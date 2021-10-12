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"Слуга народа" Ясько о состоянии Саакашвили: С каждым днем все хуже. ВИДЕО

Условия содержания третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который объявил голодовку, в тюрьме оставляют желать лучшего. Его состояние ухудшается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом рассказала депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, на прошлой неделе она два раза посещала Саакашвили.

"Посещала его во вторник и пятницу. В первый день он чувствовал себя хорошо. В пятницу, через неделю голодания, конечно, плохо. Он очень просит, чтобы все держались, боролись за будущее и справедливость Грузии, а не оплакивали его здоровье", – отметила Ясько.

При этом она рассказала, что первые 10 дней содержания политику не разрешали иметь в камере матрас, телевизор, но теперь ему выдали карту с ограниченной суммой денег, за которые он может купить то, что ему нужно.

"В его случае он приобрел телевизор, чтобы знать, что происходит в мире. У него нет связи, ему не разрешают звонить, хотя это является нарушением закона. Обычно разрешается ограниченное количество звонков в месяц. К сожалению, этого нет", – отметила Ясько.

Кроме того, она указала, что Саакашвили в камере один, а из-за голодовки его состояние ухудшается с каждым днем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация об ухудшении здоровья Саакашвили не соответствует действительности, - пенитенциарная служба Грузии

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

Грузия (4501) здоровье (1387) Саакашвили Михеил (3307) тюрьма (823) Елизавета Ясько (78)


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Топ комментарии
+64
Меня больше, чем этот зажиревший горный козёл интересует эта тупая курица, а именно, на каком основании, во время парламентской сессии она прогуливает работу и получает за это зарплату из моего кармана.
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12.10.2021 10:54
+47
как-то пох на идиота и вредителя Украины
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12.10.2021 10:35
+32
пусть примет простое решение
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12.10.2021 10:35
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Правила форума Совет форумчан
как-то пох на идиота и вредителя Украины
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12.10.2021 10:35 Ответить
Меня больше, чем этот зажиревший горный козёл интересует эта тупая курица, а именно, на каком основании, во время парламентской сессии она прогуливает работу и получает за это зарплату из моего кармана.
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12.10.2021 10:54 Ответить
100%. Кто эту дурочку с первой записью в трудовой - "депутат" - вообще туда послал? Вот это и есть настоящая агентура кремля.
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12.10.2021 10:59 Ответить
Ни кто не посылал. Сама лыжи туда смазала. И заявления на отпуск она не писала. Ей этот отпуск не положен ни по какой статье КЗоТ Украины. 100% Так, что это прогул работы без уважительной причины.
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12.10.2021 11:02 Ответить
протянут как защита гражданина.

наплюют про конфликт интересов

это не при барыге))))

по сути - я с тобой согласен, но...
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12.10.2021 11:50 Ответить
Защита на основании чего? Философии этого морального урода? Она не юрист. И какого гражданина? Того, что нелегально выехал из Украины и нелегально въехал в Грузию с целью государственного переворота? Т.е. она будет защитой террориста заниматься? А задним числом эта шобла утырков все может оформить, т.к. они были зачаты через задний проход и свет божий увидели впервые когда их рожали через ж...пу.
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12.10.2021 12:00 Ответить
ты меня можешь не убеждать, я всё это знаю и понимаю.
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12.10.2021 12:15 Ответить
для захисту адвокат, для ..., ***** не можу назвати оте громадянином, є консул чи ще щось, тому те чмо незрозуміло чому поїхало.
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12.10.2021 20:16 Ответить
+100500
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12.10.2021 20:38 Ответить
А как же матрас? У него же есть матрас!
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12.10.2021 10:35 Ответить
Взагалі то два. Одного йому було мало йому дали другий і тілівізєр.
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12.10.2021 11:07 Ответить
пусть примет простое решение
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12.10.2021 10:35 Ответить
только это и остается
расплести носочки, сделать веревку и......
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12.10.2021 10:44 Ответить
как вариант)))

хотя более простое решение - сотрудничество со следствием, искреннее раскаяние и отбывание срока
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12.10.2021 10:48 Ответить
это сложно - а Михо спец по простым решениям как мы все знаем..
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12.10.2021 10:50 Ответить
Намекаешь, что Ясько - это было простое решение?
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12.10.2021 10:57 Ответить
там уже не особо надо сотрудничать, он заочно осужден по двум уголовным делам и раз он не аппелировал по ним ранее, приговоры вступили в законную силу, тогда ему некогда видимо было, то беготня по крышам то через границу, то простые решения опять-же
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13.10.2021 09:59 Ответить
І то правда. Бо краватку він вже з'їв.
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12.10.2021 11:36 Ответить
Раньше на курс похудения в Швейцарии брал 100 000$ из бюджета, а теперь бесплатно. На легком весе Карлсону будет легче маневрировать.
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12.10.2021 10:35 Ответить
было такое.... жировал карлсон
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12.10.2021 10:54 Ответить
Если он просит не оплакивать его здоровье, так и быть, не будем плакать.
ПЫСЫ: она там так и будет сидеть до конца дней?
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12.10.2021 10:35 Ответить
лет шесть точно.
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12.10.2021 10:38 Ответить
А зарплата ей тут капает. За наш счёт отчего не посидеть там?
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12.10.2021 10:42 Ответить
Как же все "сочувствуют"...)))
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12.10.2021 10:38 Ответить
От Матфея 16:27
И тогда Он воздаст каждому по его делам.
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12.10.2021 10:41 Ответить
Ну, раз просит...
Будем держаться и не будем оплакивать его здоровье.
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12.10.2021 10:39 Ответить
В рот ему кило галстуков
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12.10.2021 10:39 Ответить
И кіло печива в @упу 🤣
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12.10.2021 11:50 Ответить
ДА ТЫ ШООООООО!?!?!?
Я плакал, панове, слушал и плакал!
Впрочем, зачем скорбеть об утырке, который бродил за бабло одигархов, и скорее всего и Кремля, по улицам Киева и завывал на луну как шафер на еврейской свадьбе, - барИга, барИга, барИга?
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12.10.2021 10:39 Ответить
Прям жена декабриста. Слезы дальше не дают смотреть это видео.
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12.10.2021 10:39 Ответить
1. Декабристы - московиты.
2. Она не жена ему, а подстилка.
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12.10.2021 10:57 Ответить
Ему все хуже от наркотической ломки.
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12.10.2021 10:40 Ответить
От нехай би Льоня Космос друга навідав та привіз зі своєї городини смаколиків курнуть і понюхать. Міхо точно зразу стало б краще.
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12.10.2021 11:38 Ответить
ломка пройде, вилікується, довше жити буде
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12.10.2021 20:18 Ответить
Вообще-то нормальный мужик, если он мужик а не наркоша или петушок, никогда не жалуется, а стойко переносит в себе свои проблемы и решает их по возможности. А Карлсона даже мужиком не поворачивается язык назвать, а так, старая, никому не нужная ворчливая баба.
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12.10.2021 10:41 Ответить
-" Он очень просит, чтобы все держались, боролись за будущее и справедливость Грузии, а не оплакивали его здоровье", - отметила Ясько.". Так якого ***. ти піднімаєш шум?

Источник:
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12.10.2021 10:43 Ответить
по.фі.г.
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12.10.2021 10:44 Ответить
Я бы не называл Ясько слугой народа в этом случае. Тут она просто Лиза Ясько, мужика которой прикрыли. Для нее трагедия, остальным пофиг. Он же не наш сожитель. И вообще, шо там происходит, на нашем политическом небосводе? Один женат, но жил с Анькой Скороход. Скороход замужем, но жила с ныне преставившимся. Саах... ашвили женат, но живет с Ясько. Алё, ВР, издайте справочник, кто там кого имеет, кто кому чего табу и кого надо стерилизовать, чтобы качественные дети!
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12.10.2021 10:44 Ответить
Вообще-то нет, сначала она слуга народа , кроме того:
Народний депутат України ІХ скликання, член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин.
Голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
У нее на работе, за наш кстати с Вами счет, нет важных дел? Мандат на стол и отказ от государственных должностей в комитетах и вот тогда да, она просто Лиза Ясько, мужика которой посадили.
Может на общественных началах возглавить комитет по защите беглых грузинских граждан с двойным гражданством Украины,(каковое, к слову то, запрещено законом) которые незаконным способом , тайно , пересекают границы Грузии с непонятно какими целями, как бы не государственного переворота.....
Ну или как минимум, написать заявление о предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам главе фракции Слуга Народа и председателю Верховной Рады Украины...............
Как то так....
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13.10.2021 10:42 Ответить
Вообще-то я именно это имел в виду. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
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13.10.2021 11:33 Ответить
сериал "Саакашвили худеет", серия 2795ая..
краткое предисловие: хрупка депитутка Лиза своей грудью 1 размера, пытается защитить гордого джигита Михуила от жизненных невзгод.. их любовь крепнет.. в сцене появляется подозрительный матрас.. по ночам матрас делает Михуилу пошлые намеки..
продолжение следует..
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12.10.2021 10:46 Ответить
Передай ему целительное одеяло насирова!
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12.10.2021 10:53 Ответить
Уволить Ясько. Она слуга какого народа?
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12.10.2021 10:57 Ответить
Она слуга Михуила 😊
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12.10.2021 11:01 Ответить
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12.10.2021 10:58 Ответить
Михо брешет и Ясько туда же , цирк да и толко 😁
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12.10.2021 11:00 Ответить
михуил сракойшвиляй кинул маляву с кичи "вовачка,вытяни меня от параши,а то расскажу про твои тёмные делишки.мне одному тянуть срок скушно!"
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12.10.2021 11:01 Ответить
она по возрасту как раз в дочери подходит Михо. мачеха у старшего сына будет как раз ровесницей...сюжет для порнхаба однако
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12.10.2021 11:01 Ответить
В камере нет интернета ???

ах вы садисты, да как так то ???????
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12.10.2021 11:03 Ответить
Я бы сильно удивился если бы узнал что в камере с каждым днем здоровье становится все лучше и лучше...это же не санаторий...
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12.10.2021 11:10 Ответить
Непростые времена. Тюрма. Однаа - другой:
- Мадам Фигнер, если Вы согласитесь, чтобы я пожарила яичницу на вашем масле, я
разрешу вам сварить ваше мясо в моем супе.
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12.10.2021 11:12 Ответить
Идет возница по улице.
- Эй, что везешь?
- Ша! Тихо!
Шепотом:
- Овес.
- От кого скрываешь?
- От коня
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12.10.2021 11:10 Ответить
ибо Нина
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12.10.2021 11:19 Ответить
И молодая не узнает, Каков танкиста был конец.
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12.10.2021 11:50 Ответить
А пані Юля поїде виносити Сааку з тюрми, як колись з Ванькою Сміттєвим заносили його через кордон в Україну? Чи поматросіла і бросіла?
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12.10.2021 11:53 Ответить
От Юлеи ни слова , а ведь тащила Сааку через украинский кордон. Зачем?

Серед політиків, які супроводжували прорив кордону Саакашвілі у неділю, була лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Одразу після цього вона намагалася подякувати прихильникам екс-губернатора, але вони її засвистіли із вигуками "Юлю- геть!".

Проте сам Саакашвілі дав зрозуміти, що підтримуватиме з Тимошенко тісні політичні стосунки.
Вона стала учасницею наради з політиками, яку Саакашвілі провів у понеділок у львівському готелі "Леополіс".

https://www.dw.com/uk
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12.10.2021 15:38 Ответить
И Савченко она встречала в аэропорту с букетом, и Сааку тащила через кородон, и обоих бросила.
Использовала для пиара и все.
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12.10.2021 15:41 Ответить
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12.10.2021 15:46 Ответить
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12.10.2021 15:48 Ответить
наверно не он ей нравится а член грузина
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12.10.2021 11:56 Ответить
не он, а деньги грузина
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12.10.2021 11:59 Ответить
Да пусть Саакашвили повесится на своём матрасе. Будет великомучеником и святым - всё пользы больше. А Ясько - почти "жена" почти "декабриста". И можно рокбаллады слагать
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12.10.2021 11:59 Ответить
ну и Сброд, одни сосут, другие дрочат у третьих корабельные сосны, анал табу, через одного нарики короче какой поп такой и приход, чего можно ожидать от малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата и его куратора кремлевской Крысы ермака...
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12.10.2021 12:06 Ответить
Пох
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12.10.2021 12:15 Ответить
Все ближче на півшосту.
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12.10.2021 12:17 Ответить
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12.10.2021 12:32 Ответить
трогательная история:
его посадили в тюрьму
он там чуть не умер с голоду
но Ясько нарочно забеременела
и выкормила его грудью
бо из еды проносить на свидания
ничего не разрешали
а только немного сулугуни, чуток хачапури и совсем мало хванчкары
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12.10.2021 12:44 Ответить
У цієї ясько щелепи, як у бультерьера - так вхопилася за... міхо, що хєр відірвеш
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12.10.2021 12:57 Ответить
лишний раз убеждаешься в дешевости и продажности украинских баб...
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12.10.2021 13:06 Ответить
Что так... НЕ СТОИТ уже?))
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12.10.2021 13:14 Ответить
Все хуже и хуже, состояние . Мы уже ,когда-то купились на Гадю, и деда Панаса, и кстати где он , этот пед#раст ? Дам тебе добрый совет ,найди себе другого кабеля, этот все
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12.10.2021 13:31 Ответить
Этрот придурок Саакашвили столько вреда прнёс Украине поэтому Чем быстрее сдохнет этот хряк Саакашвили , тем чище будет воздух и в Украине и в Грузии!!
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12.10.2021 14:13 Ответить
Да и хер с ним. Одним дебилом стало меньше. Плакать не будем.
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12.10.2021 14:29 Ответить
Передайте ему крысу "коррупция", чтоб скучно не было.
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12.10.2021 14:31 Ответить
А что же президент, не хлопочет за человека, которому он предоставил гражданство после прорыва украинского кордону?
Опять же Ясько из Слуг
Надо помочь своим людям
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12.10.2021 15:51 Ответить
А що ця шльондра думає про законну дружину і дітях *******?
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12.10.2021 16:36 Ответить
Молодец Саакашвили, борется с кацапами, подкацапниками и ворами.
Вот они его и ненавидят.
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12.10.2021 17:34 Ответить
Go away
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12.10.2021 17:43 Ответить
you go away, not me.
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12.10.2021 17:44 Ответить
Да достали уже этим пи****лом. Зачем засирать все новости проблемами больного на голову?
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12.10.2021 19:03 Ответить
народ , которому должна служить Ясько хочет знать почему такая хорошая работа у слуги Ясько?
и ты не на работе, и деньги идут и проблемы свои решаешь
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12.10.2021 19:36 Ответить
без шашлыков попробуй...
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12.10.2021 20:03 Ответить
Не об ****** надо думать, а о народе.
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12.10.2021 23:01 Ответить
 
 