"Этот звонок был от руководителя Офиса президента", - Рябошапка о "сливе" операции по "вагнеровцам". ВИДЕО
Телефонный звонок, ставший причиной срыва операции по "вагнеровцам", совершил не президент Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала "Прямый".
"По моей информации, звонок был от другого лица. Не от президента. Я просто не понимаю и у меня в голове не укладывается зачем было озвучивать версию, что он лично позвонил президенту Беларуси и предупредил его о каких-то боевиках.. Была информация и она тоже озвучивалась, что этот звонок был от руководителя Офиса президента", - сказал Рябошапка.
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- Сознался наш Скумбриевич, не выдержал очной ставки. Подкачал! сожалел Паниковский.(с)
https://prnt.sc/1vabr4l
как парадом командовал - это когда он по флагу скакал? Помню.
как раз во время расстрела парней наших в Иловайске! - ты путаешь с шашлыком, пока умирал боец.
сколько бабла он Ленкузней заработал себе в карман на оборон заказах! - сколько? Больше чем зебил на ковидном фонде?
все вспоминай - мог просто ссылку кинуть, на срашатудой и Г+Г.
Кстати, ты за вальцмана забыл, 6-тышш патриотов в тюрьмах, и офшоры в панаме (правда за те офшоры уже дело на йурыста зебизьяны Портнова, ну то такое)
ч м о!
давай вспомни, быстро или долго он рошен продавал? ведь продал же, да? как обещал? сказал - сделал? или его заставили сказать, а он не хотел?
ТЬФУ НА ТЕБЯ, ЗЕЛЕБОБА И ПОТРОХА!!! ВЫ ВСЕ КОН ЧЕНЫЕ! ВЫШИВАТНИКИ ГРЕБАНЫЕ!!!!
Потому и "берет удар на себя".
Но я думаю, что "рубикон перейден" с Януковичем:
Наши судьи хоть "со скрипом", хоть сильно НЕ хотя, но засудили Януковича.
Теперь их напрягают судить Порошенко...
На Зеленком, думаю они "войдут во вкус" и рынутся скопом его судить, для собственного пиара.
Вести дела против ТОП-власти у нашего суда станет МОДНО.
операцію нашим ворогам.Це й дурню зрозуміло!
Если бы звонок совершил Ермак, то зачем бы Зеленскому в таком случае говорить их?
А вот если бы звонок совершил Зеленский, то эти слова Зеленского вполне логичны - он совершил звонок, он понимает, что это именно его косяк (а скорее всего, это - государственная измена), он боится, что об этом скажут во всеуслышание на всю страну и поэтому такое детское оправдание.