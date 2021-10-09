"Мирная акция двух общественных организаций" под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в "ЕС" заявляют о провокациях со стороны титушек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полиция "обеспечивает правопорядок" на мероприятиях в Козине Обуховского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.
"В полночь в селе Козин началась мирная акция двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране. На месте происшествия публичный порядок обеспечивают свыше 60 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев", - отмечается в сообщении.
Указывается, то между сторонами началась словесная перепалка, которую "быстро прекратили" правоохранители.
Источник: t.me/telelug/6683
Полиция не называет участников акции, однако в "Европейской солидарности" заявили об организации проплаченной акции под домом экс-президента Петра Порошенко в Козине. Так, на это указывает нардеп Ирина Геращенко на своей facebook-странице.
"Говорят, у ОП сегодня показывают мультики. Хорошая инициатива. В это время, по инициативе Банковой, других детей заставляют за деньги сниматься в низкопробной провокации. СМИ пестрят информацией, ночью в соцсетях набирались группы молодежи, такса 500-700 грн, для "протеста" под домом Порошенко. Примечательно, олигархический карманный телеканал Банковой примчался в Козин вместе с "протестующими". Для картинки удалось собрать несколько десятков титушек. К сожалению, среди них есть несовершеннолетние, - сообщила она, приложив фотографии.
Депутат Киевсовета Александр Погребинский в Facebook пишут, что титушки провоцируют конфликты.
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Как связаться с Подолякой и объяснить, что на его ферме аншлаг идиотов?
Ніхто не платить ?
Есть версия?
Навіть дітьми не погребували.
Що далі? Що може хотіти отримати Зе в результаті такої дії?
Є версія?
И это уже просто шедеврально - "порошенко нанял титушек против порошенко" )
Приводи цитаты, если что-то утверждаешь о ком-то. Иначе, выглядишь нескольно.... странно.
Дам посказку. Попробуй КОПИРОВАТЬ текст, на который ссылаешься. Тогда не будешь выглядеть так некрасиво.
Васильев, такой цитаты в МОИХ сообщениях нету.
Поздравляю вас, гражданин соврамши!
: "Получается, что провокация организована против Зе. Петя может получить халявный бонус в виде образа обиженного борцуна с режимом." Не из этого ли твоего глубокомысленного высера выходит, что порошенко нанял титушек против порошенко, чтобы получить халявный бонус ?
Да уж, на ферме подоляки явный кризис жанра
ВСЕ. НА ПИВО БОЛЬШЕ НЕ ДАМ !!!!!
Поздравляю вас, гражданин соврамши!
Кто из нас троляка?
Можешь не ивиняться....
То в нього і питайте.
Зрозуміло, що Ви не знаєте і не можете знати напевно, що там відбуважться. Але Ви стверджуєте, що "Зеленський і його посіпаки привели..."
Як Ви гадаєте, вони це зробили для чого?
@cgtr
Тим кому не подобаються жарти над президентом - не треба було вибирати такого смішного президента.
Через 3 дня - смерть.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
Суму до і при Зеленському назвете ?
Я візьму кулькулятора і порахую.
Не выйдет - окажется "ссцыклом".
Вот такую растяжку кто-то устроил для Пети.
У Зе тоже ситуация интересная.
Кто-то пытается устроить общую дестабилизацию в стране. Беня, похоже, должен непрячься. Зе может внезапно стать папередником.
Причем, Пете это сейчас совсем не надо. И Бене это сейчас не надо.
Москалям такое надо. Непонятно, почему полиция такая лояльная. Ждут более агрессивных действий, чтоюы забрать титушню и ветеранов? Если так, то министр МВД - соучастник провокации. Другого пояснения пассивности полиции я не вижу.