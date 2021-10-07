Расследование "Схем" по "Укрэксимбанку": 60 млн долл. кредита бизнесмену Брюховецкому, который платит налоги в "ДНР". ВИДЕО

Вопрос, после которого к съемочной группе группе "Схем" применили физическую силу в кабинете главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, касался выдачи 60 млн долл. кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донецкой области и платит налоги оккупационной "власти". В качестве гарантии возврата этих денег, под залог госбанк взял объект, ликвидность которого сомнительна.

Об этом говорится в расследовании "Схем", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В распоряжение "Схем" попал кредитный договор, заключенный между "Укрэксимбанком" и заемщиком в апреле 2021 года. Две компании берут кредит на 60 млн долларов. Владельцем обоих является Сергей Брюховецкий, который выступает поручителем по договору.

Публично доступной информации об этом человеке немного. Бизнесмен родом из Горловки Донецкой области. В двухтысячных он был депутатом Горловского городского совета от Партии регионов. Брюховецкий - тесть Федора Христенко, тоже выходца из Донецкой области - ныне народного депутата от партии "ОПЗЖ".

При этом, как удалось установить журналистам, Брюховецкий - владелец бизнеса на оккупированной территории в родной Горловке. Речь идет о компании "Спец-Реммаш". Эта компания, зарегистрированная в Горловке, в украинском реестре юридических лиц. Но 11 декабря 2014 г. оккупационная "власть" в Горловке зарегистрировала компанию "Спец-Реммаш" уже по так называемым местными "законами".

Эти данные "Схемы" получили и проверили из двух независимых друг от друга информированных источников - в "финансовых органах" на оккупированных территориях. И совладельцем этой компании там значится Сергей Григорьевич Брюховецкий.

Как и до оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей, компания проводит ремонт оборудования для местных шахт. Так, в компании Брюховецкого услуги заказывают: "Шахта Комсомолец Донбасса", "Макеевуголь", "Торезантрацит",

"Шахта имени Засядько" и другие. Все перечисленные предприятия находятся под прямым контролем группировки "ДНР". Как сообщается, фирма Брюховецкого "Спец-Реммаш" только в 2020 году заработала более 5 млн рублей (в то время - около 2 млн гривен).

По словам журналистов, о том, что компания действительно ведет активную деятельность в Горловке, существует немало упоминаний на разных сайтах, связанных с группировкой "ДНР". Здесь проходят практику местные студенты. Проводя активную хозяйственную деятельность, бизнес Брюховецкого платит налоги в местный "бюджет" ОРДО. Например, за 7 месяцев 2021 компания уплатила в казну оккупационной администрации минимум 3,5 миллиона рублей. Это примерно 1,4 миллиона гривен.

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В Украине Уголовный кодекс трактует такие действия как финансирование терроризма. "Схемы" пытались связаться и с самим Брюховецким, а также пробовали передать просьбу о комментарии через его зятя, народного депутата Христенко. Но он не вышел на связь.

Почему государственный "Укрэксимбанк" во главе с Евгением Мецгером предоставил многомиллионный долларовый кредит бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги на оккупированной территории? Проводились ли все необходимые проверки? Если да, действительно ли в банке не смогли установить этих данных? А если установили - почему это не остановило кредитный комитет банка? Именно эти вопросы журналисты "Схем" и пытались поставить Мецгеру во время того самого интервью.

Не менее важно выяснить и другие обстоятельства выдачи этого кредита. В частности, под какие цели был выдан кредит и достаточные ли гарантии получил банк, что он вернет себе эту большую сумму.

Чтобы получить многомиллионный валютный кредит у "Укрэксимбанка", государственному финучреждению предложили залог. Это - один из крупнейших в Украине, киевский торгово-развлекательный центр SkyMall. Этот актив известен тем, что вокруг него уже десятилетия идет борьба, говорится в журналистском расследовании.

С 2010 года этот ТРЦ находился в эпицентре корпоративного конфликта между эстонским инвестором Хилларом Тедером и киевским бизнесменом Андреем Адамовским. Стороны применяли "тяжелую артиллерию" - например, во времена Петра Порошенко на стороне Адамовского к делу привлекался соратник президента Александр Грановский. Когда к власти пришел Владимир Зеленский, о ситуации вокруг SkyMall ему в не слишком дипломатическом тоне намекнула президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Запутанная судебная волокита вокруг ТРЦ с привлечением сторонами различных чиновников продолжалась целое десятилетие. Также до сих пор продолжается уголовное производство, которое ведет Государственное бюро расследований в сопровождении Офиса генерального прокурора. Из-за этого на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывали арест.

У журналистов возник вопрос: можно ли считать такой залог под кредит в 60 млн долл "Укрэксимбанка" надежным? Сможет ли государственный банк в случае необходимости продать ТРЦ и вернуть свои деньги, когда вокруг него столько споров и судов?

Отсечается, что корпоративный конфликт давно вышел за пределы Украины. Дело слушали и в Лондоне, и на Кипре. Теперь другая сторона конфликта, компания эстонца Тедера заявила о намерении потребовать уже у государства Украина 750 млн долларов компенсации - через Международный инвестиционный суд. "Спор касается прежде всего потери стоимости более 750 млн долларов США за спорное право собственности на торговый центр SkyMall", - говорится в заявлении компании Тедера.

Остается вопрос - а как ТРЦ вообще оказался в руках бизнесмена Брюховецкого? Как он смог его заложить в банк? Как следует из документов - суть кредита, выданного "Укрэксимбанком" как раз и заключалась в том, чтобы профинансировать эту его покупку. Этот механизм изложен в кредитном договоре объемом более чем 100 страниц, который есть в распоряжении "Схем".

В сухом остатке: "Укрэксимбанк" выдал кредит бизнесмену из Горловки, чтобы он за эти деньги приобрел проблемный ТРЦ у одной из сторон конфликта - структуры из орбиты бизнесмена Адамовского.

Государственный банк, который часто работает с убытками и требует миллиардных финансовых вливаний из украинского бюджета, выдает многомиллионный долларовый кредит бизнесмену, чья компания осуществляет деятельность в ОРДО и платит налоги оккупационной "власти". Кредит этот выдается на выкуп проблемного актива у одной из стороны громкого корпоративного конфликта, - торгово-развлекательного центра в столице, на который настойчиво заявляют право иные лица.

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Как такое возможно? Кто и как принял такое решение в банке, где якобы действуют системы строгого внутреннего и внешнего финансового мониторинга? Где валютные кредиты должны проверять особенно тщательно?

Эти вопросы "Схемы" и пытались поставить во время визита к председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. В результате, Мецгеру не понравился вопрос журналиста, он приказал подчиненным забрать камеры и уничтожить видеозаписи.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.