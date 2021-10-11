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Мужчина под песню из "Титаника" сокрушил агитационную палатку Добкина в Харькове. ВИДЕО

Мужчина с собакой на поводке вырвал одну из стен палатки при помощи палок для скандинавской ходьбы и унес ее с собой.

Видео атаки опубликовал в Telegram Михаил Добкин, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как неизвестный сначала крушит палатку, а после забирает с собой одну из ее стен с портретом Добкина и уходит прочь.

Кандидат утверждает, что напавший на палатку - "Приезжий. Украиномовный".

В полиции сообщили, что инцидент произошел на улице Сумской.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет", - сказано в сообщении полицейских.

Смотрите: Проект "Без цензуры": Добкин вместо Кернеса? Выдержит ли Харьков? ВИДЕО

Автор: 

выборы (24733) Добкин Михаил (967) Харьков (7509) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+143
Молодец!
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11.10.2021 18:41
+95
Вызываай паалицию-с каацапским гаваарком ваатка недовольна
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11.10.2021 18:42
+71
Эта Дупа (Допа) достала уже не только Харьковчан. Бандит-сепаратист должен сидеть в тюрьме, а не куда то избираться.
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11.10.2021 19:15
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Па-а-лицию нужна визива-а-ть па ста два.
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11.10.2021 20:19 Ответить
Патріоти Харкова не сплять
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11.10.2021 20:30 Ответить
Тю, ...лять, а шо не так???
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11.10.2021 20:33 Ответить
запишіть допу в клуб ''17 поверх'' ім.чечетова
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11.10.2021 20:33 Ответить
а реквизиты есть , куда материальную помощь на оплату штрафа скидывать?
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11.10.2021 20:34 Ответить
есть куда на оплату снайпера. с Гепой хорошо получилось, теперь надо с Допой закрепить успех
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11.10.2021 21:30 Ответить
Не україномовна манкуртка-істеричка споплюжила такой шедевр!
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11.10.2021 20:41 Ответить
Это арт перформанс, оставьте художника в покое
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11.10.2021 20:54 Ответить
Красава!
бо знає що
після таких палаток-
з'являються намети з бурятськими танкістами...
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11.10.2021 21:09 Ответить
Харьков делает успехи.
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11.10.2021 21:11 Ответить
Вот чтобы он в живого добкина так)
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11.10.2021 21:16 Ответить
Т. н. "полиция", почему вашу работу выполняют простые адекватные люди???
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11.10.2021 21:23 Ответить
проголосовал заранее
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11.10.2021 21:26 Ответить
Цензор, сколько можно напоминать что бы писали настоящую фамилию этого
выкреста До(лбое)бкин ???
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11.10.2021 22:17 Ответить
Оце дійсно - "скандинавская ходьба"! Я б навіть сказав, "викинг-ходьба"!
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11.10.2021 22:44 Ответить
Зачет! Молодца!
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11.10.2021 22:44 Ответить
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11.10.2021 23:02 Ответить
https://youtu.be/gwxay1IaGtc Згадалося одразу ...
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11.10.2021 23:28 Ответить
Моя подяка небайдужому громадянину. Коли посадити Добкіна, обов'язково треба покарати його колаборантів,які свідомо підтримують московську агресію,вбивства Українців, окупацію.
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12.10.2021 00:17 Ответить
В этом видео все прекрасно и сюжет и саундтрек. Происходит все в самом центре прямо под Градусником.
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12.10.2021 01:26 Ответить
и он ушел в закат......респект тебе неведомый герой!
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12.10.2021 01:55 Ответить
В країні не має поділення на україномовних чи іномоіних громадян. Якщо хтось із якихось намірів починає ділити людей по мові - це особа вже по праву є Неконституційна і Антидержавна. А особа, яка ігнорує виконання свого обовязку бути громадянином України і виконувати її Конституцію - є теж Неконституційною особою. Потрібен Закон про таких осіб в країні і питання мов, тризубів, прав, життєвого простору і навіть кордонів ....відпаде сам по собі. Все просто: не хочеш чи не бажаєш виконувати Конституцію....шукаєш сам собі місце в світі. Ось головна Запорука спокою і розвитку цивілізації у всіх забезпечених країнах. Будьто США чи Японія, Англія чи Німеччина. І так в ісіх 267 країнах світу.....окрім України.
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12.10.2021 04:18 Ответить
Аж сльози на очах, молодець 😅
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12.10.2021 05:18 Ответить
Судове засідання в Росії Розглядають адмінпротокол за дрібне *********** - правопорушник звинувачується в тому що зірвав портрет Путіна! Суддя:
- Вы признаёте свою вину?
- Нет!
- Почему? Вас ведь задержали с поличным и засняли процесс на видео!
- Гражданин судья! Я - большой поклонник нашего президента и всегда хотел иметь его портрет! Однако я человек бедный и не имею возможности его приобрести!
- Но почему вы его рвали кусками?
- Но я же не виноват, что при его наклеивании использовали такой крепкий клей!
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12.10.2021 08:23 Ответить
рашкования с большой буквы?) палево
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12.10.2021 09:28 Ответить
Знаєш - у якомусь творі класика російської літератури був приведений цікавий факт - якийсь поручик під час бою був поранений у праву руку Він переклав шаблю і ліву і вважав що здійснив "геройский поступок"! Від того що я напишу "росія" чи "путін"з маленької букви нічого не зміниться Є правила правопису і я їх дотримуюсь Так що не треба корчить з себе "суперпатріота" - це викликає лише сміх у реалістів!
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12.10.2021 10:43 Ответить
я понимаю, что вам запрещено писать название свой страны с маленькой буквы. но причем тут Украина? ты думаешь, если будешь через переводчик свои высеры переводить, то за буквами не будет видно кто ты?
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12.10.2021 17:11 Ответить
"Ванька"! З якої ЖОПИ ти виліз? Ти хоча-б , спочатку , поцікавився , на кого ти "пісюна задираєш"! Клоун ти - мене тут восьмий рік знають , а ти , "як Пилип з конопель , вискочив" і думаєш , що мене "обісрав" Насправді , ти так спішив "серонуть" на мене , що забув штани знять! Результат зрозумілий?
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12.10.2021 19:10 Ответить
уймись, лаптеногий
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12.10.2021 20:42 Ответить
Це ти собі в дзеркало сказав?
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12.10.2021 20:59 Ответить
от души.....
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12.10.2021 09:13 Ответить
Від мене жирний +
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12.10.2021 09:15 Ответить
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12.10.2021 09:26 Ответить
Да просто ему нужна была новая подстилка для собачки
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12.10.2021 09:38 Ответить
до сліз)
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12.10.2021 09:40 Ответить
гарний чолов'яга, і песик у нього хороший
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12.10.2021 09:40 Ответить
все красиво, але хотілося ще щоб щелепу трохи підправив узкоязичную, для повної картини маслом
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12.10.2021 09:43 Ответить
Схоже в центрі біля градусника.
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12.10.2021 09:54 Ответить
Маладца 💪👍
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12.10.2021 10:27 Ответить
Дякую Вам, невідомий Мужчина!
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12.10.2021 10:30 Ответить
Кажется какое это отношение имеет к новости. Но таких как ты неудержимо тянет изрыгнуть что-то.
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12.10.2021 11:28 Ответить
В этой сцене эпично все, никакой режиссер не придумает. Собачке - оскара за лучшую роль второго плана.
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12.10.2021 11:24 Ответить
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12.10.2021 11:28 Ответить
Просто его Селин Дион конкретно зае..ла.
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12.10.2021 11:43 Ответить
The man lets Dobkin down and walks away like a boss.
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12.10.2021 12:40 Ответить
пока сепары не будут в тюрмах их рабы будут за них горой стоять-это рабская .совковая психология.и не только в Харькове.
а мужик молодец.
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12.10.2021 13:13 Ответить
музыкальное сопровождение - афигенно)
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12.10.2021 14:17 Ответить
молодець ... супер.... таких побільше і не було б блазнів і шарамижників яеиків і т д
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12.10.2021 15:38 Ответить
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