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Полиция напала на протестующих на Майдане и украла баннер "Коломойского под санкции!". ВИДЕО

В Киеве на аллее Героев Небесной Сотни полицейские напали на группу активистов и отобрали баннер "Коломойского под санкции" у активистов "Демократичної сокири" и "Движения сопротивления капитуляции". Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал соучредитель "Демократической секиры" Юрий Гудименко.

Баннер посвятили сегодняшнему заседанию СНБО, на котором активисты призывают рассмотреть санкции против олигарха Игоря Коломойского. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Баннеры с призывом ввести санкции против Коломойского появляются в разных городах Украины. ФОТО

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) МВД (9320) протест (5858) СНБО (4435)


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Топ комментарии
+85
А вот так выглядит борьба с олигархами в реальности а не в фейковом законе.
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08.10.2021 17:57
+67
Тревожный звоночек. Может боком выйти зешобле.
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08.10.2021 17:56
+65
Папа зеленой власти -- лицо святое. Трогать ни-з-з-з-я
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08.10.2021 17:59
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Страница 3 из 3
Шо-то я уже по Авакову скучать начинаю... Зе-министр МВД скоро начнет тупо стрелять по Майдану. Аваков, уходя с поста, тупо на этот зашквар зе-шоблы, похоже, и расчитывал.
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09.10.2021 09:35 Ответить
Кажется поздно махать Майданом перед носом ЗЕ!шоблы. ЗЕ! хорошо подготовился к подавлению возмущений. Не дай бог, но демократии уже сейчас можно помахать ручкой, прощаясь. И появятся баннеры "Да здравствует Великий ЗЕ!-отец малоросов!"
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09.10.2021 10:02 Ответить
Какие такие "санкции"? Необходимо возбудить уголовное дело против Коломойского за противозаконные действия с Приватбанком. И подвергнуть аресту.
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09.10.2021 10:07 Ответить
США могут перекрыть кислород Коломойскому за один день,а если Израиль поможет то Беня вообще сгорит как спичка,но они этого не делают.
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09.10.2021 10:17 Ответить
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09.10.2021 15:09 Ответить
Ізраїль не поможе.
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09.10.2021 18:44 Ответить
Нехер таким "мелочам"удивляться и возмущаться-тупой украинский избиратель сделал свой тупой выбор в 2019. А зараз їжте,не обляпайтесь!
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09.10.2021 11:47 Ответить
Не згоден! То не український виборець обирал цю владу.
А окомунячені прокацапи!
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09.10.2021 14:21 Ответить
Біда полягає в тому, що кількість цих "окомунячених прокацапів" й складає більшість зеленого електорату
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09.10.2021 22:18 Ответить
Тітушки Нападають На Будинок Порошенка

https://www.youtube.com/watch?v=Eck9MYXxMxs
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09.10.2021 12:46 Ответить
И это не Беларусь, а баннер не против официального диктатора.
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09.10.2021 12:54 Ответить
И это на сакральном месте "победившего Майдана Гидности".
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09.10.2021 12:56 Ответить
Наступного разу треба буде мусорні шиї намилити!
Своїх платників податків бити? Тоді вкладайте шпали на
Ростов. Яник там іх вже зачекався. Кияни! Що ж ви дітей
своїх дозволяєте бити?
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09.10.2021 14:09 Ответить
Нет, тут похоже менты работают по алгоритмам, не имеющим к номинальной власти прямого отношения. Здесь игра на более долгосрочную перспективу иудолиберастии.
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09.10.2021 14:51 Ответить
драться с ментами - так же мудро, как драться с их дубинками.
Ты, чтобы проще было и безопасней - скупи все дубинки в городе и накажи их. Ну там сожги или шо.
Неужели неясно, что менты - пешки? они только выполняют указания.
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09.10.2021 17:27 Ответить
Коломойський є "хрещеним батьком" і наставником теперішньої влади.
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09.10.2021 18:49 Ответить
Бене только хвалебные оды слагать,в противном уже антисемитизмом попахивает...
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09.10.2021 13:17 Ответить
В полицию набрали охранные бригады Бени. Они занимаются защитой организованной преступности и перевозками бабла. Никих майданов больше не нужно - это во вред стране! Над Украиной должен быть поднят красно-черный флаг, как сигнал для народа, что больше не нужны Майданы, теперь партизанская освободительная война началась. Миллионы людей должны увидеть красно-черный флаг и это знак для всех, что можно убивать олигархов и их крыс ручных и любыми средствами и никому за это ничего не будет в последствии ибо на кону главная цель - это спасение Украины от разграбления и разрушения и голодомора, который следует хвостом за олигархами и их крысами ибо они - это всадники апокалипсиса для Украины и за ними идет Всадник на белом коне: Чума/Завоеватель
Всадник на рыжем коне: Война/Раздор
Всадник на вороном коне: Голод
Всадник на бледном коне: Смерть.

На Майдане должен быть поднят огромный красно-черный флаг - на весь глобус свесить!
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09.10.2021 14:00 Ответить
Тільки так і треба діяти! Від цих прокацапських паскуд добра
не слід чекати. Четвертий Майдан потрібен бо йнакше нам
кердик буде.Влада яка грабує та продає свій народ не має
права на їснування!
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09.10.2021 14:16 Ответить
Легче устраивать засады людям и с автоматов или ПТРК машину подорвать или на переходах из дома в машину или выход из ресторана в машину и снайпер может отработать или на взлетной аэродроме отработать и зажмурить! Нужно валить олигархов, а не их пешек во власти. Они с РФ курируются и они сделав Майдан - сделают плацдарм для России - для захвата дальнейшего или т.п. Легче ликвидировать олигархов ибо Олигархи - это всадники Апокалипсиса для Украины. Всадник на белом коне: Чума/Завоеватель
Всадник на рыжем коне: Война/Раздор
Всадник на вороном коне: Голод
Всадник на бледном коне: Смерть
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09.10.2021 14:46 Ответить
Що ти мелеш про "всадников", краще байки не придумав? І яких "олігархів"? Їх не дістанеш. Чи для тебе олігархи -- це середній клас? Перехрестися, якщо не жид.
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09.10.2021 18:57 Ответить
чума - это коранавирус, война и раздор - это РФ устроила при помощи Ахметова и его партии регионов, голод - это нищета в Украине из за того, что олигархи по своим свойствам жадные и никогда не смогут остановиться грабить народ и народ нищий и голодает, и к смерти олигархи ведут Украину. Олигархи подходят под аналогию с Всадниками Апокалипсиса.
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10.10.2021 04:05 Ответить
Теперь это будет нормой до тех пор, пока народ не применит статью о непосредственном управлении страной.
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09.10.2021 14:05 Ответить
Полиции нет, такой какая должна быть, судов нет, демократии нет, а что есть? В Чернигове уже мусоров убивают
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10.10.2021 12:18 Ответить
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09.10.2021 15:07 Ответить
Полиция напала на протестующих на Майдане и украла баннер "Коломойского под санкции!

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09.10.2021 16:07 Ответить
Ну это зря.
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09.10.2021 16:08 Ответить
зачем? вот зачем было вырывать баннер?
Зеля что решил что он бессмертный?
ясно же что менты - пешки. они только выполняют указания начальства.
так вот - зачем баннер-то вырывали? чтобы ЧТО?
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09.10.2021 17:24 Ответить
Може, насправді бєня за президента, тому й ніззя.
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09.10.2021 19:05 Ответить
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09.10.2021 17:48 Ответить
Поліцейські повинні бути покарані за такі дії.
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09.10.2021 17:52 Ответить
не в этой стране
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11.10.2021 08:42 Ответить
Гестаповцы.
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09.10.2021 17:53 Ответить
это какой то позор.
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09.10.2021 18:02 Ответить
Отстранили хоть или как в Чернигове должно закончиться - провокаторов мразей полиции - выговор именем НАРОДА УКРАИНЫ. В судах ведь мрази работают и выносят такие же решения смысла в них нет
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10.10.2021 12:16 Ответить
видимо, скоро полицаи будут бежать очень далеко... главное - не дать убежать... и плесени тоже...
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11.10.2021 00:08 Ответить
А Василий Петренко 8f914d6b говорит что мусора не нападают на обычных людей, и ничего плохого им не делают. И его здесь лайкает 85% писателей. Следовательно, люди отображенные на этом видео, которые хотели развернуть баннер - мрази поганые, твари ущербные, и нужно их в говновозке утопить.
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11.10.2021 08:43 Ответить
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