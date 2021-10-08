Стерненко рассказал о невыполненных предвыборных обещаниях Зеленского: "Я вам отвечаю, я вам ничего не должен". ВИДЕО

Одесский активист Сергей Стерненко напомнил президенту Владимиру Зеленскому о его предвыборных обещаниях, которые он не выполнил до сих пор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в специальном видеоролике Стерненко говорит о множестве обещаний, которые Зеленский не выполнил или отказался выполнять. Стерненко акцентирует внимание на недавнем офшорном скандале, но говорит о двойных стандартах в словах президента и в других случаях. К примеру, когда он говорил о нетрезвом "слуге народа" Трухине, который попал в ДТП, о заместителе главы ОП Олеге Татарове, который служил Януковичу и оправдывал убийства активистов на Майдане.

"Таких историй очень много... Ситуация с офшорами - ожидаема потому, что кандидат Зеленский, который общал изменить систему очень сильно отличается от президента Зеленского, который эту систему просто возглавил и решил пользоваться системой, которую до него выстроил олигархат. Он пользуется давно известной формулой: врагам - закон, а своим - все. "Свои" у президента Зеленского могут делать все что угодно и если что, их отмажет "око государево" - Ирина Венедиктова", - говорит Стерненко.

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