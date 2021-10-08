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Новости Видео Умер нардеп Поляков
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За три дня до смерти Поляков заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете ВР. ВИДЕО

Умерший сегодня ночью член депутатской группы "За майбутнє", бывший "слуга народа"Антон Поляков утверждал, что народные депутаты от "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" – сказал Поляков.

Поляков ранее входил во фракцию "Слуга народа". Его, как и Анну Скороход, исключили из нее в ноябре 2019. Глава СН Александр Корниенко тогда сказал, что депутаты были исключены из-за отказа голосовать за те законопроекты, по которым было общее решение фракции. Он сказал, что они не демонстрировали командной работы.

Также читайте: Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД, - Бутусов

В декабре того же года Поляков решил выйти и из состава партии СН. Он также добавил, что не может состоять в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы, любители "решалова" и руководители, которые к этому причастны и все это покрывают".

Поляков утверждал, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету. В сентябре 2020 года на Полякова напали. Подозреваемым оказался незнакомец, с которым у депутата возник конфликт.

Автор: 

олигарх (1026) смерть (9227) Слуга народа (2631) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+51
За голосование закона против олигархов, олигархи раздавали слугам деньги прямо на параше, что бы те знали, где их место 😅🤡
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08.10.2021 08:42
+45
В смысле Бутусов намекает, что надо рассмотреть все версии, в т.ч. и убийство.
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08.10.2021 08:45
+33
Согласно закона об олигархах, зелох сам олигарх.
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08.10.2021 08:38
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Так ото ж.
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08.10.2021 08:36 Ответить
Согласно закона об олигархах, зелох сам олигарх.
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08.10.2021 08:38 Ответить
Все так, але рішення "хто саме олігарх" приймає особисто Зе-олігарх. Рок-музиканти проти наркотиків?
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08.10.2021 14:25 Ответить
90-е возвращаются! Или, уже, вернулись.
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08.10.2021 08:41 Ответить
А они уходили ? )
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08.10.2021 08:52 Ответить
Спортивные костюмы, малиновые пиджаки и цепуры поменяли на костюмы Бриони и элитные украшения, стали депутатами, банкирами, олигархами ...- ВЛАСТЬЮ! А Зеленский с кварталом 95 их ВСЕГДА обслуживал!
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08.10.2021 08:55 Ответить
рашка уже в правительстве! ура, товарищи
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08.10.2021 09:18 Ответить
В смысле Бутусов намекает что его убил Зеленский?
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08.10.2021 08:41 Ответить
В смысле Бутусов намекает, что надо рассмотреть все версии, в т.ч. и убийство.
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08.10.2021 08:45 Ответить
Ермак по методичкам ФСБ
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08.10.2021 09:00 Ответить
Бутусов никогда не намекает! Он всегда чётко констатирует факты!
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08.10.2021 10:19 Ответить
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08.10.2021 19:35 Ответить
Много говорил.
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08.10.2021 08:42 Ответить
Лерос "говорил" в 10 раз больше.
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08.10.2021 10:06 Ответить
А вы не знаете сколько Леросу угрожали и сколько уже гадостей сделали?!! Какая-то дикая логика - если Лероса не прикончили, значит и Полякова тоже не не они !!!
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08.10.2021 10:17 Ответить
Не приписывайте мне ВАШИ мысли. Я не говорил, что это "не они".
И если бы у вас была эта самая "логика", то вы бы прочитали в статье: "Поляков утверждал, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету". И у меня ооочень большие сомнения, что этот "заказ" был связан с политической позицией или высказываниями Полякова. Перефразируя известную поговорку: "ищите деньги". Или вы считаете, что Поляков был ангел с крылышками и не мутил темных делишек и схем? На зарплату депутата жил?
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08.10.2021 10:30 Ответить
Ваша «логика» понятна до отвращения! Не умничайте так примитивно!
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08.10.2021 10:37 Ответить
Стандартно: когда загнали под лавку аргументами - переходим на личности. Не поддержу.
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08.10.2021 10:44 Ответить
Под лавкой давно сидишь ты, зелёный дурашка.
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08.10.2021 10:54 Ответить
Чел высказывает свое мнение, неоднозначное, но аргументированное.
С чего его в ******* записывать?

Ну лерос у него ... Ну и куй с ним с леросом... истерся, хотя и использовал инсайдерскую инфу
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08.10.2021 20:32 Ответить
За голосование закона против олигархов, олигархи раздавали слугам деньги прямо на параше, что бы те знали, где их место 😅🤡
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08.10.2021 08:42 Ответить
символічно
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09.10.2021 14:58 Ответить
У Кучмы есть Гонгадзе
то почему бы поцЗеденту не сделать Полякова!?
наказания нет..
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08.10.2021 08:46 Ответить
Жесть, уже начались зачистки неугодных в партии, все идет к полной диктатуре.
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08.10.2021 08:47 Ответить
В какой партии?
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08.10.2021 08:58 Ответить
он был в партии зебилов
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08.10.2021 16:17 Ответить
Зеля разошолся не нашутку... как и говорили что власть он не отдаст уже ни по каким предлогом.. появился ещё один кровавый диктатор в центре европы
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08.10.2021 08:51 Ответить
По меншій мірі, дуже старається ним стати.
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08.10.2021 10:40 Ответить
Фантомас разбушевался )))
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08.10.2021 11:12 Ответить
Сигнал для зе-депутатов. Будете много болтать - попадете в мир иной.

Получай свои 10-50 тыс. долларов кэша в месяц и нажимай нужные кнопки. Большего от тебя не требуется.
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08.10.2021 08:52 Ответить
Поляков кстати с самого начала говорил правду о конвертах депутатам.
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08.10.2021 08:54 Ответить
Таким не место среди слуг
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08.10.2021 10:41 Ответить
Зашибись. Выбор прост: либо ты берешь конверты и не бликуешь, либо тебя зачистят нахрен. А где гарантия, что слуг урода сам урод не начнет зачищать после парламентских выборов? И зелю вместе с ними, как участника операции "Буратино"?
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08.10.2021 08:53 Ответить
"И зелю вместе с ними..."

Беручі до уваги той факт, що Зєлупа не слідкує за власним базаром, зіграти жмура він має шанси немалі.
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08.10.2021 10:48 Ответить
Осень. Уже ВСЕМ! Понятно что Слуги Уроды!
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08.10.2021 08:53 Ответить
Ну не дарма ж говорили про роздачу грошей за голосування, ось і перші жертви, винних не знайдуть, бо може бути причетна тусовка до влади.
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08.10.2021 08:53 Ответить
Вбивство.
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08.10.2021 08:53 Ответить
Почалось...зекрыса уже убивать начала...хотя что удивительного -эта мразь спокойно наблюдала,как человек четыре дня на жаре кровью истекал,взявши этот ужас "под свой особый контроль"...
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08.10.2021 08:55 Ответить
Топорная работа...
Убить депутата, системно ругающего власть, а затем обвинить в убийстве власть Зеленского
Такие методы стары, как мир. Гебистский почерк.
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08.10.2021 08:55 Ответить
Чем наглее и примитивнее....
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08.10.2021 08:56 Ответить
Насколько же тупо вы пытаетесь защитить это криворогульное мстительное ничтожество !!!
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08.10.2021 10:21 Ответить
як не дивно але ФСБшніки теж могли це зробити.
Але тут штука така - клоун тепер змушений тих ФСБшників знайти, якщо дійсно вони хотіли його підставити.
Але якщо шукати він не схоче - то тут він просто оформить явку з повинною
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09.10.2021 15:03 Ответить
Ну, вот и мотив для убийства...
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08.10.2021 09:01 Ответить
Не підсліпуватий кіллер шифера "наслідив"? Полював на шофера, але помилився.
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08.10.2021 09:09 Ответить
Спрут 95 опутал Украину своими щупальцами...
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08.10.2021 09:13 Ответить
ранній путін в усій красі, всіх неугодних не буде ...Зе дуже старається, і тепер напевно варто напрягтись жителям багатоповерхівок...
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08.10.2021 09:18 Ответить
перпективы хреновые...во всем.
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08.10.2021 09:36 Ответить
ЗЕнелох Пардорський зачищає опонентів як пуйло на роісі
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08.10.2021 10:00 Ответить
Почему 25% олигофренов думают, что они должны указывать путь куда идти 73% нормальных людей?
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09.10.2021 02:32 Ответить
А кому нужно, чтобы сейчас, как и всегда, обвинять Зеленского в том, что он якобы узурпирует власть? Что он якобы подобен раннему путину и убирает конкурентов?..
Эта песня льётся чуть ли не на всех СМИ.
То есть, Зеленский, зная 100%, что его обвинят в этом, заказывает убийство депутата, постоянно льющего грязь на Зеленского?!
Это явно гэбистский почерк.
Все очевидно и банально, до рвоты
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08.10.2021 10:02 Ответить
Читай мой комментарий внизу
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08.10.2021 10:11 Ответить
Да прекратите опять писать о гебистском почерке! ЯКОБЫ узурпировал?!! ЯКОБЫ не подобен раннему Путину?!! Вы слепая, глухая или просто упоротая зебилоидная идиотка?! Вот уж действительно- до рвоты!!
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08.10.2021 10:27 Ответить
Може ви ще і не вірите що він наркоша?
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09.10.2021 15:07 Ответить
Дебилы избрали дебилов, но признаться в этом не могут потому что дебилы (Эффект Да́ннинга - Крю́гера). Потом спрашиваете почему у Вас родители получают маленькую пенсию, ответ потому что вы 75% дебилы (в этом избрание по приколу; офшоры и воровство Зеленского и вывод денег из бюджета; воровство денег из Укрэксимбанка и т.д.). Вы заслужили на такую жизнь, кто не думает головой за него думают деты Авраама, с чем Вас и поздравляю. Слуги делают зачистку по примеру старшего брата.
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08.10.2021 10:10 Ответить
Кацапчик, пенсионеры Украины начали получать маленькую пенсию до Зеленского
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08.10.2021 10:21 Ответить
ЗеленсьКИЙ лиш один з клоунського кодла. До цього був ЧерновецьКИЙ - мером Києва, можна було б давно зробити висновки щодо цього. Але дехто вважає за потрібне танцювати по граблях.
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09.10.2021 15:11 Ответить
Советский народ избрал сказочника из ящика
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08.10.2021 10:42 Ответить
Молчи, не говори, не называй имен, все одно убьют! Угрохали парня! Но Венедиктова не Разумков, "своя", и скажет то, что "устроит" "слуг"! К примеру, "по пьяни отравился паленым алкоголем, вел разгульный образ жизни, делал ложные заявления, бабник, связан с преступным миром, проигрался в карты..." Будут искать убийц? Кто в это верит, кроме "зелёных" и "слуг народа"? Только после поражения Зеленского, возможно, они в том туалете станут подт..., фу, грубо, свои зады! Только рвать бабло не надо, пусть народ Украины попользуется после очистных!
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08.10.2021 10:14 Ответить
Всегда в ВР что-то раздавали, все 30 лет. Эка новость.
При этом все Бродские и прочие раздавалы и разоблачители живы, ну, кроме автопрыгунов в окно и самострелов

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08.10.2021 10:18 Ответить
А чере три дня один борцун с коррупцией нам скажет - "Новичек" продается в каждом ларьке" и что тут такого ...
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08.10.2021 10:26 Ответить
Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области,

но 15 ноября 2019 года "слуги народа" https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/15/7232036/ исключили его из фракции - как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

16 ДЕКАБРЯ ПОЛЯКОВ ПОПРОСИЛ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/16/7235043/ ИСКЛЮЧИТЬ ЕГО ИЗ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА" ПО "ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ И МОРАЛЬНЫМ ПРИНЦИПАМ".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/8/7309783/
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08.10.2021 10:29 Ответить
Так Поляков сам голосував за закон про олігархів, просто гроші не отримав, от і образився

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=15540
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08.10.2021 10:46 Ответить
Хтось повірив що в туалеті роздавали конверти з грошима? В наш час! АГА. Кодла засмикалась.
Якщо хтось так смітить грошима ( а в кого вони є?) то в когось горить!!!!!
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08.10.2021 10:53 Ответить
ОЛИГАРХИ - ЭТО УДАВКА НА ШЕЕ КАЖДОГО УКРАИНЦА, КОТОРАЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ БУКВАЛЬНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ !
Думаю это понимают даже самые глупые граждане, когда им приходят платёжки.
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08.10.2021 11:04 Ответить
Пока не начнется отопительный сезон, часть граждан этого не поймет. Понимание придет примерно к Новому Году.
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08.10.2021 19:27 Ответить
Ну якщо плата за обслуговування лічильників при відсутності такових нікого не врозуміла, то і підняття тарифів вони не побачать
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09.10.2021 15:14 Ответить
только вчера говорил - придется зе-крысе новое покушение готовить, чтоб информационно забыть шухер с офшорами...
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08.10.2021 11:06 Ответить
продєлки бакланова
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08.10.2021 11:17 Ответить
Теоретически это возможно. Но сочетание возраста и оппозиционности делает это заключение с точки зрения вероятности минимальным. Ну не больше, чем у Навального приступ гипогликемии от которого он должен был умереть в самолете.
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08.10.2021 11:19 Ответить
ОСТАННІЙ ГУЧНИЙ ВИСТУП НАРДЕПА ПОЛЯКОВА ПЕРЕД СМЕРТЮ
/ Чергові по країні 04.10.21

АНТОН ПОЛЯКОВ РОЗПОВІДАВ ПРО КОРУПЦІЮ У ПАРЛАМЕНТІ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
ttps://ww
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08.10.2021 11:19 Ответить
Зорян Шкіряк відмітив, що таксі, в якому помер депутат Антон Поляков, БУЛО ВИЗВАНЕ В ДОСИТЬ НЕЗВИЧНИЙ СПОСІБ.
ПРЯМИЙ ЕФІР "Україна 24" https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FdEvlyRE https://cutt.ly/dEvlyRE
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08.10.2021 11:21 Ответить
Зеленський йде шляхом путєна й вже вбиває опонентів???
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08.10.2021 11:28 Ответить
После таких смелых заявлений разумно было бы воздержаться от ночных пьянок.
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08.10.2021 11:30 Ответить
Обиженки большие!
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08.10.2021 11:51 Ответить
не исключено , что "слуги народа " убрали-отравили , неугодного им врага в лице Полякова! С этим дебильным зеленским в Украину возвращаются времена сталинизма.
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08.10.2021 13:34 Ответить
Яка смішна конспірологія)) почитайте пост https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__cft__[0]=AZUFLQ4ToXb9TEXKyCzXvHXiB3fn2PeFm1AGYnjRwEt4AJB8gTVmhdVpRkJgy1h4iW2fm7UEjM6HMmZLmny7LiPVqkp1Zx8YrXxrh3FD3cAOEOAXbNr0bVjWPLQSeFxEKp0&__tn__=-UC%2CP-R Oleksii Bratushchak на цю тему

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08.10.2021 14:58 Ответить
Молода людина... Сказав правду - і серце не витримало? не вірю! До речі, є багато речей які викликають смерть через інфаркт міокарда. КДБ розпилювало дисидентам в дих.шляхи ціанід. При розтині - саме серцева недостатність.
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08.10.2021 14:38 Ответить
А за пів години до смерті Поляков бухав з кримінаьним авторитетом. Не треба будувати дибільні конспірологічні версії, що його убили за якісь слова. Кому він треба:

https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__cft__[0]=AZUFLQ4ToXb9TEXKyCzXvHXiB3fn2PeFm1AGYnjRwEt4AJB8gTVmhdVpRkJgy1h4iW2fm7UEjM6HMmZLmny7LiPVqkp1Zx8YrXxrh3FD3cAOEOAXbNr0bVjWPLQSeFxEKp0&__tn__=-UC%2CP-R Oleksii Bratushchak

https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/posts/4984621354900751?__cft__[0]=AZUFLQ4ToXb9TEXKyCzXvHXiB3fn2PeFm1AGYnjRwEt4AJB8gTVmhdVpRkJgy1h4iW2fm7UEjM6HMmZLmny7LiPVqkp1Zx8YrXxrh3FD3cAOEOAXbNr0bVjWPLQSeFxEKp0&__tn__=%2CO%2CP-R 50 хв ·



Не писав би це, якби не маніпуляції на смерті Полякова.
Поляков помер, а іншій депутатці - Скороход стало погано.
Як це пов'язано?
Перше. Вони - Поляков і Скороход жили разом. Нещодавно розійшлися. Через побутове.
Друге. У Скороход є такий собі помічник - Джамбулатов Руслан Адамович. Сьогодні його допитують. Допитують по справі Полякова.
Чому саме Джамбулатова? Бо вчора він разом із Поляковим, скажімо так, випивали. Це дуже м'яко кажучи. Ну а потім Поляков помер, його не змогли відкачати ані поліцейські, ані лікарі. Головне питання: що сталося між бухачєм та смертю? Одна з версій - до алкоголю додали наркоту.
Ну і ще. Цей Джамбулатов дуже відома людина. Як кажуть "відомий у вузьких колах".
Не чули? Дивно. Він же був у санкційних списках РНБО за травень цього року. Ну той, що про "воров в законе". Разом зі своїм братом Рустамом. Останнього називають "королем конфіскату".
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08.10.2021 14:57 Ответить
0,1 промилле, это бухал? Вы это серьёзно?
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08.10.2021 19:32 Ответить
ага, а за несколько часов кушал водку с корешом по раде
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08.10.2021 17:29 Ответить
Вот только количество алкоголя по первому протоколу вскрытия тела показывает, что там максимум кефир или хлебный квас.
А может клофелин?
Машину остановила патрульная полиция, возможно Полякова везли в лес, как когда-то Гонгадзе.
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08.10.2021 19:35 Ответить
уф, Поляков не того полета птица что б так мараться
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09.10.2021 08:52 Ответить
За трое суток до своей смерти Поляков официально обвинил нардепов от СН, что они получали наличные доллары в туалете ВР. У Полякова был свидетель, который испугался идти давать показания в правоохранительные органы, а вот сам Поляков заявил, что пойдет и напишет заявление.
Подкуп народных депутатов, это очень серьёзно. Это нерукопожатость Зеленского и всей его команды на Западе. Это прекращение любых финансовых отношений с членами его команды, так как получилось бы, что у них КОРРУПЦИОННЫЕ деньги!
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10.10.2021 11:50 Ответить
да на постоей кто-то говорил что за голосование депутатом налом башляют - чем высказывание Поляково круче от прочиих, что его мочканули за это?
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11.10.2021 10:34 Ответить
Говорить и иметь свидетеля преступления - огромная разница.
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11.10.2021 20:44 Ответить
Консолидация "моносброда"!
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08.10.2021 19:02 Ответить
Зеля - убийца, уже по-любому.. и просто так она уже не уйдёт..
спасибА 73%ным дебилам-экспериментаторам
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08.10.2021 23:00 Ответить
Сам не видел, одна бабка сказала, но потом отказалась от своих слов, но любители шоколада сожрут с удовольствие и попросят еще добавки.
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09.10.2021 02:37 Ответить
... в Украине никогда не будет ПОРЯДКА (в этом отношении у Сомали гораздо больше уважения) потому-что Украину "прикончили" малиновые пиджаки... а, потенциальные пердставители Мессии тотально стерилизуються , ярчайший пример с Чорновилом / и посмотрите по сторонам - у нас нет ЧЕЛОВЕКА за которым можно идти. А, Европа глядя на нас давно сняла розовые очки
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09.10.2021 08:13 Ответить
Такое говорит практически каждый оппозиционер-политик и все живы, и прекрасно себя чувствуют.
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09.10.2021 08:49 Ответить
 
 