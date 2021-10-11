РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8341 посетитель онлайн
Новости Видео
6 103 62

170 тыс. гривен штрафа и даже тюрьма до 5 лет - новые наказания за подделку сертификатов вакцинации. ВИДЕО

Стоимость фальшивых ковид-серификатов колеблется от 200 до 5000 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в программе "Поліцейська хвиля".

Отмечается, что объявления о продаже поддельных ПЦР-тестов и ковид сертификатов сейчас массово появляются в защищенных месседжерах и рекламе в соцсетях. Стоимость фальшивок колеблется от 200 до 5000 гривен, а определенные дельцы даже обещают внести данные о вашей вакцинацию в электронную систему Минздрава.

С начала этого года полиция открыла 486 уголовных производств по фактам подделки ковид-документации, но сейчас наказание за такие деяния довольно незначительны - от 850 гривен штрафа. Министерство здравоохранения инициировало законопроект с более высокими штрафами и даже лишением свободы. Документ уже поддержали на рассмотрении комитета в парламенте, поэтому принятие нового закона не за горами. 

Читайте также: Кабмин планирует усилить карантин: поездки самолетами, поездами и автобусами только при наличии COVID-сертификата, - совещание у Зеленского

Автор: 

вакцина (3815) подделка (438) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Получается, что здоровые люди составляют угрозу для привитых?
показать весь комментарий
11.10.2021 17:42
+10
Вот как раз страх привитых перед не привитыми и вызывает самое большое удивление в этой компании по вакцинации...складывается впечатление что привитые сами не верят во все эти вакцины..?
показать весь комментарий
11.10.2021 17:45
+10
Подскажите, какая ответственность у государства, если что то пойдет не так?!
показать весь комментарий
11.10.2021 17:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от чим треба СБУ займатися
показать весь комментарий
11.10.2021 17:33 Ответить
COVID-сертификат может быть поддельным. Но справка о смерти будет подлинной.
показать весь комментарий
11.10.2021 17:35 Ответить
Не переживай, справка о смерти будет у всех, меня заставили привиться на работе, но я почему-то не почувствовал, что стал бессмертным, в отличии от тебя....
показать весь комментарий
11.10.2021 17:37 Ответить
Не надо передергивать. Я тоже не бессмертный, но, переболев прошлогодним летом этой гадостью, я решил, что одного такого "удовольствия" мне хватит, и позволил влить в себя две дозы Коронавака. Пока не заболел.
показать весь комментарий
11.10.2021 17:43 Ответить
Ты считаешь что две дозы короновака или какой то другой вакцины дадут тебе больший иммунитет нежели иммунитет после болезни??
показать весь комментарий
11.10.2021 17:47 Ответить
Я болел прошлым летом (2020-й г.), а вакцинировался уже этим летом, т.е. примерно через год после болезни. У нас почему-то считают, что иммунитет от КОВИДа пожизненный, как будто простуживаются раз в жизни.
показать весь комментарий
11.10.2021 17:52 Ответить
А сколько раз нужно вакцинироваться так чтобы наверняка?
показать весь комментарий
11.10.2021 18:15 Ответить
Двічі кожного року буде достатньо, аби попередити розвиток ускладнень і звести до мінімуму шанси захворіти за умов носіння маски в громадському транспорті та місцях скупчення людей.
показать весь комментарий
11.10.2021 19:55 Ответить
Скільки платять у фармі за рекламу.?
показать весь комментарий
11.10.2021 20:04 Ответить
А своими словами?
показать весь комментарий
11.10.2021 20:51 Ответить
Береженого Б-г бережет.
показать весь комментарий
11.10.2021 23:01 Ответить
То есть всю жизнь теперь на прививках жить. А не зажирно для фармы будет?
показать весь комментарий
12.10.2021 11:18 Ответить
Можете ще зуби не чистити і руки з милом не мити - це ж на все життя! "Зажирно" для виробників зубної пасти та побутової хімії буде!
показать весь комментарий
12.10.2021 17:52 Ответить
а вакцинировать тех кто подделал сертификат не вариант?
показать весь комментарий
11.10.2021 21:41 Ответить
Это как с гомосексуалистами в Великобритании лет 60 назад поступали - давали на выбор: тюрьма или кастрация (химическая)? Так и здесь: подделал сертификат - вакцинируйся или тюрьма?Забавно. Предложите своему депутату, пусть он подаст проект изменений в УК.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:45 Ответить
плохо это конечно....но заставлять человека вакцинироваться малоизученными шмурдяками тоже преступно
показать весь комментарий
11.10.2021 23:46 Ответить
Если сравнить опасность от вакцины и от болезни, выбор будет в пользу вакцины (если нет противопоказаний).
показать весь комментарий
12.10.2021 00:13 Ответить
Получается, что здоровые люди составляют угрозу для привитых?
показать весь комментарий
11.10.2021 17:42 Ответить
Вот как раз страх привитых перед не привитыми и вызывает самое большое удивление в этой компании по вакцинации...складывается впечатление что привитые сами не верят во все эти вакцины..?
показать весь комментарий
11.10.2021 17:45 Ответить
Верят, я со многими общался.
показать весь комментарий
11.10.2021 17:53 Ответить
Вот и я про то же... Система боится, что непривитые позаражают привитых. Чудны дела твои Господи...
показать весь комментарий
11.10.2021 17:55 Ответить
Увы, да. Человек может быть пока внешне здоровым, но уже заражать других. Кроме того, болезнь может вообще пройти без симптомов, но других вокруг позаражает.
Вакцинированные - отдельный вопрос. Вакцина не спасает от опасности заболеть (дышать все равно надо, хотя бы и через маску), но резко уменьшает опасность тяжелого течения болезни. Из госпитализированных с КОВИДом более 90% (точную цифру можно нагуглить) вакцинированы как минимум одной дозой.
показать весь комментарий
11.10.2021 17:48 Ответить
Официально у нас это так. Но были странные цифры утечки в Израиле, по Великобритании тоже интересная статистика....
показать весь комментарий
11.10.2021 17:58 Ответить
Не только у нас, по Европе (страну не помню) примерное то же самое.
показать весь комментарий
11.10.2021 18:04 Ответить
Увы, да. Человек может быть пока внешне здоровым, но уже заражать других. Кроме того, болезнь может вообще пройти без симптомов, но других вокруг позаражает.

Главная задача - отмыть деньги, якобы потраченые на вакцину, Злоровье людей дело десятое. Смертность от гриппа ( ковида) не больше, чем от предыдущих видов гриппа.
Если ковид такой заразный, то почему медики, лечащие от ковида живы- здоровы?
А антивакцинаторы за естественный отбор, ценой своей жизни оздоравливают человечество!...
показать весь комментарий
11.10.2021 19:56 Ответить
По заразности КОВИД, возможно (точно не знаю), сопоставим с другими видами ОРВИ. Но по течению болезни, осложнениям и, как следствие, смертности - намного злобней. Это видно не только по официальной статистике (в Украине и в мире в целом), но и на конкретных примерах. Уверен, что у каждого (ладно, почти каждого) есть минимум десяток знакомых, переболевших КОВИДом (а мы с женой еще и сами переболели) - поспрашивайте у переболевших, особенно у тех, кому за 40, обычная ли это ОРВИ.
показать весь комментарий
11.10.2021 21:53 Ответить
ні,здорові люди не купляють в іхніх аптеках різні отрути і знають,що цей цирк із шмірусом не є турботою про їхнє здоров'я
показать весь комментарий
11.10.2021 20:20 Ответить
Ночной арест, не? Слишком строго будет? 5 лет тюрьмы как то слабовато.
показать весь комментарий
11.10.2021 17:45 Ответить
Если кто-то, зная про свою болезнь, заражал всех СПИДом или сифилисом - точно есть уголовная ответственность, но наказание не помню.
показать весь комментарий
11.10.2021 17:50 Ответить
Просто удивляюсь ,конечно подделка сертификата о вакцинации грозит смертями других людей,но когда Мецгер спонсирует оккупантов ,после 7 лет войны и 15 тыс погибших, и ему наказание НОЧНОЙ домашний арест...До сих пор не могу прийти в себя от новости о "покарании" Мецгера.Извините что не по теме..
показать весь комментарий
11.10.2021 17:56 Ответить
Это другое. К некоторым особям наш закон слишком мягок.
Придумал: пусть копы ему насильно привьют КОВИД, а потом пришьют срок за неношение маски.
показать весь комментарий
11.10.2021 18:06 Ответить
Скорее нам привьют,чтобы не платить пенсии и зарплаты...Нет ну правда, это наказание ночной арест?А до этого он где ночевал? А тут 5 лет , но люди элементарно боятся прививки ,это же понятно, может делать пробы на переносимость,не знаю....,но уверена, что желающих привиться стало бы больше,кому охота помирать.
показать весь комментарий
11.10.2021 18:10 Ответить
Боятся, это правда. Моя супруга сделала одну прививку файзера, неделю боролась с осложнениями, так вторую не хочет делать.
А до 5 лет - так это не за отказ сам по себе, а за подделку (только что перечитал статью, наконец-то понял). Хотя, я за злостно ненадетую маску тоже бы сажал - не на 5 лет, но хотя бы на 1 месяц. У моего знакомого под ИВЛом умерли родители (сначала папа, примерно через 10 дней - мама) - может быть, были бы живы, если бы какой-то хмырь в маске был.
показать весь комментарий
11.10.2021 18:19 Ответить
Игорь,так и сертификаты подделывают потому что бояться вакцинироваться, с этим надо что то решать, а не грозить тюрьмой.Я бы в тюрьму посадила того ублюдка что деньги ковидные в дороги закатал, когда люди умирали,а теперь тюрьмой пугает.За неношение масок штафовала бы ,у нас люди не боятся тюрем, их боятся богачи да депутаны, потому что живут красиво,простой народ за свой карман боится, и голосуют из ходя из того кто обещает этот карман наполнить.
показать весь комментарий
11.10.2021 18:26 Ответить
Таки да, боятся. Супруга вколола себе одну дозу файзера, потом неделю боролась с осложнениями. Вторую дозу колоть боится, а я боюсь настаивать. Но, при всех проблемах, мы даже не думаем о подделывании сертификата.
А ведь за неношение маски и без того штраф полагался - ₴17000 на минуточку. Если бы это реально работало (не выборочно, а системно), то и драконовские меры не нужны были б. А так, вместо неотвратимости - жесткость, может быть и чрезмерная.
показать весь комментарий
11.10.2021 18:48 Ответить
Подскажите, какая ответственность у государства, если что то пойдет не так?!
показать весь комментарий
11.10.2021 17:56 Ответить
Держава забезпечить посмертне повне обстеження для доказової бази, що помер не від вакцини.
показать весь комментарий
11.10.2021 18:07 Ответить
насколько знаю, то перед прививкой дают на подпись бумажку где написано, что это все на свой страх и риск
показать весь комментарий
11.10.2021 18:16 Ответить
Не выдум ывайте. Я прошел через обе прививки, бумагу подписывали, там было много пунктов. Но это была анкета, где задавались вопросы о противопоказаниях - нет ли у вас сейчас симптомов болезни, нет ли у вас аллергических реакций и пр., сейчас уже не вспомню. Если у меня аллергия на что-то, и я забыл сказать, а это "что-то" входит в состав вакцины, то ответственность будет на мне.
показать весь комментарий
11.10.2021 18:55 Ответить
Ну так а почему ж тогда производителей вакцины освободили от ответственности? )))
https://biz.ligazakon.net/ru/news/202344_rada-osvobodila-proizvoditeley-vaktsin-ot-otvetstvennosti-zakon-prinyat
показать весь комментарий
18.10.2021 16:12 Ответить
Во времена СССР при врачебной ошибке или разгильдяйстве , когда кто-то умер, полагадось общественное порицание согласно УК....
показать весь комментарий
11.10.2021 19:48 Ответить
Статья была и есть, но практически не работает, ибо судмедэксперты - тоже медики, они друг друга в обиду не дадут. Lupus lupum non mordet.
показать весь комментарий
11.10.2021 23:06 Ответить
вони не "сраниє"...такими їх робите ви
показать весь комментарий
11.10.2021 18:17 Ответить
Из-за таких подделок люди умирают.
показать весь комментарий
11.10.2021 23:07 Ответить
за подделку депутатского мандата вроде дешевле получится ?) не?
показать весь комментарий
11.10.2021 18:34 Ответить
Не за горами, но за лесами.
показать весь комментарий
11.10.2021 18:54 Ответить
A підробка диплому, п'ять років навчання
показать весь комментарий
11.10.2021 18:55 Ответить
а за подделку ,паспорта, тоже 170 штук и 5 лет. ОТОЖ
показать весь комментарий
11.10.2021 19:11 Ответить
Зная наши реалии ( по "липе") , подобное наказание должно было быть введено еще год , полтора назад. Запоздали однако.
показать весь комментарий
11.10.2021 19:37 Ответить
Вакцина бедным - Деньги олигархам!

Капиталисты всех стран - обогащайтесь!
показать весь комментарий
11.10.2021 19:45 Ответить
За подделку законов принятых ВР ничего, а за подделку сраного сертификата штраф и тюрма! Одни эпитеты! Рабовладельческая страна! Ивы будете мне говорить про Белорусь, РФ и Корею?
показать весь комментарий
11.10.2021 19:53 Ответить
пнх
показать весь комментарий
11.10.2021 20:22 Ответить
Странно другое что за ДВА года не ужесточили наказания.
Сначала всякая мразь (в том числе и эпицентр) барижили масками и прочим по цене Х15.
Теперь поддельными ковид-сертификатами.
Ну вот КАКОЙ штраф? СРАЗУ нужно 5 лет ибо штраф присудят а денег то нет.
Ну в принципе у нас все как-всегда - через опу. Зато поправки когда надо зебилодиды могут родить. пример КАЛОмойша и его верные артемоны
показать весь комментарий
11.10.2021 20:26 Ответить
Наскільки знаю у нас рейдерам менше відповідальності ніж за підробку Ковід сертифіката
показать весь комментарий
11.10.2021 20:38 Ответить
Напоминает миллиард грн залога. Хуцпа. Отвлечние внимания.
За нарушение масочного режима тоже вводили несоразмерные штрафы. Закончилось рядом безуспешных судебных заседаний.
показать весь комментарий
11.10.2021 20:45 Ответить
Без этих сраных сертификатов уже не выедешь из области, за подделку -штраф и 5 лет тюрьмы. А за подделку законопроектов в ВР, За госизмену и развал экономики в стране Кто ответит???
показать весь комментарий
11.10.2021 22:53 Ответить
причомтут
ЗЕзедент !?
он веть очинь
пичоцца
о майом
здаровии !
показать весь комментарий
11.10.2021 23:13 Ответить
не знаю,кто,но проснись !
показать весь комментарий
11.10.2021 23:16 Ответить
5 штук за липовую бумажку? че, ахренели совсем, богатые идиоты
показать весь комментарий
12.10.2021 04:59 Ответить
Медведчука сначала оштрафуйте и посадите. Борцуны блин!
показать весь комментарий
12.10.2021 11:21 Ответить
Це відповідь на питання:''А за що нам МВФ черговий транш перевів?". Решту мабуть не треба пояснювати.
показать весь комментарий
12.10.2021 15:39 Ответить
 
 