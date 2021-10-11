Мужчина под песню из "Титаника" сокрушил агитационную палатку Добкина в Харькове. ВИДЕО

Мужчина с собакой на поводке вырвал одну из стен палатки при помощи палок для скандинавской ходьбы и унес ее с собой.

Видео атаки опубликовал в Telegram Михаил Добкин, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как неизвестный сначала крушит палатку, а после забирает с собой одну из ее стен с портретом Добкина и уходит прочь.

Кандидат утверждает, что напавший на палатку - "Приезжий. Украиномовный".

В полиции сообщили, что инцидент произошел на улице Сумской.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет", - сказано в сообщении полицейских.

Смотрите: Проект "Без цензуры": Добкин вместо Кернеса? Выдержит ли Харьков? ВИДЕО