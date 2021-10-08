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Новости Видео Умер нардеп Поляков
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Накануне Поляков употреблял алкоголь со знакомым Джамбулатовым, домой не хотел ехать из-за ссоры со Скороход, - полиция. ВИДЕО

В крови погибшего нардепа Антона Полякова обнаружили 1 промилле алкоголя.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибший в вечернее время употреблял алкогольные напитки в одном из развлекательных заведений Киева со своим знакомым. После чего они сели в машину этого лица и поехали по Киеву. Знакомый предложил погибшему поехать в место проживания. Однако, в связи с бытовыми проблемами, ссорой со своей сожительницей, он (Поляков. - Ред.) не захотел ехать и около полутора часов они ездили по разным улицам Киева", - рассказал Выговский.

По его словам, после этого знакомому надоело общение с Поляковым и он предложил ему на такси добраться домой.

"Он (Поляков. - Ред.) пересел в такси и когда автомобиль ехал по Киеву, то нарушил ПДД - пересек двойную сплошную и был остановлен патрульными, которые, проверяя документы у таксиста, увидели на заднем сидении нашего погибшего, который находился в полулежачем состоянии. Они спросили, что с ним. Таксист сообщил, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо. Проверив состояние погибшего полицейские увидели, что ему необходима медпомощь. В связи с чем сразу вызвали скорую помощь и самостоятельно пытались предоставить ему эту помощь. После приезда скорой дефибриллятором были проведены соответствующие мероприятия, однако потерпевший умер на месте", - добавил Выговский.

Читайте также: Рассматривается несколько версий смерти нардепа Полякова: хроническое заболевание и отравление, - начальник полиции Киева Выговский

Он добавил, что с Поляковым находился Руслан Джамбулатов, которого допросили, но не задерживали. Согласно данным на сайте Рады Джамбулатов является помощником нардепа Анны Скороход.

На вопрос, являлась ли сожительницей Полякова нардеп Анна Скороход, Выговский ответил утвердительно. Также он проинформировал, что ее не допрашивали, поскольку она плохо себя чувствует.

В крови погибшего нардепа выявили 1 промилле алкоголя.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В процессе расследования смерти нардепа Полякова пока никого не задержали, - начальник полиции Киева Выговский

Автор: 

Поляков Антон (111) Выговский Иван (56)


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Топ комментарии
+58
От одного промилле не шатает и нет таких последствий. Что-то полиция не договаривает
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08.10.2021 15:56
+40
Тем более через полтора часа после приёма.
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08.10.2021 16:00
+37
Погиб " на посту", в заботах о бедном народе и Украине.. Можно сказать, "на передовой". ( бухло, развлекательные заведения, бесцельные катания по городу ) Я лучше посочувствую тем кого каждый день убивают и ранят на линии фронта с ОРДЛО и их семьям.
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08.10.2021 16:01
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От ул. Березняковской до больницы скорой помощи 5 минут езды. Почему реанимировали на месте???
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08.10.2021 17:54 Ответить
Третьякова спалилась,она что то знает...
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08.10.2021 17:54 Ответить
Такі от методи зелених,вірніше етносу.до якого більшість з них належить...Дають зрозуміти всім,що не зупиняться ні перед чим в дорозі до бабла...Треба - усунуть,треба - отруять,треба - куплять або залякають...Після не надто вдалої "операціі" з Шефіром думали - а що ще такого зробити,щоб і страшно стало,і щоб замовчав дехто...Зупинились на Полякові - найбільш розумному і компетентному з колишніх "слуг"...Тільки от що - серце так просто не зупиняється,тим паче в молодого...Серце здатне працювати з тринадцятикратною нагрузкою,і перед тим як зупинитись довго про це попереджує,інколи роками...А ось отрути,що здатні раптово зупинити серце є,причому через запах,дотик тощо...Так що чекаємо що ще придумають оті витончені єврейські голови,що колись так гарно смішили нас в "Кварталі"...
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08.10.2021 17:56 Ответить
Отвлечение от Вагнергейта,типа информационное прикрытие Зелемойских...,так делал когда то Кучма...,после ичезновения Гонгадзе...
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08.10.2021 17:57 Ответить
Все розставлено по своїх місцях у відео: При владі еталонні звірі!
https://www.youtube.com/watch?v=8u-XoBMkMIs Эталонное зверье: резонансная смерть нардепа от cлуги народа
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08.10.2021 18:08 Ответить
Это умышленное отравление. Могла пострадать и Скороход.
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08.10.2021 18:27 Ответить
А его спутник, который вместе употреблял, так бухой и вышивал полтора часа по Киеву? А потом начал вырубаться и запихал приятеля в такси? А сам отсыпался на заднем седении?
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08.10.2021 18:57 Ответить
Яка ще Скороход? Вона ж заміжня за кацапським біженцем!
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08.10.2021 19:03 Ответить
скороход же недавно родила... так от кого ребенок?? все смешалось в доме облонских....
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08.10.2021 21:43 Ответить
оболонских
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08.10.2021 22:06 Ответить
е@ланских
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08.10.2021 22:35 Ответить
У древних римлян была поговорка-"отец всегда сомнителен". Но не от меня точно,при появлении "народных"начинаются позывы
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08.10.2021 23:02 Ответить
полутрускавец 1 - они за етим туда и пруться...
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08.10.2021 23:14 Ответить
с нетерпением ждем веселый зеленый перетрах 3.
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08.10.2021 23:16 Ответить
Тобто, кримінальний авторитет, який є у санкційних списках РНБО, спокійненько собі =працює= помічником нардепа ???

Розтиражований одразу ж висновок про природну смерть - безглуздя.
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09.10.2021 09:17 Ответить
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