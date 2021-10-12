"Слуга народа" Ясько о состоянии Саакашвили: С каждым днем все хуже. ВИДЕО

Условия содержания третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который объявил голодовку, в тюрьме оставляют желать лучшего. Его состояние ухудшается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказала депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, на прошлой неделе она два раза посещала Саакашвили.

"Посещала его во вторник и пятницу. В первый день он чувствовал себя хорошо. В пятницу, через неделю голодания, конечно, плохо. Он очень просит, чтобы все держались, боролись за будущее и справедливость Грузии, а не оплакивали его здоровье", – отметила Ясько.

При этом она рассказала, что первые 10 дней содержания политику не разрешали иметь в камере матрас, телевизор, но теперь ему выдали карту с ограниченной суммой денег, за которые он может купить то, что ему нужно.

"В его случае он приобрел телевизор, чтобы знать, что происходит в мире. У него нет связи, ему не разрешают звонить, хотя это является нарушением закона. Обычно разрешается ограниченное количество звонков в месяц. К сожалению, этого нет", – отметила Ясько.

Кроме того, она указала, что Саакашвили в камере один, а из-за голодовки его состояние ухудшается с каждым днем.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.