РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5556 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
36 004 122

"Наркоманское животное": Украинские воины просят "плюнуть в морду" Киве за поздравление Путина с днем рождения. ВИДЕО

Украинские воины попросили передать привет народному депутату от "ОПЗЖ" Илье Киве после того, как он поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем ​​рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, они записали видеообращение к соратнику Медведчука.

По мнению воинов, Кива "перешел границу". Они назвали его "наркоманским животным" и попросили военных на мирной территории Украины при встрече плюнуть политику в лицо.

"Ребята, если кто-то увидит это наркоманское животное, то очень просим передать ему от нас "привет" - плюнуть в морду", - говорит воин 58-й бригады Иван Мирный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гончаренко поздравил Путина с днем рождения и спел ему с трибуны ВР песню "Путин-х#йло". ВИДЕО

А самого соратника Медведчука они пригласили на линию соприкосновения на Донбассе, чтобы "пройти курс лечения от наркотической зависимости" и "лично поздравить россиян, стоящих перед нами".

Напомним, на днях народный депутат "ОПЗЖ" Илья Кива записал видеообращение с поздравлением в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина. Соратник Медведчука назвал россиян "дружественным народом", а Путина - великим "лидером и правителем".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы даже морду им не сможете начистить! Потому, что в лицо их не знаете! Вот Шуфрича и Киву все знают!" - нардеп ОПЗЖ Волошин о новых лицах в ВР. ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (31311) военнослужащие (6149) Кива Илья (398)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+50
Ты недоразвитый? хотя о это чём я... как нормальный человек будет смотреть киву в тик-токе
показать весь комментарий
09.10.2021 11:01
+46
Кива давно должен НАРЫ ГРЕТЬ ,не могут посадить ? Да запросто ,он грозил мужику ГОЛОВУ ОТРЕЗАТЬ а это угроза УБИЙСТВОМ ,бери за яйца и тащи в тюрьму !!!
показать весь комментарий
09.10.2021 10:48
+45
а ты, я так понимаю фанат пи@ара кивы? подписан на его соцсети? все про него знаешь, все его ролики на тик-ток регулярно просматриваешь?? все с тобой ясно - ты такое же чмо, как и он!!!
показать весь комментарий
09.10.2021 10:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
От какой партии кива? Всей партии и каждому отлельно - запроданци.
показать весь комментарий
09.10.2021 18:30 Ответить
Уся партія ОПЗЖ є пропутінська, а її фракція у ВР - зрадники, під час теперішньої війни їх потрібно арештувати, а партію заборонити, як комуністичну. Кива -мерзотник!
показать весь комментарий
09.10.2021 20:31 Ответить
это животное ******* бесполезно его вместе с медведчуком . рабиновичем и шуфричем закопать в жомовой яме навозом а сверху силосом притрусить . когда перегниет все это падло на поля вывезти . хоть какое то удобрение . хоть какая то польза для земли нашей
показать весь комментарий
10.10.2021 13:19 Ответить
плевать этому Киве в лицо бесполезно - утрётся, тут нужно чем-то более увесистым
показать весь комментарий
09.10.2021 22:44 Ответить
Ворожі агенти не скривають своїх приоритетів..)))?.це дурдом, якщо керівництво держави неспроможне очистит тил під час війни воно мае піти в відставк
показать весь комментарий
10.10.2021 03:04 Ответить
Пафосно, но, ни о чём. В любой другой нормальной стране, это животное через час после такого видео, уже было бы как минимум задержано и давало показания следствию в соответствующем месте.
показать весь комментарий
10.10.2021 07:10 Ответить
Бо він політична простітутка. Коли треба було він і українською розмовляв і в АТО шось робив, і на кордоні з кримом бігав...
показать весь комментарий
10.10.2021 09:48 Ответить
А Корчинський цього гоміка - Ківу зняв в ролі Н.І. Махно в своєму фільмі - я від цього ще тоді а**єл ((:
показать весь комментарий
10.10.2021 10:50 Ответить
Корчинський мав справи з Рогозіним у 90 х роках, цим все сказано...
показать весь комментарий
10.10.2021 14:04 Ответить
На Ківу мало буде ведра зеленки, треба ще і йоду літрів десять.
Дуже жаль що при Пороху не були пртйняті більш жорскіщі закони про анулювання громадянства України з конфіскацієй майна за держзраду в обмін на картку на проживання, це все ще попереду
показать весь комментарий
10.10.2021 14:00 Ответить
ЦЕЙ КІВА - СИН БАНДИТА КІВИ,ЯКОГО ЗАСУДИЛИ ДО СТРАТИ - ЩЕ ПРИ РАДЯНСЬКІЙ ВЛАДІ : ДИВІТЬСЯ ФІЛЬМ КАНЕВСЬКОГО ІЗ ЙОГО СЕРІАЛІВ "СЛІДСТВО ВЕЛИ...".ТІЛЬКИ - ЯКИЙ РОЗУМ , МАВ ГОЛОВНИЙ ПОЛІЦІЯНТ АВАКОВ,ЩО - ОЦЬОГО ТУПОГО ВОЛОЦЮГУ ПРИХИСТИВ ДО КЕРІВНИЦТВА МВС УКРАЇНИ...
показать весь комментарий
10.10.2021 16:00 Ответить
Так навпаки, нехай надалі показує себе! Щоб всі бачили справжє ЛІЦО РУСКАГА МІРА!
показать весь комментарий
10.10.2021 17:35 Ответить
От шо эта вы фсє протіф русскага чілавєка?! Он очінь парядашный-******!
показать весь комментарий
10.10.2021 19:17 Ответить
Скоро это ватнку/кацапку/зеленую нечисть будем выжигать под корень.больше никто панькается не будет
показать весь комментарий
10.10.2021 19:18 Ответить
спортила наука кіхву і перетворила на убогого їрода
показать весь комментарий
11.10.2021 00:36 Ответить
Дебилоид...
показать весь комментарий
11.10.2021 07:58 Ответить
Немає дійсно патріотичних самоскерованих сил в Україні, яким наказ не потрібен щоб припинити пуйлівський шабаш - не той рівень.
показать весь комментарий
12.10.2021 07:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 