РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9639 посетителей онлайн
Новости Видео
24 231 235

Кива поздравил Путина с днем рождения и назвал его "великим лидером дружественного нам народа". ВИДЕО

Народный депутат "ОПЗЖ" Илья Кива записал видеообращение с поздравлением в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина.

Видео он опубликовал на своей странице в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа", - говорит Кива в обращении.

Он называет Путина человеком, вернувшим своей стране "былое величие" и тем, кто пишет "новую историю славянского мира и славянского единства".

"И вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами Сила", - подытожил Кива.

Смотрите: Гончаренко поздравил Путина с днем рождения и спел ему с трибуны ВР песню "Путин-х#йло". ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (31287) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+54
Вот ублюдок.
показать весь комментарий
07.10.2021 19:21
+53
А заметьте, - Киву никто не лишает мандатов, не вводит санкций и он вполне себе неплохо чувствует. Даже диссертацию защитил
показать весь комментарий
07.10.2021 19:26
+49
показать весь комментарий
07.10.2021 19:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Кива- дебил и спрос с него как с иобнутого на всю голову
показать весь комментарий
08.10.2021 05:22 Ответить
Плохо, когда дебилы пытаются говорить от имени народа.
показать весь комментарий
08.10.2021 07:28 Ответить
Готов скинутся на "маслины" и "волыну"!!! Если таких ублюдков не останавливать, эта зараза хуже чумы!!!
показать весь комментарий
08.10.2021 10:28 Ответить
Вот же мразь! Можно ли представить чтобы к примеру так в году в 1943 кто то из Верховного Совета додумался подобным образом поздравить Гитлера с днем рождения?! Он бы не прожил бы и дня! Вопрос: почему эта мразь еще жива?
показать весь комментарий
08.10.2021 07:33 Ответить
Вся країна, окрім ідіотів які голосують за Шмарклю, задається цим питанням. Коли патріоти сидять у вязницях, ця наркоманівська потвора жирує за народний кошт.
показать весь комментарий
09.10.2021 19:43 Ответить
******...еще и на фоне украинских флагов...**** чупа-чупс
показать весь комментарий
08.10.2021 08:23 Ответить
Цікаво а що ви виложить коли Путін здохне....??? Типу "Повернись падло ти мені грошей не заплатив" чи " Япіду разом з тобою".
Хоча Киві і так і так капець прийшов
показать весь комментарий
08.10.2021 08:24 Ответить
Мразь....
Остальные слова очень не цензурные...
показать весь комментарий
08.10.2021 08:35 Ответить
Кива ты такое же х..йло как и Путин. Лысая ты жаба.
показать весь комментарий
08.10.2021 08:55 Ответить
бл,ну я не знаю,ну хотя бы спортивный союз какой-нибудь из патриотов,для начала - для решения подобных казусов..
ну не могут же все спортики только в титушню рядится..
показать весь комментарий
08.10.2021 08:57 Ответить
Заметьте, Киву никто ни привлекает к ответственности за подобные выступления, за восхваление Путина, который напал на Украину, убил 15 тысяч украинцев, больше миллиона оставил без жилья . Сквозь пальцы смотрят на его выступления СБУ, прокуратура и другие силовые органы. Но как только грохнут Киву, в чем я уверен, сколько сразу будет воплей, как усердно начнут искать истинных патриотов Украины.
показать весь комментарий
08.10.2021 09:17 Ответить
не поверил бы, если бы своими глазами не увидел.
показать весь комментарий
08.10.2021 09:39 Ответить
На відео треба вимкнути звук і намалювати жопу х..ла!! Кива так маше своєю лисою гривою, якраз в акурат!! А потім і передом повернути лисого до лисого!! Бо саме із-за таких га…нів в нас ніколи не буде спокою!
показать весь комментарий
08.10.2021 09:40 Ответить
обкурился и забылся, и упал на дно колодца...
показать весь комментарий
08.10.2021 10:02 Ответить
После подобных выступлений Кивы, вероятность, что его грохнут, очень высока. Почему для сохранения ему жизни, его сегодня не посадить. И не над будет искать виновных. Ведь скоро Венедиктова браво так доложит, что смерть Кивы наступила следствие …
показать весь комментарий
08.10.2021 10:03 Ответить
Кива, соси взахлеб!
показать весь комментарий
08.10.2021 10:14 Ответить
Зарядить Киву в пушку и выстрелить в сторону Москвы.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:18 Ответить
ЛЮДИ!!!! Вот какие дебилы выбрали этого долбона?? Кто то же за него голосовал, раз такая мразь пролезла в ВР??? И несмотря на то что этот ублюдок наговорил, на делал насрал на на с вами, будут следующие выборы и опять найдутся долбодятлы которые отдадут за это чмо свой голос!!! КАК ТАКИЕ ЛЮДИ ЖИВУТ СРЕДИ НАС??? Этому и конца и края не будет никогда??
показать весь комментарий
08.10.2021 10:24 Ответить
Хайпует из последних сил. Ждем заявления от Илюши, что в 14-м Украина напала на расею.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:40 Ответить
З@лупа конская.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:48 Ответить
Просто низкий пи*ор.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:08 Ответить
Чому цього прокацапського вчоного адвоката-рукоблуда ніхто не чіпає?Чи це не є доказом того,що ніби то українська влада нашпигована кремлівськими агентами?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:14 Ответить
Дебил! до каких пор мы будем это терпеть?????
показать весь комментарий
08.10.2021 11:14 Ответить
во лизнул!!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:14 Ответить
Идиот!!!!! просто идиот!!!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:22 Ответить
Яке гідке чмо цей ківа
показать весь комментарий
08.10.2021 11:47 Ответить
Воно кончене.
показать весь комментарий
08.10.2021 14:13 Ответить
Во шо с людьми жомовая яма делает, аж страшно!!!
показать весь комментарий
08.10.2021 15:08 Ответить
Невже фін думає що йому фуйло памятник поставить?
показать весь комментарий
09.10.2021 10:54 Ответить
на него из далека глянуть, в детали не вдаваясь -
очень на презерватив похож!

и внешне, и по сущности внутри! использованный презерватив!!!
показать весь комментарий
09.10.2021 12:03 Ответить
Долго этот козел будет тут воду мутить?
показать весь комментарий
10.10.2021 23:00 Ответить
Страница 3 из 3
 
 