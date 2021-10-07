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Расследование "Схем" по "Укрэксимбанку": 60 млн долл. кредита бизнесмену Брюховецкому, который платит налоги в "ДНР". ВИДЕО

Вопрос, после которого к съемочной группе группе "Схем" применили физическую силу в кабинете главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, касался выдачи 60 млн долл. кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донецкой области и платит налоги оккупационной "власти". В качестве гарантии возврата этих денег, под залог госбанк взял объект, ликвидность которого сомнительна.

Об этом говорится в расследовании "Схем", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В распоряжение "Схем" попал кредитный договор, заключенный между "Укрэксимбанком" и заемщиком в апреле 2021 года. Две компании берут кредит на 60 млн долларов. Владельцем обоих является Сергей Брюховецкий, который выступает поручителем по договору.

Расследование Схем по Укрэксимбанку: 60 млн долл. кредита бизнесмену Брюховецкому, который платит налоги в ДНР 01

Публично доступной информации об этом человеке немного. Бизнесмен родом из Горловки Донецкой области. В двухтысячных он был депутатом Горловского городского совета от Партии регионов. Брюховецкий - тесть Федора Христенко, тоже выходца из Донецкой области - ныне народного депутата от партии "ОПЗЖ".

При этом, как удалось установить журналистам, Брюховецкий - владелец бизнеса на оккупированной территории в родной Горловке. Речь идет о компании "Спец-Реммаш". Эта компания, зарегистрированная в Горловке, в украинском реестре юридических лиц. Но 11 декабря 2014 г. оккупационная "власть" в Горловке зарегистрировала компанию "Спец-Реммаш" уже по так называемым местными "законами".

Эти данные "Схемы" получили и проверили из двух независимых друг от друга информированных источников - в "финансовых органах" на оккупированных территориях. И совладельцем этой компании там значится Сергей Григорьевич Брюховецкий.

Как и до оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей, компания проводит ремонт оборудования для местных шахт. Так, в компании Брюховецкого услуги заказывают: "Шахта Комсомолец Донбасса", "Макеевуголь", "Торезантрацит",
"Шахта имени Засядько" и другие. Все перечисленные предприятия находятся под прямым контролем группировки "ДНР". Как сообщается, фирма Брюховецкого "Спец-Реммаш" только в 2020 году заработала более 5 млн рублей (в то время - около 2 млн гривен).

По словам журналистов, о том, что компания действительно ведет активную деятельность в Горловке, существует немало упоминаний на разных сайтах, связанных с группировкой "ДНР". Здесь проходят практику местные студенты. Проводя активную хозяйственную деятельность, бизнес Брюховецкого платит налоги в местный "бюджет" ОРДО. Например, за 7 месяцев 2021 компания уплатила в казну оккупационной администрации минимум 3,5 миллиона рублей. Это примерно 1,4 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мецгера разозлил вопрос журналистов о кредите в $60 млн, выданном Брюховецкому на покупку SkyMall

В Украине Уголовный кодекс трактует такие действия как финансирование терроризма. "Схемы" пытались связаться и с самим Брюховецким, а также пробовали передать просьбу о комментарии через его зятя, народного депутата Христенко. Но он не вышел на связь.

Почему государственный "Укрэксимбанк" во главе с Евгением Мецгером предоставил многомиллионный долларовый кредит бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги на оккупированной территории? Проводились ли все необходимые проверки? Если да, действительно ли в банке не смогли установить этих данных? А если установили - почему это не остановило кредитный комитет банка? Именно эти вопросы журналисты "Схем" и пытались поставить Мецгеру во время того самого интервью.

Расследование Схем по Укрэксимбанку: 60 млн долл. кредита бизнесмену Брюховецкому, который платит налоги в ДНР 02

Не менее важно выяснить и другие обстоятельства выдачи этого кредита. В частности, под какие цели был выдан кредит и достаточные ли гарантии получил банк, что он вернет себе эту большую сумму.

Чтобы получить многомиллионный валютный кредит у "Укрэксимбанка", государственному финучреждению предложили залог. Это - один из крупнейших в Украине, киевский торгово-развлекательный центр SkyMall. Этот актив известен тем, что вокруг него уже десятилетия идет борьба, говорится в журналистском расследовании.

С 2010 года этот ТРЦ находился в эпицентре корпоративного конфликта между эстонским инвестором Хилларом Тедером и киевским бизнесменом Андреем Адамовским. Стороны применяли "тяжелую артиллерию" - например, во времена Петра Порошенко на стороне Адамовского к делу привлекался соратник президента Александр Грановский. Когда к власти пришел Владимир Зеленский, о ситуации вокруг SkyMall ему в не слишком дипломатическом тоне намекнула президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Также читайте: Мецгер: Получил подозрение от прокуратуры, готов в полном объеме сотрудничать со следствием. ДОКУМЕНТ

Запутанная судебная волокита вокруг ТРЦ с привлечением сторонами различных чиновников продолжалась целое десятилетие. Также до сих пор продолжается уголовное производство, которое ведет Государственное бюро расследований в сопровождении Офиса генерального прокурора. Из-за этого на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывали арест.

У журналистов возник вопрос: можно ли считать такой залог под кредит в 60 млн долл "Укрэксимбанка" надежным? Сможет ли государственный банк в случае необходимости продать ТРЦ и вернуть свои деньги, когда вокруг него столько споров и судов?

Отсечается, что корпоративный конфликт давно вышел за пределы Украины. Дело слушали и в Лондоне, и на Кипре. Теперь другая сторона конфликта, компания эстонца Тедера заявила о намерении потребовать уже у государства Украина 750 млн долларов компенсации - через Международный инвестиционный суд. "Спор касается прежде всего потери стоимости более 750 млн долларов США за спорное право собственности на торговый центр SkyMall", - говорится в заявлении компании Тедера.

Остается вопрос - а как ТРЦ вообще оказался в руках бизнесмена Брюховецкого? Как он смог его заложить в банк? Как следует из документов - суть кредита, выданного "Укрэксимбанком" как раз и заключалась в том, чтобы профинансировать эту его покупку. Этот механизм изложен в кредитном договоре объемом более чем 100 страниц, который есть в распоряжении "Схем".

В сухом остатке: "Укрэксимбанк" выдал кредит бизнесмену из Горловки, чтобы он за эти деньги приобрел проблемный ТРЦ у одной из сторон конфликта - структуры из орбиты бизнесмена Адамовского. 

Государственный банк, который часто работает с убытками и требует миллиардных финансовых вливаний из украинского бюджета, выдает многомиллионный долларовый кредит бизнесмену, чья компания осуществляет деятельность в ОРДО и платит налоги оккупационной "власти". Кредит этот выдается на выкуп проблемного актива у одной из стороны громкого корпоративного конфликта, - торгово-развлекательного центра в столице, на который настойчиво заявляют право иные лица. 

Читайте: Нападение на журналистов "Схем": Вручено подозрение директору департамента информполитики "Укрэксимбанка" Пикалову

Как такое возможно? Кто и как принял такое решение в банке, где якобы действуют системы строгого внутреннего и внешнего финансового мониторинга? Где валютные кредиты должны проверять особенно тщательно?

Эти вопросы "Схемы" и пытались поставить во время визита к председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. В результате, Мецгеру не понравился вопрос журналиста, он приказал подчиненным забрать камеры и уничтожить видеозаписи.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

Автор: 

Укрэксимбанк (123) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+48
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07.10.2021 23:56
+37
Вавин дружбан кредитував маладую ріспубліку?
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07.10.2021 23:43
+33
А это уже попахивает государственной изменой кума зеленого президента. С чем зелебобиков и поздравляем. Это уже барыги на крови или еще нет?
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07.10.2021 23:49
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Вавин дружбан кредитував маладую ріспубліку?
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07.10.2021 23:43 Ответить
Ст. 111 УК Украины. Высшая мера.
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07.10.2021 23:50 Ответить
Кожен ларьок фінансує тероризм
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07.10.2021 23:57 Ответить
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08.10.2021 00:10 Ответить
Та бидлу пох, якщо неможливо когось хочаб з найдальнішого з оточення Петра приплести..
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08.10.2021 10:26 Ответить
А это уже попахивает государственной изменой кума зеленого президента. С чем зелебобиков и поздравляем. Это уже барыги на крови или еще нет?
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07.10.2021 23:49 Ответить
Метко
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07.10.2021 23:52 Ответить
1. Из-за этого на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывали арест. Источник:

Так в момент заключения кредитного договора ТРЦ был под арестом ?

2, Как сообщается, фирма Брюховецкого "Спец-Реммаш" только в 2020 году заработала более 5 млн рублей (в то время - около 2 млн гривен). Источник:

на какой период был рассчитан кредит и под какие проценты
исходя из статьи заёмщик мог зарабатывать только 7 млн долларов в год ( С зарплатами коллективу, коммунальными и прочими накладными доходами)
ТО ЕСТЬ ЗАЁМЩИК НЕ КРЕДОТОСПОСОБЕН на сумму 60 млн долларов.

хотелось бы увидеть экспертную оценку Майна и фио оценщика
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07.10.2021 23:52 Ответить
Скорее всего присутствует 50% откат в 30 Лимонов ( руководству банка и прочим лицам) 😀😀😀
МОЖЕТ И НБУ В ТЕМЕ
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07.10.2021 23:58 Ответить
Мелко мыслите. Там откат в 120% "прочим" лицам. Ему отдан один из крупнейших банков страны - "ты сделай так чтобы мы довольны были, а сам кормись со своих наработок".
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08.10.2021 00:29 Ответить
Пусть для начала найдут эти 30+30 Лимонов , а попутно такое найдётся !!! 😀😀😀
это наверно не единственный банк в Украине финансирующий сепаратистов
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08.10.2021 00:56 Ответить
Да сепаратисты те им вообще побоку, про них больше подходит - "бабки надо делать!!!", - говорят фраза ху%ла .
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08.10.2021 01:07 Ответить
Кто "найдут"? Быдлохарьковчанка венедиктова?
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08.10.2021 03:03 Ответить
И еще важные вопроы: "Где наше СБУ???!!! Почему их работу должны делать журналисты-расследователи? И не работают ли некоторые сотрудники СБУ на врага?"
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08.10.2021 00:47 Ответить
Так в офшорах же, где же ещё
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08.10.2021 08:53 Ответить
Как где... Баканов по корпоративам у олигархов шарится, типа агент под прикрытием. )
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08.10.2021 09:11 Ответить
Або ж дзвіночок з ОПи.
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08.10.2021 06:20 Ответить
И гадать не надо. 100% должен быть откат, и бооольшой откат Мецгеру, а он поделится с кем нужно. Все просто.
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08.10.2021 10:15 Ответить
Хотя, чему тут удивляться если сам Зеля платит налоги с бизнеса в Раше, получает бабки в Раше, платит коммуналку и выплаты за свои царские апартаменты тоже в Раше. То чем его кум хуже самого?
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07.10.2021 23:53 Ответить
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07.10.2021 23:56 Ответить
О це так кореша-сєпари у Янелоха. Хоча, що тут дивуватись, коли у нього навіть дружина сєпарша.

Ойц! Як же гірко буде плакати мама Рима, коли її синоню за смичок підвісять на Хрещатику. Він таки довидригується
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07.10.2021 23:57 Ответить
Государственная Измена

или

Финансирование терроризма

...

на выбор, что больше нравится... или и то и то ВМЕСТЕ!
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07.10.2021 23:57 Ответить
пасматрите в чесные глаза этага маладога республиканца !
такому ж сразу хоцца занять 60 млн. долларов , не меньше
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07.10.2021 23:58 Ответить
во первых - не было кредита никому.
во вторых нет такого пана как пан Брюховецкий - то выдумки Госдепа с целью опорочить и дискредитировать сами знаете кого.
к товарищу Мецгеру претензий у мусарни нет...
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08.10.2021 00:08 Ответить
СБУ воды в рот набрало 😀😀😀
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08.10.2021 00:12 Ответить
вы уверены шо там вода
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08.10.2021 00:16 Ответить
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08.10.2021 00:38 Ответить
Это дно
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08.10.2021 00:13 Ответить
еще нит - пол глубины на пока шо ...
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08.10.2021 00:15 Ответить
клятый порох - гадит бубе и гадит....
чисто зверь шoколадный........
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08.10.2021 00:14 Ответить
Классная схема, как срубить 60 лямов. Ну не вернет Бруховецки этот кредит? Банк станет третьей стороной в судебном споре? И пройдет еще пару десятилетий в судах?
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08.10.2021 00:26 Ответить
Так супер же схема!
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08.10.2021 00:31 Ответить
Как х#йло сказало так клоун и действует...
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08.10.2021 00:27 Ответить
первое правило депутатца - ты никогда за рулем не был.
второе правило депутатца - перед тыцаньем немедленно пописять - там мотивация в конвертах...
именно етому амеб и обучают в трускавце - партийный перетрах возможен по согласию, если нет согласия? - исключение из фрикции и возвращение в родные *****...
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08.10.2021 00:29 Ответить
даже с большого бодуна - если донесли тебя до рады.....
упал на табло чумной тыквой? - ты "ЗА"!
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08.10.2021 00:38 Ответить
должны пули от народа лететь по всем предателям, олигархам, и по всем ворам во власти!
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08.10.2021 00:45 Ответить
Пастор ты меня слышишь? - кроме тебя вроде и людей не осталось....
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08.10.2021 00:45 Ответить
Пусть берет, государство не обеднеет.
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08.10.2021 00:52 Ответить
Украинцы, вдумайтесь - друг Президента финансирует террористов ДНР - убийц наших солдат деньгами их родителей и жен (банк - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ)!
И он откупится простым админштрафом и дальше будет причастным к финансированию терроризма?
В какой цивилизованной стране такое возможно???!!!
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08.10.2021 00:55 Ответить
Зебіли, пропоную цікаву гру:
вдікриваєте стрічку новин і замість прізвища ЗЕ підставляєте Порошенко.

"Кум Порошенка, якого він влаштував на посаду голови державного банку, фінансує терористів."

або

" Pandora Papers оприлюднила дані про те що офшорні компанії самого Порошенка та його друзів дитинства, одного з котрих він влаштував на посаду керівника СБУ України,
а іншого на посаду першого помічника президента, отримали 40 мільйонів доларів від компанії яку підозрюють у відмиванні мільярдів з «Приватбанку» - співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський, український олігарх, який перебуває під звинуваченнями у багатомільярдному шахрайстві. "

Спробуйте, вам сподобається.
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08.10.2021 00:55 Ответить
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08.10.2021 02:18 Ответить
Одной из деятельности Горловской "Спец-реммаш" ремонт военной техники,
используемой для ведения войны против Украины!!!
А сколько еще подобных кредитов подобным кидарам дал этот куманек поцЗедента??
Сколько сребников получил Ермак??
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08.10.2021 02:57 Ответить
... походу все там на пианино мастаки Ризарда Вагнера членом отстукивать...
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08.10.2021 04:50 Ответить
...рихарда, Рихарда
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08.10.2021 04:51 Ответить
Сегодня каждый ФОН может взять кредит в госбанке под адресованное майно,хахахаха.
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08.10.2021 06:36 Ответить
это гос измена....
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08.10.2021 08:02 Ответить
Зеля с бандой передвинула украинско-кацапскую границу уже к Киеву..
ну шо, зебилы, понавыбирали?, дерьма в рот и молчите?, прикололись-хоть посмеялись?.. приколисты-хйловы
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08.10.2021 08:02 Ответить
теперь понятно, чего запаниковал этот "директор" банка. думаете там всего 1 такой "кредит"?
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08.10.2021 08:16 Ответить
Тепер ясно чому Захід вимагає приватизувати держбанки, це ж така годівниця (кормушка) +безвідповідальність при ручному НБУ, котрий по дзвіночку з ОПи рефінансує на мільярди навіть збанкрутілу фінансову піраміду.
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08.10.2021 08:52 Ответить
ладно пирамиду, черт бы с ней. госбанк финансирует террористов, участвующих в агрессии против своего же государства. деньги налогоплательщиков идут на зарплаты террористам.
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08.10.2021 08:57 Ответить
Ненажерливі ЗЕтварі ! Пересічному кредит в 10кг дервяних на холодильник чи пралку дають під 30% річних під заставу квартири вартістю 40кг $ оціненою кредитними "експердами"на 100кг деревяних. Избраним дають кредити по 100кг $ під 15 % річних під заставу собачої будки. Ну що ЗЕбелоїди - "снижение тарифов, дармовой газ и електричество, честная власть, конец олигархии и корупции"
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08.10.2021 08:47 Ответить
А це вже точно торгівля на крові, чи то дрібниці, бо кожен власник кіоску сплачує податки "ДНР" через виплату пенсій сепарам, як говорив старший провідник потяга "Україна-Офшори" і кожна жінка має там свої рахунки, як казав полудикий Хломідія.
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08.10.2021 09:27 Ответить
следствие должно разобраться. без хайпа.
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08.10.2021 09:56 Ответить
Новий "Приват банк". Знову нам, народу, розхльобувати схеми Коломойського, тепер Менгера-Зеленського.
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08.10.2021 11:07 Ответить
Зелена поросль вже увімкнула режим "дерибанимо все, що можемо" у турбо.
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08.10.2021 15:49 Ответить
Черты лица у бенефициара явно не славянские
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09.10.2021 09:36 Ответить
когда ж вас тварей уже убивать будут???????
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09.10.2021 10:42 Ответить
 
 