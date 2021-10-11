Пара из Москвы поехала в оккупированный Крым. По дороге их продали в рабство в Дагестане. ВИДЕО
Из Москвы в оккупированный Севастополь пара добиралась автостопом. Водитель автобуса продал их Дагестанскому фермеру за 50 тыс. рублей (18 тыс. грн. - Ред.). В рабстве москвичи провели месяц.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский Telegram-канал Mash Gor.
Петр Пелеханов и Ольга Лифатова хотели провести отпуск в оккупированном Севастополе. Добирались автостопом. На трассе "Дон" их взялся подвезти автобус. По дороге водитель предложил им подработать на ферме. Москвичи отказались, но на рассвете обнаружили, что приехали в Дагестан.
"Не спрашивая нас, он просто передал 50 тыс. водителю и сказал, что они мои. Те начали нас подталкивать в машину, типа, садитесь", - рассказал Пелеханов.
По словам мужчины, следующий месяц их будили в 4 утра и заставляли допоздна работать в теплицах, а на ночь запирали в сарае.
"Нам наш покупатель, наш хозяин, я его называю барином, сказал, что: чуваки, вы должны эти 50 тыс. отработать у меня, и тогда вы будете свободны", - говорит Пелеханов.
Через месяц пара обнаружила под грудой мусора люк и смогла сбежать. Путешественники обращались к полицейским в Дагестане, но результата обращение не дало. Теперь они собираются добиваться справедливости из Москвы. До оккупированного Крыма туристы так и не доехали.
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Хороший фашист - мертвий фашист .
Це все що треба знати про Кремляндію і якість життя там
Але ж нема лиха без добра - задаром навчилися прокидатися о 4ранку і працювати.
А так би просто вешталися по ватному севасу і тупо раділи кримнашу.
Діваха мовчить на відео, мабуть, їй було особливо непросто
Бажали кримнашизм -- як раз це й було справжнє обличчя кримнашизму .
Інший кримнашизм він на "Мосфільму" де навіть кримський татарин , який чомусь більше усього любить робити вино , так ось це на "Мосфільму" кримськи татари в захваті від окупації
А щирі дагестанці показали де у кацапа справжній кримнашизм !