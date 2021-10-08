РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6018 посетителей онлайн
Новости Видео
12 395 66

Стерненко рассказал о невыполненных предвыборных обещаниях Зеленского: "Я вам отвечаю, я вам ничего не должен". ВИДЕО

Одесский активист Сергей Стерненко напомнил президенту Владимиру Зеленскому о его предвыборных обещаниях, которые он не выполнил до сих пор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в специальном видеоролике Стерненко говорит о множестве обещаний, которые Зеленский не выполнил или отказался выполнять. Стерненко акцентирует внимание на недавнем офшорном скандале, но говорит о двойных стандартах в словах президента и в других случаях. К примеру, когда он говорил о нетрезвом "слуге народа" Трухине, который попал в ДТП, о заместителе главы ОП Олеге Татарове, который служил Януковичу и оправдывал убийства активистов на Майдане.

"Таких историй очень много... Ситуация с офшорами - ожидаема потому, что кандидат Зеленский, который общал изменить систему очень сильно отличается от президента Зеленского, который эту систему просто возглавил и решил пользоваться системой, которую до него выстроил олигархат.  Он пользуется давно известной формулой: врагам - закон, а своим - все. "Свои" у президента Зеленского могут делать все что угодно и если что, их отмажет "око государево" - Ирина Венедиктова", - говорит Стерненко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Голобородько vs Зеленский. Какие обещания комика выполнил президент. ВИДЕО

Автор: 

выборы (24732) Зеленский Владимир (20444) обещания (52) Стерненко Сергей (394)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Да и на здоровье, верблюд. Не сдерживайся.

показать весь комментарий
08.10.2021 11:40
+19


показать весь комментарий
08.10.2021 11:30
+17
показать весь комментарий
08.10.2021 11:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А если и хочет - это плохо? Или только корабельным соснам в депутаты хорошо?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:27 Ответить
Он хоть день в своей жизни работал?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:30 Ответить
А не работал?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:32 Ответить
судя по доступной в Интернете биографии Стерненко - он профессиональный балабол и провокатор.
Вот его две главные профессии.

Родился 20 марта 1995 в селе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области. Отец Сергея - бывший пограничник, мать - учительницаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . До https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2014 года занимался «раскруткой» групп в соцсетях. В 18 лет стал активным участником протестов против Виктора Януковича. В конце 2013 года присоединился к Евромайдану в Одессе, вскоре стал его лидером. Участвовал в столкновениях с Беркутом, в частности в противостояниях на ул. Грушевского 20 февраля 2014.

В июне 2016 окончил Государственный ВУЗ «Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса» по специальности «Правоведение», младший специалист по праву. Работает юрисконсультом в компании «Оскар Т». Студент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Одесского национального университета имени И. И. Мечникова .

После создания https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 5 февраля 2014 года в Одессе «Правого сектора» 22 марта возглавил областной центр. Был непосредственным участником и организатором закрытия наркоточек по реализации https://ru.wikipedia.org/wiki/Spice_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C) спайс , «мусорной люстрации», в частности, Нестора Шуфрича, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5_(2013%E2%80%942014) противостояния 2 мая 2014 года , срыва концерта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA Ани Лорак в Одессе в 2014 году, пикетирования консульства Российской Федерации, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B блокады Крыма осенью 2015 года, привлечения к уголовной ответственности Игоря Бычкова (пойманного на взятке главного врача Раздельнянского центральной районной больницы, которого осудили на пять лет), содействия осуждению Валентина Дубовенко (причастного к коррупционным схемам и злоупотреблению служебным положением) и других мероприятий.
В апреле 2014 года, во время начала войны на Донбассе, Стерненко выезжал на фронт в качестве добровольца, но пробыл там всего неделю.
и т.д.
провокатор и балабол.
показать весь комментарий
08.10.2021 12:48 Ответить
Даже в это твоём посте написано, что он РАБОТАЕТ
показать весь комментарий
08.10.2021 12:53 Ответить
А зеленый преЗЕдент у тас всю жизнь работал )))
показать весь комментарий
08.10.2021 15:42 Ответить
Тут такое дело ... Нормальные люди считают, что работал, а быдло что нет.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:37 Ответить
И ты можешь рассказать, то где и сколько он не работал?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:42 Ответить
Забагато ви бажаєте від барана з ідіотським ніком.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:55 Ответить
вот с рождения он кроме учебы в школе и в институте нигде ни дня не работал.
Судя по его биографии в Википедии, которая им лично вылизана и вычищена донельзя.
Числился где-то младшим юрисконсультом пару месяцев - и все.
Балаболи провокатор - вот чем он занимался всю свою жизнь.
показать весь комментарий
08.10.2021 12:50 Ответить
Так если википедия вычищена, что ты там ищешь?
показать весь комментарий
08.10.2021 12:52 Ответить
так розумію ви є виборцем зеленського?
а оскільки ви декларуєте, що для вас є важливими професійні навички, знання та досвід, то як в такому разі ви проголосували за довбойоба, який навіть замість навчання в КВВ грався, а вся його "трудова" діяльність це низькосортні жарти?
показать весь комментарий
09.10.2021 09:05 Ответить
Мусора также не работают, а мрази только людям жизни ломают, твари получат по заслугам и их дети будут их же проклинать
показать весь комментарий
09.10.2021 12:41 Ответить


показать весь комментарий
08.10.2021 11:30 Ответить
Да пелевать на твоего Пецу Ляксеича.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:38 Ответить
Да и на здоровье, верблюд. Не сдерживайся.

показать весь комментарий
08.10.2021 11:40 Ответить
зекретина только очень ленивый не пнул и не пнет -у него уже на лбу "пожизненное с конфискацией" горит
показать весь комментарий
08.10.2021 11:30 Ответить
фото вчерашнее. страну угадаете?

показать весь комментарий
08.10.2021 11:27 Ответить
Шо они его никак не достроят? Сколько они еще собираются мусолить этот долгострой?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:31 Ответить
ты про Саграда Фамилия?
Так Гауди умер. чертежи больше напоминают наброски. строят по маленьку. архитектор трошки на голову был "нестандартный" вот и мучаются

показать весь комментарий
08.10.2021 11:34 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2021 11:37 Ответить
Я его первый раз видел 1973 году. Там убрали архитектора, какого-то бывшего ученика Антониса Гауди и всё вокруг капеллы полностью перестроили.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:36 Ответить
Есть пару неплохих документальных фильма на Discovery и NG. Там об этом подробно.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:43 Ответить
его стройка финансируется исключительно пожертвованиями
показать весь комментарий
08.10.2021 12:16 Ответить
судя по этому фото, у Стерненко есть еще одна профессия - путешествовать на чужие бабки.
показать весь комментарий
08.10.2021 12:51 Ответить
Ты еще и специалист по чужим бабкам
показать весь комментарий
08.10.2021 14:19 Ответить
шо "рабам" гарно то украинцу Пете зло и низзя ну прям.. Лещенко просто образчик жабогадости.... член кибуца брехни.....
показать весь комментарий
08.10.2021 11:28 Ответить
А что говорить? Все с точностью НАОБОРОТ! Если бы он обещал то что сейчас вытворяет со своими Зе ублюдками то он бы 5% не набрал в Первом туре. А то что он говорил Пороху на стадионе это ОН Себе говорил!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:28 Ответить
Погано, що Стерненко вірив тим обіцянкам в 2019.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:29 Ответить
Стерненко кроме себя родного и своего кармана никому не верит. Говорит то, что ему выгодно.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:31 Ответить
Образец его "творчества" после потопа в Киеве. После рекордного ливня. Чмо

показать весь комментарий
08.10.2021 11:36 Ответить
А він якраз той хто не вірив. І ще тоді до виборів попереджав, що це тихне диктатурою, коли мусора загребли дівчину з антиклоунським плакатом.
Потім надавав тій дівчині юридичну підтримку.
Шкода, що більшість тутешніх порохоботів не бажають сприймати цей факт. Ставлять його в один ряд з Саакашвілі, Семенченком і що зовсім безглуздо рівньяють його з Савченко. Це їм м'яко кажучи не личить.
Це я сам як порохобот (в здоровому сенсі цього слова) кажу.
показать весь комментарий
08.10.2021 20:51 Ответить
А что ему оставалось делать во втором туре? Второй-то кандидат, в 2014-м врал столько и так много и так нагло, что уж ему-то верить было никак нельзя.
показать весь комментарий
10.10.2021 18:45 Ответить
Ага, теперь и Поросюк и Стерненка, ранее влюбленные в театральный образ стали иногда попискывать. А шо не нравицца то? От кино отличаецца?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:33 Ответить
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
показать весь комментарий
08.10.2021 11:34 Ответить
Решение предвыборного ******** уже многие предлагали, но никому из власти реализовать механизм контроля власти избирателями не интересен.

Концепция перманентной легитимности.


Нова виборча система та відповідальне громадянство. Перезавантаження
https://hvylya.net/analytics/politics/nova-viborcha-sistema-ta-vidpovidalne-gromadyanstvo-perezavantazhennya.html
Так что круговорот украинских политиков ******** успешно продолжиться...
показать весь комментарий
08.10.2021 11:37 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2021 23:08 Ответить
Его за похищение человека не посадили ? Или то другой был, сейчас этих "активистов" уголовников много очень. Честно то работать никому нехочется, мало платят.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:36 Ответить
А тебя, как поганого мусора, еще не отправили на специальную зону, где будущий генпрокурв Юга Луценга конверты клеил?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:44 Ответить
Умно. Сразу видится высокий интеллект автора.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:45 Ответить
Який є, але не як у мусора поганого
показать весь комментарий
08.10.2021 11:57 Ответить
Абинепорохи перевзулися.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:39 Ответить
А порохаті постійно цим займаються.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:58 Ответить
а давай про ТЮльку поспілкуємось? Мені так до вподоби її омолодження- це вже не чудодійна сперма Шуфрича, не скажеш?
показать весь комментарий
08.10.2021 13:24 Ответить
А ЦЕ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕДВИБОРНИХ ОБІЦЯНОК Зе ))

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показать весь комментарий
08.10.2021 11:47 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2021 11:53 Ответить
ОПг 95
показать весь комментарий
08.10.2021 11:54 Ответить
Такі як Стерненко це майбутнє України.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:58 Ответить
Херове майбутнє у держави, де "майбутнє" голосує по-пріколу
показать весь комментарий
08.10.2021 12:03 Ответить
Погане значить майбутнє...
показать весь комментарий
08.10.2021 12:05 Ответить
согласен, с таким количеством безответственных балаболов - будущее сильно мрачное...
показать весь комментарий
08.10.2021 12:54 Ответить
Ось якби Стерненко згадував лише про офшори Зе і не згадував про офшори По.... тоді був би гарним для педрофілів...
показать весь комментарий
10.10.2021 19:31 Ответить
Этот ******* стерненко, до сих пор не понял, что его, как и остальные 73% *******ов ******* офшорные клоуны
показать весь комментарий
08.10.2021 12:02 Ответить
Как и члены его секты Спамят тут всех, кто "кривое" слово сказал за великого борцуна за бабки.
показать весь комментарий
08.10.2021 12:24 Ответить
за які бабки?
показать весь комментарий
08.10.2021 13:08 Ответить
За которые безработный уже несколько лет борцун отдыхает сейчас в Испании и простит оттуда фоточки.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:11 Ответить
Років через 4-5 згадувати про Стерненка буде так само зашкварно як і про Лєщенка. Всі вони мутні та продажні чорти.
показать весь комментарий
08.10.2021 12:34 Ответить
судя по комментам, у ас уже будущее.
Кому еще интересен этот гандон?
показать весь комментарий
08.10.2021 12:55 Ответить
И не только они. Найем, Соболев\Зимин, Коротких, Михеев, Мочанов, Парасюк, Арестович и т.д по списку.

показать весь комментарий
08.10.2021 12:55 Ответить
ви тільки подивіться як бидло зелебабуїни тут розкудахтались змішуючи Стерненка зі своїм лайном🤣

зебуінізм - важкий діагноз а тому думати може тільки людина , у приматів є тільки рефлекси
показать весь комментарий
08.10.2021 13:12 Ответить
А чого Стерненко розказує про невиконани обіцянки Зелі? Ми це вже забули. Ми в захваті від кожної нової авантюри Бені та Зелі: то захоплення влади Бенєй замість Зелі, то Декрет про Мир, і відведення військ, то Декрет про Землю, і її продаж за 10 000 га, то Закон про єврейську расу, то Закон про олігархів.
показать весь комментарий
08.10.2021 14:56 Ответить
 
 