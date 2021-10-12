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Новости Видео Скандалы в Слуге народа
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"Слуга народа" Клочко соврал о сестре-бизнесмене, которая якобы помогла маме с покупкой недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

Как только Андрей Клочко стал депутатом Верховной Рады ("Слуга народа"), его 70-летняя мать сразу начала скупать различную дорогую недвижимость. Внезапное обогащение мамы нардеп объяснил опекой его сестры-бизнесмена и ее мужа.

Расследователи Вihus.info проверили слова "слуги народа", передает Цензор.НЕТ

Первый участок его мать купила в 25 километрах от Киева. В июле 20-го Наталия Клочко покупает здесь землю. По рыночной стоимости ее участок стоит около двух миллионов гривен. В 2021-м у Натальи Клочко появляется таунхаус на 150 квадратов под Броварами. Цена там тоже под два миллиона гривен.

В августе женщина получила сразу две квартиры на 67 и 199 квадратов и маленькое помещение в Киеве ЖК "Ривьера". Рядом - метро, выход к пляжу на Днепре. Стоимость недвижимости - около 9,5 млн грн.

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В прошлом году женщина также приобрела автомобиль Tesla Model X. Цены на такие машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн грн.

Депутат на вопрос откуда у матери такое состояние, ответил: "Спросите у нее".

После огласки происшествия нардеп Клочко написал пост в Facebook, где рассказал, что матери помогает его сестра Елена Грузицкая, которая является "обеспеченным человеком". Также, по версии Клочко, муж сестры возглавляет филиал международной компании.

Оказалось, что его сестра, Елена Грузицкая, начала обрастать дорогой недвижимостью именно тогда, когда ее брат стал нардепом.

В августе она купила квартиру в том же ЖК, что и мама. В тот же день. По прайсу застройщика, эти помещения должны обойтись ей почти в четыре миллиона гривен.

Также она купила квартиру на Крюковщине почти за миллион гривен. Третье помещение сестра купила на Троещине в марте 21-го года. Помещение в 106,3 кв.м на ул. Драйзера. Если жилье продавалось с ремонтом, то такая квартира стоит на рынке от 2,5 миллиона гривен.

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"Если к активам матери Клочко добавить активы его сестры выйдет около 20 млн грн. И это за два года", - отмечают журналисты.

После этих покупок журналисты решили проверить, действительно ли так хорошо зарабатывают родственники Клочко, чтобы иметь возможность покупать себе и маме недвижимость и машины. 

"Нардеп всех публично обманывает", - констатируют журналисты.

Журналисты выяснили, что супруги живут в высотке на Троещине. А сестра нардепа не имеет никакого бизнеса и даже не регистрировалась ФОПом. Она оказалась сотрудницей стоматологической клиники.

"Клочко рассказывает о миллионах, успешном бизнесе, а в реальности - ни миллионов, ни бизнеса официально у сестры нет", - говорится в сюжете.

Также оказалось, что никакого бизнеса нет и мужа сестры "слуги народа" Сергея Грузицкого. Он работает в компании, занимающейся производством алюминиевых профилей. И официальная его зарплата там - 28 000 гривен. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко

"С 2018 по 2020 годы Грузицкие вместе заработали 1 млн 35 тыс. гривен. И этого даже не хватает на Теслу, которую сестра Клочко подарила маме", - отмечают журналисты.

Сам Клочко на вопрос журналистов "Откуда у вашей семьи такое имущество на миллионы?" не ответил. Также не захотела общаться и сестра нардепа.

Андрей Клочко прошел в Раду по спискам "Слуги народа" и сейчас возглавляет Комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Журналисты предполагают, что "слуга народа" неофициально зарабатывает деньги и не декларирует их.

По данным журналистов, нардепы получают ежемесячные доплаты от Офиса Президента - "за правильные голосования, хорошее поведение, чтобы не разбежались".

"Логично предположить, что фонд доплат не формируется из кармана президента или руководителя его Офиса. Это частично деньги тех самых олигархов, против которых "слуги" якобы активно ведут борьбу. Частично - "благодарность" от участников "Большого строительства", которые получают миллиардные государственные подряды", - говорится в сюжете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

Журналисты называют размер доплат от $20 тыс. до $ 50 тыс. в месяц.

"Если вывести среднее, то выходит где-то $400 тыс. в год, за два года почти $1 млн. Почти столько, сколько семья Клочко инвестировала в новое и дорогое. Это же надо какое совпадение", - резюмируют журналисты.

Автор: 

ВР (29258) деньги (932) коррупция (8562) недвижимость (819) Слуга народа (2631) Офис Президента (1799) Клочко Андрей (38)


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Топ комментарии
+43
Зебілоїди, ви зробили це разом!!!
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12.10.2021 09:55
+41
Ніт! Це не правда! Це бариґамарадьор віноват! Це він через свої апшори вивів з країни мозок 73% лохторату, і на ліпєцкій хвабриці випік з нього огромний Київський торт, який подарував особисто Путєну.
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12.10.2021 10:00
+31
.
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12.10.2021 09:58
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"Слуга народа" соврал, да вы что !!!

Никогда же такого небыло, и вот опять...
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12.10.2021 10:20 Ответить
быть такого не может!
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12.10.2021 10:20 Ответить
Гандоны
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12.10.2021 10:20 Ответить
Голосуешь за худого... Через год смотришь,- толстый😂
Таких слуг изменит только панихида по месту жительства
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12.10.2021 10:26 Ответить
та да, - голосуешь за голоборотька а получается зеленский. Как же так виходит? Странно.
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12.10.2021 11:17 Ответить
из голобородька вышел отличный голохвастов)
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12.10.2021 12:47 Ответить
че пристали? широкой души человек, маму любит и сестру.
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12.10.2021 10:28 Ответить
Да ладно вам! Не мог слуга народа так нагло врать! Ведь не мог же?
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12.10.2021 10:33 Ответить
Ну а что налоговая молчит, журналисты всем занимаются.... Или ей тоже квартиру подарили) угадала?
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12.10.2021 10:36 Ответить
Налоговая занимается делами до пары-тройки миллионов и то, если не делишься. Дальше им страшно. Ну или люди абонемент покупают и налоговой радостно.
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12.10.2021 10:56 Ответить
Налоговой тоже нужно прибарахлиться, чтобы и внукам хватило.
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13.10.2021 08:47 Ответить
СН-партія малоросів, брехунів, зрадників,збочинців і наркоманів.
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12.10.2021 10:40 Ответить
і "какая разнинцев"...
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12.10.2021 11:32 Ответить
Всё гораздо проще.... эти зелёные недоумки воруют,беспредельничают и ждут народного гнева....а потом путин введи...похоже такая установка... потому как берега абсолютно у этих подз.лупных зелёных вшей потеряны напрочь!!
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12.10.2021 22:14 Ответить
Достаточно на его морду глянуть и понять-откуда у его матери и сестры миллионы
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12.10.2021 10:49 Ответить
Хреновый способ определения плохих людей. На свете полно запредельных мразей без печати порока на лице и наоборот - неплохих простых людей с внешностью бандита. Физиогномика - чрезвычайно ненадёжная вещь.
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12.10.2021 11:12 Ответить
"Слуги" настільки тупі,що навіть не здатні нормально легалізувати конвертне бабло...
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12.10.2021 10:50 Ответить
а чого їм стєсняться? Нарід хаває, журнашлюхи не помічвють - всьо всім нравітся
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12.10.2021 11:15 Ответить
"Мы что, лохи налоги платить?" (с) Агрохламидия
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12.10.2021 10:51 Ответить
Место такое проклятое))) Заходят люди строить новую страну и начинают строить себе обеспеченную жизнь. И к сожалению Риба гніє з голови..
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12.10.2021 11:02 Ответить
Это не место - это люди проклятые. Алчность и жадность не оставляют их души в покое.
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12.10.2021 21:03 Ответить
И это еще не все совпадения,покупать-то сестра начала уже 2 года назад,когда даже этого неправедного миллиона не было.Можно предположить,что Клочко сразу купили на корню.
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12.10.2021 11:03 Ответить
В США, цей недодепутат хабарник отримав би 10 довічних термінів тюрьми. Там за таке зразу судять. Побачимо як відреагує на корупцію своєї людини Зеленський
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12.10.2021 11:07 Ответить
Ще не побачили?
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12.10.2021 11:13 Ответить
ніяк , бо воно саме таке.
"яке їхало - таке й здибало"
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12.10.2021 11:27 Ответить
Поразительно, как отбитые сторонники свиношенко умудряются раз от раза уничтожать любую возможность выборцев зелёнки даже взглянуть в сторону своего обожаемого сладкого гетьмана. Как бы зелёный выборец не разочаровался в своём выборе, взглянув на исходящих говном и ненавистью любителей порошка, он вздрогнет от отвращения и снова вернётся к шуту. Худшее, что могло случится с надеждами кондитера на второй срок - это его активные сторонники, которые отвращают тысячи людей, которые в иной ситуации из двух зол (порошек или зелёнка) выбрали бы меньшее (на данный момент) - порошка.
Даже я, не голосовавший за зеленку и люто ненавидящий их обоих, готов бы был от безысходности на будущих выборах отдать голос за кондитера...но нет. Читая коменты его сторонников я понимаю, что не хочу иметь ничего общего с этими людьми.
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12.10.2021 11:08 Ответить
это элементарно же. лютая ненависть к Порошенку - замечательный индикатор умственной отсталости, ведь нет никаких обьективных причин ненавидеть Порошенко, кроме низкосортной антипорошенковской телепропаганды, но кто может повестись на такую низкосортную пропаганду? только недалекие, инфантильные, малообразованные люди. Это то же самое абсолютно, что МММ, чумак и кашпировский - только полудурки ведутся на такое, а тем не менее таких полудурков оказывается большинство.
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12.10.2021 11:15 Ответить
Да, спасибо. Отличная иллюстрация того, о чём я написал.
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12.10.2021 11:32 Ответить
я думав ти тільки прикудаєшся а ти і взаправду дебіл і походу від народження.
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12.10.2021 16:24 Ответить
Да-да. Очередное убогое быдло, произносит знаменитое "Даже я, не голосовавший за зеленку....".
После этого, совсем понятно ЗА КОГО ты голосовало.
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12.10.2021 16:52 Ответить
Зепил - триздобол. Новая порода)))
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13.10.2021 08:15 Ответить
ага, виноваты порохоботы, ещё кто-то, а не сами 73% пеши исчо...
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12.10.2021 11:44 Ответить
а потому что что все равно вас не переубедишь, так хоть потыкать вас мордой в ваше зеленое лайно
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12.10.2021 11:45 Ответить
--Поразительно, как отбитые сторонники свиношенко

поражает как зебики сами всех обзывают, а сами хотят чтобы с ними панькались и ублажали )
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12.10.2021 11:47 Ответить
я тебе скажу больше, если бы зелибоба вышел на стадион и сказал спасибо порошенко за все, теперь моя очередь. то многие сторонники порошенко на это бы повелись. но он усиленно включил г-нометание, потому что в этом сущность зеленых, ииграть на гнилых чувствах своего лохтората
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12.10.2021 11:50 Ответить
А козак Гаврилюк після нардепства пішов таксувать. Такий от "барига", не то шо новіе ліца, ...лять
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12.10.2021 11:12 Ответить
Мне, что ли , тоже в слуги податься? Бабла куры не клюют, безнаказанность безграничная, на быдло можно смотреть не то, что с высока, а можно срать на головы - быдло пусть обтекает. Удивительно как это слуги ещё ни на кого из мудрого нарида охоту не устроил из спортивного интереса. Буквально. Ну знаете, как в кино, берут какого-нибудь бедолагу и ганяют его по лесам с ружьями на перевес с целью охотничего трофея. Прощай нэзалэжна Украина. Здравствуй вотчина ЗЕ!ленских. Надо ЗЕ! переименовать в короля, а то "президент" для него мелковато
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12.10.2021 11:19 Ответить
может и гоняют, только рассказать об этом уже некому..
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12.10.2021 17:48 Ответить
Кто б сомневался? Ни дня без брехни...
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12.10.2021 11:19 Ответить
чому не відбувається дієвої перевірки перших осіб держави?! що можуть наголосувати такі "слуги" коли самі є червивими до коріння.
Не знаю як, але терміново потрібно позбавлятися таких. Бо в кризу яка зараз і яка збільшується день за днем з такими керманичами дійдемо до феодалізму
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12.10.2021 11:25 Ответить
т накуя мы содержим орду прокуратур, полиции, судей, если достаточно несколько корреспонтданктов для расследования досканального..? пфдец, за мешок угля садят, за миллионы долларов на посады назначабт!!!юююю пилять мазать копать когда же это закончится!? НИКОГДА походу
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12.10.2021 11:26 Ответить
Какое честное лицо.
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12.10.2021 11:40 Ответить
У Пундика, или как там его Пудрика, еще честнее
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12.10.2021 11:50 Ответить
А НАЗК и ДБР это не интересно?
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12.10.2021 11:47 Ответить
НЕ можешь обьяснить происхождения денег, конфисковать в пользу государства!
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12.10.2021 11:52 Ответить
от тупе лайно, зовсім мозок жиром заплив - воно навіть не розуміє, що вся ця брехня легко перевіряється 😠
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12.10.2021 12:06 Ответить
Пока эти будут у власти, ничего им не будет! Когда они потеряют власть, то эта стая стервятников улетят за границу, как перелетные птицы!
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12.10.2021 12:16 Ответить
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12.10.2021 12:20 Ответить
Мурло звичайне зелене. А таких більше 250 мурл та ще 200 з інших фракцій висмоктують з України все...
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12.10.2021 12:28 Ответить
Жаль с подачи БПП перед уходом отменили ответственность за незаконное обогащение 😔
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12.10.2021 12:32 Ответить
Насколько я помню, ответственность за незаконное обогащение проголосовали исключительно потому, что знали о его мертворождённости и будущей отмены. Весь этот движ с начала и до конца был фикцией для обмана общественности.
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12.10.2021 15:10 Ответить
Зебилы, кто из вас сейчас мверху, или у вас 69?)))
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13.10.2021 08:18 Ответить
Та ви шо... Серйозно? Та бути такого не може. У нього ж на мор... обличчі написано - "кришталево чесна людина". Такі в принципі не здатні брехати. Це все наклепи журналюг на чесного депутата.
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12.10.2021 12:33 Ответить
А кто вообще надеялся или думал что эти ублюдки говорят правду? Правильно " зелохмандеи".
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12.10.2021 12:53 Ответить
Уважаемый Цензор, сделайте пожалуйста отдельную рубрику уже с реестром всех этих мерзостей, чтобы было видно сколько их! А то печатаете их по одному каждый день, и поверте большинство думают что это одни и теже. И обязательно рейтинг и победитель месяца!
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12.10.2021 12:59 Ответить
Зеленский уже не будет отдавать никого, потому что им нужно держаться. Сформировалось два мощных мотива или рычага, которыми будут держать в узде всех народных депутатов «Слуги народа»: это страх изгнания, а сейчас еще и гибель.

В Раде требуют снять нардепа Галину Третьякову с должности главы комитета по вопросам соцполитики после ее скандального заявления по поводу смерти нардепа Антона Полякова.

Политолог Виктор Небоженко выразил мнение, что ее отставка невозможна, потому что "слуги народа" все больше становятся похожи на "мафиозную организацию, которая захватила власть, и очень быстро меняются".

- Это связано еще и с тем, что они очень боятся, что часть депутатов из «слуг народа» не захотят с ними разделять политическую ответственность за то, что они делают.

Вы же видите, что часть депутатов не проголосовали за отставку Разумкова, и не потому, что они страшно любят Разумкова, а потому что считают, что это нарушение регламента, это несправедливо и есть другие способы.

Поэтому вряд ли Зеленский отдаст на растерзание эту даму, хотя она повела себя очень бестактно, и она должна быть первым народным депутатом, а не Скороход, которая там упала в обморок, которую должен вызвать объективный следователь, чтобы она написала объяснение, что она имела в виду, когда говорила об удаче с гибелью Полякова. Это должен сделать следователь.

А моральная оценка - я не ожидал, что женщина может быть такой жестокой, женщина, претендующая на понимание социальных проблем страны. В какой-то мере депутаты правы в том, что хотят на нее как-то повлиять.

Ты можешь критиковать или не голосовать, а завтра скажут, что у тебя не выдержало больное сердце или еще что-то.

А второе - это деньги. То есть страх и деньги. К сожалению, ни идеология, ни верность Разумкову, ни уважение к демократии не становятся элементами основной работы или поведения фракции «Слуги народа». Вот это очень плохо.

Ну, я еще раз повторяю: правильно сделает следователь если спросит эту женщину о том, что она имела в виду и кто из ее друзей народных депутатов разделяет ее взгляды на трагическую гибель Полякова.
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12.10.2021 13:00 Ответить
Гляньте на физиономию этого фантоция и вы поймете: его оговаривают, он по своей природе врать не может
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12.10.2021 14:30 Ответить
Раньше патриоты надевали вишиванку, а сейчас коррупционнеры\предатели.
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12.10.2021 15:56 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6979303588762354?__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Бачу, що багатьом незрозуміла пасивна позиція САП та НАБУ у історії з нардепом від "Слуг народу" Андрієм Клочко. Як відомо його мати та сестра почали масово скупати нерухомість та землю після того, як Клочко став нардепом. При цьому в них немає будь-яких доходів, що могли б пояснити їх покупки. Все це містить ознаки незаконного збагачення.

НАБУ та САП по закону мають можливість розпочати кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.368 КК України. Підстава - інформація зі ЗМІ. При цьому стаття 214 КПК України регулює початок кримінального провадження, тобто внесення відомостей до ЄРДР. Це я кажу, что колишній заступник Голови комітету по протидії та запобігання корупції. Досвід є.

Я ще можу зрозуміти чому це немає такої ініціативи від САП. Бо в САП зараз немає голови і все повинна підписувати Генпрокурор Венедіктова. А вона по "слугах" працювати без дозволу з Банкової не буде. Тож ця історія "зависне". Але чому немає кримінального провадження від НАБУ? Схожа причина? Хтось не хоче конфлікту з Офісом президента та не чипає прислугу Зеленського?

На фоні цієї історії стає зрозуміло, чому саботується обрання Голови САП саме членами комісії від Зеленського та https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=*NK-R #слуг . Бо таким чином вони забезпечують собі недоторканність. Свій на 100% Генпрокурор їх не чипає, а САП не може без очільника самостійно ініціювати справу. Корупціонери зі "Слуги народу" у захваті. А посольства ЄС і США в Україні прямо заявили, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде залежати подальша підтримка України. Напрошуються цікаві висновки...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZWB6aiD90Fpuw8gd1S5vycSRR1I2xpLo9WAhNuQjiA9m0_nqtlVtzTTU5pygKd2Re-vi7IsJ1sDnpZr4oisfTiAWfp6n75noJJsX94jKqZnDJnO1q4SARLsQqLF_OV5BF0&__tn__=-]K-R Mark Savchuk каже, що справа вже відкрита Генпрокурором і передана в НАБУ. Подивимось, що з цього вийде. Але дивна історія. І дивно, що не НАБУ відкрило справу, хоча мало законні підстави. А як Генпрокурор "хоче" відкривати справи проти "слуг" та як відкриває, ми вже бачили з Юрченко та Трухіним. Цікаво, чи так саме буде з Клочко?

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12.10.2021 15:59 Ответить
Ну и харя! А складок на шее сколько? Самый честный депутат!
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12.10.2021 16:00 Ответить
натырил, падаль
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12.10.2021 17:32 Ответить
где вы такую гнусь набираете? у него же облика человеческого не осталось
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12.10.2021 17:36 Ответить
Вони борються з корупцієй та олігархами....Комедія....Закрити у закритому приміщенні,вставити, куди треба,паяльник,то відразу заспіває звідки в нього оті мільойни !
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12.10.2021 18:17 Ответить
Поздравляю вас, гражданин, соврамши!
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12.10.2021 18:33 Ответить
судя по роже этому клочку некогда о себе даже подумать,
всё о народе печётся, он ведь слуга его
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12.10.2021 19:20 Ответить
«сестра-бізнесмен» - звучить дещо дико.
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12.10.2021 19:50 Ответить
Предлагаю "ЦЕНЗОР.НЕТ" создать отдельную колонку "Новости для ЗЕбилов" и печатать там такие новости, потому как нормальным людям сразу было понятно, что этот ЗЕмразь п#сдит.
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12.10.2021 21:30 Ответить
Та про що Ви ? Погляньте на його щелепи : йому треба дуже багато і смачно кушать ... інтелект прямо розпирає цього ЗЕ--діяча ...
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13.10.2021 06:20 Ответить
Морды слуг говорят лучше всяких слов.
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13.10.2021 06:48 Ответить
а кто же их привел к власти ?
не Бигус ли - сливной бачок ?
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13.10.2021 07:59 Ответить
Рожа откормленного хряка.
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13.10.2021 08:48 Ответить
Требуем расследования!
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13.10.2021 08:49 Ответить
Ой ну подумаешь соврал, сейчас все так делают ))))
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13.10.2021 09:11 Ответить
Садить надо таких трудяг -слуг и других тварей живущих за счёт народа.
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13.10.2021 09:22 Ответить
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