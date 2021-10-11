170 тыс. гривен штрафа и даже тюрьма до 5 лет - новые наказания за подделку сертификатов вакцинации. ВИДЕО

Стоимость фальшивых ковид-серификатов колеблется от 200 до 5000 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе "Поліцейська хвиля".

Отмечается, что объявления о продаже поддельных ПЦР-тестов и ковид сертификатов сейчас массово появляются в защищенных месседжерах и рекламе в соцсетях. Стоимость фальшивок колеблется от 200 до 5000 гривен, а определенные дельцы даже обещают внести данные о вашей вакцинацию в электронную систему Минздрава.

С начала этого года полиция открыла 486 уголовных производств по фактам подделки ковид-документации, но сейчас наказание за такие деяния довольно незначительны - от 850 гривен штрафа. Министерство здравоохранения инициировало законопроект с более высокими штрафами и даже лишением свободы. Документ уже поддержали на рассмотрении комитета в парламенте, поэтому принятие нового закона не за горами.

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