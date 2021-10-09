"Мирная акция двух общественных организаций" под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в "ЕС" заявляют о провокациях со стороны титушек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция "обеспечивает правопорядок" на мероприятиях в Козине Обуховского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

"В полночь в селе Козин началась мирная акция двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране. На месте происшествия публичный порядок обеспечивают свыше 60 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев", - отмечается в сообщении.

Указывается, то между сторонами началась словесная перепалка, которую "быстро прекратили" правоохранители.

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Источник: t.me/telelug/6683

Полиция не называет участников акции, однако в "Европейской солидарности" заявили об организации проплаченной акции под домом экс-президента Петра Порошенко в Козине. Так, на это указывает нардеп Ирина Геращенко на своей facebook-странице.

"Говорят, у ОП сегодня показывают мультики. Хорошая инициатива. В это время, по инициативе Банковой, других детей заставляют за деньги сниматься в низкопробной провокации. СМИ пестрят информацией, ночью в соцсетях набирались группы молодежи, такса 500-700 грн, для "протеста" под домом Порошенко. Примечательно, олигархический карманный телеканал Банковой примчался в Козин вместе с "протестующими". Для картинки удалось собрать несколько десятков титушек. К сожалению, среди них есть несовершеннолетние, - сообщила она, приложив фотографии.













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Депутат Киевсовета Александр Погребинский в Facebook пишут, что титушки провоцируют конфликты.