Накануне Поляков употреблял алкоголь со знакомым Джамбулатовым, домой не хотел ехать из-за ссоры со Скороход, - полиция. ВИДЕО

В крови погибшего нардепа Антона Полякова обнаружили 1 промилле алкоголя.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибший в вечернее время употреблял алкогольные напитки в одном из развлекательных заведений Киева со своим знакомым. После чего они сели в машину этого лица и поехали по Киеву. Знакомый предложил погибшему поехать в место проживания. Однако, в связи с бытовыми проблемами, ссорой со своей сожительницей, он (Поляков. - Ред.) не захотел ехать и около полутора часов они ездили по разным улицам Киева", - рассказал Выговский.

По его словам, после этого знакомому надоело общение с Поляковым и он предложил ему на такси добраться домой.

"Он (Поляков. - Ред.) пересел в такси и когда автомобиль ехал по Киеву, то нарушил ПДД - пересек двойную сплошную и был остановлен патрульными, которые, проверяя документы у таксиста, увидели на заднем сидении нашего погибшего, который находился в полулежачем состоянии. Они спросили, что с ним. Таксист сообщил, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо. Проверив состояние погибшего полицейские увидели, что ему необходима медпомощь. В связи с чем сразу вызвали скорую помощь и самостоятельно пытались предоставить ему эту помощь. После приезда скорой дефибриллятором были проведены соответствующие мероприятия, однако потерпевший умер на месте", - добавил Выговский.

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Он добавил, что с Поляковым находился Руслан Джамбулатов, которого допросили, но не задерживали. Согласно данным на сайте Рады Джамбулатов является помощником нардепа Анны Скороход.

На вопрос, являлась ли сожительницей Полякова нардеп Анна Скороход, Выговский ответил утвердительно. Также он проинформировал, что ее не допрашивали, поскольку она плохо себя чувствует.

В крови погибшего нардепа выявили 1 промилле алкоголя.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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