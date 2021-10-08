"Хотелось бы, чтобы хорошие следователи этим занимались и мы получили реальную информацию", - Разумков о смерти нардепа Полякова. ВИДЕО
Экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков выразил соболезнования родным и близким умершего нардепа Антона Полякова и призвал правоохранительные органы провести объективное расследование.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Разумков отказался говорить о возможных версиях смерти Полякова и предложил дождаться хотя бы предвариельных результатов официального расследования.
"В первую очередь хотел бы выразить соболезнование родным и близким. Это трагедия. Сегодня много версий начинает гулять в СМИ и о том, что были показания в НАБУ, состояние здоровья и много другого. Очень хотелось бы, чтобы мы в ближайшее время услышали реальную версию, которая доказывалась бы не слухами, а фактами и мы поймем что случилось... Это может быть связано с чем угодно и нужно подождать хотя бы предварительных результатов следствия. Я не прокурор и не судья и следователь из меня такой себе. Хотелось бы, чтобы хорошие следователи этим занимались и мы получили реальную информацию", - сказал Разумков.
Пожалуйста, подождите...
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Потім вийшов із СН і на момент смерті був у групі "За майбутнє".
Таким чином, фракція СН незабаром поповниться на одного члена.
- лучшие из лучших зализывают раны...
- отправьте лучших из худших.
(c)
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
https://news.obozrevatel.com/politics/nardep-skorohod-poteryala-soznanie-v-rade-k-parlamentu-pribyila-skoraya.htm?_ga=2.178246693.1070500185.1633325465-173117947.1551083014&_gl=1*3993il*_ga*MTczMTE3OTQ3LjE1NTEwODMwMTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzY4MDAwOC42MTQuMS4xNjMzNjgwMDUzLjA.
у *****, п*лдюки учатся... талантливые подражатели!!! артисты-пародисты!!!
https://www.jnsm.com.ua/h/0905P/ Повертаючись з передвиборчої поїздки до Чернігова, 5 вересня 2004 року Віктор Ющенко мав три приватні зустрічі, на останній з яких вечеряв на дачі заступника голови СБУ Володимира Сацюка на Осокорках у Києві у компанії голови СБУ Ігора Смешка і свого соратника народного депутата Давида Жванії. Наступного дня Ющенко поскаржився на нудоту, нестерпні головні і шлункові болі