Смертельное ДТП в Киеве: легковой автомобиль врезался в маршрутку, от удара та влетела в столб. ВИДЕО

В Киеве на Броварском проспекте возле метро Лесная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Столкнулись маршрутный автобус №322 Киев-Бровары и легковой автомобиль, затем маршрутка отлетела в столб и буквально раскололась об него. Звук удара был слышен аж на метро Черниговская. В салоне ехали пассажиры", - говорится в сообщении.

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Также уточняется, что маршрутка "Богдан" с примерно десятью пассажирами в салоне, направлялась из Броваров в Киев, двигаясь в правой полосе. На большой скорости в нее сзади врезался попутный легковой автомобиль. От удара маршрутку опрокинуло на бок и она врезалась в столб.

По данным издания, легковой автомобиль разбит полностью, как минимум один человек из находящихся в нем погиб. Предварительно, водитель автобуса трезв, пассажиры получили ушибы, один мужчина с переломом ноги.

Количество пострадавших уточняется.

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Отмечается, что на месте работают спасатели ГСЧС, медики, полиция, проезд затруднен.