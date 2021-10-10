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"Зеленський - прессекретар Єрмака", "Тебе судитимуть за "вагнергейт", - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автомарш разгневанных граждан добрался до резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, стартовали активисты от станции метро "Теремки" в Киеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Продай квартиру - верни деньги": Украинские активисты в Лондоне пикетировали квартиру Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Организаторы сообщают свои мотивы: "Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование "вагнергейта". Власть врет нам об офшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток. Вас тоже это все задолбали? Тогда присоединяйтесь к протесту! В воскресенье мы устроим автопробег к Зеленскому в Конча-Заспу".

Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция 01
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция 02
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция 03
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За#бало", - активисты анонсировали автопробег к Зеленскому в Конча-Заспу 10 октября

Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция 05
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция 06
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция 07
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция 08
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция 09
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция 10

Также смотрите: "Мирная акция двух общественных организаций" под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в "ЕС" заявляют о провокациях со стороны титушек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция 11
Зеленський - прессекретар Єрмака, Тебе судитимуть за вагнергейт, - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция 12


Фото, видео: Олег Богачук

Автор: 

акция (2425) Зеленский Владимир (20434) автопробег (101) Конча-Заспа (86) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+78
Зелена Барыга
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10.10.2021 19:21
+77
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10.10.2021 19:28
+66
зато ментов нагнали, обосрались жиденьким
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10.10.2021 19:24
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Страница 3 из 3
Я це бачу. Іди бояришніка краще тупорилі філолог засраний
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11.10.2021 03:03 Ответить
Само зрозуміло, що накалякало, пєціно непорозуміння?
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11.10.2021 05:25 Ответить
ти такий розумний, що аж дурний.
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11.10.2021 09:03 Ответить
В мене є голова, тому що я в неє їм. "Кличок--палосмарчок"
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13.10.2021 03:29 Ответить
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10.10.2021 20:39 Ответить
простой парень из еврейского народа прячется за высоким парканом
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11.10.2021 09:11 Ответить
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10.10.2021 20:42 Ответить
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10.10.2021 20:43 Ответить
Готов за Петю коньки отбросить?
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10.10.2021 20:46 Ответить
а если коньки отбросишь ты?
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10.10.2021 20:52 Ответить
За петруху Майдана не будет. А коньки отбросить может только меньшинство.
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10.10.2021 21:02 Ответить
а Майдана никогда не бывает "за"
Майдан всегда "против"
то ты с голосованием перепутал, но тебе простительно
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10.10.2021 21:11 Ответить
Майдан был за Свободу и Справедливость против тирании. "За" - создаёт, "против" - разрушает. Майдан создал свободное общество. Теперь надо справедливое.
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10.10.2021 21:22 Ответить
Майдан был против яныка против его методов против его политики против ментов
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10.10.2021 21:28 Ответить
Аммуочика возьми очередным. Мудя по твоему прошлому - ему понравится)))
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12.10.2021 18:47 Ответить
Щось більшості не видно. Не хоче захищати свою Бубочку?
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10.10.2021 21:11 Ответить
За чем? Для этого есть полиция, как раньше была она у петруся? Забыл?
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10.10.2021 21:17 Ответить
Кишка тонка у "більшості". Зрозуміло.
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10.10.2021 21:57 Ответить
"У нас нема сечі міняти державний будуй - для цього їсти порохоботи"
(с) типовий зебіл
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10.10.2021 22:29 Ответить
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11.10.2021 12:18 Ответить
Опа, два пасана, не пацана , а пасана фстретились. Терки двух презервативов в одной чок......ж@пе. Пасаны - не буду ламатт кайф)))))))))))
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12.10.2021 18:44 Ответить
просто оцените эту цепь по периметру забора. их там несколько сотен точно
https://twitter.com/i/status/1447237964191387651
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10.10.2021 20:43 Ответить
Жора. Ні х*я собі!

(с) Лесь Подерв'янський "Діана"
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10.10.2021 20:48 Ответить
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10.10.2021 20:44 Ответить
Велика подяка людям, які прийшли до будинку Зеофшорника-зрадника , шоб висказати йому все чим він гнівить народ України.
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10.10.2021 20:45 Ответить
Молодцы !
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10.10.2021 21:00 Ответить
А чого ти не прийшла?
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10.10.2021 22:12 Ответить
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10.10.2021 20:47 Ответить
Это те же титуханы которые под домом петруся митинговали ? Активно ребята работают, за день 2 митинга, пэця так все что нагетьмонував потратит .
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10.10.2021 20:50 Ответить
Вот неймется идиотам! Кого не выберут, все не подходят! На фронт всех отправить!
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10.10.2021 20:54 Ответить
А чого вони стоять там?

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10.10.2021 20:54 Ответить
Може, це пише "ярош курця"?
(отой учорашній командир тітуханів, від якого навіть батьки від'язикалися)...

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10.10.2021 21:31 Ответить
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10.10.2021 21:00 Ответить
А в Харькове люди в парках танцуют и развлекаются .Наслаждаются последними деньками бабьего лета и без масок.А скоро локдаун будет не только в Харькове.
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10.10.2021 21:05 Ответить
где то я этот забор уже видел....

там по пенькам никто не бегал?

а страусов никто не подкармливал?.....
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10.10.2021 21:06 Ответить
Похоже но страусов там нет, инфа сотка! Страусы кусаются и Зеля их ссытся!
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10.10.2021 21:13 Ответить
А ще страуси дуже високі. Це ж які лабутени треба вдягнути "найвеличнішому", щоб сфоткатись зі страусами?
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10.10.2021 21:24 Ответить
Цей паркан в Кончі-Заспі, а пеньки і страуси то в Межигірі.
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10.10.2021 21:18 Ответить
Скіки ці тітушки можуть колотити в країні?
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10.10.2021 21:07 Ответить
Хрен расколят - на такое их мало.
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10.10.2021 21:27 Ответить
Що трапилось? Нема сечі "уразуметь енту ихнюю хохлацкую мову"?
"Колотити" - це не "колоть"!
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10.10.2021 22:34 Ответить
зеля #уйло
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10.10.2021 21:07 Ответить
порохоботы, не дают деткам в резиденции отдыхать, уже и забор огромный замостили, не помогает...
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10.10.2021 21:09 Ответить
о докерувався Єрмак, що рахунок ментовської охорони пішов на тисячі
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10.10.2021 21:11 Ответить
порохоботы, изверги, там же детки в лагере, или нет...
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10.10.2021 21:12 Ответить
Там еще недоросль зеля в подгузниках .
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10.10.2021 21:16 Ответить
Надо собирать Майдан и гнать зеленую погань...
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10.10.2021 21:13 Ответить
Рано . 73 % ще не насолодилися .
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10.10.2021 21:17 Ответить
зеЛя офшорный мародерина обосрался знатно
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10.10.2021 21:27 Ответить
О. Алаверди від сивочолого :Р
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10.10.2021 21:29 Ответить
Іди гедь, подоляцька курва
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10.10.2021 21:43 Ответить
Сколько было таких протестов и всё коту под хвост. Кто их помнит? Не получается из искры сделать пламя.
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10.10.2021 21:49 Ответить
Так с почином зекрысу -не прошло 2,5года,а уже люди под домом стоят...такого точно ни при ком не было)
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10.10.2021 22:08 Ответить
Так ни при ком ботвы столько прикормленной не было, как у хряка
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10.10.2021 22:13 Ответить
Зеленського назвати хряком? Це потужно.
Хоч в курсі, що він взагалі-то єврей? У них свинне - некошер!
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10.10.2021 22:39 Ответить
Офшоры во время Иловайска никого не волнуют? И жмуруку-обнимаю? Сразу видно, что путен прикормил *****
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10.10.2021 22:15 Ответить
Меня не волнуют лишние 3000баксов Порошенко-такая сумма может волновать только нищебродов..., а "пленки дермача",за которые он получил санкции США, тем более)
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11.10.2021 01:44 Ответить
вон там на каждом плакате написано "демократична сокира" - это платные протестовальщики, постоянно на подтанцовках у сладчайшего.
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10.10.2021 22:23 Ответить
Петька ответку подтянул...🤣🤣🤣
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10.10.2021 22:28 Ответить
Петька это твой бой френд?
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10.10.2021 22:51 Ответить
Мишко ще й безграмотний - правильно писати "Петька вот ветку подтянул".
Але не будемо уявляти, куди бойфренд встромлятиме Мишкові ту кострубату гілку...
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10.10.2021 23:08 Ответить
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11.10.2021 00:40 Ответить
Зачем Порошенко и Зеленский устроили балаганы с митингами возле своих домов - политог
11 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b8.html#comments Комментарии: 1



Все выходные политтехнологи Порошенко и Зеленского развлекали нес балаганом с пикетированием дома Порошенко и госрезиденции, где живет Зеленский.


Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk высказал в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

В тему:

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8E-%D0%BA-%D0%B4%D0%BE.html Почему Зеленский прислал титушню к дому Порошенко - политолог

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F.html «За@бало: автомарш розгніваних громадян». Возле дома Зеленского прошла акция протеста. Видео и фоторепортаж

Эта дешевая клоунада должна нас убедить, что есть некая мифическая вражда между Зеленским и Порошенко. Что Порошенко якобы оппозиционер, с которым якобы воюет власть, и прочий бред для лохов.

Хотя в реальности Порошенко привёл Зеленского к власти, является неприкосновенным и верным партнером комика.

Плюс - задача этой клоунады ответить на вопрос, почему Порошенко никто не трогает, хотя Медведчуку вручают очередное подозрение.

Мол, да что там уголовные дела! Зато злой Зеленский не даёт Порошенко спать по ночам.

ЗеПоКоманда работу работает, разыгрывая на двоих комбинацию власть-оппозиция, мобилизируя тем самым свой электорат)))))
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11.10.2021 09:20 Ответить
"Україна - без Зеленського!" - то правильне гасло. Але подумайте хоч на крок наперед: хто замість Зеленського? Порошенко, Бойко, Тимошенко? Всі вони ще гірші за Зе. Йдемо до чергового Майдану, щоб привести до влади чергового мудака!
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11.10.2021 09:45 Ответить
Зебіли, вас видно здалеку ...
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11.10.2021 13:08 Ответить
Чем скорее Поршенко станет Президентом, тем лучше будет для всех людей и для страны!!!
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11.10.2021 12:25 Ответить
Астанавітесь...
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11.10.2021 12:52 Ответить
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11.10.2021 13:06 Ответить
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11.10.2021 13:07 Ответить
Краще б вони так полонених обмінювали, як обмінюються один з одним тітушньою активістами.
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11.10.2021 13:08 Ответить
Ну , что 73 % Зедебилов?? Дождались обещаний своего клоуна -дебила Зеленского! Жить стало лучше , жить стало веселее!! ...Что -то не вижу обещанных улыбок ни у клоуна ,ни у его дебильных избирателей-торгашей!!..... Скоро все подохните ожидая красивые обещания этого наркомана!!??.. Подождите ещё пол-года и тогда всем зедебилам-торгашам прийдёт пипец!!
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11.10.2021 13:50 Ответить
шеколадные барыги негодуют
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14.10.2021 22:51 Ответить
кто платит?
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04.03.2022 17:00 Ответить
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