"Україно, МИ Є": родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 октября, под зданием Офиса Президента в Киеве проходит акция родных и близких украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе. Митингующие хотят напомнить власти о пленных и пропавших без вести.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Родные и близкие пропавших без вести и украинских пленных установили под Офисом Президента стенды, а также импровизированную "стену надежды" из фотографий пленных и пропавших без вести. Кроме того, матери пленных и пропавших без вести держат фотографии своих сыновей и сформировали "живую стену надежды". Они заявили, что будут стоять под ОП 72 часа, сменяя друг друга каждые два-три часа. Митингующие заявили, что таким образом хотят напомнить властям об их обещаниях и ответственности за освобождение из плена и поиск пропавших без вести украинских граждан.

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Родные и близкие пленных и пропавших без вести требуют следующее:

1.Сформировать при Президенте Украины Координационный совет по вопросам пленных, пропавших без вести и членов их семей.

2.Ввести в состав Трехсторонней контактной группы представителей родных пленных и пропавших без вести.

3.Принять закон О статусе пленных.

4.Включить в состав комиссии по вопросам пропавших без вести представителей семей пропавших без вести.

Организаторы акции: Украинская ассоциация пленных, Объединение родных пропавших без вести Надежда, Ассоциация семей пропавших без вести Надежда Восток, Ассоциация семей пропавших без вести Эдельвейс.

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"Год назад состоялась всеукраинская акция "Напомни о каждом". Прошел год. Ни одна из проблем, внимания к которым требовали участники акции, не решена. Освобождение пленных - не произошло. Закона о статусе пленных - не принят. Единый реестр пропавших без вести - не создан. Поисковые группы - не организованы. Закона о военных преступлениях - не утвержден. Координация между пострадавшими и властью - не происходит", - заявили организаторы акции.







































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ