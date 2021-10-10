"Зеленський - прессекретар Єрмака", "Тебе судитимуть за "вагнергейт", - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Автомарш разгневанных граждан добрался до резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, стартовали активисты от станции метро "Теремки" в Киеве.
Организаторы сообщают свои мотивы: "Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование "вагнергейта". Власть врет нам об офшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток. Вас тоже это все задолбали? Тогда присоединяйтесь к протесту! В воскресенье мы устроим автопробег к Зеленскому в Конча-Заспу".
Фото, видео: Олег Богачук
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Майдан всегда "против"
то ты с голосованием перепутал, но тебе простительно
(с) типовий зебіл
https://twitter.com/i/status/1447237964191387651
(с) Лесь Подерв'янський "Діана"
(отой учорашній командир тітуханів, від якого навіть батьки від'язикалися)...
там по пенькам никто не бегал?
а страусов никто не подкармливал?.....
"Колотити" - це не "колоть"!
Хоч в курсі, що він взагалі-то єврей? У них свинне - некошер!
Але не будемо уявляти, куди бойфренд встромлятиме Мишкові ту кострубату гілку...
11 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b8.html#comments Комментарии: 1
Все выходные политтехнологи Порошенко и Зеленского развлекали нес балаганом с пикетированием дома Порошенко и госрезиденции, где живет Зеленский.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk высказал в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8E-%D0%BA-%D0%B4%D0%BE.html Почему Зеленский прислал титушню к дому Порошенко - политолог
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F.html «За@бало: автомарш розгніваних громадян». Возле дома Зеленского прошла акция протеста. Видео и фоторепортаж
Эта дешевая клоунада должна нас убедить, что есть некая мифическая вражда между Зеленским и Порошенко. Что Порошенко якобы оппозиционер, с которым якобы воюет власть, и прочий бред для лохов.
Хотя в реальности Порошенко привёл Зеленского к власти, является неприкосновенным и верным партнером комика.
Плюс - задача этой клоунады ответить на вопрос, почему Порошенко никто не трогает, хотя Медведчуку вручают очередное подозрение.
Мол, да что там уголовные дела! Зато злой Зеленский не даёт Порошенко спать по ночам.
ЗеПоКоманда работу работает, разыгрывая на двоих комбинацию власть-оппозиция, мобилизируя тем самым свой электорат)))))
тітушньоюактивістами.