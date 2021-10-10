"Зеленський - прессекретар Єрмака", "Тебе судитимуть за "вагнергейт", - под госдачей президента в Конча-Заспе проходит акция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автомарш разгневанных граждан добрался до резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, стартовали активисты от станции метро "Теремки" в Киеве.

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Организаторы сообщают свои мотивы: "Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование "вагнергейта". Власть врет нам об офшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток. Вас тоже это все задолбали? Тогда присоединяйтесь к протесту! В воскресенье мы устроим автопробег к Зеленскому в Конча-Заспу".









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Фото, видео: Олег Богачук