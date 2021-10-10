На акции против ковид-паспортов в Риме произошли масштабные столкновения, полиция применила водомет. ВИДЕО

Акция протеста против требования ковид-сертификатов в ряде сфер жизни, которая проходила в субботу, 9 октября, в Риме, переросла в столкновения с полицией с применением водомета. Задержали всего 12 человек, среди которых и представителей крайнего правого движения Forza Nuova.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на ANSA.

Демонстрация на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме, что собралась вечером в субботу, переросла в столкновения, продолжавшиеся несколько часов.

Некоторые люди бросались в полицию различными предметамы, против них применили водометы и слезоточивый газ.

Также подвергся нападению расположенный неподалеку офис крупной профсоюза Confederazione Generale Italiana del Lavoro - нападающие выломали двери и ворвались в часть помещений, прежде чем полиция успела среагировать.

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Сообщается, что среди задержанных и лидер Forza Nuova Джулиано Кастеллино, который уже до этого находился под наблюдением.

Источник: Marie Oakes

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Премьер-министр Марио Драги осудил беспорядки. "Право выражать свои взгляды никогда не должно переходить в акты агрессии и запугивания", - подчеркнул он, добавив, что правительство продолжит массовую кампанию вакцинации. Он поблагодарил итальянцев, которые уже проявили гражданскую ответственность и сделали прививку.















Напомним, в Италии действуют одни из самых строгих в Европе требования ковид-сертификата в повседневной жизни - документ, удостоверяющий вакцинацию, отрицательный тест или перенесенную болезнь, с 15 октября будет необходим даже для допуска на рабочие места, независимо от профессии.

С 11 октября планируется ослабление ограничений в сфере развлечений - однако при наличии у гостей ковид-сертификата.