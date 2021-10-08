"Этот звонок был от руководителя Офиса президента", - Рябошапка о "сливе" операции по "вагнеровцам". ВИДЕО

Телефонный звонок, ставший причиной срыва операции по "вагнеровцам", совершил не президент Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала "Прямый".

"По моей информации, звонок был от другого лица. Не от президента. Я просто не понимаю и у меня в голове не укладывается зачем было озвучивать версию, что он лично позвонил президенту Беларуси и предупредил его о каких-то боевиках.. Была информация и она тоже озвучивалась, что этот звонок был от руководителя Офиса президента", - сказал Рябошапка.

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