Кива поздравил Путина с днем рождения и назвал его "великим лидером дружественного нам народа". ВИДЕО
Народный депутат "ОПЗЖ" Илья Кива записал видеообращение с поздравлением в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина.
Видео он опубликовал на своей странице в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа", - говорит Кива в обращении.
Он называет Путина человеком, вернувшим своей стране "былое величие" и тем, кто пишет "новую историю славянского мира и славянского единства".
"И вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами Сила", - подытожил Кива.
Топ комментарии
+54 Юрий Васильевич #445407
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+53 Andriy Kalnyshevsky
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+49 Перехватчик
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Хоча Киві і так і так капець прийшов
Остальные слова очень не цензурные...
ну не могут же все спортики только в титушню рядится..
очень на презерватив похож!
и внешне, и по сущности внутри! использованный презерватив!!!