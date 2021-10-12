"Слуга народа" Клочко соврал о сестре-бизнесмене, которая якобы помогла маме с покупкой недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

Как только Андрей Клочко стал депутатом Верховной Рады ("Слуга народа"), его 70-летняя мать сразу начала скупать различную дорогую недвижимость. Внезапное обогащение мамы нардеп объяснил опекой его сестры-бизнесмена и ее мужа.

Расследователи Вihus.info проверили слова "слуги народа", передает Цензор.НЕТ.

Первый участок его мать купила в 25 километрах от Киева. В июле 20-го Наталия Клочко покупает здесь землю. По рыночной стоимости ее участок стоит около двух миллионов гривен. В 2021-м у Натальи Клочко появляется таунхаус на 150 квадратов под Броварами. Цена там тоже под два миллиона гривен.



В августе женщина получила сразу две квартиры на 67 и 199 квадратов и маленькое помещение в Киеве ЖК "Ривьера". Рядом - метро, выход к пляжу на Днепре. Стоимость недвижимости - около 9,5 млн грн.

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В прошлом году женщина также приобрела автомобиль Tesla Model X. Цены на такие машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн грн.



Депутат на вопрос откуда у матери такое состояние, ответил: "Спросите у нее".



После огласки происшествия нардеп Клочко написал пост в Facebook, где рассказал, что матери помогает его сестра Елена Грузицкая, которая является "обеспеченным человеком". Также, по версии Клочко, муж сестры возглавляет филиал международной компании.



Оказалось, что его сестра, Елена Грузицкая, начала обрастать дорогой недвижимостью именно тогда, когда ее брат стал нардепом.



В августе она купила квартиру в том же ЖК, что и мама. В тот же день. По прайсу застройщика, эти помещения должны обойтись ей почти в четыре миллиона гривен.



Также она купила квартиру на Крюковщине почти за миллион гривен. Третье помещение сестра купила на Троещине в марте 21-го года. Помещение в 106,3 кв.м на ул. Драйзера. Если жилье продавалось с ремонтом, то такая квартира стоит на рынке от 2,5 миллиона гривен.

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"Если к активам матери Клочко добавить активы его сестры выйдет около 20 млн грн. И это за два года", - отмечают журналисты.



После этих покупок журналисты решили проверить, действительно ли так хорошо зарабатывают родственники Клочко, чтобы иметь возможность покупать себе и маме недвижимость и машины.

"Нардеп всех публично обманывает", - констатируют журналисты.

Журналисты выяснили, что супруги живут в высотке на Троещине. А сестра нардепа не имеет никакого бизнеса и даже не регистрировалась ФОПом. Она оказалась сотрудницей стоматологической клиники.

"Клочко рассказывает о миллионах, успешном бизнесе, а в реальности - ни миллионов, ни бизнеса официально у сестры нет", - говорится в сюжете.

Также оказалось, что никакого бизнеса нет и мужа сестры "слуги народа" Сергея Грузицкого. Он работает в компании, занимающейся производством алюминиевых профилей. И официальная его зарплата там - 28 000 гривен.

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"С 2018 по 2020 годы Грузицкие вместе заработали 1 млн 35 тыс. гривен. И этого даже не хватает на Теслу, которую сестра Клочко подарила маме", - отмечают журналисты.

Сам Клочко на вопрос журналистов "Откуда у вашей семьи такое имущество на миллионы?" не ответил. Также не захотела общаться и сестра нардепа.

Андрей Клочко прошел в Раду по спискам "Слуги народа" и сейчас возглавляет Комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Журналисты предполагают, что "слуга народа" неофициально зарабатывает деньги и не декларирует их.

По данным журналистов, нардепы получают ежемесячные доплаты от Офиса Президента - "за правильные голосования, хорошее поведение, чтобы не разбежались".

"Логично предположить, что фонд доплат не формируется из кармана президента или руководителя его Офиса. Это частично деньги тех самых олигархов, против которых "слуги" якобы активно ведут борьбу. Частично - "благодарность" от участников "Большого строительства", которые получают миллиардные государственные подряды", - говорится в сюжете.

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Журналисты называют размер доплат от $20 тыс. до $ 50 тыс. в месяц.

"Если вывести среднее, то выходит где-то $400 тыс. в год, за два года почти $1 млн. Почти столько, сколько семья Клочко инвестировала в новое и дорогое. Это же надо какое совпадение", - резюмируют журналисты.