Apple доставила в "Борисполь" первую официальную партию своей продукции: прибыло 8 тысяч IPhone 13 на $7,5 млн. ВИДЕО
В аэропорт "Борисполь", в субботу, 9 октября прибыла первая официальная партия продукции Apple – более 8 тыс. смартфонов IPhone 13. Всего в Украину прибыло более 8 тыс. смартфонов линейки с заявленной стоимостью более $ 7,5 млн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил начальник Киевской таможни Сергей Силюк.
"Со своей стороны Киевская таможня приложит максимум усилий для быстрого таможенного оформления смартфонов, ведь оригинальная продукция, которая импортируется официальным представительством, имеет зеленый свет в таможенном отношении. За годы мы имели только положительный таможенный опыт работы с другими официальными импортерами и дилерами, которые импортируют свой широкий ассортимент товаров и транспортных средств в Украине.
Впервые украинские граждане смогут приобрести непосредственно в Украине официальный, "белый" IPhone и потом тут же пользоваться официальным сервисом.
Никакого контрафакта, и только стабильные таможенные платежи в госбюджет", - написал Силюк.
Ранее сообщалось, что 30 июня компания Apple открыла официальный офис в Украине. Также Apple завезет всю линейку своих товаров и откроет сервис по обслуживанию своей продукции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вот это конечно победа …
И кому они уперлись по завышенной цене?
Самсунг в официальном магазине тоже продает телефоны в 2 раза дороже рыночной - только идиоты покупают.
Или радоваться надо тому, что больше бабла пойдет в бюджет, из которого милиллионной премией очередному чиновнику или банальным распилом этот налог украдут?
11 про в барыг сейчас 41к, а оф. цена 37500 грн.
Ага, завышенная цена
в любом случае именно там никто не заставляет покупать
Добавить нечего
А в гос. школах/колледжах/универах на дипломных преподы 200-300к поднимают. Видели машины, на которых учителя на работу приезжают? Вы на такую не заработаете
Доречі, а скільки податків платить Ваша "знайома" зі своєї нещасної тисячі доларів?
еще два года назад говорил
Не надо думать что учителя бедняки, нормально они себя чувствуют.
Вам шкода попрацювати місяць і доставити жінці задоволення ?
"За первую неделю продаж россияне купили рекордное число новых iPhone. ... Так, за первую неделю в сетях российских мобильных операторов было зарегистрировано 93 тыс. iPhone 13"
Може мені хтось подарує 13тий
але? снбо? вам там не жмет в борьбе с контрабандистами ничего?
норм ціна за повністю білий справжній смартфон.
мне - западло
прикольное мнение )))
Но будешь млеть от счастья ...что он типа белый..
про бесплатные приложения особенно смешно купить за 1000 долл телефон, и жлобиться установить пару приложений по 1 долл
1. Очень неудобная навигация по пунктам меню - кнопки "назад" как таковой нет, хотя иногда появляется в разных местах экрана по усмотрению разработчиков приложений, что просто выносит мозг, особенно когда в продуктах ВСЕХ конкурентов эта кнопка есть из коробки и она всегда находится в определенном месте. Вообще, наплевательское отношение к стандартам индустрии - фишка Apple.
2. Попытка организовать иконки на рабочем столе - сплошная боль после WinPhone и Android. Они перемещаются куда угодно и как угодно, живя собственной жизнью, такое ощущение что эту часть программировали пьяные студенты КПИ. Допускаю, что фанаты Apple надрочились делать это, не подозревая, насколько удобной может быть эта фича в ********** продуктах.
3. Из 10 видеплееров только один после тюнинга сумел без затыков воспроизвести 100 ГБ файл в 4K 60 FPS с моего NAS Synology через маршрутизатор 4x4 MIMO, отдающий по воздуху около 600 Мб/c. При этом мой четырехлетний Honor-10 делает это легко и непринужденно почти со всеми плеерами.
4. В то время, когда стандартом индустрии стал разъем MicroUSB, IPhone продолжают снабжать этими дебильными Lightning, что увеличивает головняк потребителю и количество мусора на планете.
5. Сама концепция драть деньги за каждый клик по экрану - порочна, особенно с учетом того, что любому приложению из AppStore существует несколько бесплатных альтернатив из Google Market, работающих реально ЛУЧШЕ. И неважно, сколько стоит сам телефон - 100$ или 1000$ - платить за воздух всегда глупо.
Я мог бы перечислить еще с десяток косяков Apple, тем более, что сам являюсь программистом firmware для компании в Силиконовой долине и прекрасно понимаю с чем связаны подобные проблемы, но банально жаль тратить время на бесплодные споры на Цензоре.
https://vse-shutochki.ru/shutka/44375
ШОСЬ У ЛІСІ ЗДОХЛО
Apple легально буде продавати свою продукцію в Україні