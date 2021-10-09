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"Мирная акция двух общественных организаций" под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в "ЕС" заявляют о провокациях со стороны титушек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция "обеспечивает правопорядок" на мероприятиях в Козине Обуховского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

"В полночь в селе Козин началась мирная акция двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране. На месте происшествия публичный порядок обеспечивают свыше 60 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев", - отмечается в сообщении.

Указывается, то между сторонами началась словесная перепалка, которую "быстро прекратили" правоохранители.

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Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 01
Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 02
Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 03
Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 04
Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 05
Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 06
Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 07

Также смотрите: Завезенные из Запорожья "титушки" пытались сорвать Kulish Fest в Днепре. У некоторых было оружие, задержанного с ножом отпустила полиция, - СМИ. ВИДЕО

Источник: t.me/telelug/6683

Полиция не называет участников акции, однако в "Европейской солидарности" заявили об организации проплаченной акции под домом экс-президента Петра Порошенко в Козине. Так, на это указывает нардеп Ирина Геращенко на своей facebook-странице.

"Говорят, у ОП сегодня показывают мультики. Хорошая инициатива. В это время, по инициативе Банковой, других детей заставляют за деньги сниматься в низкопробной провокации. СМИ пестрят информацией, ночью в соцсетях набирались группы молодежи, такса 500-700 грн, для "протеста" под домом Порошенко. Примечательно, олигархический карманный телеканал Банковой примчался в Козин вместе с "протестующими". Для картинки удалось собрать несколько десятков титушек. К сожалению, среди них есть несовершеннолетние, - сообщила она, приложив фотографии.

Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 08
Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 09
Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 10
Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 11
Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 12
Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 13

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Депутат Киевсовета Александр Погребинский в Facebook пишут, что титушки провоцируют конфликты.

Мирная акция двух общественных организаций под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в ЕС заявляют о провокациях со стороны титушек 14

Автор: 

акция (2425) Киевская область (4151) Нацполиция (16496) Порошенко Петр (19606) титушки (507) Европейская Солидарность (1054)


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Топ комментарии
+61
А чего эти дурачки хотят?? Скажите им что Порошенко уже давно не действующий президент...пусть расходятся...
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09.10.2021 19:52
+56
Одна з найбільших помилок Порошенка це те, що він думав що він президент розумних громадян. На жаль вибори 2019го засвідчили інакше. 73 відсотка виявилися довбнями.
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09.10.2021 20:03
+51
Чим зеленський відрізняється від януковища ?
Ті самі методи, нові тітушки...
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09.10.2021 19:52
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А мені здається що всі думки, котрі ти вважаєш своїми, вклали тобі в голову Мосійчучка з ;рус-вєсной;.
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09.10.2021 21:32 Ответить
Ти правий. Тобі це здається.
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09.10.2021 21:34 Ответить
думка у троляки-подоляки Авотпарашенка просто гениальная! Порошенко нанял титушек против Порошенко
Как связаться с Подолякой и объяснить, что на его ферме аншлаг идиотов?
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09.10.2021 21:39 Ответить
надо пометить тетушню зеленкой на лбу.
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09.10.2021 21:10 Ответить
І червоною крапкою,для гарантії.
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09.10.2021 21:15 Ответить
Каждому миллиардеру всегда работавшему на госслужбе не нравятся встречи с простым народом.
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09.10.2021 21:12 Ответить
А чого вони до коломойши не ходять ?
Ніхто не платить ?
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09.10.2021 21:15 Ответить
Непоятно, зачем с Петей встречаться? Собственно, что от НЕГО можно хотеть услышать? Он, вроде, никто и зовут его никак.

Есть версия?
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09.10.2021 21:16 Ответить
.
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09.10.2021 21:26 Ответить
Зеленський і його посіпаки привели проплачених тітушок до будинку Порошенка.
Навіть дітьми не погребували.
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09.10.2021 21:15 Ответить
Припустимо, що це так і є.

Що далі? Що може хотіти отримати Зе в результаті такої дії?

Є версія?
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09.10.2021 21:32 Ответить
о, тролляка-подоляка Авотпарашенка, и здесь гадит
И это уже просто шедеврально - "порошенко нанял титушек против порошенко" )
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09.10.2021 21:37 Ответить
Васильев, ты опять СВОИ фантазии выдаешь за факты....

Приводи цитаты, если что-то утверждаешь о ком-то. Иначе, выглядишь нескольно.... странно.
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09.10.2021 21:47 Ответить
Авотпарашенка, в диалоги с тролем больше вступать не буду. Я и так уже дал тебе заработать на пиво
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09.10.2021 21:51 Ответить
Опять соскочил.... Что-ж ты такой трусливый, что не способен ответить на простой вопрос?

Дам посказку. Попробуй КОПИРОВАТЬ текст, на который ссылаешься. Тогда не будешь выглядеть так некрасиво.
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09.10.2021 21:58 Ответить
"порошенко нанял титушек против порошенко"

Васильев, такой цитаты в МОИХ сообщениях нету.

Поздравляю вас, гражданин соврамши!
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09.10.2021 22:05 Ответить
Троляка Автопарашенка, на кой ляд ты мне сдалось, что б я тебя доподлинно цитировал?! Не дорос ты еще до этого уровня. Просто делаю выводы. Например:
: "Получается, что провокация организована против Зе. Петя может получить халявный бонус в виде образа обиженного борцуна с режимом." Не из этого ли твоего глубокомысленного высера выходит, что порошенко нанял титушек против порошенко, чтобы получить халявный бонус ?
Да уж, на ферме подоляки явный кризис жанра
ВСЕ. НА ПИВО БОЛЬШЕ НЕ ДАМ !!!!!
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09.10.2021 22:18 Ответить
А весь текст прочитать ты нишмагло? Валее по тексту моего сообщения: "Не думаю, что этот спектакль устроил Петя."

Поздравляю вас, гражданин соврамши!

Кто из нас троляка?

Можешь не ивиняться....
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09.10.2021 22:26 Ответить
Завтра к офшорному клоуну должны приехать киевляне и спросить про офшоры и манагэров финансирующих днр. Поэтому тупое клоунское чучело пошло типа на опережение и поехало у порошенко. Но порошенко нихера не имеет общего с заврашним движем граждан
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09.10.2021 21:38 Ответить
Не имеет.... Зе должен получить люлей за такую "самодеятельность"
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09.10.2021 21:49 Ответить
Ви хочете отримати пояснення неадекватної поведінки пришибейкуватого брехуна ?
То в нього і питайте.
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09.10.2021 21:42 Ответить
Ви сказали, хто це зробив і не сказали НАВІЩО це було зроблено. Без цього Ваше повідомлення немає ніякого сенсу. Власне, тому я і запитав Вас, про Вашу версію сенсу приводити тітушок.

Зрозуміло, що Ви не знаєте і не можете знати напевно, що там відбуважться. Але Ви стверджуєте, що "Зеленський і його посіпаки привели..."

Як Ви гадаєте, вони це зробили для чого?
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09.10.2021 21:55 Ответить
версія така - не дивись 95 квартал і у тебе будуть мізки в адекваті. .
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10.10.2021 00:21 Ответить
Пороблено

@cgtr



Тим кому не подобаються жарти над президентом - не треба було вибирати такого смішного президента.
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09.10.2021 21:15 Ответить
Нічого,завтра візит до Янелоха,і там точно будуть не Зесцикуни.
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09.10.2021 21:17 Ответить
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09.10.2021 21:24 Ответить
ПОСЛЕДНЕЕ выступление нардепа Полякова 04.10.2021.
Через 3 дня - смерть.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
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09.10.2021 21:24 Ответить
На завтра запланирована акция киевлян у дома офшорной клоунской барыги. Поэтому зе-упыри решили пойти на опережение и устроить шоу возле дома порошенко. Вот только зеленый мародер не учел главное - что президент страны уже два года он, а не порошенко, в том писдеце с тарифами, пандемией, экономикой виноват он а не порошенко
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09.10.2021 21:33 Ответить
Які тарифи встановили ?
Суму до і при Зеленському назвете ?
Я візьму кулькулятора і порахую.
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09.10.2021 21:43 Ответить
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09.10.2021 21:48 Ответить
Друзі, нас знуву тримають за дурнів. Хтось дасть відповідь на питання " навіщо цьому тимчасовому голобородьку блокувати один з маєтків бувшого тимчасового петра останього ? " Це все одні й ти самі підмостки. ! Починаючи з кучми, закінчуючи 95-21-ми кварталами. Чи не пора нам зупиняти цей балаган ?
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09.10.2021 22:18 Ответить
Г+Г виконує ту ж саму роль , що і "Раша тудей" В ОРДЛО. Перші приїздять на місце сутичок, бо причетні до їх організації?
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09.10.2021 22:22 Ответить
кожись Гетьману пороблено
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09.10.2021 22:23 Ответить
Скорее , такой комментатор как ты,витек , является обычной шлюхой, чем АТОшники!
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09.10.2021 22:52 Ответить
Не путай АТОшников и шлюх, которых нанимают за деньги.
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12.10.2021 08:40 Ответить
витек, а какое отношение ты имеешь к АТОшникам?
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12.10.2021 21:11 Ответить
В апреле 14-го пошел в АТО, а что?
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14.10.2021 09:13 Ответить
Шлюхами являются Ваши зеленский и дерьмак. Ублажают кремлёвскую крысу всеми своими дырами....
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09.10.2021 23:02 Ответить
Выйдет Петя к ветеранам - окажется участником провокации.

Не выйдет - окажется "ссцыклом".

Вот такую растяжку кто-то устроил для Пети.

У Зе тоже ситуация интересная.

Кто-то пытается устроить общую дестабилизацию в стране. Беня, похоже, должен непрячься. Зе может внезапно стать папередником.

Причем, Пете это сейчас совсем не надо. И Бене это сейчас не надо.

Москалям такое надо. Непонятно, почему полиция такая лояльная. Ждут более агрессивных действий, чтоюы забрать титушню и ветеранов? Если так, то министр МВД - соучастник провокации. Другого пояснения пассивности полиции я не вижу.
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09.10.2021 23:13 Ответить
ЦЕ відео боти ЗЕленого зрадника банять на Фейсбуці https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4&t=60s
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10.10.2021 00:03 Ответить
титушки Зе - зеленолобое будущее Україньі . . . .
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10.10.2021 00:15 Ответить
Не зрозумілі цілі і вимоги мітингуючих.Кому може бути цікавим екс президент? Виключно прокуратурі.
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10.10.2021 09:28 Ответить
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