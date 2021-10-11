Мужчина под песню из "Титаника" сокрушил агитационную палатку Добкина в Харькове. ВИДЕО
Мужчина с собакой на поводке вырвал одну из стен палатки при помощи палок для скандинавской ходьбы и унес ее с собой.
Видео атаки опубликовал в Telegram Михаил Добкин, сообщает Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, как неизвестный сначала крушит палатку, а после забирает с собой одну из ее стен с портретом Добкина и уходит прочь.
Кандидат утверждает, что напавший на палатку - "Приезжий. Украиномовный".
В полиции сообщили, что инцидент произошел на улице Сумской.
"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет", - сказано в сообщении полицейских.
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бо знає що
після таких палаток-
з'являються намети з бурятськими танкістами...
выкреста До(лбое)бкин ???
- Вы признаёте свою вину?
- Нет!
- Почему? Вас ведь задержали с поличным и засняли процесс на видео!
- Гражданин судья! Я - большой поклонник нашего президента и всегда хотел иметь его портрет! Однако я человек бедный и не имею возможности его приобрести!
- Но почему вы его рвали кусками?
- Но я же не виноват, что при его наклеивании использовали такой крепкий клей!
а мужик молодец.