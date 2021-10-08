За три дня до смерти Поляков заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете ВР. ВИДЕО
Умерший сегодня ночью член депутатской группы "За майбутнє", бывший "слуга народа"Антон Поляков утверждал, что народные депутаты от "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" – сказал Поляков.
Поляков ранее входил во фракцию "Слуга народа". Его, как и Анну Скороход, исключили из нее в ноябре 2019. Глава СН Александр Корниенко тогда сказал, что депутаты были исключены из-за отказа голосовать за те законопроекты, по которым было общее решение фракции. Он сказал, что они не демонстрировали командной работы.
В декабре того же года Поляков решил выйти и из состава партии СН. Он также добавил, что не может состоять в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы, любители "решалова" и руководители, которые к этому причастны и все это покрывают".
Поляков утверждал, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету. В сентябре 2020 года на Полякова напали. Подозреваемым оказался незнакомец, с которым у депутата возник конфликт.
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И если бы у вас была эта самая "логика", то вы бы прочитали в статье: "Поляков утверждал, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету". И у меня ооочень большие сомнения, что этот "заказ" был связан с политической позицией или высказываниями Полякова. Перефразируя известную поговорку: "ищите деньги". Или вы считаете, что Поляков был ангел с крылышками и не мутил темных делишек и схем? На зарплату депутата жил?
С чего его в ******* записывать?
Ну лерос у него ... Ну и куй с ним с леросом... истерся, хотя и использовал инсайдерскую инфу
то почему бы поцЗеденту не сделать Полякова!?
наказания нет..
Получай свои 10-50 тыс. долларов кэша в месяц и нажимай нужные кнопки. Большего от тебя не требуется.
Беручі до уваги той факт, що Зєлупа не слідкує за власним базаром, зіграти жмура він має шанси немалі.
Убить депутата, системно ругающего власть, а затем обвинить в убийстве власть Зеленского
Такие методы стары, как мир. Гебистский почерк.
Але тут штука така - клоун тепер змушений тих ФСБшників знайти, якщо дійсно вони хотіли його підставити.
Але якщо шукати він не схоче - то тут він просто оформить явку з повинною
Эта песня льётся чуть ли не на всех СМИ.
То есть, Зеленский, зная 100%, что его обвинят в этом, заказывает убийство депутата, постоянно льющего грязь на Зеленского?!
Это явно гэбистский почерк.
Все очевидно и банально, до рвоты
При этом все Бродские и прочие раздавалы и разоблачители живы, ну, кроме автопрыгунов в окно и самострелов
но 15 ноября 2019 года "слуги народа" https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/15/7232036/ исключили его из фракции - как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.
16 ДЕКАБРЯ ПОЛЯКОВ ПОПРОСИЛ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/16/7235043/ ИСКЛЮЧИТЬ ЕГО ИЗ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА" ПО "ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ И МОРАЛЬНЫМ ПРИНЦИПАМ".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/8/7309783/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=15540
Якщо хтось так смітить грошима ( а в кого вони є?) то в когось горить!!!!!
Думаю это понимают даже самые глупые граждане, когда им приходят платёжки.
/ Чергові по країні 04.10.21
АНТОН ПОЛЯКОВ РОЗПОВІДАВ ПРО КОРУПЦІЮ У ПАРЛАМЕНТІ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
ttps://ww
ПРЯМИЙ ЕФІР "Україна 24" https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FdEvlyRE https://cutt.ly/dEvlyRE
https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__cft__[0]=AZUFLQ4ToXb9TEXKyCzXvHXiB3fn2PeFm1AGYnjRwEt4AJB8gTVmhdVpRkJgy1h4iW2fm7UEjM6HMmZLmny7LiPVqkp1Zx8YrXxrh3FD3cAOEOAXbNr0bVjWPLQSeFxEKp0&__tn__=-UC%2CP-R Oleksii Bratushchak
https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/posts/4984621354900751?__cft__[0]=AZUFLQ4ToXb9TEXKyCzXvHXiB3fn2PeFm1AGYnjRwEt4AJB8gTVmhdVpRkJgy1h4iW2fm7UEjM6HMmZLmny7LiPVqkp1Zx8YrXxrh3FD3cAOEOAXbNr0bVjWPLQSeFxEKp0&__tn__=%2CO%2CP-R 50 хв ·
Не писав би це, якби не маніпуляції на смерті Полякова.
Поляков помер, а іншій депутатці - Скороход стало погано.
Як це пов'язано?
Перше. Вони - Поляков і Скороход жили разом. Нещодавно розійшлися. Через побутове.
Друге. У Скороход є такий собі помічник - Джамбулатов Руслан Адамович. Сьогодні його допитують. Допитують по справі Полякова.
Чому саме Джамбулатова? Бо вчора він разом із Поляковим, скажімо так, випивали. Це дуже м'яко кажучи. Ну а потім Поляков помер, його не змогли відкачати ані поліцейські, ані лікарі. Головне питання: що сталося між бухачєм та смертю? Одна з версій - до алкоголю додали наркоту.
Ну і ще. Цей Джамбулатов дуже відома людина. Як кажуть "відомий у вузьких колах".
Не чули? Дивно. Він же був у санкційних списках РНБО за травень цього року. Ну той, що про "воров в законе". Разом зі своїм братом Рустамом. Останнього називають "королем конфіскату".
А может клофелин?
Машину остановила патрульная полиция, возможно Полякова везли в лес, как когда-то Гонгадзе.
Подкуп народных депутатов, это очень серьёзно. Это нерукопожатость Зеленского и всей его команды на Западе. Это прекращение любых финансовых отношений с членами его команды, так как получилось бы, что у них КОРРУПЦИОННЫЕ деньги!
спасибА 73%ным дебилам-экспериментаторам