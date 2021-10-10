Смертельное ДТП в Киеве: легковой автомобиль врезался в маршрутку, от удара та влетела в столб. ВИДЕО
В Киеве на Броварском проспекте возле метро Лесная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Столкнулись маршрутный автобус №322 Киев-Бровары и легковой автомобиль, затем маршрутка отлетела в столб и буквально раскололась об него. Звук удара был слышен аж на метро Черниговская. В салоне ехали пассажиры", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что маршрутка "Богдан" с примерно десятью пассажирами в салоне, направлялась из Броваров в Киев, двигаясь в правой полосе. На большой скорости в нее сзади врезался попутный легковой автомобиль. От удара маршрутку опрокинуло на бок и она врезалась в столб.
По данным издания, легковой автомобиль разбит полностью, как минимум один человек из находящихся в нем погиб. Предварительно, водитель автобуса трезв, пассажиры получили ушибы, один мужчина с переломом ноги.
Количество пострадавших уточняется.
Отмечается, что на месте работают спасатели ГСЧС, медики, полиция, проезд затруднен.
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О ці ваші маршрутки -- це засоби массового вбивства людей!
В Беларусі така ж херня...
Співчуваю.
Шматок лайна то кацапський автопром а VW нормальне авто.
Кацап не брехне то не дихне.
Какой же это СТОЛБ ? Это рекламная конструкция
Этим рекламным щитам НЕ МЕСТО НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ ДОРОГИ . Просто удивляюсь дикарям , разрешающим устанавливать такое .
2. Номера АЕ . Можно не удивляться . Именно АЕ так и ездят
Чиновники ГАСК сделали для себя , любимых,инспекцию ДОИЛЬНЫМ АППАРАТОМ
Первое! В автобусе не работал левый габарит.
Второе! Автобус начал перестраиваться в левую полосу и не закончив маневр, на середине разделительной, выключил поворот!
Чувак его просто не увидел в своей полосе из-за множества встречных огней.
Водила автобуса однозначно под суд пойдёт.
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Внаглую дарогі пєрєбігают!!
Єздіть саавсєм нівазможна...
А говорят большие штрафы за превышение скорости , установили минимум 30к их которых 50% - наряду который зафиксировал установленными средствами с полной видеофиксацией
Может бы и порядок был-хотя....
Спитать би: - Ну що, встиг? Але немає в кого....
Ніби в комфортабельних європейських автобусах ніхто не гинув.
Скинути підбірочку новин ?
(Почитай оповідання Зощенка - "Диктофон" Там про таких, як ти, написано!)...