"Наркоманское животное": Украинские воины просят "плюнуть в морду" Киве за поздравление Путина с днем рождения. ВИДЕО

Украинские воины попросили передать привет народному депутату от "ОПЗЖ" Илье Киве после того, как он поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем ​​рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, они записали видеообращение к соратнику Медведчука.

По мнению воинов, Кива "перешел границу". Они назвали его "наркоманским животным" и попросили военных на мирной территории Украины при встрече плюнуть политику в лицо.

"Ребята, если кто-то увидит это наркоманское животное, то очень просим передать ему от нас "привет" - плюнуть в морду", - говорит воин 58-й бригады Иван Мирный.

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А самого соратника Медведчука они пригласили на линию соприкосновения на Донбассе, чтобы "пройти курс лечения от наркотической зависимости" и "лично поздравить россиян, стоящих перед нами".

Напомним, на днях народный депутат "ОПЗЖ" Илья Кива записал видеообращение с поздравлением в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина. Соратник Медведчука назвал россиян "дружественным народом", а Путина - великим "лидером и правителем".

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