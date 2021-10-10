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"Зеленое обострение" и люто-ласковая украинизация от Антина Мухарского - в 11-м выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

Офшоры, политическая любовь Елизаветы Ясько и Михеила Саакашвили, обострение в лагере Зе-команды, изгнание Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента и еще немного сладостей.

Все это можно увидеть в очередном выпуске "Легко-шоу" на youtube-канале Цензор.НЕТ.

А на десерт - лютый украинизатор Антон Мухарский.

Богдан Буткевич поговорит с ним о том, сколько жен нужно для счастья, какую украинизацию он поддерживает и кто нравится ему больше - Бандера или Шухевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зе-треш в Трускавце: политические карикатуры, - юбилейное "Легко-шоу". ВИДЕО

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) шоу (112) Мухарский Антон (6) Слуга народа (2631) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+20
Як виявилося, українських шоуменів в Україні лише два - Мухарський та Подерв'янський...
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10.10.2021 21:07
+16
Заповажала Мухарського після ефіру дебатів з Червоненком.
Супермужик!
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10.10.2021 21:14
+5
Филин : Угу.
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10.10.2021 21:49
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Як виявилося, українських шоуменів в Україні лише два - Мухарський та Подерв'янський...
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10.10.2021 21:07 Ответить
Филин : Угу.
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10.10.2021 21:49 Ответить
Точно. Памятаю Мухарського, як він стояв голим біля суду. Шоу високого рівня було. Космічне.
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10.10.2021 22:35 Ответить
йолоп ти космiчний...
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10.10.2021 22:59 Ответить
лише по одному вашому посту можно зробити висновок про ваш гігантський рівень розумового розвитку.
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10.10.2021 23:05 Ответить
Заповажала Мухарського після ефіру дебатів з Червоненком.
Супермужик!
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10.10.2021 21:14 Ответить
У него Люта Українізація - Крутая программа
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10.10.2021 22:45 Ответить
😂🌷×××
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10.10.2021 21:50 Ответить
отдельное спасибо за Антіна Мухарського
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10.10.2021 21:53 Ответить
зеленое обострение оно такое...жиденькое, духмяное и сопровождается духовой музыкой
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10.10.2021 21:54 Ответить
зеля заднеприводной
ко друззям стоит спиной,
ну, а к прочим лохам
повернулся боком
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10.10.2021 22:02 Ответить
Редактор , над внешним видом ведущего надо поработать
1.Черный костюм и чёрный фон совсем никак
2.Костюм , галстук - никак
Найдите стилиста
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10.10.2021 22:37 Ответить
Авторы этой программы - Сократе ее до 20 минут . Не отнимайте время у людей.

краткость - сестра таланта
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10.10.2021 22:47 Ответить
Посмотрела только из-за Мухарского
а так - ведущий програминикакой , комменты про Ницой и Фарион выдают в нем скрытого ватника 😀😀😀
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10.10.2021 23:33 Ответить
...ну и что этот Антинушка пасуе... вот я, давеча прослушал Ореста Лютого... во, гигантище. Одно чего стоит его "люди, люди, х@й на блюде"
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11.10.2021 06:09 Ответить
аналог кварталу-95

тупий рудий кабан- позашлюбне гецьманятко?
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11.10.2021 12:41 Ответить
Бичаче шоу для придурків найшло свого глядача в Україні...І це правильно,демократично..."Нехай кожна думка буде почута,нехай розквітне сто квітів" - казав один мудрий китаєць...
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11.10.2021 12:58 Ответить
 
 