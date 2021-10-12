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Самолет рухнул на жилой квартал в Калифорнии: повреждены дома, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По меньшей мере два человека погибли и повреждены несколько домов в результате крушения двухмоторного самолета в городе Санти (штат Калифорния).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этомсообщают американские СМИ.

"У нас действительно есть несколько подтвержденных жертв, мы точно не знаем, сколько их", - заявил заместитель начальника пожарной охраны города Санти Джастин Мацусита.

"Мы знаем, что по крайней мере двое подтверждены", - отметил он.

Источник: Intel Point ALERT 

Мацусита добавил, что неясно, сколько человек находились на борту рухнувшего самолета Cessna 340A. "Мы считаем, что травмы, полученные теми, кто был на борту, несовместимы с жизнью", - заявил он.

Между тем компания доставки UPS сообщила, что среди погибших ее сотрудник - водитель грузового автомобиля, в который врезался рухнувший самолет.

Самолет рухнул на жилой квартал в Калифорнии: повреждены дома, есть жертвы 01

В свою очередь, заместитель начальника пожарной охраны города Санти заявил, что сотрудники экстренных служб ищут пострадавших и определяют степень ущерба домам.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что самолет потерпел крушение около 12:14 по местному времени.

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"Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование. NTSB будет отвечать за расследование и предоставит дополнительные обновления", - сообщили в FAA.

Самолет рухнул на жилой квартал в Калифорнии: повреждены дома, есть жертвы 02

Фото: ABC News

авиакатастрофа (1723) Калифорния (30) США (26827) жертвы (2079)


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Топ комментарии
+9
Кількість переглядів чимала, значить не байдуже. А те, що коментів мало, так що тут коментувати - загинули люди із дружньої країни.
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12.10.2021 09:19
+6
А что ,собственно, вас возмущет,что много комментов под плохими новостями из нароссии? Так почитайте новость под этой,что бы не удивляться,почему людей жалко, а кацапов-нет
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12.10.2021 09:55
+5
R.l.P.
Що тут ще коментувати...
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12.10.2021 08:00
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R.l.P.
Що тут ще коментувати...
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12.10.2021 08:00 Ответить
Судя по тому, что под этой новостью, висящей уже больше часа, всего четыре комментария(без учета моего), то читателем глубоко фиолетово на гибель людей, если это про людей вообще. Если бы это было про россиян, то через час тут было бы не 4 коммента, а 4 страницы ...
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12.10.2021 08:57 Ответить
а что писать, горе у американцев, а расеян тут пердолят по полной программе собаке собачья смерть.
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12.10.2021 09:15 Ответить
Боже бережи братську Каліфорнію. І чому мовчить зелох?
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12.10.2021 09:17 Ответить
Кількість переглядів чимала, значить не байдуже. А те, що коментів мало, так що тут коментувати - загинули люди із дружньої країни.
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12.10.2021 09:19 Ответить
Англия и Канада не считаются?
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12.10.2021 15:50 Ответить
Когда это Ливия с Ираком были друзьями США?
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12.10.2021 16:19 Ответить
А ще Чечня Абхазія Південна Осетія Придністров"я Україна!
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13.10.2021 06:50 Ответить
що тут коментувати - загинули люди із дружньої країни.
А де тут написано що вони не ватнікі? І де було написано що серед російських паршутистів в АНі були виключно друзі Бородая, чи адепти кремля?
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12.10.2021 12:00 Ответить
Від зброї завезеної з Росії і керованої громадянами Росії загинуло більше 15 тисяч українців Сотні тисяч отримали поранення мільйони стали біженцями Чого ми повинні "скорбєть" по тих ваших парашутистах? Коли з району Гуково по території України летіли залпи цілих дивізіонів "Градів" то гуковці казали : "О как "наши" "хахлов" паджаривают!" Чому тоді ми повинні висловлювать жалість стосовно загибелі росіян? В Росії стало на 2 десятки підготовлених людей менше Чоловіки не стануть диверсантами які прийдуть нас убивать а баби не зможуть народить нових убивць українців
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13.10.2021 07:01 Ответить
Чому тоді ми повинні висловлювать жалість стосовно загибелі росіян?
Процитируй меня, где именно я предлагал "висловлювать жалість"?
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13.10.2021 08:47 Ответить
Процитуй мене де я звинуватив конкретно тебе в тому що ти дорікаєш українцям що вони не жаліють загиблих росіян!
До речі - як зрозуміть ОЦЕ: А что ,собственно, вас возмущет,что много комментов под плохими новостями из нароссии?
Ничего не возмущает множеством комментов. И даже дикая радость в них не возмущает. Просто огорчает, хотя я и надеюсь на то, что все или почти все их авторы, оцифрованные нонэймы - из лахтацентра или ольгинские.
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13.10.2021 08:54 Ответить
як зрозуміть ОЦЕ
Саме так як ОЦЕ написано, його й треба розуміти
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14.10.2021 08:46 Ответить
Ну так я ж і "розумію" А ти губу дмеш - бо я "не так розумію" як тобі хочеться!
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14.10.2021 08:52 Ответить
Українська не рідна моя мова, але здається мені, що дме вітер, а губа може бути аба надута, або закопилена. Хоча, про "закопилити губи" мабуть мало хто чув, в тому числі і Гугл. Хіба що тільки ті українці, котрі аж українці-українці
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14.10.2021 19:07 Ответить
Губу можна ще й "наприндить" ! І всі ці синоніми мені відомі ... Значить я - "суперукраїнець"!...
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14.10.2021 19:10 Ответить
Я можу тобі навіть дать "розшифровку" - у яких випадках використовуються ті чи інші синоніми:
Дуть губи - просто ображаться;
Надуть губи - образиться (закінчена дія):
Закопилить губи - поставиться до когось зверхньо;
Наприндить губи - "зобразить образу з малозначного приводу
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14.10.2021 19:19 Ответить
Дутьи губи - просто ображатьися;
Надутьи губи - образитьися (закінчена дія):
Закопилитьи губи - поставитьися до когось зверхньо;
Наприндиітьи губи - "зобразитьи образу з малозначного приводу
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14.10.2021 19:54 Ответить
Почитай Котляревського Панаса Мирного Нечуя-Левицького чи Тараса Шевченка" і не пробуй вчить мене українському правопису!
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14.10.2021 21:31 Ответить
Тогда бери пергамент, палку писалку, краску, пиши мне сообщения и отправляй голубем, если в 2021 нужно писать правописанием 18 века
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14.10.2021 21:50 Ответить
От читаю я тебе і думаю: "Наче доросла людина! А таку "херню" буває , меле!
Для формування сталого діалекту в тій чи іншій людській спільноті не вистачає , буває , і кількох століть Нас в Україні вчили "великарассийскаму наречию ще з часів Катерини ІІ , але так і не змусили на нього перейти! Не "правопис" у Шевченка , Панаса Мирного , Котляревського та Нечуя-Левицького ми отримали , а ЛЕКСИКУ!!! Всі ці люди писали українські слова у відповідності з "расейским" правописом і книжки їх друкувалися до початку ХХ століття у відповідності з ним Правопис український на основі цієї лексики був створений у 30 роки ХХ століття - в часи "коренізації" Тоді отримали можливість розвитку і публічного використаня мови корінних народів СРСР (Не тому що більшовики були такі "демократи", а щоб не протиставлять відкрито "масквичей" тим же українцям чи узбекам)!
Літературна українська мова сформувалася на основі ДВОХ діалектів - подніпровського (на основі якого випускниками Києво-Могилянської академії було створено "вяликарусскае наречие") і "брацлавського (його ще називають "подільським") Різниця в цих діалектах , зокрема , в тому , що у "брацлавському" дієслова закінчуються на "И", а в "подніпровському" - на "Ь" (Саме тому "подніпровський" більш "нагадує" "рассейскій язик") Це саме те , чим ти мене пробуєш "критикувать" Однак для літературної мови обидва діалекти - рівнозначні - можна писать (писати) як-завгодно!
Прямо на матюки тягне , коли люди , українська мова для яких не є рідною , починають вчить українців як нею говорить і писать!
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15.10.2021 04:51 Ответить
Подніпровський державний діалект ...... цікава думка
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15.10.2021 08:52 Ответить
У тебе є заперечення? Чи просто "сказать нічого ... але хочеться залишить останнє слово за собою"?...
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15.10.2021 08:56 Ответить
Є. Або є українська мова яка в школі, або всі регіональні діалекти мають право на існування і використання в якості міжнаціонального спілкування в межах України. Не виключаючи і південно-східний.
Більше писати не буду, давай ти, нехай останнє слово буде за тобою
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15.10.2021 09:16 Ответить
Якщо є - викладай! В школі викладається українська літературна мова , що створена на основі двох найбільш розповсюджених подібних діалектів - подніпровського і брацлавського "Регіональні діалекти" не можуть буть допущені до "використання в якості міжнаціонального спілкування в межах України" з простої причини: вони існують в межах однієї мови і однієї нації - українців , що проживають у різних регіонах. Ти хоч вдумуйся в те що пишеш! Чи ти думаєш - чим більше ти "високонаукових" висловів навалиш , тим більш аргументованими будуть твої ствердження? Ти мені "папужку Кешу" з мультфільма нагадуєш (Коли він зображав з себе радіорепортера в селі і "вів передачу" про "успехи колхозников в намолоте зяби"!)
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15.10.2021 09:33 Ответить
А что ,собственно, вас возмущет,что много комментов под плохими новостями из нароссии? Так почитайте новость под этой,что бы не удивляться,почему людей жалко, а кацапов-нет
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12.10.2021 09:55 Ответить
А что ,собственно, вас возмущет,что много комментов под плохими новостями из нароссии?
Ничего не возмущает множеством комментов. И даже дикая радость в них не возмущает. Просто огорчает, хотя я и надеюсь на то, что все или почти все их авторы, оцифрованные нонэймы - из лахтацентра или ольгинские.
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12.10.2021 12:11 Ответить
Додам тобі трішки "реальності" - я багато років купляю молоко у одної сім"ї : Чоловік - місцевий а дружина - з Гуково До війни вони частенько їздили один до другого у гості І її брат все висловлював невдоволення: "Ну вы, "хахлы", и зажрались! В сёла газопроводы провели! У нас райцентр, а газ - только балонный!"
А після початку війни спілкування припинилося -братик набрався нахабства і зателефонував рідні: "Ну что?! Как "наши" вашим "хахлам" вжарили?! а у відповідь почув: "Будьте вы прокляты! Под Зеленодольском "ваши" моего сына, а твоего племянника убили!"
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13.10.2021 07:34 Ответить
 
 