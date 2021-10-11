"Чтобы все могли зарядиться": Арахамия был диджеем на собрании "Слуги народа" в Трускавце. ВИДЕО

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступал в качестве диджея на собрании фракции в Трускавце.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в эфире программы "Світське життя".

Читайте также: "Слуга народа" Буймистер о присуждении ей в Трускавце "партийного Оскара": "Сейчас буду просить Арахамию, чтобы отдал. Я горжусь такой наградой"

По его словам, он специально ставил быстрые композиции, чтобы все могли "зарядиться".