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Судья в деле судей Майдана Родионов запретил упоминать фамилию экс-главы Печерского суда Отрош: сегодня суд рассмотрит его отвод, - адвокат Маселко. ВИДЕО

Судья Оболонского суда Родионов, рассматривающий дело судей лишавших активистов Евромайдана водительских прав за поездку в Межигорье Степановой и Мора, запретил адвокатам потерпевших упоминать фамилию экс-главы Печерского суда Отрош. Сегодня суд рассмотрит отвод судье Родионову.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"История как судья Оболонского суда запретил даже упоминать фамилию экс-главы Печерского суда Отрош. Судья Оболонского суда Родионов слушает важное дело Майдана. На скамье подсудимых судьи Обуховского суда Киевской области Оксана Степанова и Олег Мора. Во времена Майдана они осудили двух участников известной поездки в Межигорье Януковича. Водители ничего не нарушали, а рапорты были очевидно сфальсифицированы. У обоих были доказательства их невиновности и свидетели, которые могли бы это подтвердить. Однако и Степанова, и Мора отвергли все эти доказательства и лишили каждого прав вождения на 6 месяцев", - рассказал он.

"Впоследствии прокуратура доказала, что все это было заказным преследованием участников протестов с целью запугивания и недопущения участия в протестах. Все рапорты на водителей были фальшивыми, а судьи получали указания из администрации Януковича осуждать по максимуму всех, кто засветился в этих акциях. Также оказалось, что дело, которое рассматривал судья Мора попало к нему не случайно. Состоялось вмешательство в автоматизированную систему, руководитель аппарата суда исключила всех других судей из системы и оставила только Мора. Кстати, после победы Майдана эти дела загадочно исчезли из суда и ниточки ведут к той же Степановой", - добавил Маселко.

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"И еще одна интересная особенность этого дела. Судья Степанова очень связана с Андреем Портновым и Инной Отрош", - акцентировал он.

"Чем подтверждается эта связь? Степанова работала в Печерском суде, где руководителем была Инна Отрош. В 2012 году ее перевели в Обуховский суда и уже через месяц, Высший совет юстиции по рекомендации Инны Отрош назначил ее председателем суда. То есть Степанова обязана Отрош своей карьерой. Но больше всего эту связь подтверждает то, что в Оболонском суде ее защищает сын той самой Отрош (на фото). Вторым адвокатом Степановой является Марина Паринова - ближайшая партнерша Андрея Портнова. Здесь комментарии излишни", - пояснил адвокат.

"Обвинение состоит в том, что Степанова на выполнение указаний высшего руководства государства осуждала протестующих. На последнем заседании по этому делу был допрос обвиняемой. Ключевой вопрос, который интересовал прокурора и меня - именно связь Степановой с Отрош, которая и могла дать это указание. Однако судья Родионов не дал нам такой возможности. Я задал 5 вопросов Степановой о том знакома ли она с Отрош и как она повлияла на ее карьеру. Но все 5 вопросов были сняты судьей. Более того, он предупредил меня, что такие вопросы являются неуважением к суду и сделал мне замечание", - рассказал Маселко.

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"На самом деле большой потребности в таком поведении судьи не было. Очевидно, он просто решил продемонстрировать свой пиетет перед фамилией Отрош и фактически запретил ее даже вспоминать в судебном заседании. Это было такое очевидное подыгрывание обвиняемым и проявление предвзятости, что у меня не было никакого другого варианта чем заявить отвод Родионову. Кстати, отвод будет рассматриваться 11.10 в 13:00, судья Пономаренко А.А.", - резюмировал адвокат.

Судья в деле судей Майдана Родионов запретил упоминать фамилию экс-главы Печерского суда Отрош: сегодня суд рассмотрит его отвод, - адвокат Маселко 01

Судья Родионов


Судья в деле судей Майдана Родионов запретил упоминать фамилию экс-главы Печерского суда Отрош: сегодня суд рассмотрит его отвод, - адвокат Маселко 02

Оксана Степанова

Судья в деле судей Майдана Родионов запретил упоминать фамилию экс-главы Печерского суда Отрош: сегодня суд рассмотрит его отвод, - адвокат Маселко 03

Сын Отрош, адвокат Степановой.


Судья в деле судей Майдана Родионов запретил упоминать фамилию экс-главы Печерского суда Отрош: сегодня суд рассмотрит его отвод, - адвокат Маселко 04
Судья в деле судей Майдана Родионов запретил упоминать фамилию экс-главы Печерского суда Отрош: сегодня суд рассмотрит его отвод, - адвокат Маселко 05
Судья в деле судей Майдана Родионов запретил упоминать фамилию экс-главы Печерского суда Отрош: сегодня суд рассмотрит его отвод, - адвокат Маселко 06

Автор: 

Отрош Инна (9) Портнов Андрей (638) суд (25105) судья (2647) юстиция (758) автомайдан (421) Маселко Роман (94)


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Топ комментарии
+13
надо запретить Родионова называть судьей и просто ублюдка повесить там же на дверях суда как и всех остальных.... сыночка Отрош...например ишь сученные твари по ним веревка с мылом плачет- а ни голубых кровей у нас типа каста.... маланская... э! нет эти гниды настоящие- "пдсы недобитые"..
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11.10.2021 09:21
+12
Тогда судья Родионов просто соучастник преступления.
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11.10.2021 09:18
+8
Отрош - сєпарська шалава, яка здриснула після Майдану в окупований парашею Крим.
Із нею втікала й голова Шевченківського суду, але парашники сказали, що у них уже вдосталь проституток, і друга шлюха повернулась назад у Київ, де із 2014 року продовжує судити в Шевченківському суді.
І при Пєті, і при Вові шлюхи ці на все готові.
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11.10.2021 09:45
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Тогда судья Родионов просто соучастник преступления.
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11.10.2021 09:18 Ответить
Нічого йому не буде, пошлеться що запитання не відносилося до фактичних обставин справи, ще може і отримати підвищення по службі.
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11.10.2021 09:25 Ответить
надо запретить Родионова называть судьей и просто ублюдка повесить там же на дверях суда как и всех остальных.... сыночка Отрош...например ишь сученные твари по ним веревка с мылом плачет- а ни голубых кровей у нас типа каста.... маланская... э! нет эти гниды настоящие- "пдсы недобитые"..
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11.10.2021 09:21 Ответить
Зебобики, а Майдан был? Хрещатик горел? Были убитые и раненые? Все это было? Или показалось, а разговоры обо всем - это просто сценарий для квартала95?
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11.10.2021 09:30 Ответить
Так победил же Майдан. Кто сдал его интересы, раз сейчас так плохо?
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11.10.2021 10:07 Ответить
Як хто, 73% "мудрого" наріда
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11.10.2021 10:12 Ответить
То есть Майдан поддержали всего 27% населения? Да как так то?
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11.10.2021 10:30 Ответить
Майдан програв ще у 2014му, коли після перемоги на вулицях "мудрий нарід" обрав президентом представника старої корумпованої системи, олігарха Порошенка П.О. Всі корупціонери одразу розслабилися, бо, цитую: "нічого не зміниться, це наша людина".
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11.10.2021 12:02 Ответить
Родионова- на мыло. В разнорабочие на Обуховскую масло-сыр базу!
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11.10.2021 09:36 Ответить
Отрош - сєпарська шалава, яка здриснула після Майдану в окупований парашею Крим.
Із нею втікала й голова Шевченківського суду, але парашники сказали, що у них уже вдосталь проституток, і друга шлюха повернулась назад у Київ, де із 2014 року продовжує судити в Шевченківському суді.
І при Пєті, і при Вові шлюхи ці на все готові.
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11.10.2021 09:45 Ответить
Неее,при Пете такого не могло быть! Он бы этого не допустил!
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12.10.2021 00:15 Ответить
Мерзотная судейская продажная коррупционная падаль
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11.10.2021 09:52 Ответить
Нельзя даже упоминать портновскую продажную сучку,обидится и будет плакать.И так судей не хватает
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11.10.2021 09:52 Ответить
Такое может быть только в ЗЕправосудии. Даже Януковощ себе такого не позволял.
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11.10.2021 09:55 Ответить
Портнов повернувся в Україну 19 травня 2019 року.

"31 января 2020 года Печерский суд признал, что Андрей Портнов проживал последние 5 лет на территории Украины."
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11.10.2021 10:58 Ответить
Верно. Пэтя их всех посадил, а Зе выпустил и опять судьями поназначал! Одно слово - ЗЕправосудие ...
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11.10.2021 16:34 Ответить
Если судьи виноваты, их, конечно, нужно судить, но верить Маселку - себя не уважать. Маселко - это известная соросятская проститутка, которая выполняет все желания послов ЕС, которые в свою очередь уже почти полностью контролируют Украину. Тут ситуация двоякая, сейчас Маселко делает то, что делали прихлебатели яныка. При его помощи ЕС прижимает всех несогласных к ногтю.
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11.10.2021 10:06 Ответить
Слышишь - "соросята", бей на звук, попадёшь в кацапа 100%
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11.10.2021 12:29 Ответить
Отрош Отрош Отрош Отрош Отрош Отрош Отрош Отрош Отрош
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11.10.2021 11:47 Ответить
все они одинаковые. пока судейских за взятку не начнут вешать, толку в этой стране не будет
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11.10.2021 11:58 Ответить
Є межа,за яку жоден суддя не може переходити,бо там починається сваволя і навіть елементарний ідіотизм...Суддя не може забороняти погоду,настрої,закон тяжіння та інші тому подібні речі...Але коли людина,що довший час працює суддею,розпоряджається іншими долями,карає,милує - вона мимовільно починає відчувати себе богом...Стосується це,як правило,недалеких і не надто розумних суддів...але таких у нас переважна більшість...Тут рецепт один,запропонований ще бравим вояком Швейком - вранці підійти до ліжка і бити сонного в пику поки не відчує себе знову простою,хорошою людиною...
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11.10.2021 12:50 Ответить
Щось підозріле з коїться у судах. То був Родіон Кірєєв, який здриснув до балалайні. А зараз виник Родіонов. Може теж бажає здриснути до балалайні?
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11.10.2021 14:32 Ответить
Судья Логвіна , Чернігів, потвора як по мені
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12.10.2021 05:43 Ответить
 
 