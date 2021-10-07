Кива поздравил Путина с днем рождения и назвал его "великим лидером дружественного нам народа". ВИДЕО

Народный депутат "ОПЗЖ" Илья Кива записал видеообращение с поздравлением в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина.

Видео он опубликовал на своей странице в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа", - говорит Кива в обращении.

Он называет Путина человеком, вернувшим своей стране "былое величие" и тем, кто пишет "новую историю славянского мира и славянского единства".

"И вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами Сила", - подытожил Кива.

Смотрите: Гончаренко поздравил Путина с днем рождения и спел ему с трибуны ВР песню "Путин-х#йло". ВИДЕО