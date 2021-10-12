"Україно, МИ Є": родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 12 октября, под зданием Офиса Президента в Киеве проходит акция родных и близких украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе. Митингующие хотят напомнить власти о пленных и пропавших без вести.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Родные и близкие пропавших без вести и украинских пленных установили под Офисом Президента стенды, а также импровизированную "стену надежды" из фотографий пленных и пропавших без вести. Кроме того, матери пленных и пропавших без вести держат фотографии своих сыновей и сформировали "живую стену надежды". Они заявили, что будут стоять под ОП 72 часа, сменяя друг друга каждые два-три часа. Митингующие заявили, что таким образом хотят напомнить властям об их обещаниях и ответственности за освобождение из плена и поиск пропавших без вести украинских граждан.
Родные и близкие пленных и пропавших без вести требуют следующее:
1.Сформировать при Президенте Украины Координационный совет по вопросам пленных, пропавших без вести и членов их семей.
2.Ввести в состав Трехсторонней контактной группы представителей родных пленных и пропавших без вести.
3.Принять закон О статусе пленных.
4.Включить в состав комиссии по вопросам пропавших без вести представителей семей пропавших без вести.
Организаторы акции: Украинская ассоциация пленных, Объединение родных пропавших без вести Надежда, Ассоциация семей пропавших без вести Надежда Восток, Ассоциация семей пропавших без вести Эдельвейс.
"Год назад состоялась всеукраинская акция "Напомни о каждом". Прошел год. Ни одна из проблем, внимания к которым требовали участники акции, не решена. Освобождение пленных - не произошло. Закона о статусе пленных - не принят. Единый реестр пропавших без вести - не создан. Поисковые группы - не организованы. Закона о военных преступлениях - не утвержден. Координация между пострадавшими и властью - не происходит", - заявили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Полонені України повинні повернутись додому, це факт.
10.12.2019. Омріяна ВАЗеленським "нормандська зустріч" і довгий погляд в очі фуйлу.
Обмін всіх на всіх, до нового, 2020, року.
Сколько ж еще военных в плену !!!
а гнида ЗЕльоная российских убийц отдавала за таксистов и шльондр дамбасских !
но нет надежды на пафосного и себялюбивого клована... замаранного по уши, даже там, где это не возможно теоретически...
Зебилы живут в параллельной реальности, где президент до сих пор Порошенко)))))