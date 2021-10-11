"Чтобы все могли зарядиться": Арахамия был диджеем на собрании "Слуги народа" в Трускавце. ВИДЕО
Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступал в качестве диджея на собрании фракции в Трускавце.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в эфире программы "Світське життя".
По его словам, он специально ставил быстрые композиции, чтобы все могли "зарядиться".
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+21 Alexandr Lekruber #446459
показать весь комментарий11.10.2021 13:20
+20 Максим Максимович #492073
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+17 Михаил Десятников
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Значит,
Заряженная
"спициально ставил быстрые композиции, чтбы все"
видео с вечеринки
https://t.me/telegraf_com_ua/6262
От 73% дебіли, що ж ви натворили? Вас, тварюк, ваші ж внуки проклянуть.
Бойцы сидят в окопах, блиндажах, посадках, а эти упыри танцульками развлекаются....
стає смішно,
майже як у цирку ...
та справа в тому , що вже не чуєш-
бо встидаютьсі казати
Шо, ДовбоЗЕби! Як вам танці обдовбаних слуг урода?