"Зеленое обострение" и люто-ласковая украинизация от Антина Мухарского - в 11-м выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

Офшоры, политическая любовь Елизаветы Ясько и Михеила Саакашвили, обострение в лагере Зе-команды, изгнание Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента и еще немного сладостей.

Все это можно увидеть в очередном выпуске "Легко-шоу" на youtube-канале Цензор.НЕТ.

А на десерт - лютый украинизатор Антон Мухарский.

Богдан Буткевич поговорит с ним о том, сколько жен нужно для счастья, какую украинизацию он поддерживает и кто нравится ему больше - Бандера или Шухевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зе-треш в Трускавце: политические карикатуры, - юбилейное "Легко-шоу". ВИДЕО

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.