончене падло.
А потом набрал еле-еле 5%.
так как обе эти партии ( как говорил тов. Сралин) обе хуже ☹️
https://t.me/FarhadBlog/249682
При свинорилому гецьману, як і при бидляндії ригоублюдків НЕ робили дороги, хоча ще азіров придумав барти "ще трихи грИшИй". Дорог не було.
При свинорилому колишні ригоублюдки підняли свої рила, розправили крила та пішли в атаку.
При свинорилому навіть такий товстий шмат лайна як шарій пішов на вибори.
При свинорилому гівноканали проросійські почали на повну працювати.
Про такі "дрібниці" як корупція нічого і казати. Де та славна реформа, коли навіть ті паскуди залишились на роботах?
Самі реформи НЕ робились ЗОВСІМ. Приклад кількість гральних клоак по всій Україні сягнула небачаних висот. Не менше 10000 гадюшників. НЕ бачити їх не можливо. Проте побожні ЄВРОпутани не бачили. Нашо? Бабос іде, можна бартером.
тому і програли з тріском. Програють і надалі. Це аутсайдери-бездарі, котрі ПЯТЬ років НІЧОГО хорошого не зробили.