Судья в деле судей Майдана Родионов запретил упоминать фамилию экс-главы Печерского суда Отрош: сегодня суд рассмотрит его отвод, - адвокат Маселко. ВИДЕО

Судья Оболонского суда Родионов, рассматривающий дело судей лишавших активистов Евромайдана водительских прав за поездку в Межигорье Степановой и Мора, запретил адвокатам потерпевших упоминать фамилию экс-главы Печерского суда Отрош. Сегодня суд рассмотрит отвод судье Родионову.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"История как судья Оболонского суда запретил даже упоминать фамилию экс-главы Печерского суда Отрош. Судья Оболонского суда Родионов слушает важное дело Майдана. На скамье подсудимых судьи Обуховского суда Киевской области Оксана Степанова и Олег Мора. Во времена Майдана они осудили двух участников известной поездки в Межигорье Януковича. Водители ничего не нарушали, а рапорты были очевидно сфальсифицированы. У обоих были доказательства их невиновности и свидетели, которые могли бы это подтвердить. Однако и Степанова, и Мора отвергли все эти доказательства и лишили каждого прав вождения на 6 месяцев", - рассказал он.

"Впоследствии прокуратура доказала, что все это было заказным преследованием участников протестов с целью запугивания и недопущения участия в протестах. Все рапорты на водителей были фальшивыми, а судьи получали указания из администрации Януковича осуждать по максимуму всех, кто засветился в этих акциях. Также оказалось, что дело, которое рассматривал судья Мора попало к нему не случайно. Состоялось вмешательство в автоматизированную систему, руководитель аппарата суда исключила всех других судей из системы и оставила только Мора. Кстати, после победы Майдана эти дела загадочно исчезли из суда и ниточки ведут к той же Степановой", - добавил Маселко.

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"И еще одна интересная особенность этого дела. Судья Степанова очень связана с Андреем Портновым и Инной Отрош", - акцентировал он.

"Чем подтверждается эта связь? Степанова работала в Печерском суде, где руководителем была Инна Отрош. В 2012 году ее перевели в Обуховский суда и уже через месяц, Высший совет юстиции по рекомендации Инны Отрош назначил ее председателем суда. То есть Степанова обязана Отрош своей карьерой. Но больше всего эту связь подтверждает то, что в Оболонском суде ее защищает сын той самой Отрош (на фото). Вторым адвокатом Степановой является Марина Паринова - ближайшая партнерша Андрея Портнова. Здесь комментарии излишни", - пояснил адвокат.

"Обвинение состоит в том, что Степанова на выполнение указаний высшего руководства государства осуждала протестующих. На последнем заседании по этому делу был допрос обвиняемой. Ключевой вопрос, который интересовал прокурора и меня - именно связь Степановой с Отрош, которая и могла дать это указание. Однако судья Родионов не дал нам такой возможности. Я задал 5 вопросов Степановой о том знакома ли она с Отрош и как она повлияла на ее карьеру. Но все 5 вопросов были сняты судьей. Более того, он предупредил меня, что такие вопросы являются неуважением к суду и сделал мне замечание", - рассказал Маселко.

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"На самом деле большой потребности в таком поведении судьи не было. Очевидно, он просто решил продемонстрировать свой пиетет перед фамилией Отрош и фактически запретил ее даже вспоминать в судебном заседании. Это было такое очевидное подыгрывание обвиняемым и проявление предвзятости, что у меня не было никакого другого варианта чем заявить отвод Родионову. Кстати, отвод будет рассматриваться 11.10 в 13:00, судья Пономаренко А.А.", - резюмировал адвокат.

Судья Родионов





Оксана Степанова

Сын Отрош, адвокат Степановой.











