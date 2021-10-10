Apple доставила в "Борисполь" первую официальную партию своей продукции: прибыло 8 тысяч IPhone 13 на $7,5 млн. ВИДЕО

В аэропорт "Борисполь", в субботу, 9 октября прибыла первая официальная партия продукции Apple – более 8 тыс. смартфонов IPhone 13. Всего в Украину прибыло более 8 тыс. смартфонов линейки с заявленной стоимостью более $ 7,5 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил начальник Киевской таможни Сергей Силюк.

"Со своей стороны Киевская таможня приложит максимум усилий для быстрого таможенного оформления смартфонов, ведь оригинальная продукция, которая импортируется официальным представительством, имеет зеленый свет в таможенном отношении. За годы мы имели только положительный таможенный опыт работы с другими официальными импортерами и дилерами, которые импортируют свой широкий ассортимент товаров и транспортных средств в Украине.

Впервые украинские граждане смогут приобрести непосредственно в Украине официальный, "белый" IPhone и потом тут же пользоваться официальным сервисом.

Никакого контрафакта, и только стабильные таможенные платежи в госбюджет", - написал Силюк.

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Ранее сообщалось, что 30 июня компания Apple открыла официальный офис в Украине. Также Apple завезет всю линейку своих товаров и откроет сервис по обслуживанию своей продукции.