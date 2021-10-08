Полиция напала на протестующих на Майдане и украла баннер "Коломойского под санкции!". ВИДЕО
В Киеве на аллее Героев Небесной Сотни полицейские напали на группу активистов и отобрали баннер "Коломойского под санкции" у активистов "Демократичної сокири" и "Движения сопротивления капитуляции". Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал соучредитель "Демократической секиры" Юрий Гудименко.
Баннер посвятили сегодняшнему заседанию СНБО, на котором активисты призывают рассмотреть санкции против олигарха Игоря Коломойского.
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+85 Михаил Титов #486854
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+67 Иван Петров #453814
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А окомунячені прокацапи!
https://www.youtube.com/watch?v=Eck9MYXxMxs
Своїх платників податків бити? Тоді вкладайте шпали на
Ростов. Яник там іх вже зачекався. Кияни! Що ж ви дітей
своїх дозволяєте бити?
Ты, чтобы проще было и безопасней - скупи все дубинки в городе и накажи их. Ну там сожги или шо.
Неужели неясно, что менты - пешки? они только выполняют указания.
Всадник на рыжем коне: Война/Раздор
Всадник на вороном коне: Голод
Всадник на бледном коне: Смерть.
На Майдане должен быть поднят огромный красно-черный флаг - на весь глобус свесить!
не слід чекати. Четвертий Майдан потрібен бо йнакше нам
кердик буде.Влада яка грабує та продає свій народ не має
права на їснування!
Всадник на рыжем коне: Война/Раздор
Всадник на вороном коне: Голод
Всадник на бледном коне: Смерть
Зеля что решил что он бессмертный?
ясно же что менты - пешки. они только выполняют указания начальства.
так вот - зачем баннер-то вырывали? чтобы ЧТО?