170 тыс. гривен штрафа и даже тюрьма до 5 лет - новые наказания за подделку сертификатов вакцинации. ВИДЕО
Стоимость фальшивых ковид-серификатов колеблется от 200 до 5000 гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе "Поліцейська хвиля".
Отмечается, что объявления о продаже поддельных ПЦР-тестов и ковид сертификатов сейчас массово появляются в защищенных месседжерах и рекламе в соцсетях. Стоимость фальшивок колеблется от 200 до 5000 гривен, а определенные дельцы даже обещают внести данные о вашей вакцинацию в электронную систему Минздрава.
С начала этого года полиция открыла 486 уголовных производств по фактам подделки ковид-документации, но сейчас наказание за такие деяния довольно незначительны - от 850 гривен штрафа. Министерство здравоохранения инициировало законопроект с более высокими штрафами и даже лишением свободы. Документ уже поддержали на рассмотрении комитета в парламенте, поэтому принятие нового закона не за горами.
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Вакцинированные - отдельный вопрос. Вакцина не спасает от опасности заболеть (дышать все равно надо, хотя бы и через маску), но резко уменьшает опасность тяжелого течения болезни. Из госпитализированных с КОВИДом более 90% (точную цифру можно нагуглить) вакцинированы как минимум одной дозой.
Главная задача - отмыть деньги, якобы потраченые на вакцину, Злоровье людей дело десятое. Смертность от гриппа ( ковида) не больше, чем от предыдущих видов гриппа.
Если ковид такой заразный, то почему медики, лечащие от ковида живы- здоровы?
А антивакцинаторы за естественный отбор, ценой своей жизни оздоравливают человечество!...
Придумал: пусть копы ему насильно привьют КОВИД, а потом пришьют срок за неношение маски.
А до 5 лет - так это не за отказ сам по себе, а за подделку (только что перечитал статью, наконец-то понял). Хотя, я за злостно ненадетую маску тоже бы сажал - не на 5 лет, но хотя бы на 1 месяц. У моего знакомого под ИВЛом умерли родители (сначала папа, примерно через 10 дней - мама) - может быть, были бы живы, если бы какой-то хмырь в маске был.
А ведь за неношение маски и без того штраф полагался - ₴17000 на минуточку. Если бы это реально работало (не выборочно, а системно), то и драконовские меры не нужны были б. А так, вместо неотвратимости - жесткость, может быть и чрезмерная.
https://biz.ligazakon.net/ru/news/202344_rada-osvobodila-proizvoditeley-vaktsin-ot-otvetstvennosti-zakon-prinyat
Капиталисты всех стран - обогащайтесь!
Сначала всякая мразь (в том числе и эпицентр) барижили масками и прочим по цене Х15.
Теперь поддельными ковид-сертификатами.
Ну вот КАКОЙ штраф? СРАЗУ нужно 5 лет ибо штраф присудят а денег то нет.
Ну в принципе у нас все как-всегда - через опу. Зато поправки когда надо зебилодиды могут родить. пример КАЛОмойша и его верные артемоны
За нарушение масочного режима тоже вводили несоразмерные штрафы. Закончилось рядом безуспешных судебных заседаний.
ЗЕзедент !?
он веть очинь
пичоцца
о майом
здаровии !