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Пара из Москвы поехала в оккупированный Крым. По дороге их продали в рабство в Дагестане. ВИДЕО

Из Москвы в оккупированный Севастополь пара добиралась автостопом. Водитель автобуса продал их Дагестанскому фермеру за 50 тыс. рублей (18 тыс. грн. - Ред.). В рабстве москвичи провели месяц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский Telegram-канал Mash Gor.

Петр Пелеханов и Ольга Лифатова хотели провести отпуск в оккупированном Севастополе. Добирались автостопом. На трассе "Дон" их взялся подвезти автобус. По дороге водитель предложил им подработать на ферме. Москвичи отказались, но на рассвете обнаружили, что приехали в Дагестан.

"Не спрашивая нас, он просто передал 50 тыс. водителю и сказал, что они мои. Те начали нас подталкивать в машину, типа, садитесь", - рассказал Пелеханов.

По словам мужчины, следующий месяц их будили в 4 утра и заставляли допоздна работать в теплицах, а на ночь запирали в сарае.

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"Нам наш покупатель, наш хозяин, я его называю барином, сказал, что: чуваки, вы должны эти 50 тыс. отработать у меня, и тогда вы будете свободны", - говорит Пелеханов.

Через месяц пара обнаружила под грудой мусора люк и смогла сбежать. Путешественники обращались к полицейским в Дагестане, но результата обращение не дало. Теперь они собираются добиваться справедливости из Москвы. До оккупированного Крыма туристы так и не доехали.

Автор: 

Дагестан (144) Крым (26409) рабство (141) россия (95645)


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Топ комментарии
+108
Якби їх не трахнули і не заставили батрачить хачі з Дагестана , їх би взяли в плен солдати НАТИ !!!!
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11.10.2021 16:46
+70
В этой новости прекрасно все
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11.10.2021 16:48
+69
Ну что тут можно сказать? Кацапы....
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11.10.2021 16:44
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Практично- не можливо...
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12.10.2021 12:43 Ответить
я вірю в силу еволюції
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12.10.2021 13:56 Ответить
Им ещё повезло, вот если бы они до Крыма добрались . . .
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11.10.2021 19:54 Ответить
в Дербенте тоже море есть ....Каспийское
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12.10.2021 07:54 Ответить
"В рабстве москвичи провели месяц".... и не заметили
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11.10.2021 20:09 Ответить
Так я не поняв вони що,хазяїна чи як він називає баріна кинули.Гроші той заплатив а вони не доробили,втікли.Вернути,да ще канчуків всипати.Взагалі кацапи розпоясались,користуються добротою легенів кавказьких.
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11.10.2021 20:12 Ответить
//легінів
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12.10.2021 15:50 Ответить
Прекрасная история, достойная экранизации самим Михалковым =)
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11.10.2021 20:18 Ответить
"дарагиие маи масквичии!"
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11.10.2021 20:46 Ответить
Ну чутка промахнулись
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11.10.2021 20:53 Ответить
я не здивуюсь якщо ці "масквічі" якісь бєжєнци зі східних областей України
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11.10.2021 21:33 Ответить
Повезло этим КрымНашистам что на органы их не пустили =)
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11.10.2021 22:08 Ответить
Погано , що дагестанський фермер не заколов вилами московських окупантів .
Хороший фашист - мертвий фашист .
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11.10.2021 22:16 Ответить
Початок статті був обнадійливим. Кінець розчарував. Жаль нема тут хепіенду....
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11.10.2021 22:26 Ответить
Хорошо,что всё обошлось, а то ведь их могли поработить бандеровцы! А так всё нормально, всё хорошо.
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11.10.2021 22:33 Ответить
тупые хачи, проворонили московский скот.
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11.10.2021 22:49 Ответить
ну а главное же не рассказали... как отдохнули на кирпичном заводе..!?
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12.10.2021 01:06 Ответить
Из Москвы в оккупированный Севастополь пара добиралась автостопом. Водитель автобуса продал их Дагестанскому фермеру за 50 тыс. рублей (18 тыс. грн. - Ред.). В рабстве москвичи провели месяц. Источник:
Це все що треба знати про Кремляндію і якість життя там
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12.10.2021 01:32 Ответить
Это зарисовка будущего России - ти мне должен, понял, да? рабатай, да?!)
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12.10.2021 03:16 Ответить
Too bad they escaped, it does not make it a nice story. Barin loh, you've got to watch your cattle!
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12.10.2021 07:21 Ответить
Плохие с кацов рабы, выгнали обратно в бебеня
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12.10.2021 07:39 Ответить
А разве можно поработить рабов
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12.10.2021 09:32 Ответить
Оце так зекономили!
Але ж нема лиха без добра - задаром навчилися прокидатися о 4ранку і працювати.
А так би просто вешталися по ватному севасу і тупо раділи кримнашу.
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12.10.2021 11:17 Ответить
А, може, їх продали ополченцю з днр, чи з Сірії якому давно обіцяли двох рабів? У цій новині чудово все.
Діваха мовчить на відео, мабуть, їй було особливо непросто
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12.10.2021 11:24 Ответить
правильный для оккупантов Крым
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12.10.2021 13:47 Ответить
Справжні - дагестанобандерівці !


Бажали кримнашизм -- як раз це й було справжнє обличчя кримнашизму .
Інший кримнашизм він на "Мосфільму" де навіть кримський татарин , який чомусь більше усього любить робити вино , так ось це на "Мосфільму" кримськи татари в захваті від окупації

А щирі дагестанці показали де у кацапа справжній кримнашизм !
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18.11.2021 16:43 Ответить
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