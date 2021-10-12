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"Україно, МИ Є": родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 октября, под зданием Офиса Президента в Киеве проходит акция родных и близких украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе. Митингующие хотят напомнить власти о пленных и пропавших без вести.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Родные и близкие пропавших без вести и украинских пленных установили под Офисом Президента стенды, а также импровизированную "стену надежды" из фотографий пленных и пропавших без вести. Кроме того, матери пленных и пропавших без вести держат фотографии своих сыновей и сформировали "живую стену надежды". Они заявили, что будут стоять под ОП 72 часа, сменяя друг друга каждые два-три часа. Митингующие заявили, что таким образом хотят напомнить властям об их обещаниях и ответственности за освобождение из плена и поиск пропавших без вести украинских граждан. 

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Родные и близкие пленных и пропавших без вести требуют следующее:

1.Сформировать при Президенте Украины Координационный совет по вопросам пленных, пропавших без вести и членов их семей.
2.Ввести в состав Трехсторонней контактной группы представителей родных пленных и пропавших без вести.
3.Принять закон О статусе пленных. 
4.Включить в состав комиссии по вопросам пропавших без вести представителей семей пропавших без вести.

Организаторы акции: Украинская ассоциация пленных, Объединение родных пропавших без вести Надежда, Ассоциация семей пропавших без вести Надежда Восток, Ассоциация семей пропавших без вести Эдельвейс.

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"Год назад состоялась всеукраинская акция "Напомни о каждом". Прошел год. Ни одна из проблем, внимания к которым требовали участники акции, не решена. Освобождение пленных - не произошло. Закона о статусе пленных - не принят. Единый реестр пропавших без вести - не создан. Поисковые группы - не организованы. Закона о военных преступлениях - не утвержден. Координация между пострадавшими и властью - не происходит", - заявили организаторы акции.

Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 01
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 02
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 03
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 04
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 05
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 06
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 07
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 08
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 09
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 10
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 11
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 12
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 13
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 14
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 15
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 16
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 17
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 18
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 19
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 20
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 21
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 22
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 23
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 24
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 25
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 26
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 27
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 28
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 29
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 30
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 31
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 32
Україно, МИ Є: родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП - матери заявили, что будут стоять на Банковой 72 часа 33

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

митинг (2556) пикет (697) плен (2616) Донбасс (26956) пленные (2143) пропавший без вести (157) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+19
Зеленскому и его тварям это до дупы. К сожалению. Сейчас они Третьякову к людям отправят. То что эта тварь говорит, то и думают Слуги Уроды о гражданах Украины.
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12.10.2021 13:10
+17
Сколько горя людям принесли РФ и росийские окупанты. А у нас твари ноют что нельзя разрывать с Рашкой отношения потому что якобы мы потеряем какую то копейку
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12.10.2021 13:10
+14
а шо, хіба бубочка ше не закінчив війну і не звільнив всіх полонених? ********** на величайшого ті порохоботи
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12.10.2021 13:11
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Сколько горя людям принесли РФ и росийские окупанты. А у нас твари ноют что нельзя разрывать с Рашкой отношения потому что якобы мы потеряем какую то копейку
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12.10.2021 13:10 Ответить
горе людям принесли не тільки російські окупанти а й українські говнокомандувачі такі як порошенко та муженко які відправляли солдат без зброї та техніки на війну і прирікали їх на смерть та полон! По кожній людині в полоні має бути кримінальне провадження проти порошенка та командирам!
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12.10.2021 17:13 Ответить
Зеленскому и его тварям это до дупы. К сожалению. Сейчас они Третьякову к людям отправят. То что эта тварь говорит, то и думают Слуги Уроды о гражданах Украины.
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12.10.2021 13:10 Ответить
він вже зняв браслєтікі
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12.10.2021 13:11 Ответить
а шо, хіба бубочка ше не закінчив війну і не звільнив всіх полонених? ********** на величайшого ті порохоботи
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12.10.2021 13:11 Ответить
Головне щоб все це відбувалось без ригів і здачі інтересів України.
Полонені України повинні повернутись додому, це факт.
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12.10.2021 13:11 Ответить
а почему не у посольства мордора?
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12.10.2021 13:13 Ответить
А чому не біля ОПи зЕзідента?

10.12.2019. Омріяна ВАЗеленським "нормандська зустріч" і довгий погляд в очі фуйлу.

Обмін всіх на всіх, до нового, 2020, року.
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12.10.2021 13:21 Ответить
Боже, поможи
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12.10.2021 13:18 Ответить
Это горе людское
Сколько ж еще военных в плену !!!
а гнида ЗЕльоная российских убийц отдавала за таксистов и шльондр дамбасских !
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12.10.2021 13:22 Ответить
зебарыга офшорный не хочет заканчивать войну и не чего не делает по освобождению пленных - в отличии от Пороха - результаты по цифрам говорят сами за себя
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12.10.2021 13:22 Ответить
Для не лоха и зедебилов война уже закончена,да она у них никогда и не начиналась. Так что Вы зря что либо просите у этого барыги -афшорника. Когда ваши дети и мужья защищали страну они ее с беней грабили ,выводя деньги в афшоры.
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12.10.2021 13:45 Ответить
есть надежда что кто-то еще жив из этих ребят...
но нет надежды на пафосного и себялюбивого клована... замаранного по уши, даже там, где это не возможно теоретически...
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12.10.2021 13:55 Ответить
Идите к дому Порошенко -это все было при его мудром руководстве и его министре обороны-бывшим начальником петиной охраны-Гелетеем
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12.10.2021 14:22 Ответить
Да, освобождение больше части донбасса, их заслуга. Или ты не об этом?
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12.10.2021 14:28 Ответить
правильнее было бы пикетировать посольство РФ. Во-первых, только от них зависит отпустят военнопленных или нет. Зеля тут врядли поможет, учитывая что он уже давно перестал стрелять и войны в упор не замечает. А во-вторых, это бы напомнило ***************** мышебратьям, кто у нас тут "та сторона"
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12.10.2021 14:24 Ответить
Ви таки хотите, шоб РеФе выполнил обещания Зе? Ну, в принципе, вы правы
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12.10.2021 14:29 Ответить
идите к дому порошенки.
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12.10.2021 15:25 Ответить
Уже 2,5 года президент зеленая крыса!!! Почему война еще не закончена? Кто наживается на войне сейчас? Кто теперь мародер на крови????

Зебилы живут в параллельной реальности, где президент до сих пор Порошенко)))))
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12.10.2021 15:53 Ответить
Стартовала акция по принуждению Зели выпустить Медведчука.Ведь только он может договориться с Мордором о газе и военнопленных
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12.10.2021 15:43 Ответить
Зеленой крысе пофиг...он уже отдал всех важных для путлера людей...поэтому никаких обменов не будет!!!
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12.10.2021 15:50 Ответить
Уже было два выгодных обмена, когда Украина забрала своих воинов и героев, а отдала в ордло всяких таксистов. Но сейчас уйло заблокировал обмен, увы, всё зависит только от его приказа.
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12.10.2021 17:41 Ответить
Слава Українським воїнам.
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12.10.2021 18:29 Ответить
...
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12.10.2021 20:02 Ответить
 
 