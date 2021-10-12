Самолет рухнул на жилой квартал в Калифорнии: повреждены дома, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
По меньшей мере два человека погибли и повреждены несколько домов в результате крушения двухмоторного самолета в городе Санти (штат Калифорния).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этомсообщают американские СМИ.
"У нас действительно есть несколько подтвержденных жертв, мы точно не знаем, сколько их", - заявил заместитель начальника пожарной охраны города Санти Джастин Мацусита.
"Мы знаем, что по крайней мере двое подтверждены", - отметил он.
Источник: Intel Point ALERT
Мацусита добавил, что неясно, сколько человек находились на борту рухнувшего самолета Cessna 340A. "Мы считаем, что травмы, полученные теми, кто был на борту, несовместимы с жизнью", - заявил он.
Между тем компания доставки UPS сообщила, что среди погибших ее сотрудник - водитель грузового автомобиля, в который врезался рухнувший самолет.
В свою очередь, заместитель начальника пожарной охраны города Санти заявил, что сотрудники экстренных служб ищут пострадавших и определяют степень ущерба домам.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что самолет потерпел крушение около 12:14 по местному времени.
"Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование. NTSB будет отвечать за расследование и предоставит дополнительные обновления", - сообщили в FAA.
Фото: ABC News
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А де тут написано що вони не ватнікі? І де було написано що серед російських паршутистів в АНі були виключно друзі Бородая, чи адепти кремля?
Процитируй меня, где именно я предлагал "висловлювать жалість"?
До речі - як зрозуміть ОЦЕ: А что ,собственно, вас возмущет,что много комментов под плохими новостями из нароссии?
Ничего не возмущает множеством комментов. И даже дикая радость в них не возмущает. Просто огорчает, хотя я и надеюсь на то, что все или почти все их авторы, оцифрованные нонэймы - из лахтацентра или ольгинские.
Саме так як ОЦЕ написано, його й треба розуміти
Дуть губи - просто ображаться;
Надуть губи - образиться (закінчена дія):
Закопилить губи - поставиться до когось зверхньо;
Наприндить губи - "зобразить образу з малозначного приводу
ьи губи - просто ображат ьися;
Надут
ьи губи - образит ьися (закінчена дія):
Закопилит
ьи губи - поставит ьися до когось зверхньо;
Напринд
иіт ьи губи - "зобразит ьи образу з малозначного приводу
Для формування сталого діалекту в тій чи іншій людській спільноті не вистачає , буває , і кількох століть Нас в Україні вчили "великарассийскаму наречию ще з часів Катерини ІІ , але так і не змусили на нього перейти! Не "правопис" у Шевченка , Панаса Мирного , Котляревського та Нечуя-Левицького ми отримали , а ЛЕКСИКУ!!! Всі ці люди писали українські слова у відповідності з "расейским" правописом і книжки їх друкувалися до початку ХХ століття у відповідності з ним Правопис український на основі цієї лексики був створений у 30 роки ХХ століття - в часи "коренізації" Тоді отримали можливість розвитку і публічного використаня мови корінних народів СРСР (Не тому що більшовики були такі "демократи", а щоб не протиставлять відкрито "масквичей" тим же українцям чи узбекам)!
Літературна українська мова сформувалася на основі ДВОХ діалектів - подніпровського (на основі якого випускниками Києво-Могилянської академії було створено "вяликарусскае наречие") і "брацлавського (його ще називають "подільським") Різниця в цих діалектах , зокрема , в тому , що у "брацлавському" дієслова закінчуються на "И", а в "подніпровському" - на "Ь" (Саме тому "подніпровський" більш "нагадує" "рассейскій язик") Це саме те , чим ти мене пробуєш "критикувать" Однак для літературної мови обидва діалекти - рівнозначні - можна писать (писати) як-завгодно!
Прямо на матюки тягне , коли люди , українська мова для яких не є рідною , починають вчить українців як нею говорить і писать!
Більше писати не буду, давай ти, нехай останнє слово буде за тобою
Ничего не возмущает множеством комментов. И даже дикая радость в них не возмущает. Просто огорчает, хотя я и надеюсь на то, что все или почти все их авторы, оцифрованные нонэймы - из лахтацентра или ольгинские.
А після початку війни спілкування припинилося -братик набрався нахабства і зателефонував рідні: "Ну что?! Как "наши" вашим "хахлам" вжарили?! а у відповідь почув: "Будьте вы прокляты! Под Зеленодольском "ваши" моего сына, а твоего племянника убили!"