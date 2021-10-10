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Новости Видео ДТП
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Смертельное ДТП в Киеве: легковой автомобиль врезался в маршрутку, от удара та влетела в столб. ВИДЕО

В Киеве на Броварском проспекте возле метро Лесная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Столкнулись маршрутный автобус №322 Киев-Бровары и легковой автомобиль, затем маршрутка отлетела в столб и буквально раскололась об него. Звук удара был слышен аж на метро Черниговская. В салоне ехали пассажиры", - говорится в сообщении.

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Также уточняется, что маршрутка "Богдан" с примерно десятью пассажирами в салоне, направлялась из Броваров в Киев, двигаясь в правой полосе. На большой скорости в нее сзади врезался попутный легковой автомобиль. От удара маршрутку опрокинуло на бок и она врезалась в столб.

По данным издания, легковой автомобиль разбит полностью, как минимум один человек из находящихся в нем погиб. Предварительно, водитель автобуса трезв, пассажиры получили ушибы, один мужчина с переломом ноги.

Количество пострадавших уточняется.

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Отмечается, что на месте работают спасатели ГСЧС, медики, полиция, проезд затруднен.

Автор: 

ДТП (7678) Киев (25577) смерть (9230)


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Топ комментарии
+21
Він то може і піде, тільки водієві Пассата не завадило би знати що написано в пдд щодо швидкості руху, а саме, що водій повинен вибирати швидкість такою, щоби мати змогу зупинитися якщо виникне несподівана перешкода для руху. Думаю що ті хто писали пдд в несподівану перешкоду включали і алєнів
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10.10.2021 06:18
+18
водителя пассата за такую скорость в городе, если бы выжил, то усыпить нужно!
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10.10.2021 07:29
+15
А куда девать огромную скорость, если это только не городская черта города?
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10.10.2021 05:22
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маршрутка "Богдан" с примерно десятью пассажирами в салоне
О ці ваші маршрутки -- це засоби массового вбивства людей!
В Беларусі така ж херня...
Співчуваю.
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10.10.2021 02:19 Ответить
Ты смешной? Посмотри как перемолотило Пассат. Очень надежную и крепкую тачку. Богдан только на бок перевернуло, корпус почти цел.
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10.10.2021 04:00 Ответить
Пассат это кусок дерьма для нищих
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10.10.2021 05:57 Ответить
Ти Іван що тут забув? Тут водкі нєт.
Шматок лайна то кацапський автопром а VW нормальне авто.
Кацап не брехне то не дихне.
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10.10.2021 07:38 Ответить
Иди в мавзолей помались !
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10.10.2021 07:57 Ответить
1.
Какой же это СТОЛБ ? Это рекламная конструкция
Этим рекламным щитам НЕ МЕСТО НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ДОРОГИ . Просто удивляюсь дикарям , разрешающим устанавливать такое .
2. Номера АЕ . Можно не удивляться . Именно АЕ так и ездят
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10.10.2021 02:33 Ответить
Народна прикмета для водіїв: "Якщо ви відчули удар ззаду - до грошей... Якщо спереду - до несподіваних витрат!"
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10.10.2021 08:30 Ответить
Так ведь безграничная коррупция, в т.ч. в градозасирательстве 45-этажными уродами и в архит.инспекции - если честно, они могут даже выдать разрешение установить рекламу посреди дороги, и это будет по закону
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10.10.2021 09:49 Ответить
ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРАВЫ
Чиновники ГАСК сделали для себя , любимых,инспекцию ДОИЛЬНЫМ АППАРАТОМ
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10.10.2021 12:22 Ответить
шашечник прокатился с ветерком...
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10.10.2021 03:54 Ответить
А теперь внимательно посмотрите видео с регистратора!
Первое! В автобусе не работал левый габарит.
Второе! Автобус начал перестраиваться в левую полосу и не закончив маневр, на середине разделительной, выключил поворот!
Чувак его просто не увидел в своей полосе из-за множества встречных огней.
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10.10.2021 04:40 Ответить
А куда девать огромную скорость, если это только не городская черта города?
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10.10.2021 05:22 Ответить
Де подивитись ?
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10.10.2021 06:23 Ответить
https://t.me/KrokooDil/6514
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10.10.2021 06:26 Ответить
водителя пассата за такую скорость в городе, если бы выжил, то усыпить нужно!
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10.10.2021 07:29 Ответить
А ще при такій швидкості не видно знаки,такі як і "Обмеження Швидкості".Удар сопоставимий в наїзді на стоячий автобус.
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10.10.2021 09:05 Ответить
Возможно,вот только уверен что немец гнал конкретно.там раньше была тряская дорога сейчас сделали тот кусок гладенький.в субботу вечер выезд из Киева ну какой без тормозов с усталостью под вечер не любит быстрой езды.я после работы вечером на дачу никогда не ездил.лучше часов в пять утра выехать немного отдохнуть и по пустым дорогам
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10.10.2021 09:21 Ответить
поворот працював і після удару,видно добре на великому екрані
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10.10.2021 09:26 Ответить
Насчёт неработающего габарита то дело такое.любая лампочка может ********** в любой момент и хрен вы об этом узнаете разве что каждые три минуты будете останавливаться и бегать вокруг
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10.10.2021 09:24 Ответить
не виключив поворот,не треба людей обманювати,навіть після удару ще блимав поворот,глянь на великому екрані
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10.10.2021 09:25 Ответить
Левый нижний не работает,а левый верхний-работает
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10.10.2021 11:45 Ответить
Вот и сошлись двое. Один летел, второй перестраивался вслепую, без габаритов, поворотов.
Водила автобуса однозначно под суд пойдёт.
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10.10.2021 05:14 Ответить
Він то може і піде, тільки водієві Пассата не завадило би знати що написано в пдд щодо швидкості руху, а саме, що водій повинен вибирати швидкість такою, щоби мати змогу зупинитися якщо виникне несподівана перешкода для руху. Думаю що ті хто писали пдд в несподівану перешкоду включали і алєнів
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10.10.2021 06:18 Ответить
Видео с регистратора.
facebook.com/watch/?v=408333794025870
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10.10.2021 06:26 Ответить
Столбы сааавсем абнаглєлі!!
Внаглую дарогі пєрєбігают!!
Єздіть саавсєм нівазможна...
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10.10.2021 06:41 Ответить
летел, шо на самолёте...
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10.10.2021 06:43 Ответить
Да летел к успеху, спешил на праздник жизни

А говорят большие штрафы за превышение скорости , установили минимум 30к их которых 50% - наряду который зафиксировал установленными средствами с полной видеофиксацией

Может бы и порядок был-хотя....
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10.10.2021 06:47 Ответить
нифига се "спешил на праздник" - тупо камикадзе какой то...
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10.10.2021 06:58 Ответить
Может приступ случился сердечный, ведь не знаете, зачем сразу кидаться какашками.
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10.10.2021 12:35 Ответить
водителя пассата за такую скорость в городе, если бы выжил, то усыпить нужно!
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10.10.2021 07:30 Ответить
Ці "летуни" ніколи не переведуться, й нічого їх не вчить.
Спитать би: - Ну що, встиг? Але немає в кого....
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10.10.2021 07:35 Ответить
Колись читав - на в"їзді в якесь американське містечко встановили бігборд На ньому зображені поліцейський священник і гробар І напис: "Ми завжди при виконанні своїх обов"язків!"
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10.10.2021 08:34 Ответить
Петин Богдан аж раскололся от удара ..Вообщето Богдан трудно назвать автобусом это такое убожество что писец ..Всем похер главное бабло
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10.10.2021 07:36 Ответить
Да, да.
Ніби в комфортабельних європейських автобусах ніхто не гинув.
Скинути підбірочку новин ?
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10.10.2021 08:25 Ответить
У нас всё такое: убогий "Богдан" , убогий преЗЕдент, убогие дороги, убогие 73% избирателей… что писец
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10.10.2021 08:31 Ответить
За кермом якого саме автомобіля сидів "Петя"? "Богдана" чи "Пасата"? Мабуть, відразу у обох!
(Почитай оповідання Зощенка - "Диктофон" Там про таких, як ти, написано!)...
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10.10.2021 08:40 Ответить
Посмотрел видео, у легковушки такая скорость была, как у управляемого( или к тому моменту уже у неуправляемого) снаряда, по ощущениям - не меньше 170...190
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10.10.2021 09:01 Ответить
Психопатов надо выявлять заранее и не допускать получения ими водительских прав. Имею в виду водителя легковушки.
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10.10.2021 10:33 Ответить
раскололась о столб писать нельзя. порвалась о столб вот так правильно. маршрутки делают из картона, а мерсы и фольксвагены не проходят сертификацию в угоду чьим то интересам. вот так мы и живем.
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11.10.2021 10:10 Ответить
если бы быдло из верховной рады ездило на маршрутках то возможно понимало бы всю опасность езды в этих катафалках.
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11.10.2021 10:12 Ответить
 
 