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"Хотелось бы, чтобы хорошие следователи этим занимались и мы получили реальную информацию", - Разумков о смерти нардепа Полякова. ВИДЕО

Экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков выразил соболезнования родным и близким умершего нардепа Антона Полякова и призвал правоохранительные органы провести объективное расследование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Разумков отказался говорить о возможных версиях смерти Полякова и предложил дождаться хотя бы предвариельных результатов официального расследования.

"В первую очередь хотел бы выразить соболезнование родным и близким. Это трагедия. Сегодня много версий начинает гулять в СМИ и о том, что были показания в НАБУ, состояние здоровья и много другого. Очень хотелось бы, чтобы мы в ближайшее время услышали реальную версию, которая доказывалась бы не слухами, а фактами и мы поймем что случилось... Это может быть связано с чем угодно и нужно подождать хотя бы предварительных результатов следствия. Я не прокурор и не судья и следователь из меня такой себе. Хотелось бы, чтобы хорошие следователи этим занимались и мы получили реальную информацию", - сказал Разумков.

Читайте: Смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, - прокуратура

Автор: 

смерть (9229) Разумков Дмитрий (1521) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+5
Как правили братки с 90-х, так и правят. Перерыв был на пять лет с 2014-го; но закончился.
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08.10.2021 10:44
+4
у него был телефон. отследить по биллингу всё его передвижение и выяснить место где его могли отравить.
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08.10.2021 10:56
+3
вован пандорский пересядет на танк?
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08.10.2021 10:46
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Как правили братки с 90-х, так и правят. Перерыв был на пять лет с 2014-го; но закончился.
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08.10.2021 10:44 Ответить
Менты правильно работать будут (с)

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08.10.2021 10:45 Ответить
вован пандорский пересядет на танк?
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08.10.2021 10:46 Ответить
Поляков обраний до Ради від СН і входив до цієї фракції.
Потім вийшов із СН і на момент смерті був у групі "За майбутнє".
Таким чином, фракція СН незабаром поповниться на одного члена.
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08.10.2021 10:49 Ответить
Ну да,еще одним "членом " пополнится.
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08.10.2021 10:55 Ответить
Могу ошибаться, но по моему он был мажоритарщик
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08.10.2021 11:09 Ответить
- отправьте лучших из лучших.
- лучшие из лучших зализывают раны...
- отправьте лучших из худших.
(c)
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08.10.2021 10:50 Ответить
у него был телефон. отследить по биллингу всё его передвижение и выяснить место где его могли отравить.
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08.10.2021 10:56 Ответить
Моя история пример, как работает украинское следствие, медэкспертиза и суд. Я, жертва преступления, сегодня вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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08.10.2021 11:02 Ответить
судя по всему, г-н Поляков (царствие небесное) вчера бухал с госпожой Скороход
https://news.obozrevatel.com/politics/nardep-skorohod-poteryala-soznanie-v-rade-k-parlamentu-pribyila-skoraya.htm?_ga=2.178246693.1070500185.1633325465-173117947.1551083014&_gl=1*3993il*_ga*MTczMTE3OTQ3LjE1NTEwODMwMTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzY4MDAwOC42MTQuMS4xNjMzNjgwMDUzLjA.
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08.10.2021 11:08 Ответить
Мутная история.. Полякову и Скороход уже угрожали этим летом и тут такое...
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08.10.2021 12:55 Ответить
напомню свои слова - чтоб забить шумок от расследования зекрысиных офшоров... жабам придется опять на кого-то сделать покушение... вот и случилось ! не считаю это совпадением !!!
у *****, п*лдюки учатся... талантливые подражатели!!! артисты-пародисты!!!
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08.10.2021 11:09 Ответить
В Україні останній раз труїли політичного опонента януковича у 2004 році Віктора Ющенка.

https://www.jnsm.com.ua/h/0905P/ Повертаючись з передвиборчої поїздки до Чернігова, 5 вересня 2004 року Віктор Ющенко мав три приватні зустрічі, на останній з яких вечеряв на дачі заступника голови СБУ Володимира Сацюка на Осокорках у Києві у компанії голови СБУ Ігора Смешка і свого соратника народного депутата Давида Жванії. Наступного дня Ющенко поскаржився на нудоту, нестерпні головні і шлункові болі
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08.10.2021 11:14 Ответить
Может кто-то не захотел за 6000 поправок деньги выплатить? Версия для полиции №1. Не благодарите...
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08.10.2021 11:24 Ответить
Достаточно молодой для инфаркта, а потому и есть подозрения. Может вылезти все что угодно
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08.10.2021 12:45 Ответить
 
 