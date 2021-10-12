"Слуга народа" Ясько о состоянии Саакашвили: С каждым днем все хуже. ВИДЕО
Условия содержания третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который объявил голодовку, в тюрьме оставляют желать лучшего. Его состояние ухудшается.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказала депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько в эфире телеканала "Украина 24".
По ее словам, на прошлой неделе она два раза посещала Саакашвили.
"Посещала его во вторник и пятницу. В первый день он чувствовал себя хорошо. В пятницу, через неделю голодания, конечно, плохо. Он очень просит, чтобы все держались, боролись за будущее и справедливость Грузии, а не оплакивали его здоровье", – отметила Ясько.
При этом она рассказала, что первые 10 дней содержания политику не разрешали иметь в камере матрас, телевизор, но теперь ему выдали карту с ограниченной суммой денег, за которые он может купить то, что ему нужно.
"В его случае он приобрел телевизор, чтобы знать, что происходит в мире. У него нет связи, ему не разрешают звонить, хотя это является нарушением закона. Обычно разрешается ограниченное количество звонков в месяц. К сожалению, этого нет", – отметила Ясько.
Кроме того, она указала, что Саакашвили в камере один, а из-за голодовки его состояние ухудшается с каждым днем.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
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наплюют про конфликт интересов
это не при барыге))))
по сути - я с тобой согласен, но...
расплести носочки, сделать веревку и......
хотя более простое решение - сотрудничество со следствием, искреннее раскаяние и отбывание срока
ПЫСЫ: она там так и будет сидеть до конца дней?
И тогда Он воздаст каждому по его делам.
Будем держаться и не будем оплакивать его здоровье.
Я плакал, панове, слушал и плакал!
Впрочем, зачем скорбеть об утырке, который бродил за бабло одигархов, и скорее всего и Кремля, по улицам Киева и завывал на луну как шафер на еврейской свадьбе, - барИга, барИга, барИга?
2. Она не жена ему, а подстилка.
Источник:
Народний депутат України ІХ скликання, член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин.
Голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
У нее на работе, за наш кстати с Вами счет, нет важных дел? Мандат на стол и отказ от государственных должностей в комитетах и вот тогда да, она просто Лиза Ясько, мужика которой посадили.
Может на общественных началах возглавить комитет по защите беглых грузинских граждан с двойным гражданством Украины,(каковое, к слову то, запрещено законом) которые незаконным способом , тайно , пересекают границы Грузии с непонятно какими целями, как бы не государственного переворота.....
Ну или как минимум, написать заявление о предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам главе фракции Слуга Народа и председателю Верховной Рады Украины...............
Как то так....
краткое предисловие: хрупка депитутка Лиза своей грудью 1 размера, пытается защитить гордого джигита Михуила от жизненных невзгод.. их любовь крепнет.. в сцене появляется подозрительный матрас.. по ночам матрас делает Михуилу пошлые намеки..
продолжение следует..
ах вы садисты, да как так то ???????
- Мадам Фигнер, если Вы согласитесь, чтобы я пожарила яичницу на вашем масле, я
разрешу вам сварить ваше мясо в моем супе.
- Эй, что везешь?
- Ша! Тихо!
Шепотом:
- Овес.
- От кого скрываешь?
- От коня
Серед політиків, які супроводжували прорив кордону Саакашвілі у неділю, була лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
Одразу після цього вона намагалася подякувати прихильникам екс-губернатора, але вони її засвистіли із вигуками "Юлю- геть!".
Проте сам Саакашвілі дав зрозуміти, що підтримуватиме з Тимошенко тісні політичні стосунки.
Вона стала учасницею наради з політиками, яку Саакашвілі провів у понеділок у львівському готелі "Леополіс".
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Использовала для пиара и все.
его посадили в тюрьму
он там чуть не умер с голоду
но Ясько нарочно забеременела
и выкормила его грудью
бо из еды проносить на свидания
ничего не разрешали
а только немного сулугуни, чуток хачапури и совсем мало хванчкары
Опять же Ясько из Слуг
Надо помочь своим людям
Вот они его и ненавидят.
и ты не на работе, и деньги идут и проблемы свои решаешь