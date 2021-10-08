За три дня до смерти Поляков заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете ВР. ВИДЕО

Умерший сегодня ночью член депутатской группы "За майбутнє", бывший "слуга народа"Антон Поляков утверждал, что народные депутаты от "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" – сказал Поляков.

Поляков ранее входил во фракцию "Слуга народа". Его, как и Анну Скороход, исключили из нее в ноябре 2019. Глава СН Александр Корниенко тогда сказал, что депутаты были исключены из-за отказа голосовать за те законопроекты, по которым было общее решение фракции. Он сказал, что они не демонстрировали командной работы.

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В декабре того же года Поляков решил выйти и из состава партии СН. Он также добавил, что не может состоять в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы, любители "решалова" и руководители, которые к этому причастны и все это покрывают".

Поляков утверждал, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету. В сентябре 2020 года на Полякова напали. Подозреваемым оказался незнакомец, с которым у депутата возник конфликт.