Полиция напала на протестующих на Майдане и украла баннер "Коломойского под санкции!". ВИДЕО

В Киеве на аллее Героев Небесной Сотни полицейские напали на группу активистов и отобрали баннер "Коломойского под санкции" у активистов "Демократичної сокири" и "Движения сопротивления капитуляции". Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал соучредитель "Демократической секиры" Юрий Гудименко.

Баннер посвятили сегодняшнему заседанию СНБО, на котором активисты призывают рассмотреть санкции против олигарха Игоря Коломойского.

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