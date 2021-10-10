"Зеленое обострение" и люто-ласковая украинизация от Антина Мухарского - в 11-м выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО
Офшоры, политическая любовь Елизаветы Ясько и Михеила Саакашвили, обострение в лагере Зе-команды, изгнание Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента и еще немного сладостей.
Все это можно увидеть в очередном выпуске "Легко-шоу" на youtube-канале Цензор.НЕТ.
А на десерт - лютый украинизатор Антон Мухарский.
Богдан Буткевич поговорит с ним о том, сколько жен нужно для счастья, какую украинизацию он поддерживает и кто нравится ему больше - Бандера или Шухевич.
Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.
Топ комментарии
+20 віктор федорович #394174
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+16 Ksenia VB
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+5 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий10.10.2021 21:49
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Супермужик!
ко друззям стоит спиной,
ну, а к прочим лохам
повернулся боком
1.Черный костюм и чёрный фон совсем никак
2.Костюм , галстук - никак
Найдите стилиста
краткость - сестра таланта
а так - ведущий програминикакой , комменты про Ницой и Фарион выдают в нем скрытого ватника 😀😀😀
тупий рудий кабан- позашлюбне гецьманятко?