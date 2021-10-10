На акции против ковид-паспортов в Риме произошли масштабные столкновения, полиция применила водомет. ВИДЕО
Акция протеста против требования ковид-сертификатов в ряде сфер жизни, которая проходила в субботу, 9 октября, в Риме, переросла в столкновения с полицией с применением водомета. Задержали всего 12 человек, среди которых и представителей крайнего правого движения Forza Nuova.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на ANSA.
Демонстрация на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме, что собралась вечером в субботу, переросла в столкновения, продолжавшиеся несколько часов.
Некоторые люди бросались в полицию различными предметамы, против них применили водометы и слезоточивый газ.
Также подвергся нападению расположенный неподалеку офис крупной профсоюза Confederazione Generale Italiana del Lavoro - нападающие выломали двери и ворвались в часть помещений, прежде чем полиция успела среагировать.
Сообщается, что среди задержанных и лидер Forza Nuova Джулиано Кастеллино, который уже до этого находился под наблюдением.
Источник: Marie Oakes
Источник: Alex Salvi
Премьер-министр Марио Драги осудил беспорядки. "Право выражать свои взгляды никогда не должно переходить в акты агрессии и запугивания", - подчеркнул он, добавив, что правительство продолжит массовую кампанию вакцинации. Он поблагодарил итальянцев, которые уже проявили гражданскую ответственность и сделали прививку.
Напомним, в Италии действуют одни из самых строгих в Европе требования ковид-сертификата в повседневной жизни - документ, удостоверяющий вакцинацию, отрицательный тест или перенесенную болезнь, с 15 октября будет необходим даже для допуска на рабочие места, независимо от профессии.
С 11 октября планируется ослабление ограничений в сфере развлечений - однако при наличии у гостей ковид-сертификата.
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Нам не пощастило...
- таких и набирают, готовых стать скотами против своих граждан
вздумай ещё что-то проблеять...
Причём, для не привитых, только в определённое время -- пару часов всего.
Принуждение баранов к человеческому образу... *)
-- поддержал!
А другу ж... якщо ви захворіли після вакцинації то ви самі винні бо уникаєте третьої дози вакцини...
непроплаченные митинги, конечно, есть, их большинство в Европе и в Америке, но фактом остается и то, что кремлядь и гэбня вовсю финансируют экстремистские силы по всей Европе - и крайних левых(давняя история, еще с Коминтерна) и крайних правых.
- это кацапы по приказу начальства готовы и уколоться и сесть на бутылку беспрекословно..
На Кацапии бунтов против прививок их бормотухой-Спутником нет и быть не может..
При этом в итальянской столице не обошлось без столкновений демонстрантов с полицией. Когда протестующие попытались пробиться к резиденции премьер-министра страны Марио Драги и офису крупнейшего в Италии профсоюза CGIL, стражи правопорядка применили против них водометы и слезоточивый газ.
Ранее профсоюз CGIL одобрил расширение действия "санитарных пропусков".
Противники расширения действия "санпропусков" на рабочие места утверждают, что подобная мера "опасна для демократии", и называют ее "шантажом".
Между тем во Франции в тот же день, 9 октября, также состоялись https://www.dw.com/ru/vo-francii-massovye-protesty-iz-za-sanitarnyh-propuskov/a-58867887 массовые протесты против правительственных мер по борьбе с пандемией и расширения действия https://www.dw.com/ru/parlament-francii-prinjal-zakon-ob-uzhestochenii-mer-borbys-pandemiej/a-58638322 "санитарных пропусков"
Кроме того, несколько тысяч человек вышли 9 октября в Женеве в Швейцарии на протесты против "диктаторства антиковидных мер", в том числе "паспорта здоровья"
значит бот
а насчёт вакцины - я сделала полный комплекс Модерны и имею европейский Ковид- паспорт
На дурные вопросы ответ один -