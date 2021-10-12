"Слуга народа" Клочко соврал о сестре-бизнесмене, которая якобы помогла маме с покупкой недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО
Как только Андрей Клочко стал депутатом Верховной Рады ("Слуга народа"), его 70-летняя мать сразу начала скупать различную дорогую недвижимость. Внезапное обогащение мамы нардеп объяснил опекой его сестры-бизнесмена и ее мужа.
Расследователи Вihus.info проверили слова "слуги народа", передает Цензор.НЕТ.
Первый участок его мать купила в 25 километрах от Киева. В июле 20-го Наталия Клочко покупает здесь землю. По рыночной стоимости ее участок стоит около двух миллионов гривен. В 2021-м у Натальи Клочко появляется таунхаус на 150 квадратов под Броварами. Цена там тоже под два миллиона гривен.
В августе женщина получила сразу две квартиры на 67 и 199 квадратов и маленькое помещение в Киеве ЖК "Ривьера". Рядом - метро, выход к пляжу на Днепре. Стоимость недвижимости - около 9,5 млн грн.
В прошлом году женщина также приобрела автомобиль Tesla Model X. Цены на такие машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн грн.
Депутат на вопрос откуда у матери такое состояние, ответил: "Спросите у нее".
После огласки происшествия нардеп Клочко написал пост в Facebook, где рассказал, что матери помогает его сестра Елена Грузицкая, которая является "обеспеченным человеком". Также, по версии Клочко, муж сестры возглавляет филиал международной компании.
Оказалось, что его сестра, Елена Грузицкая, начала обрастать дорогой недвижимостью именно тогда, когда ее брат стал нардепом.
В августе она купила квартиру в том же ЖК, что и мама. В тот же день. По прайсу застройщика, эти помещения должны обойтись ей почти в четыре миллиона гривен.
Также она купила квартиру на Крюковщине почти за миллион гривен. Третье помещение сестра купила на Троещине в марте 21-го года. Помещение в 106,3 кв.м на ул. Драйзера. Если жилье продавалось с ремонтом, то такая квартира стоит на рынке от 2,5 миллиона гривен.
"Если к активам матери Клочко добавить активы его сестры выйдет около 20 млн грн. И это за два года", - отмечают журналисты.
После этих покупок журналисты решили проверить, действительно ли так хорошо зарабатывают родственники Клочко, чтобы иметь возможность покупать себе и маме недвижимость и машины.
"Нардеп всех публично обманывает", - констатируют журналисты.
Журналисты выяснили, что супруги живут в высотке на Троещине. А сестра нардепа не имеет никакого бизнеса и даже не регистрировалась ФОПом. Она оказалась сотрудницей стоматологической клиники.
"Клочко рассказывает о миллионах, успешном бизнесе, а в реальности - ни миллионов, ни бизнеса официально у сестры нет", - говорится в сюжете.
Также оказалось, что никакого бизнеса нет и мужа сестры "слуги народа" Сергея Грузицкого. Он работает в компании, занимающейся производством алюминиевых профилей. И официальная его зарплата там - 28 000 гривен.
"С 2018 по 2020 годы Грузицкие вместе заработали 1 млн 35 тыс. гривен. И этого даже не хватает на Теслу, которую сестра Клочко подарила маме", - отмечают журналисты.
Сам Клочко на вопрос журналистов "Откуда у вашей семьи такое имущество на миллионы?" не ответил. Также не захотела общаться и сестра нардепа.
Андрей Клочко прошел в Раду по спискам "Слуги народа" и сейчас возглавляет Комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Журналисты предполагают, что "слуга народа" неофициально зарабатывает деньги и не декларирует их.
По данным журналистов, нардепы получают ежемесячные доплаты от Офиса Президента - "за правильные голосования, хорошее поведение, чтобы не разбежались".
"Логично предположить, что фонд доплат не формируется из кармана президента или руководителя его Офиса. Это частично деньги тех самых олигархов, против которых "слуги" якобы активно ведут борьбу. Частично - "благодарность" от участников "Большого строительства", которые получают миллиардные государственные подряды", - говорится в сюжете.
Журналисты называют размер доплат от $20 тыс. до $ 50 тыс. в месяц.
"Если вывести среднее, то выходит где-то $400 тыс. в год, за два года почти $1 млн. Почти столько, сколько семья Клочко инвестировала в новое и дорогое. Это же надо какое совпадение", - резюмируют журналисты.
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Никогда же такого небыло, и вот опять...
Таких слуг изменит только панихида по месту жительства
"яке їхало - таке й здибало"
Даже я, не голосовавший за зеленку и люто ненавидящий их обоих, готов бы был от безысходности на будущих выборах отдать голос за кондитера...но нет. Читая коменты его сторонников я понимаю, что не хочу иметь ничего общего с этими людьми.
После этого, совсем понятно ЗА КОГО ты голосовало.
поражает как зебики сами всех обзывают, а сами хотят чтобы с ними панькались и ублажали )
Не знаю як, але терміново потрібно позбавлятися таких. Бо в кризу яка зараз і яка збільшується день за днем з такими керманичами дійдемо до феодалізму
В Раде требуют снять нардепа Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам соцполитики после ее скандального заявления по поводу смерти нардепа Антона Полякова.
Политолог Виктор Небоженко выразил мнение, что ее отставка невозможна, потому что "слуги народа" все больше становятся похожи на "мафиозную организацию, которая захватила власть, и очень быстро меняются".
- Это связано еще и с тем, что они очень боятся, что часть депутатов из «слуг народа» не захотят с ними разделять политическую ответственность за то, что они делают.
Вы же видите, что часть депутатов не проголосовали за отставку Разумкова, и не потому, что они страшно любят Разумкова, а потому что считают, что это нарушение регламента, это несправедливо и есть другие способы.
Поэтому вряд ли Зеленский отдаст на растерзание эту даму, хотя она повела себя очень бестактно, и она должна быть первым народным депутатом, а не Скороход, которая там упала в обморок, которую должен вызвать объективный следователь, чтобы она написала объяснение, что она имела в виду, когда говорила об удаче с гибелью Полякова. Это должен сделать следователь.
А моральная оценка - я не ожидал, что женщина может быть такой жестокой, женщина, претендующая на понимание социальных проблем страны. В какой-то мере депутаты правы в том, что хотят на нее как-то повлиять.
Ты можешь критиковать или не голосовать, а завтра скажут, что у тебя не выдержало больное сердце или еще что-то.
А второе - это деньги. То есть страх и деньги. К сожалению, ни идеология, ни верность Разумкову, ни уважение к демократии не становятся элементами основной работы или поведения фракции «Слуги народа». Вот это очень плохо.
Ну, я еще раз повторяю: правильно сделает следователь если спросит эту женщину о том, что она имела в виду и кто из ее друзей народных депутатов разделяет ее взгляды на трагическую гибель Полякова.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6979303588762354?__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Бачу, що багатьом незрозуміла пасивна позиція САП та НАБУ у історії з нардепом від "Слуг народу" Андрієм Клочко. Як відомо його мати та сестра почали масово скупати нерухомість та землю після того, як Клочко став нардепом. При цьому в них немає будь-яких доходів, що могли б пояснити їх покупки. Все це містить ознаки незаконного збагачення.
НАБУ та САП по закону мають можливість розпочати кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.368 КК України. Підстава - інформація зі ЗМІ. При цьому стаття 214 КПК України регулює початок кримінального провадження, тобто внесення відомостей до ЄРДР. Це я кажу, что колишній заступник Голови комітету по протидії та запобігання корупції. Досвід є.
Я ще можу зрозуміти чому це немає такої ініціативи від САП. Бо в САП зараз немає голови і все повинна підписувати Генпрокурор Венедіктова. А вона по "слугах" працювати без дозволу з Банкової не буде. Тож ця історія "зависне". Але чому немає кримінального провадження від НАБУ? Схожа причина? Хтось не хоче конфлікту з Офісом президента та не чипає прислугу Зеленського?
На фоні цієї історії стає зрозуміло, чому саботується обрання Голови САП саме членами комісії від Зеленського та https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=*NK-R #слуг . Бо таким чином вони забезпечують собі недоторканність. Свій на 100% Генпрокурор їх не чипає, а САП не може без очільника самостійно ініціювати справу. Корупціонери зі "Слуги народу" у захваті. А посольства ЄС і США в Україні прямо заявили, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде залежати подальша підтримка України. Напрошуються цікаві висновки...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=-]K-R Mark Savchuk каже, що справа вже відкрита Генпрокурором і передана в НАБУ. Подивимось, що з цього вийде. Але дивна історія. І дивно, що не НАБУ відкрило справу, хоча мало законні підстави. А як Генпрокурор "хоче" відкривати справи проти "слуг" та як відкриває, ми вже бачили з Юрченко та Трухіним. Цікаво, чи так саме буде з Клочко?
всё о народе печётся, он ведь слуга его
не Бигус ли - сливной бачок ?