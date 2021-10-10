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На акции против ковид-паспортов в Риме произошли масштабные столкновения, полиция применила водомет. ВИДЕО

Акция протеста против требования ковид-сертификатов в ряде сфер жизни, которая проходила в субботу, 9 октября, в Риме, переросла в столкновения с полицией с применением водомета. Задержали всего 12 человек, среди которых и представителей крайнего правого движения Forza Nuova.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на ANSA.

Демонстрация на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме, что собралась вечером в субботу, переросла в столкновения, продолжавшиеся несколько часов.

Некоторые люди бросались в полицию различными предметамы, против них применили водометы и слезоточивый газ.

Также подвергся нападению расположенный неподалеку офис крупной профсоюза Confederazione Generale Italiana del Lavoro - нападающие выломали двери и ворвались в часть помещений, прежде чем полиция успела среагировать.

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Сообщается, что среди задержанных и лидер Forza Nuova Джулиано Кастеллино, который уже до этого находился под наблюдением.

Источник: Marie Oakes

Источник: Alex Salvi

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Премьер-министр Марио Драги осудил беспорядки. "Право выражать свои взгляды никогда не должно переходить в акты агрессии и запугивания", - подчеркнул он, добавив, что правительство продолжит массовую кампанию вакцинации. Он поблагодарил итальянцев, которые уже проявили гражданскую ответственность и сделали прививку.

На акции против ковид-паспортов в Риме произошли масштабные столкновения, полиция применила водомет 01
На акции против ковид-паспортов в Риме произошли масштабные столкновения, полиция применила водомет 02
На акции против ковид-паспортов в Риме произошли масштабные столкновения, полиция применила водомет 03
На акции против ковид-паспортов в Риме произошли масштабные столкновения, полиция применила водомет 04
На акции против ковид-паспортов в Риме произошли масштабные столкновения, полиция применила водомет 05
На акции против ковид-паспортов в Риме произошли масштабные столкновения, полиция применила водомет 06
На акции против ковид-паспортов в Риме произошли масштабные столкновения, полиция применила водомет 07

Напомним, в Италии действуют одни из самых строгих в Европе требования ковид-сертификата в повседневной жизни - документ, удостоверяющий вакцинацию, отрицательный тест или перенесенную болезнь, с 15 октября будет необходим даже для допуска на рабочие места, независимо от профессии.

С 11 октября планируется ослабление ограничений в сфере развлечений - однако при наличии у гостей ковид-сертификата.

Автор: 

акция (2425) столкновения (503) Рим (63) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Просто деякі лобісти в погоні за баблом від фарм компаній перейшли всі межі, невакцинованим закривають все,.... мотивуючи, що невакциновані люди небезпечні для вакцинованих бо можуть їх заразити)))) ппц нах... тоді вакцина якщо такий брєд несе політик такого рівня...
А другу ж... якщо ви захворіли після вакцинації то ви самі винні бо уникаєте третьої дози вакцини...
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10.10.2021 13:36
+14
В Англии уже объявили что от этой дури с сертификатами будут отказываться. Привитые заразны точно так же как не привитые, никакой разумной причины делать дискриминацию по наличию сертификата нет.
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10.10.2021 13:47
+13
наоборот
- это кацапы по приказу начальства готовы и уколоться и сесть на бутылку беспрекословно..
На Кацапии бунтов против прививок их бормотухой-Спутником нет и быть не может..
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10.10.2021 13:48
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Барани є в кожній країні. Щастить тим, у кого їх меншість.
Нам не пощастило...
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10.10.2021 13:25 Ответить
там бесполезно, сомневаешься в полезности поголовной принудиловки без разбору - все, ты не человек, в клетку тебя
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10.10.2021 13:34 Ответить
А хто ж їм винний, що вони поводять себе мов скот.
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10.10.2021 13:36 Ответить
наверно и ковида никакого нет?
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10.10.2021 13:54 Ответить
Не дойдет до них, там только вакцина в мозг спасет их, если найдкут куда колоть в пустой башке.
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10.10.2021 18:02 Ответить
менты во всех странах одинаковые
- таких и набирают, готовых стать скотами против своих граждан
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10.10.2021 13:44 Ответить
Десь в Ростові тихо заплакав Вітька-легітимний...
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10.10.2021 14:01 Ответить
скотина ты, строем ходящая...
вздумай ещё что-то проблеять...
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10.10.2021 15:11 Ответить
Так це тупий порохобот, по їх логіці тільки 8% є достойними.. А всі інші мають прогинатися під баригу вбивцю і держ зрадника Паця барижне
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10.10.2021 13:46 Ответить
Кожний зебіл заслужив президента зеленського і беніни лапіщи на своїй дуріщі.
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10.10.2021 14:13 Ответить
Для одних інша думка, бо вони хочуть гвалтувати, для других - вбивати, а є ще такі, що хочуть мати право всіляку заразу розносити. А що, вони ж мають право?
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10.10.2021 15:03 Ответить
У нас вводится раздельный приём врачами пациентов. Для привитых и не привитых.
Причём, для не привитых, только в определённое время -- пару часов всего.
Принуждение баранов к человеческому образу... *)
-- поддержал!
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10.10.2021 13:44 Ответить
А ви самі вакцинувались ?
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10.10.2021 14:12 Ответить
Казав вже вчора: 2 рази легально і 1 раз поза чергою...*)
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10.10.2021 14:17 Ответить
Я не читала. Розочка )
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10.10.2021 14:25 Ответить
Приємно, коли мене баришні впізнають з ласкавою посмішкою... *)
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10.10.2021 14:29 Ответить
Право выражать свои взгляды никогда не должно переходить в акты агрессии и запугивания_____________________________________чиновничек, решивший проявить ковидобесную агрессию и запугивание в отношении налогоплательщиков круче всех в мире, ноет
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10.10.2021 13:31 Ответить
цікаво, а яка практична потреба у цих документах, тим, хто по роботі не має контактів з людьми?
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10.10.2021 13:32 Ответить
Просто деякі лобісти в погоні за баблом від фарм компаній перейшли всі межі, невакцинованим закривають все,.... мотивуючи, що невакциновані люди небезпечні для вакцинованих бо можуть їх заразити)))) ппц нах... тоді вакцина якщо такий брєд несе політик такого рівня...
А другу ж... якщо ви захворіли після вакцинації то ви самі винні бо уникаєте третьої дози вакцини...
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10.10.2021 13:36 Ответить
Продавці підробних сертифікатів цілком згодні з тим що існує змова фарм компаній.
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10.10.2021 13:49 Ответить
Посмотрим на уровень заболеваемости в Италии зимой, тогда сразу станет понятно, что вакцинация эта до лампочки.
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10.10.2021 13:37 Ответить
Сейчас италия в зеленой зоне, хоть еще полгода назад там была жопа. Так что власти делают все правильно, в отличии от зе-рагулей
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10.10.2021 13:42 Ответить
А шо тобі та Італія? ...в тебе лампочки другої системи...*)
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10.10.2021 13:47 Ответить
Ты смотри не на количество заболевших, там в основном легкая форма у привитых. А на количество смертей. На 3-м месте в Европе и 6-м месте в мире Украина, а не Италия, хотя там почти в 2 раза больше население.
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10.10.2021 14:30 Ответить
Раша оплачивает любые акции , чтобы дестабилизировать Европу
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10.10.2021 13:39 Ответить
Почему?
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10.10.2021 13:54 Ответить
непроплаченные протесты бывают, не на азиопской паРаше, кАнечно, там то всех реальных протестующих бросают в застенки не долго думая, там только путинги могут быть и одобрямс.

непроплаченные митинги, конечно, есть, их большинство в Европе и в Америке, но фактом остается и то, что кремлядь и гэбня вовсю финансируют экстремистские силы по всей Европе - и крайних левых(давняя история, еще с Коминтерна) и крайних правых.

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10.10.2021 15:20 Ответить
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10.10.2021 18:15 Ответить
дякую)
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10.10.2021 22:07 Ответить
100 вiдсоткiв. нема єдинноi Европи - нема сильного спротиву азiопськiй Ордi, крiм країн бувшої Речi Посполитої та ВКЛ, Руського і Жемайтського, i то з винятками на бєларусскiй фєдєральний округ вЯлiкай паРашi.
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10.10.2021 15:14 Ответить
От антиваксеров почему-то всегда воняет кацапской бормотухой. Совпадение? Не думаю.
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10.10.2021 13:45 Ответить
наоборот
- это кацапы по приказу начальства готовы и уколоться и сесть на бутылку беспрекословно..
На Кацапии бунтов против прививок их бормотухой-Спутником нет и быть не может..
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10.10.2021 13:48 Ответить
На кацапии бунтов не будет. Но это не опровергает того что кацапы с удовольствием раскачивают ситуацию в других странах.
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10.10.2021 13:53 Ответить
В Англии уже объявили что от этой дури с сертификатами будут отказываться. Привитые заразны точно так же как не привитые, никакой разумной причины делать дискриминацию по наличию сертификата нет.
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10.10.2021 13:47 Ответить
Де єврокомісари та Нуланд? Де вимога відставки злочинного режиму? Чи "то другоє"?
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10.10.2021 13:59 Ответить
Самые крупные демонстрации 9 октября прошли в Риме и Милане.
При этом в итальянской столице не обошлось без столкновений демонстрантов с полицией. Когда протестующие попытались пробиться к резиденции премьер-министра страны Марио Драги и офису крупнейшего в Италии профсоюза CGIL, стражи правопорядка применили против них водометы и слезоточивый газ.
Ранее профсоюз CGIL одобрил расширение действия "санитарных пропусков".
Противники расширения действия "санпропусков" на рабочие места утверждают, что подобная мера "опасна для демократии", и называют ее "шантажом".
Между тем во Франции в тот же день, 9 октября, также состоялись https://www.dw.com/ru/vo-francii-massovye-protesty-iz-za-sanitarnyh-propuskov/a-58867887 массовые протесты против правительственных мер по борьбе с пандемией и расширения действия https://www.dw.com/ru/parlament-francii-prinjal-zakon-ob-uzhestochenii-mer-borbys-pandemiej/a-58638322 "санитарных пропусков"
Кроме того, несколько тысяч человек вышли 9 октября в Женеве в Швейцарии на протесты против "диктаторства антиковидных мер", в том числе "паспорта здоровья"
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10.10.2021 15:02 Ответить
В Італії більше 80% населення вакциновані! через диьільну бюрократію багатьом вакцинованим не приходить смс із GREENPASS, без нього-нікуди! Але 80%!!! Все одно скрізь вимагають маски і тд і тп.. Ідіократія
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10.10.2021 14:16 Ответить
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10.10.2021 22:29 Ответить
Пулемёты надо было применить, всё-равно протестанты от ковида околеют.
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10.10.2021 14:18 Ответить
Им не нравится быть клеймеными и неклеймеными баранами.
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10.10.2021 14:36 Ответить
Этот свободный итальянец уже готов вакцинировать полицию
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10.10.2021 14:44 Ответить
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10.10.2021 16:06 Ответить
Вот у Вас нулевой Ник - это значит , что Вы зарегистрированы только чтобы порочить вакцинацию
значит бот
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10.10.2021 18:19 Ответить
Мне плевать на ваше мнение. Бот вы, потому что проталкиваете БРЕХНЮ! Я не позволю себе колоть всякий шмурдяк, буду по ушам дурачью ездить сколько потребуется. А вам порекомендую уколоться, что бы более не размножались особи подобные вам. Миру нужны умные люди и здравый смысл, а не стадо баранов!
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10.10.2021 19:02 Ответить
Судя по Вашему сленгу и реакции - ВЫ 100% кацап
а насчёт вакцины - я сделала полный комплекс Модерны и имею европейский Ковид- паспорт
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10.10.2021 20:31 Ответить
Я Вас вітаю,та нехай Вам дасть Бог здововя.А Ви впевненні в тому що тепер як волонтер можете працювати в центрах де потрібна допомога КОВІД-хворим?Адже Ви тепер ,,пуленепроиивні,,принаймі на паперових підтвержкннях.
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10.10.2021 20:50 Ответить
А тату на лбу ?
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10.10.2021 20:57 Ответить
😀😀😀
На дурные вопросы ответ один -
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10.10.2021 22:29 Ответить
Більше ніж впевнена, що ця купка антиваксерунів вже давно провакцинована. Без грінпассу там можна сидіти лише вдома. Сидіти та не гудіти.
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11.10.2021 00:36 Ответить
 
 