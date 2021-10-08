"Хотелось бы, чтобы хорошие следователи этим занимались и мы получили реальную информацию", - Разумков о смерти нардепа Полякова. ВИДЕО

Экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков выразил соболезнования родным и близким умершего нардепа Антона Полякова и призвал правоохранительные органы провести объективное расследование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Разумков отказался говорить о возможных версиях смерти Полякова и предложил дождаться хотя бы предвариельных результатов официального расследования.

"В первую очередь хотел бы выразить соболезнование родным и близким. Это трагедия. Сегодня много версий начинает гулять в СМИ и о том, что были показания в НАБУ, состояние здоровья и много другого. Очень хотелось бы, чтобы мы в ближайшее время услышали реальную версию, которая доказывалась бы не слухами, а фактами и мы поймем что случилось... Это может быть связано с чем угодно и нужно подождать хотя бы предварительных результатов следствия. Я не прокурор и не судья и следователь из меня такой себе. Хотелось бы, чтобы хорошие следователи этим занимались и мы получили реальную информацию", - сказал Разумков.

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